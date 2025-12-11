Девет тайландски военнослужещи са били убити във възобновените сблъсъци с Камбоджа

Девет тайландски военнослужещи са били убити във възобновените в неделя погранични сблъсъци с Камбоджа, предаде Франс прес, позовавайки се на съобщение от днес на Министерството на отбраната в Банкок, съобщи БТА.
"Досега са убити общо девет (наши) войници", съобщи говорителят на ведомството Сурасант Конгсири. Обявеният за последно брой загинали от тайландска страна бе 5, а сега общият брой на жертвите вече е 19, уточнява АФП.
Камбоджанските власти поясниха, че сред убитите 10 мирни граждани има и дете.
Президентът на Доналд Тръмп, с чието посредничество без октомври Тайланд и Камбоджа подписаха споразумение за прекратяване на огъня в Малайзия, обяви вчера пред репортери в Белия дом, че днес ще разговаря с лидерите на двете страни.
Същевременно Камбоджа призова Съвета за сигурност на ООН да се намеси в новия граничен конфликт, предаде ДПА.
В писмо до председателството на съвета камбоджанският постоянен представител при ООН отправи призив да се окаже натиск върху тайландската армия за "незабавно прекратяване на всички атаки" и да се упълномощи независима комисия за проверка на фактите на място.
В писмото действията на тайландските военнослужещи се определят като "нарушение на международното хуманитарно право".
