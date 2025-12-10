Украйна обсъжда със САЩ възстановяването след войната

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че украински официални представители ще проведат по-късно днес разговори с американските си колеги по въпроси, свързани с възстановяването след войната и икономическото развитие, като част от по-широк план за мир с Русия, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

По-широката 20-точкова рамка за мирен план ще бъде предадена на САЩ в близко бъдеще, подчерта той.

На фона на това по-рано днес украинската армия съобщи, че отблъсква продължаваща атака срещу град Покровск в Донецка област, предприета тази сутрин от руските сили.

"Руснаците използваха бронирани превозни средства, автомобили и мотоциклети. Конвоите се опитаха да пробият от юг към северната част на града", съобщи 7-и корпус за бързо реагиране на въздушнодесантните сили на Въоръжените сили на Украйна, участващ в сраженията в Покровск, във "Фейсбук".

Русия твърди, че контролира града изцяло, но Киев заявява, че държи контрола над северната му част. Ако руските войски превземат Покровск, това ще бъде най-голямата им победа на бойното поле в Украйна от близо две години, отбелязва Ройтерс.

Френският президент Еманюел Макрон съобщи, че е разговарял по телефона с американския си колега Доналд Тръмп и с европейски лидери за Украйна, „за да се опитат да постигнат напредък“, предаде Франс прес.

Разговорът продължил 40 минути, уточни френският президент. Британският премиер Киър Стармър и германският канцлер Фридрих Мерц също са взели участие в разговора, съобщи Елисейският дворец пред АФП.