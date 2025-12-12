Новини
Тайланд и Камбоджа се споразумяха да прекратят всякаква стрелба, заяви Тръмп

12 Декември, 2025 22:51

И двете страни са готови за мир и продължаване на търговията със Съединените американски щати, каза Тръмп

Тайланд и Камбоджа се споразумяха да прекратят всякаква стрелба, заяви Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е разговарял по телефона с министър-председателите на Тайланд и Камбоджа, като и двамата са се съгласили да прекратят военните действия по границата и да се върнат към споразумението за прекратяване на огъня, за което той посредничи по-рано тази година, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

„Тази сутрин проведох много добър разговор с министър-председателя на Тайланд Анутин Чарнвиракул и министър-председателя на Камбоджа Хун Манет относно много неблагоприятното ново пробуждане на продължителната война между тях. Те се съгласиха да прекратят всякаква стрелба, считано от тази вечер, и да се върнат към първоначалното мирно споразумение“, написа Тръмп в социалната платформа „Трут соушъл“ (Truth Social).

„И двете страни са готови за мир и продължаване на търговията със Съединените американски щати“, посочи той.

Коментарите на Тръмп се различаваха значително от тези на тайландския премиер, направени часове по-рано, който не спомена споразумение за прекратяване на боевете между двете страни, които продължават вече пети ден. Анутин каза, че е помолил Тръмп да призове Камбоджа да прекрати военните действия и да премахне противопехотните мини.

„Обясних на президента Тръмп, че ние не сме агресорът срещу Камбоджа, но отмъщаваме“, каза Анутин пред репортери. „Той иска прекратяване на огъня. Казах му да каже на нашите приятели, че не трябва просто да казват, че прекратява огъня, а трябва да кажат на света, че Камбоджа ще прекрати огъня, ще изтегли войските си и ще премахне всички противопехотни мини, които е поставила. Първо трябва да ни го покажат“, заяви тайландският премиер.

Камбоджа и Тайланд обстрелват с ракети и артилерия няколко точки по спорната си 817-километрова граница, в едни от най-тежките боеве след петдневния конфликт през юли, който Тръмп прекрати тогава с призиви към двамата лидери да спрат огъня.

Подновяването на боевете през тази седмица доведе до смъртта на най-малко 20 души, а над 260 бяха ранени, според данни на двете страни, които се обвиняват взаимно за повторното разпалване на конфликта. Тръмп искаше да се намеси отново, за да спаси примирието, за което той посредничи, което беше разширено през октомври, когато се срещна с двамата премиери в Малайзия. Те се споразумяха за процес на изтегляне на войските и тежкото въоръжение и освобождаване на 18 камбоджански военнопленници.

Тайланд прекрати споразумението миналия месец, изразявайки гнева си, след като тайландски войник беше осакатен при последния от поредица инциденти, включващи противопехотни мини, за които Банкок твърди, че са поставени наскоро от Камбоджа. Пномпен отхвърля обвиненията.

Тръмп, който многократно е заявявал, че заслужава Нобеловата награда за мир, се самоизтъкна вчера като глобален миротворец, който е „прекратил осем войни“ и изрази увереност, че ще върне примирието „на правилния път“, припомня Ройтерс.


  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 0 Отговор
    АРЕ НА БАС ЧЕ//////????РАША С ЧАША Е ИЗОСТАВЯЛА Масква пред Наполеон и пред други дребни ман га ли?!

    22:56 12.12.2025

  • 2 Без стрелба

    1 0 Отговор
    Само с копия и ножове, може и с брадви

    22:57 12.12.2025

  • 3 Хеми значи бензин

    0 1 Отговор
    Тръмп Миротворецът

    23:04 12.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 мдам

    2 0 Отговор
    И да се разберем, това на рижия му се води ново спиране на война. Нищо, че преди два месеца я спря същата тая война. Дотука поне шестнайсе спрени войни. Сега ще започне война срещу Венецуела и като я спре - седемнайста спряна война. Кво ше кажете а? Требе поне два нобела наведнъж да му дадат.

    23:11 12.12.2025