Новини
Свят »
Камбоджа »
Напрежението по границата между Камбоджа и Тайланд ескалира

Напрежението по границата между Камбоджа и Тайланд ескалира

12 Ноември, 2025 17:01 932 14

  • тайланд-
  • камбоджа-
  • граница

Тайланд вчера обяви, че временно преустановява сключеното миналия месец споразумение за спиране на огъня

Напрежението по границата между Камбоджа и Тайланд ескалира - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Най-малко един камбоджански войник беше убит днес след ескалацията на напрежението със съседен Тайланд, като двете страни се обвиняват взаимно коя е стреляла първа в оспорван граничен район, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

По-рано тайландското външно министерство заяви, че е поискало от Камбоджа извинение, след като я обвини, че е заложила нови противопехотни мини и че в понеделник една от тях е ранила камбоджански войник.

Тайланд вчера обяви, че временно преустановява сключеното миналия месец споразумение за спиране на огъня. Договорът бе подписан в присъствието на американския президент Доналд Тръмп и надграждаше първоначалната сделка, с която се сложи край на продължилите пет дни сражения в края на юли.

Камбоджа отхвърли обвиненията, че е поставила нови мини и призова Тайланд да се придържа към мирното споразумение.

Камбоджанското министерство на отбраната заяви, че тайландски военнослужещи са открили огън край село в района на оспорваната граница в 15:50 ч. местно време (08:00 ч. българско време). При стрелбата е бил убит един камбоджански военен и трима са били ранени.

Говорител на тайландската армия обаче заяви, че първите изстрели са били произведени от камбоджански войници. "Тайландските сили се прикриха и отвърнаха с предупредителни изстрели, следвайки правилата за водене на бойни действия“, каза говорителят, като добави, че не е имало жертви от тайландска страна. По думите му инцидентът е продължил 10 минути, след което стрелбата е утихнала.

Най-малко 48 души бяха убити и около 300 000 бяха временно разселени в хода избухналите през юли военни сблъсъци, при които се стигна до въздушни атаки и удари с артилерия.

Взривовете на мини в района на оспорваната граница бе един от катализаторите на петдневния конфликт. Тайланд заяви, че след 16 юли най-малко седем негови войници са били тежко ранени при инциденти, свързани с мини. Съседните държави от Югоизточна Азия повече от век спорят за райони по протежение на 817-километровата сухоземна граница, очертана през 1907 г. от тогавашния колониален владетел на Камбоджа - Франция.


Камбоджа
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Качбоджанската

    3 5 Отговор
    мафия

    Коментиран от #4

    17:02 12.11.2025

  • 2 Сатана Z

    12 4 Отговор
    Изглежда логично някой английски джентълмен да е бил на гости в една от враждуващите страни тия дни.

    Коментиран от #3, #7, #14

    17:03 12.11.2025

  • 3 Заминавай

    3 5 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    ма фронта

    Коментиран от #5

    17:04 12.11.2025

  • 4 Тайландската

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Качбоджанската":

    мафия.

    17:04 12.11.2025

  • 5 И ти

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "Заминавай":

    заминавай на фронта.

    17:05 12.11.2025

  • 6 Ами

    5 0 Отговор
    бат Дончо да им наложи бързо санкции и да подписват договори за газ ,за по някой милиард....

    17:10 12.11.2025

  • 7 или

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    в теб?

    17:19 12.11.2025

  • 8 Голия

    5 5 Отговор
    отново неграмотни комунисти нападат демократи........край на хубавия масаж

    17:23 12.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Всъщност

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    как точно го разбра това ?
    Айде да ни обесниш . Що английски , а не руски или китайски . Разкажи ни логиката , да се просветлим и ние .

    18:09 12.11.2025