Тръмп оглави класацията на „Политико“ за най-влиятелна личност в Европа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп оглави класацията на изданието "Политико“ за най-влиятелните личности в Европа за идната 2026 г., предаде БТА.
Обикновено изданието в края на всяка година съставя подобна класация, която нарича "Випуск на следващата година“. В нея са включени лидери от Европа и света, които са оказали влияние върху събитията на европейския континент през настоящата година с действията си и които ще продължат да го правят и догодина.
Тръмп не е европейски лидер, но играе важна роля в процеса по намиране на решение на конфликта в Украйна и индиректно повлия и на стремежите на Европа да стане по-самостоятелна в стратегически план, отбелязва "Политико". С някои свои действия той предефинира политиката на Стария континент, по-специално в укрепване на отбраната и на сигурността.
Американският президент и представители на неговата администрация разкритикуваха ситуацията в Европа по отношение на политическата коректност и миграционните политики на Стария континент. Освен това Тръмп се сближи с руския президент Владимир Путин и наложи мита на ЕС. Според "Политико“ сянката на Тръмп ще продължи да тегне силно над европейските столици и догодина. Неговите действия дори успяха да повлияят на националните политики в някои европейски държави, коментира изданието.
В челната десетка на класацията "Випуск 2026 г.“ попадат датската премиерка Мете Фредериксен, новият германски канцлер Фридрих Мерц, френската крайнодясна лидерка Марин Льо Пен и Путин, като те са съответно на позиции от 2 до 5. От шесто до десето място следват британският крайнодесен лидер Найджъл Фараж, председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, генералният секретар на НАТО Марк Рюте, италианската премиерка Джорджа Мелони и британският ѝ колега Киър Стармър.
От челната десетка изпадат президентът на Украйна Володимир Зеленски, който е едва на 14-а позиция в класацията на "Политико“, и френският президент Еманюел Макрон, който е чак на 14-о място. Двадесети е бившият италиански премиер и бивш управител на Европейската централна банка Марио Драги, който от години не заема официален пост, но участва активно в конференции и семинари като лектор и подготви и официален доклад за бъдещето на ЕК.
В класацията има общо 28 места и в нея са включени и унгарският премиер Виктор Орбан (12), дипломат номер едно на ЕС Кая Калас (16), назначеният вчера за премиер на Чехия Андрей Бабиш (21), президентът на Финландия Александер Стуб (13), полският президент Карол Навроцки (23), президентът на Световната футболна федерация (ФИФА) Джани Инфантино (28), френският финансист Габриел Зюкман (15), нидерландският политик Роб Йетен (27) и др.
Миналата година класацията беше оглавена от министър-председателката на Италия Мелони, припомня днес италианската медия "Скай Ти Джи 24".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мелания
09:38 11.12.2025
2 Хахаха
Коментиран от #6
09:42 11.12.2025
3 браво на тръмпи
09:45 11.12.2025
4 Последния Софиянец
Коментиран от #18, #19
09:45 11.12.2025
5 Утре ще му връчат нобелова награда
09:45 11.12.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Бендида
09:46 11.12.2025
8 Факт
Коментиран от #9, #11
09:50 11.12.2025
9 Пасивен Кремълски педофил с токчета
До коментар #8 от "Факт":Няма да мръдна от бункера
09:56 11.12.2025
10 И на Политико някой им плаща
за опасността от цивилизационна криза в Европа! Русия има 140 млн. население, от което 40 % са мюсюлмани и други неруски народности. Според демографските прогнози до 2045 г. САЩ ще се превърнат в страната с „мнозинство от цветнокожи хора“. При сегашните темпове Обединеното кралство или Германия са на десетилетия от достигането на подобен етап. За да предпази Европа от „цивилизационна забрава“, администрацията на Тръмп предлага съпротива срещу настоящия курс на Европа. Това всъщност означава подкрепа за националистически, антиимигрантски партии – германската „Алтернатива за Германия“, френското „Национално обединение“ и британската „Реформаторска партия“. Смехурковци са тези двамата, да видим докога ще ги изтърпи светът!
09:57 11.12.2025
11 То и Тръмп
До коментар #8 от "Факт":Вече се води Военнопрестъпник.
Как изби само ония Венецуелски Рибари .
Коментиран от #13
09:57 11.12.2025
12 Последния Софиянец
09:59 11.12.2025
13 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️
До коментар #11 от "То и Тръмп":Ще изгние и той в затвора като бункерния му ортак с ботокса‼️
Коментиран от #17
09:59 11.12.2025
14 Ще има възмездие
Коментиран от #20
10:03 11.12.2025
15 ЕДГАР КЕЙСИ
10:05 11.12.2025
16 ЕДГАР КЕЙСИ
10:06 11.12.2025
17 🇧🇬БАЙ Х@Й🖕🖕🖕
До коментар #13 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️":Ех НИКО.КРАДЛИ.НЕДО€Б@Н@, ЯВНО ПОЛОЖЕНИЕТО Е МНОГО ЗЛЕ, ЩОМ ПАК ТЕ ПУСНАХА‼️
10:06 11.12.2025
18 Сульо
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Заминавай за Русия,за да си щастлив..Българина никога не е живял така добре.Ако не ти изнася ,знаеш процедурата!!
10:35 11.12.2025
19 Може
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Ама на куков ден.
10:36 11.12.2025
20 Става
До коментар #14 от "Ще има възмездие":Ама на куковово лято Зеленски е най уважавания президент в света,тебе кой те знае
10:40 11.12.2025