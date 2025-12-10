Новини
Свят »
Германия »
Канцлерът на Германия: Подготвяме се за промяна в трансатлантическите отношения
  Тема: Украйна

Канцлерът на Германия: Подготвяме се за промяна в трансатлантическите отношения

10 Декември, 2025 18:33 1 007 21

  • германия-
  • фридрих мерц-
  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • украйна

По-рано днес Елисейският дворец съобщи, че за утре е насрочена нова среща на Коалицията на желаещите в подкрепа на Украйна

Канцлерът на Германия: Подготвяме се за промяна в трансатлантическите отношения - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Страните от Европейския съюз планират по-нататъшни преговори през следващи дни, за да координират усилията си за постигане на мирно споразумение във войната в Украйна, заяви германският канцлер Фридрих Мерц, като подчерта, че иска споразумение на ниво ЕС за използването на замразени руски активи за финансиране на Украйна, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

"Европейските интереси в областта на сигурността трябва да бъдат защитени [...] На този фон планираме по-нататъшни координационни преговори през следващите дни", заяви Мерц на пресконференция в Берлин с хърватския министър-председател Андрей Пленкович, като добави, че Украйна е ангажирана с постигането на решение чрез преговори.

Още новини от Украйна

На фона на публикуваната от Вашингтон нова Стратегия за национална сигурност, която е силно националистическа и в която се говори за "цивилизационното западане" на Европа, Мерц заяви, че иска САЩ да бъдат партньор в бъдеще, въпреки променящите се отношения, и подчерта, че следващия път, когато се види с американския президент Доналд Тръмп, ще му каже за постигането на успех с миграционната политика и намаляването приблизително наполовина на броя на търсещите убежище в Германия.

"Подготвяме се за промяна в трансатлантическите отношения. Но все пак бих искал да ги разгледам като партньорство и се надявам, че Америка вижда това по същия начин в отношенията си с Европа, а също и с Германия", заяви Мерц.

Европейски лидери, сред които френският президент Еманюел Макрон и британският министър-председател Киър Стармър, ще се срещнат в понеделник в Берлин, за да обсъдят ситуацията в Украйна, съобщиха за Ройтерс двама дипломати от ЕС, пожелали анонимност. Очаква се на срещата да присъстват лидери на около десет европейски държави, всички съюзници на Украйна, уточниха дипломатите.

По-рано днес Елисейският дворец съобщи, че за утре е насрочена нова среща на т. нар. Коалиция на желаещите в подкрепа на Украйна, отбелязва Франс прес. Неформалната коалиция от съюзници на Киев, ръководена съвместно от Великобритания и Франция, ще проведе срещата си чрез видеоконферентна връзка.

На фона на случващото се министрите на отбраната на Германия, Франция и Испания ще се срещнат в петък в Берлин, съобщи германското Министерство на отбраната, като трите страни ще обсъдят съдбата на съвместния си проект за "Бъдеща бойна въздушна система" ("Future Combat Air System" - FCAS) на стойност 100 милиарда евро, отбелязва Ройтерс.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хеми значи бензин

    19 4 Отговор
    За кво се подготвяш бе клоун няма дизелови продажби няма геЙрмания няма и ЕС.

    18:35 10.12.2025

  • 2 Ъъъ

    25 5 Отговор
    Задавате ли си въпроса, а ние какво правим на страната на Коалицията на Иди00тите???

    18:35 10.12.2025

  • 3 тоз бръмбар наясно ли е какво бръщолеви

    19 3 Отговор
    усилията си за постигане на мирно споразумение
    с
    използването на замразени руски активи

    18:36 10.12.2025

  • 4 Да,бе

    14 3 Отговор
    След тоя тръмписки шут повечето изпозападнали "лидери" отиват на бунището на историята,но някои ще минат и пътьом през затвор...

