Украйна обсъжда със САЩ възстановяването след войната
Украйна обсъжда със САЩ възстановяването след войната

10 Декември, 2025 19:45 921 31

По-широката 20-точкова рамка за мирен план ще бъде предадена на САЩ в близко бъдеще, подчерта Зеленски

Украйна обсъжда със САЩ възстановяването след войната - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че украински официални представители ще проведат по-късно днес разговори с американските си колеги по въпроси, свързани с възстановяването след войната и икономическото развитие, като част от по-широк план за мир с Русия, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

По-широката 20-точкова рамка за мирен план ще бъде предадена на САЩ в близко бъдеще, подчерта той.

На фона на това по-рано днес украинската армия съобщи, че отблъсква продължаваща атака срещу град Покровск в Донецка област, предприета тази сутрин от руските сили.

"Руснаците използваха бронирани превозни средства, автомобили и мотоциклети. Конвоите се опитаха да пробият от юг към северната част на града", съобщи 7-и корпус за бързо реагиране на въздушнодесантните сили на Въоръжените сили на Украйна, участващ в сраженията в Покровск, във "Фейсбук".

Русия твърди, че контролира града изцяло, но Киев заявява, че държи контрола над северната му част. Ако руските войски превземат Покровск, това ще бъде най-голямата им победа на бойното поле в Украйна от близо две години, отбелязва Ройтерс.

Френският президент Еманюел Макрон съобщи, че е разговарял по телефона с американския си колега Доналд Тръмп и с европейски лидери за Украйна, „за да се опитат да постигнат напредък“, предаде Франс прес.

Разговорът продължил 40 минути, уточни френският президент. Британският премиер Киър Стармър и германският канцлер Фридрих Мерц също са взели участие в разговора, съобщи Елисейският дворец пред АФП.


  • 1 Един

    4 23 Отговор
    Рашките ще се бръкнат дълбоко за възстановяването на Украйна.

    Коментиран от #6, #14, #22, #28

    19:46 10.12.2025

  • 2 Даааааа

    20 4 Отговор
    България се тресе те за укрити мислят.

    19:47 10.12.2025

  • 3 Оффффф

    21 4 Отговор
    Руснака ще си построи всичко както му харесва в област покрайна

    19:48 10.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ти да видиш

    22 3 Отговор
    Тя рибата в морето, а зеленияпор тигана сложил!?

    19:50 10.12.2025

  • 6 Мдаа бе

    14 4 Отговор

    До коментар #1 от "Един":

    само за анексираната част, другите да чакат 🖕

    19:50 10.12.2025

  • 7 ха-ха

    16 4 Отговор
    Урките от толкова отблъсквания си изгубиха солдатите и държавата !

    19:50 10.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 да да

    13 2 Отговор
    Котле и мариз укриски абдали....

    19:52 10.12.2025

  • 10 4 години

    4 11 Отговор
    Най-важната победа за червения площад е избора на рижия президент.

    19:52 10.12.2025

  • 11 Каунь

    15 2 Отговор
    украинската армия съобщи, че отблъсква продължаваща атака срещу град Покровск в Донецка област,....
    И все по-далече, и все по-назад
    Стъпки остават, остават зад мене
    И от просяк по-беден
    И от крал по-богат
    Аз вървя и раздавам надежда

    19:53 10.12.2025

  • 12 Спецназ

    17 2 Отговор
    "Не се надявайте, че веднаж възползвали се от слабостта на Русия вие ще получавате дивиденти вечно, руснаците винаги идват за своето. И като дойдат, не се надявайте подписаните от вас йезуитски съглашения да ви оправдаят. Затова с руснаците си струва да се играе или честно, или въобще да не се играе."

    Бисмарк.

    100 години се на научиха европейците на един и същи камък да се спъват!

    ФАКТ!

    19:56 10.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Шопо

    12 2 Отговор

    До коментар #1 от "Един":

    След като капитулира Украйна става част от РФ.
    Русия ще възстановява тази територия.

