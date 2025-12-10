Украйна обсъжда със САЩ възстановяването след войната

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че украински официални представители ще проведат по-късно днес разговори с американските си колеги по въпроси, свързани с възстановяването след войната и икономическото развитие, като част от по-широк план за мир с Русия, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
По-широката 20-точкова рамка за мирен план ще бъде предадена на САЩ в близко бъдеще, подчерта той.
На фона на това по-рано днес украинската армия съобщи, че отблъсква продължаваща атака срещу град Покровск в Донецка област, предприета тази сутрин от руските сили.
"Руснаците използваха бронирани превозни средства, автомобили и мотоциклети. Конвоите се опитаха да пробият от юг към северната част на града", съобщи 7-и корпус за бързо реагиране на въздушнодесантните сили на Въоръжените сили на Украйна, участващ в сраженията в Покровск, във "Фейсбук".
Русия твърди, че контролира града изцяло, но Киев заявява, че държи контрола над северната му част. Ако руските войски превземат Покровск, това ще бъде най-голямата им победа на бойното поле в Украйна от близо две години, отбелязва Ройтерс.
Френският президент Еманюел Макрон съобщи, че е разговарял по телефона с американския си колега Доналд Тръмп и с европейски лидери за Украйна, „за да се опитат да постигнат напредък“, предаде Франс прес.
Разговорът продължил 40 минути, уточни френският президент. Британският премиер Киър Стармър и германският канцлер Фридрих Мерц също са взели участие в разговора, съобщи Елисейският дворец пред АФП.
1 Един
Коментиран от #6, #14, #22, #28
19:46 10.12.2025
2 Даааааа
19:47 10.12.2025
3 Оффффф
19:48 10.12.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 ти да видиш
19:50 10.12.2025
6 Мдаа бе
До коментар #1 от "Един":само за анексираната част, другите да чакат 🖕
19:50 10.12.2025
7 ха-ха
19:50 10.12.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 да да
19:52 10.12.2025
10 4 години
19:52 10.12.2025
11 Каунь
И все по-далече, и все по-назад
Стъпки остават, остават зад мене
И от просяк по-беден
И от крал по-богат
Аз вървя и раздавам надежда
19:53 10.12.2025
12 Спецназ
Бисмарк.
100 години се на научиха европейците на един и същи камък да се спъват!
ФАКТ!
19:56 10.12.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Шопо
До коментар #1 от "Един":След като капитулира Украйна става част от РФ.
Русия ще възстановява тази територия.
19:59 10.12.2025
15 ООрана държава
20:01 10.12.2025
16 обектовно
Коментиран от #24
20:01 10.12.2025
17 456
20:03 10.12.2025
18 Журналист Рик Санчес е обявил
20:07 10.12.2025
19 Учуден
Този два пъти не казва едно и също - нали отхвърли мирния план на Тръмп и каза че ще се бият докато не изгонят руснаците и войната ще продължава. Сега обсъждали възстановяването след войната - хайде първо победете руснаците че тогава - или като дръпне една линия и му идват нови идеи.
20:11 10.12.2025
20 гост
20:13 10.12.2025
21 Мишел
20:13 10.12.2025
22 Зевзек
До коментар #1 от "Един":"Рашките ще се бръкнат дълбоко"
Без ЩЕ ЩЕ ЩЕ не върви ли пропагандата - абе как всички козячета изведнъж станаха ясновидци - сигурно галя ги води под строй на гледачка. Обаче защо ли така не им се говори за настоящето.
20:14 10.12.2025
23 ЦИРК
То за да възстановява някой Украйна, трябва да има пари. Нито САЩ нито ЕС имат такива възможности. Нито пък при текущата ситуация с корупцията в Украйна, който и да е човек и/или компания би рискувала да инвестира частен капитал там (тя за това и инициативата на блек рок се провали). Да на Зеленски много му се иска парите да не спират и след войната, ама това няма как да се случи. Тръмп не е като Урсула и другите ЕС зелки, които да хвърлят с лека ръка държавни пари на вятъра. На САЩ им е ясно че каквото и да искат да направят в Украйна след войната ще трябва да се договорят с Путин, само Зеленски още не го осъзнава...
Коментиран от #26
20:15 10.12.2025
24 Зевзек
До коментар #16 от "обектовно":"Мразя руския империализъм"
Обаче само руския империализъм мразиш - ако е американски, европейски или еврейски не го мразиш.
20:16 10.12.2025
25 az СВО Победа 80
Коментиран от #27
20:18 10.12.2025
26 Помнещ
До коментар #23 от "ЦИРК":"То за да възстановява някой Украйна, трябва да има пари"
Не пари трябва да има файда от възстановяването - никой няма да даде пари ей така заради това че зеления е много хубав. Пък и до сега където е минало НАТО никъде не са възстановявали - да не би да възстановиха Корея, Виетнам, Ирак, Либия, Сирия или пък Югославия - навсякъде разруха след тяхното "демократизиране" на поредната държава с петрол и "диктатор".
Коментиран от #29
20:21 10.12.2025
27 Историк
До коментар #25 от "az СВО Победа 80":"Това е четвърти украински удар по цивилен плавателен съд за последните две седмици"
Ами това е краят на Киевската хунта - като не се справят на фронта срещу руснаците им остава само терористични актове срещу цивилни обекти да правят. И на Хитлер това му е оставало през 1945 година да изстрелва "оръжия на възмездието" срещу Лондон и Париж. Пък англичаните те винаги са се занимавали с пиратство - даже пиратите са били на служба към английската корона.
20:26 10.12.2025
28 Запознат
До коментар #1 от "Един":"Рашките ще се бръкнат дълбоко за възстановяването на Украйна"
Тук си прав, след като Украйна стане част от РФ няма кой да я възстановява освен "рашките".
20:29 10.12.2025
29 ЦИРК
До коментар #26 от "Помнещ":Историята помни а и сме свидетели и в момента, как без полза се изсипват огромни пари в безумни проекти.
Но като цяло сте прав САЩ без полза и възвращаемост на инвестицията, не възстановяват нищо. Но то това е нормалното капиталистическо мислене на всеки живеещ във функционираща пазарна икономика. Най-много Зеленски да предлага и обсъжда с лобистите зад Тръмп, някоя корупционна схемичка подобна на тази с ЕС зелките за източване на държавен и обществен капитал.
20:34 10.12.2025
30 Да,бе
20:34 10.12.2025
31 Артилерист
20:34 10.12.2025