    18:37 10.12.2025

  • 5 като ни връщат обратно регистрираните

    13 2 Отговор
    тук пришълци за
    намаляването приблизително наполовина на броя на търсещите убежище в Германия

    18:39 10.12.2025

  • 6 Мерц е пътник

    16 2 Отговор
    9% обществена подкрепа. Аре по сериозно моля. За никаква промяна не се подготвя, а за друго се подготвя .... нито евро за Украйна Бундестага вече няма да му удобри

    Коментиран от #8

    18:40 10.12.2025

  • 7 000

    13 3 Отговор
    Краят на ес в този му вид е много близо. Ес остана без производствени и енергийни ресурси, идентичността на западноевропейската цивилизация се променя пред очите ни, търговския баланс на ес с китай и сащ е отрицателен, догодина ще стигне чудовищни размери, капиталите изчезнаха в хосока кащ и азия. Никакво значение няма кой какво е казал.

    18:40 10.12.2025

  • 8 Хеми значи бензин

    3 6 Отговор

    До коментар #6 от "Мерц е пътник":

    С кой че го сменАт?

    Коментиран от #18

    18:41 10.12.2025

  • 9 Кога ще арестувате Меркел?

    5 9 Отговор
    Тя хариза на путин 7 трилиона евро!

    Коментиран от #15

    18:42 10.12.2025

  • 10 Алабала портокала

    12 3 Отговор
    Макрон и Стармър, щели да се срещнат в понеделник в Берлин, за да обсъдят ситуацията в Украйна..... хората му викат на това "гъзззз път да види". Всеки ден се срещат в различна столица. Пълни психопати

    18:43 10.12.2025

  • 11 име

    10 3 Отговор
    Подготвяме се да го играем патерица на краварите. Ръководителите на ЕССР, за голяма част от които никой не е гласувал, унищожиха два от трите елемента на суверенитета, енергийната независимост и търговията. Ако при третия елемент, оръжия, бяха зависими силно от американците, при търговията и енергията балансираха с руски енергийни източници и търговия с Китай. Благодарение на безумната енегийна политика, направиха ЕССР напълно зависим от американски енергийни доставки, по-скъпата енергия ограничи възможностите във външанат търговия, а и за капак подписаха неизгодно търговско споразумение със САЩ.

    18:43 10.12.2025

  • 12 АМИ ДА РЪМПИ СЕ БОРИ СРЕШУ

    5 3 Отговор
    БЕЛОТО А МЕРЦ СИ ГО ШМЪРКА ВЪВ ВАГОНА ОТКРИТО....

    18:46 10.12.2025

  • 13 Каунь

    6 3 Отговор
    Трансатлантичеките отношения ще придобият транссексуален характер

    18:48 10.12.2025

  • 14 СтаМат МаГа

    3 2 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат душите черни душмански ,а пък те нека си се координират !

    18:48 10.12.2025

  • 15 т-п трол соросоиден

    4 2 Отговор

    До коментар #9 от "Кога ще арестувате Меркел?":

    А колко пари изкара ЕС от преработването на доставената енергия? Помниш ли как рева 2021 че Путин те изнудва нерегийно, когато трябваше да се плаща газта по борсови цени вместо по дългосрочни договори? Колко загубихме тогава? И Меркел с дъргосрочните договори ли да арестуваме, или мъpcyла с борсовите цени, по които спечелиха още повече?!

    18:48 10.12.2025

  • 16 Kaлпазанин

    4 1 Отговор
    Да се чете и разбира наркозависимито ,бундесмагаре мерц

    18:48 10.12.2025

  • 17 Умнокрасив

    2 2 Отговор
    Хайде Европа, Украйна, Русия и Китай в една коалиция и бой по янките!

    18:49 10.12.2025

  • 18 Ами

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Хеми значи бензин":

    С теб Писси,явно си много кадърен .

    18:49 10.12.2025

  • 19 ха-ха

    1 1 Отговор
    Мерц-ът е като комиксов герой , рисуван от третокласници . Наший зеля е баш убавецът от коалицията , ама и най- нисичък . А ,бе , клоуни , с две думи казано . А макрончо - него не го мислете - баба му го лекува здраво .

    18:53 10.12.2025

  • 20 Кривоверен алкаш

    1 0 Отговор
    По малко говорете,повече работа вършете...всеки ден биете барабана а дела никакви...

    18:59 10.12.2025

  • 21 Време е

    0 0 Отговор
    Европейското НАТО се пече... ще се казва ETO

    19:01 10.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания