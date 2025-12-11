Новини
Девет тайландски военнослужещи са били убити във възобновените сблъсъци с Камбоджа

11 Декември, 2025 09:04 731 5

  • камбоджа-
  • тайланд-
  • банкок-
  • войници

Същевременно Камбоджа призова Съвета за сигурност на ООН да се намеси в новия граничен конфликт

Девет тайландски военнослужещи са били убити във възобновените сблъсъци с Камбоджа - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Девет тайландски военнослужещи са били убити във възобновените в неделя погранични сблъсъци с Камбоджа, предаде Франс прес, позовавайки се на съобщение от днес на Министерството на отбраната в Банкок, съобщи БТА.

"Досега са убити общо девет (наши) войници", съобщи говорителят на ведомството Сурасант Конгсири. Обявеният за последно брой загинали от тайландска страна бе 5, а сега общият брой на жертвите вече е 19, уточнява АФП.

Камбоджанските власти поясниха, че сред убитите 10 мирни граждани има и дете.

Президентът на Доналд Тръмп, с чието посредничество без октомври Тайланд и Камбоджа подписаха споразумение за прекратяване на огъня в Малайзия, обяви вчера пред репортери в Белия дом, че днес ще разговаря с лидерите на двете страни.

Същевременно Камбоджа призова Съвета за сигурност на ООН да се намеси в новия граничен конфликт, предаде ДПА.

В писмо до председателството на съвета камбоджанският постоянен представител при ООН отправи призив да се окаже натиск върху тайландската армия за "незабавно прекратяване на всички атаки" и да се упълномощи независима комисия за проверка на фактите на място.

В писмото действията на тайландските военнослужещи се определят като "нарушение на международното хуманитарно право".


Тайланд
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този на снимката

    2 0 Отговор
    По добре да оре на полето отколкото да показва усмихнат палец.

    Може вече да са го разстреляли.
    Войната защитава чужди интереси.

    09:25 11.12.2025

  • 3 Механик

    0 0 Отговор
    В Украйна не ни се получи. Сега ще подпалим Далечния Изток,защото ние без война не можем да живеем.
    подпис:
    Сорос и компания.

    09:26 11.12.2025

  • 4 БеГемот

    1 0 Отговор
    Язък за медала от фуфата

    09:30 11.12.2025

  • 5 Тошко

    0 0 Отговор
    Фейк новина. Тръм я спря тази война.

    09:37 11.12.2025