    19:59 10.12.2025

  • 15 ООрана държава

    11 2 Отговор
    Какво ще възстановяваш бе, всичко завладяно от русия си остава за тях да си го възстановяват. Ние пари нямаме за даване а сащ ще те отсвирят

    20:01 10.12.2025

  • 16 обектовно

    3 8 Отговор
    Мразя руския империализъм, но този уж противник на руския империализъм играе други игри по чужда свирка. За съжаление страдат и гинат обикновени украинци и руснаци.

    Коментиран от #24

    20:01 10.12.2025

  • 17 456

    8 2 Отговор
    Обърнете внимание на Зе" войските държат НАД северната част на Покровск" НАД- НЕ СЕВЕРНАТА.

    20:03 10.12.2025

  • 18 Журналист Рик Санчес е обявил

    9 2 Отговор
    възможно повторение съдбата на президента на Румъния Николае Чаушеску за лидера на Киевския режим Владимир Зеленски. Той е обявил това в социалната мрежа X, коментирайки перспективите за разрешаване на конфликта в Украйна. Санчес е отбелязал, че Европейските страни и Украйна са стигнали до задънена улица в усилията си. "Зеленски няма друг избор освен да приеме условията на споразумението", цитира той Тръмп. Журналистът смята, че в противен случай лидерът на Киевския режим ще се изправи пред "ужасен край в стила на Чаушеску." Николае Чаушеску управляваше Румъния от 1965 до 1989 г. През декември 1989 г., на фона на масови протести, Чаушеску и съпругата му Елена напуснаха Букурещ, но бяха задържани и затворени. Процесът им се състоя на 25 декември 1989 г. Съпрузите Чаушеску бяха признати за виновни в мащабни злоупотреби с власт и опит за геноцид, след което смъртната присъда беше незабавно изпълнена.

    20:07 10.12.2025

  • 19 Учуден

    6 1 Отговор
    "въпроси, свързани с възстановяването след войната и икономическото развитие, като част от по-широк план за мир с Русия"

    Този два пъти не казва едно и също - нали отхвърли мирния план на Тръмп и каза че ще се бият докато не изгонят руснаците и войната ще продължава. Сега обсъждали възстановяването след войната - хайде първо победете руснаците че тогава - или като дръпне една линия и му идват нови идеи.

    20:11 10.12.2025

  • 20 гост

    8 1 Отговор
    Този крадец и европейските му ментори нямат празно: Крадат от войната искат да крадат и от възстановяването! ЩЕ СЕ ЗАДАВЯТ, ЩЕ ИМ ПРИСЕДНЕ И ПОСЛЕ ТУ-ТУУУУ НА "ОНОВА"МЯСТО!

    20:13 10.12.2025

  • 21 Мишел

    7 1 Отговор
    САЩ до предали на антикорупционния орган на Украйна, НАБУ материали за откраднати от Зеленски и Ермак над един милиард долара от американската помощ за Украйна.

    20:13 10.12.2025

  • 22 Зевзек

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Един":

    "Рашките ще се бръкнат дълбоко"

    Без ЩЕ ЩЕ ЩЕ не върви ли пропагандата - абе как всички козячета изведнъж станаха ясновидци - сигурно галя ги води под строй на гледачка. Обаче защо ли така не им се говори за настоящето.

    20:14 10.12.2025

  • 23 ЦИРК

    11 0 Отговор
    Слаба статия... съдържанието е манджа с грозде.

    То за да възстановява някой Украйна, трябва да има пари. Нито САЩ нито ЕС имат такива възможности. Нито пък при текущата ситуация с корупцията в Украйна, който и да е човек и/или компания би рискувала да инвестира частен капитал там (тя за това и инициативата на блек рок се провали). Да на Зеленски много му се иска парите да не спират и след войната, ама това няма как да се случи. Тръмп не е като Урсула и другите ЕС зелки, които да хвърлят с лека ръка държавни пари на вятъра. На САЩ им е ясно че каквото и да искат да направят в Украйна след войната ще трябва да се договорят с Путин, само Зеленски още не го осъзнава...

    Коментиран от #26

    20:15 10.12.2025

  • 24 Зевзек

    7 0 Отговор

    До коментар #16 от "обектовно":

    "Мразя руския империализъм"

    Обаче само руския империализъм мразиш - ако е американски, европейски или еврейски не го мразиш.

