Долната камара разреши на Тръмп да похарчи за военни нужди рекордните 901 милиарда долара

11 Декември, 2025 07:52 685 9

Законопроектът също така предвижда 400 милиона долара военна помощ за Украйна през всяка от следващите две години

Долната камара разреши на Тръмп да похарчи за военни нужди рекордните 901 милиарда долара - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Долната камара на Конгреса на САЩ одобри голям законопроект за разходите за отбрана, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Нормативният акт разрешава на правителството на президента Доналд Тръмп да похарчи догодина за военни нужди рекордните 901 милиарда долара. Това е с 8 милиарда повече от поисканата от Тръмп сума.

Камарата на представителите одобри вчера законопроекта с 312 гласа "за" при 112 "против". Сега мярката отива в Сената, който се очаква също да я подкрепи другата седмица.

Огромният законопроект, чийто текстът се разпростира на 3086 страници, бе представен в неделя. Той включва мерки в подкрепа на военнослужещите, включително повишаване на заплатите им с 4% и подобряване на жилищната база.

Законопроектът също така предвижда 400 милиона долара военна помощ за Украйна през всяка от следващите две години и засилване на ангажимента на САЩ към отбраната на Европа - нещо, което отразява продължаващата силна подкрепа на повечето американски конгресмени за Киев в борбата му с руските нашественици, отбелязва Ройтерс.

През май президентът на САЩ поиска от Конгреса бюджет за националната отбрана в размер на 892,6 милиарда долара за следващата финансова година - непроменен в сравнение с тази.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 нннн

    4 3 Отговор
    Е, с ха вече ще заслужи Нобело а награда за мир. Даже две
    А кой ще им плаща дълговете от 37 000 000 000?

    Коментиран от #8

    08:03 11.12.2025

  • 2 Тръмпакис

    5 0 Отговор
    САЩ са с най голям военен бюджет в света. Тея могат да си напечатат колкото им трябват.

    08:07 11.12.2025

  • 3 Липса на мангизий

    3 2 Отговор
    Голяма част от военния бюджет отива за заплати, логистика и обслужващ персонал. Модернизацията на въоръжението и новите технологии, отдавна не са приоритет. Затова никога няма да се конфронтират директно с Русия или Китай.

    Коментиран от #4

    08:08 11.12.2025

  • 4 ФАКТИ

    0 4 Отговор

    До коментар #3 от "Липса на мангизий":

    Ха ха, да се конфронтират директно с Русия, абе пичага с 900 милиарда могат да купят цялата Русия...

    08:12 11.12.2025

  • 5 5678

    1 1 Отговор
    Като се знае че разходите за заплати и други разходи са около 10 пъти по високи от Китайските това значи Китай да похарчи около 90 милиарда за да са по равно

    08:15 11.12.2025

  • 6 Констатация

    5 0 Отговор
    Светът се въоръжава масово за 3-та СВ. Кой живял-живял

    Коментиран от #7

    08:27 11.12.2025

  • 7 Ляв+

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Констатация":

    Капиталистическият антагонизъм винаги води до войни - безкрайни, все по-ожесточени и агрсивни

    08:29 11.12.2025

  • 8 Коректор

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "нннн":

    Тая цифра дето си написал е дългът на България бе - 37 милд. Америчкият е с още много нули изотзад

    08:31 11.12.2025

  • 9 Симо

    0 0 Отговор
    Що си играят на дребно??? Те пак ще са с рекорден бюджет, ама да го бяха закръглили на трилион, та да шашнат всички. Перчема дойде на трона с обещания, че ще намали буджетния дефицит!!! До тук само празни приказки. Накрая ще трябва да нападне, я Колумбия, я Бразилия, нещо по едрички, та да може да заграби повечко. С бедна Венецуела няма да се оправят този месец нещата. По държава на месец.

    09:10 11.12.2025