Украйна: Русия разруши сигурността в Черно море и милитаризира Крим
11 Декември, 2025 16:27, обновена 11 Декември, 2025 16:29

На конференция в Букурещ Киев и румънски представители подчертаха необходимостта от възстановяване на европейската архитектура на сигурността

Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Русия е разрушила системата за сигурност в Черно море и е превърнала окупирания Крим в плацдарм за продължаване на агресията си. Това заяви украинският външен министър Андрий Сибига, цитиран от БТА по информация на „Аджерпрес“, предава News.bg.

Сибига взе онлайн участие в конференцията „Възстановяването на Украйна: сигурност, възможности, инвестиции“, проведена в Букурещ. Той подчерта, че руската агресия вече има далеч по-широки измерения не само срещу Украйна, но и срещу Европа като цяло, създавайки множество едновременно протичащи предизвикателства.

Според него всякакви опити да се омаловажават или смекчават намеренията на Москва водят единствено до засилване на нейната агресивност. Украинският външен министър заяви, че Черно море не може да бъде превърнато в зона на руско влияние и няма да бъде сигурно, докато Крим остава окупиран. Той подчерта, че възстановяването на Украйна е пряко свързано с възстановяване на европейската архитектура на сигурност.

Румънските представители на форума също акцентираха върху значението на съпротивата на Украйна. Влад Йонеску, съветник на румънския президент, заяви, че борбата на Украйна защитава общите европейски ценности. Той допълни, че Румъния е готова да създаде мултимодален логистичен център като част от усилията за възстановяване.

Председателят на румънския Сенат Мирча Абрудян отбеляза, че темата за възстановяването на Украйна вече не е теоретична дискусия, а спешен европейски приоритет в политически, икономически и сигурностен план. По негови думи войната е довела до една от най-сериозните хуманитарни кризи в Европа от десетилетия, а щетите се оценяват на около 500 милиарда евро.

Румънският външен министър Оана Цою предупреди, че към Русия трябва да се подхожда реалистично. Тя посочи, че действията на Москва - а не нейните думи - трябва да бъдат определящ фактор, и подчерта, че няма индикации, които да навеждат на мисълта, че Владимир Путин търси или дори е склонен към мир.


  • 1 честен ционист

    35 7 Отговор
    Черно море «русское озеро»

    16:31 11.12.2025

  • 2 Шопо

    55 2 Отговор
    Един наш политик беше казал че Крим е руски, излезе прав човека сега спора е за Одеса.

    16:31 11.12.2025

  • 3 ДаТиГоНабия

    54 2 Отговор
    Ред е руснаците да си приберат Одеса.

    Коментиран от #7, #22

    16:33 11.12.2025

  • 4 Феникс

    49 1 Отговор
    След последните терористични атаки в акваторията на черно море над танкери, Одеса ще е 100% руска!

    16:33 11.12.2025

  • 5 От Кремъл

    29 1 Отговор
    И6@ли сме ва

    16:34 11.12.2025

  • 6 Каунь

    44 2 Отговор
    Загубеняци, вий сега и Черно море ли искате?? Да си бяхте натискали парцалите не да се водите по свирката на Байдънчо

    16:35 11.12.2025

  • 7 И цялата

    28 1 Отговор

    До коментар #3 от "ДаТиГоНабия":

    Украйна

    Коментиран от #10

    16:35 11.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Руски колхозник

    30 1 Отговор
    Трябва да целуват 🎺 на Путин, ако им остави Одеса

    16:37 11.12.2025

  • 10 Град Козлодуй

    32 1 Отговор

    До коментар #7 от "И цялата":

    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    16:37 11.12.2025

  • 11 Гръм и мълнии

    25 1 Отговор
    До месец, и този ще се окаже корумпиран

    16:38 11.12.2025

  • 12 Каунь

    24 1 Отговор
    Ква е тая Оана, бе? И тя ли е част от младата женска армия дето ще побеждава Русия? Аман

    16:39 11.12.2025

  • 13 Лука

    36 1 Отговор
    Г-н Сибига кой напада танкери в Черно море ? Утре същият г-н ще квичи като започнат да потапят украинските кораби с жито. България сега какво да прави с танкера до Ахтопол питайте същия г-н.

    Коментиран от #27

    16:40 11.12.2025

  • 14 русоляв

    23 2 Отговор
    Тоз как са изцепи .Че то цялото Черно море си е на Русия , независимо какво пише на географските карти

    16:42 11.12.2025

  • 15 Папа Лъв ХIV официлиано

    30 1 Отговор
    Ако човек не следи събитията,ще остане с впечатление, че украинците са най-големите светци

    16:43 11.12.2025

  • 16 Гориил

    27 2 Отговор
    Противно на интересите на растежа и развитието, страните от ЕС се оказаха в капана на фатални ангажименти към корумпирания режим в Киев. Това е позор и унижение за Европа.Прогресивните умове в Европа трябва да се тревожат не за Украйна, а за интеграцията и сътрудничеството в рамките на алианса САЩ-Русия-Китай.

    16:44 11.12.2025

  • 17 ха-ха

    21 2 Отговор
    И тия големи умници - хвани укрите , удари мамалигата ...Путин ще ви оправи като му дойде времето !

    16:48 11.12.2025

  • 18 Дас Хаген

    26 0 Отговор
    Спокойно скоро няма да имате излаз на море и няма да ви е проблем!