    20:16 10.12.2025

  • 25 az СВО Победа 80

    7 0 Отговор
    Нов граждански плавателен съд е станал обект на атака от страна на ВСУ в Черно море с активната помощ от страна на Лондон. Английски разузнавателен самолет RC-135 RW е координирал и насочвал удара. Това е четвърти украински удар по цивилен плавателен съд за последните две седмици.

    Коментиран от #27

    20:18 10.12.2025

  • 26 Помнещ

    5 0 Отговор

    До коментар #23 от "ЦИРК":

    "То за да възстановява някой Украйна, трябва да има пари"

    Не пари трябва да има файда от възстановяването - никой няма да даде пари ей така заради това че зеления е много хубав. Пък и до сега където е минало НАТО никъде не са възстановявали - да не би да възстановиха Корея, Виетнам, Ирак, Либия, Сирия или пък Югославия - навсякъде разруха след тяхното "демократизиране" на поредната държава с петрол и "диктатор".

    Коментиран от #29

    20:21 10.12.2025

  • 27 Историк

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "az СВО Победа 80":

    "Това е четвърти украински удар по цивилен плавателен съд за последните две седмици"

    Ами това е краят на Киевската хунта - като не се справят на фронта срещу руснаците им остава само терористични актове срещу цивилни обекти да правят. И на Хитлер това му е оставало през 1945 година да изстрелва "оръжия на възмездието" срещу Лондон и Париж. Пък англичаните те винаги са се занимавали с пиратство - даже пиратите са били на служба към английската корона.

    20:26 10.12.2025

  • 28 Запознат

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Един":

    "Рашките ще се бръкнат дълбоко за възстановяването на Украйна"

    Тук си прав, след като Украйна стане част от РФ няма кой да я възстановява освен "рашките".

    20:29 10.12.2025

  • 29 ЦИРК

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Помнещ":

    Историята помни а и сме свидетели и в момента, как без полза се изсипват огромни пари в безумни проекти.

    Но като цяло сте прав САЩ без полза и възвращаемост на инвестицията, не възстановяват нищо. Но то това е нормалното капиталистическо мислене на всеки живеещ във функционираща пазарна икономика. Най-много Зеленски да предлага и обсъжда с лобистите зад Тръмп, някоя корупционна схемичка подобна на тази с ЕС зелките за източване на държавен и обществен капитал.

    20:34 10.12.2025

  • 30 Да,бе

    0 0 Отговор
    За Украйна няма да има план Маршал,а съкратената версия Марш!Циба корумпирана псевдодържава...И за това руснаците няма да я вземат цялата,просто не им трябва на баир лозе.

    20:34 10.12.2025

  • 31 Артилерист

    0 0 Отговор
    Обстановката на фронта е отчайваща за укроармията. Суми е загасено. В Брянска област руските войски са съсредоточили 5-6 нови бригади, готови за щурм. Сирски е в паника, защото няма какво да разположи срущу тях. Сирски също нагло лъже, че още държи Покровск, но той отдавна е превзет от руснаците и вече се споменава в хрониките само като Красноармейск. Град Запорожие ускорено се приближава към настъпващата там 5-та руска армия. Най-отпред е 36-та гвардейска бригада, която почти безпрепятствено пробива и разчленява дезорганизираните и демотивирани защитници. Срещу населените места, превърнати в опорни участъци и райони руските войски работят търпеливо с дронове, големи високоточни авиобомби и масиран огън на АРТИЛЕРИЯ. Съобщава се, че укроармията губи по 800-850 души на ден, от който 400-450 безвъзвратно. Делегация от английски офицери, начело с генерал, дошла да наблюдава опити с тяхната ракета Фламинго (това е тяхно изделие, чието производство е прехвърлено в Украйна) е била ликвидирана. Към всичко това най-общо представено като се прибави систематичното изключване на енергийната и транспортна системи на Украйна от постоянните руски удари, както и драстично намалялата помощ от запада, може да се разбере закъснялата грижа на Зеленски за следвоенното възстановяване на Украйна.

    20:34 10.12.2025

