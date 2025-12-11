Украйна: Русия разруши сигурността в Черно море и милитаризира Крим

Русия е разрушила системата за сигурност в Черно море и е превърнала окупирания Крим в плацдарм за продължаване на агресията си. Това заяви украинският външен министър Андрий Сибига, цитиран от БТА по информация на „Аджерпрес“, предава News.bg.

Сибига взе онлайн участие в конференцията „Възстановяването на Украйна: сигурност, възможности, инвестиции“, проведена в Букурещ. Той подчерта, че руската агресия вече има далеч по-широки измерения не само срещу Украйна, но и срещу Европа като цяло, създавайки множество едновременно протичащи предизвикателства.

Според него всякакви опити да се омаловажават или смекчават намеренията на Москва водят единствено до засилване на нейната агресивност. Украинският външен министър заяви, че Черно море не може да бъде превърнато в зона на руско влияние и няма да бъде сигурно, докато Крим остава окупиран. Той подчерта, че възстановяването на Украйна е пряко свързано с възстановяване на европейската архитектура на сигурност.

Румънските представители на форума също акцентираха върху значението на съпротивата на Украйна. Влад Йонеску, съветник на румънския президент, заяви, че борбата на Украйна защитава общите европейски ценности. Той допълни, че Румъния е готова да създаде мултимодален логистичен център като част от усилията за възстановяване.

Председателят на румънския Сенат Мирча Абрудян отбеляза, че темата за възстановяването на Украйна вече не е теоретична дискусия, а спешен европейски приоритет в политически, икономически и сигурностен план. По негови думи войната е довела до една от най-сериозните хуманитарни кризи в Европа от десетилетия, а щетите се оценяват на около 500 милиарда евро.

Румънският външен министър Оана Цою предупреди, че към Русия трябва да се подхожда реалистично. Тя посочи, че действията на Москва - а не нейните думи - трябва да бъдат определящ фактор, и подчерта, че няма индикации, които да навеждат на мисълта, че Владимир Путин търси или дори е склонен към мир.