Канцлерът на Германия: Подготвяме се за промяна в трансатлантическите отношения

Страните от Европейския съюз планират по-нататъшни преговори през следващи дни, за да координират усилията си за постигане на мирно споразумение във войната в Украйна, заяви германският канцлер Фридрих Мерц, като подчерта, че иска споразумение на ниво ЕС за използването на замразени руски активи за финансиране на Украйна, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
"Европейските интереси в областта на сигурността трябва да бъдат защитени [...] На този фон планираме по-нататъшни координационни преговори през следващите дни", заяви Мерц на пресконференция в Берлин с хърватския министър-председател Андрей Пленкович, като добави, че Украйна е ангажирана с постигането на решение чрез преговори.
На фона на публикуваната от Вашингтон нова Стратегия за национална сигурност, която е силно националистическа и в която се говори за "цивилизационното западане" на Европа, Мерц заяви, че иска САЩ да бъдат партньор в бъдеще, въпреки променящите се отношения, и подчерта, че следващия път, когато се види с американския президент Доналд Тръмп, ще му каже за постигането на успех с миграционната политика и намаляването приблизително наполовина на броя на търсещите убежище в Германия.
"Подготвяме се за промяна в трансатлантическите отношения. Но все пак бих искал да ги разгледам като партньорство и се надявам, че Америка вижда това по същия начин в отношенията си с Европа, а също и с Германия", заяви Мерц.
Европейски лидери, сред които френският президент Еманюел Макрон и британският министър-председател Киър Стармър, ще се срещнат в понеделник в Берлин, за да обсъдят ситуацията в Украйна, съобщиха за Ройтерс двама дипломати от ЕС, пожелали анонимност. Очаква се на срещата да присъстват лидери на около десет европейски държави, всички съюзници на Украйна, уточниха дипломатите.
По-рано днес Елисейският дворец съобщи, че за утре е насрочена нова среща на т. нар. Коалиция на желаещите в подкрепа на Украйна, отбелязва Франс прес. Неформалната коалиция от съюзници на Киев, ръководена съвместно от Великобритания и Франция, ще проведе срещата си чрез видеоконферентна връзка.
На фона на случващото се министрите на отбраната на Германия, Франция и Испания ще се срещнат в петък в Берлин, съобщи германското Министерство на отбраната, като трите страни ще обсъдят съдбата на съвместния си проект за "Бъдеща бойна въздушна система" ("Future Combat Air System" - FCAS) на стойност 100 милиарда евро, отбелязва Ройтерс.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хеми значи бензин
18:35 10.12.2025
2 Ъъъ
18:35 10.12.2025
3 тоз бръмбар наясно ли е какво бръщолеви
с
използването на замразени руски активи
18:36 10.12.2025
4 Да,бе
18:37 10.12.2025
5 като ни връщат обратно регистрираните
намаляването приблизително наполовина на броя на търсещите убежище в Германия
18:39 10.12.2025
6 Мерц е пътник
Коментиран от #8
18:40 10.12.2025
7 000
18:40 10.12.2025
8 Хеми значи бензин
До коментар #6 от "Мерц е пътник":С кой че го сменАт?
Коментиран от #18
18:41 10.12.2025
9 Кога ще арестувате Меркел?
Коментиран от #15
18:42 10.12.2025
10 Алабала портокала
18:43 10.12.2025
11 име
18:43 10.12.2025
12 АМИ ДА РЪМПИ СЕ БОРИ СРЕШУ
18:46 10.12.2025
13 Каунь
18:48 10.12.2025
14 СтаМат МаГа
18:48 10.12.2025
15 т-п трол соросоиден
До коментар #9 от "Кога ще арестувате Меркел?":А колко пари изкара ЕС от преработването на доставената енергия? Помниш ли как рева 2021 че Путин те изнудва нерегийно, когато трябваше да се плаща газта по борсови цени вместо по дългосрочни договори? Колко загубихме тогава? И Меркел с дъргосрочните договори ли да арестуваме, или мъpcyла с борсовите цени, по които спечелиха още повече?!
18:48 10.12.2025
16 Kaлпазанин
18:48 10.12.2025
17 Умнокрасив
18:49 10.12.2025
18 Ами
До коментар #8 от "Хеми значи бензин":С теб Писси,явно си много кадърен .
18:49 10.12.2025
19 ха-ха
18:53 10.12.2025
20 Кривоверен алкаш
18:59 10.12.2025
21 Време е
19:01 10.12.2025