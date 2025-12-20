Китайски пратеник е посетил Камбоджа с цел да помогне за прекратяване на конфликта

Специалният пратеник на Китай за азиатските въпроси Дън Сицзюн е посетил Пном Пен тази седмица, за да настоява Камбоджа и Тайланд да успокоят ожесточените си гранични сблъсъци, съобщи камбоджанското външно министерство, цитирано от Ройтерс, предаде БТА.

Посещението на Дън се състоя в момент, в който САЩ и Китай подновяват усилията си да доведат двете страни до примирие, преди специалната среща на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия в понеделник. Около 60 души загинаха и повече от половин милион бяха разселени, откакто двете страни подновиха военните действия, с което сложиха край на примирието, договорено от Доналд Тръмп през юли.

"Дън Сицзюн потвърди, че Китай ще продължи да играе конструктивна роля в улесняването на диалога между Камбоджа и Тайланд с оглед насърчаване на мирното разрешаване на споровете", се казва в изявление на министерството.

Държавният секретар Рубио заяви снощи пред медиите, че САЩ смятат, че Тайланд и Камбоджа може да се върнат към спазването на примирието в началото на следващата седмица. Той определи това като предпазлив оптимизъм, припомня Ройтерс.