    Коментиран от #20

    16:50 11.12.2025

  • 19 Сатана Z

    22 0 Отговор
    Е,па,Крим наш! Скоро Одеса и Николаев.Не трябваше НАТО да се разширява до границите на Русия.
    Новата Европейска архитектура за сигурност ще бъде една за всички.До 30 000 души войска ,останалото КЕЧ в Украйна да възстановяват каквото е останало.

    16:51 11.12.2025

  • 20 новите съседи

    14 0 Отговор

    До коментар #18 от "Дас Хаген":

    Те и държава няма да имат , ама - нейсе .

    16:54 11.12.2025

  • 21 Нато направи

    15 0 Отговор
    Всичките тези глупости... Ако не бяха се разширявали и не бяха провокирали Русия, нямаше да има днес тази война.

    16:55 11.12.2025

  • 22 купидон

    10 0 Отговор

    До коментар #3 от "ДаТиГоНабия":

    И това ще стане , Путин за никъде не бърза .

    17:01 11.12.2025

  • 23 Някой

    12 0 Отговор
    Да се обяснява как искаха коридор за транспортни кораби и сега нападнаха такива? Те нарушиха договор, за когото настояваха. Повече украински кораб през Черно море не трябва да може да минава.

    17:11 11.12.2025

  • 24 Хохо Бохо

    7 0 Отговор
    Хохолнята остана без руският град Одеса и излаз на море. Скоро салобандерите сигурността в морета и океани няма да ги касае

    17:16 11.12.2025

  • 25 Смешник

    1 0 Отговор
    Путин е казал че ако продължават терористичните удари на Киевския режим срещу танкери с петрол плаващи в Черно море ще се наложи да лиши фашиския терористичен режим от достъпа до море като превземе Одеса

    17:32 11.12.2025

  • 26 Русия заяви

    1 0 Отговор
    Ако Украинците продължават да атакуват кораби пътуващи за Руски пристанища, Николаев и Одеса ще бъдат атакувани, с оглед затварянето на Украинският излаз на море.
    Или всички кораби, пътуащи от и за Украйна ще бъдат атакувани. Тъй като те преминнават близо до България, ще страдае и ние.
    Но итината е, че без Англия тези дронове са в невъзможност да атакуват точно. При атаката на Танкерите, английски самолет е бил над Черно море и е направляал дроновете.

    17:35 11.12.2025

  • 27 Смешник

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Лука":

    Нашите наведени политици защо мълчат и не кажат кой е виновен за ударения танкер в Ахтопол Следващия ударен танкер може да бъде пълен с петрол и какво правим тогава

    17:36 11.12.2025

  • 28 ГОЛЯМА МЪКА ЗА ТЕРОРИСТИТЕ

    1 0 Отговор
    СЛВА НА РУСИЯ !!! УСТАНОВИ СИГУРНОСТТА НА ЧЕРНО МОРЕ ,А КРИМ ЩЕ Е ЛОБНОТО МЯСТО ОТ КЪДЕТО ТОЗИ КОНТРОЛ , ТАЗИ СИГУРНОСТ ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА !!! РУСИЯ СПРЯ ДИВАЦИТЕ ОТ ТЕРОРИСТИЧНИ АТАКИ С ДРОНОВЕ ПО КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ!!!!
    ИДВА ВРЕМЕТО КОГАТО ТОЗИ СВЯТ ЩЕ СЕ УПРАВЛЯВА ОТ РЕАЛНО СВЕСТНИ ХОРА , УМНИ МОЖЕЩИ ПОЛИТИЦИ , ЗА РАЗЛИКА ОТ СЕГАШНАТА ЕВРОФАШИСТКА МАЛОУМНА НЕКАДЪРНА СГАН , И КАТО ТАКИВА , В ПРОБИТИТЕ ИМ МОЗЪЦИ СА САМО РАЗДОРИ ,ВОЙНИ , ПОСДСРЕКАТЕЛСТВА , ДА СЪЗДАВАТ СТРАХ ОТ РУСИЯ , ЗА ДА НИ ОГРАБВАТ ЗА ВОЙНИТЕ ИМ , ЗА ВЪОРЪЖАВАНЕ И ВСЯКАКВИ ПОВИОДИ ЗА ДА НИ ОБИРАТ!!
    ДО СЕГА С ТАЗИ СХЕМА НА ПЛАШЕНЕ, САМО ЗА ТАЗИ ТЯХНА ВОЙНА С/У РУСИЯ ,НИ ОГРАБИХА С НАд 500 МИЛЯРДА ЕВРО И СЕ ТОЧАТ ДА ОТКРАДНАТ ОКОЛО 300 МИЛЯРДА !!
    МРЪСЕН , ДОЛЕН ФАШИЗЪМ , САМО С КРАЖБИ СА ЖИВЕЛИ И ЖИВЕЯТ , ФАЛШИВИ ПОВОДО ЗА ОГРАБВАНЕ НА ХОРАТА , ЛЪЖИ, ИЗМАМИ , ТОВА ИМ Е В ГЛАВИТЕ!!!

    17:50 11.12.2025

  • 29 Йоана Цоева - Оана Цой

    0 0 Отговор
    Що им трябваше на Румънята да слушат Франсетата и от Българи власи да стават Румънци, да сменят езика и азбуката си, мислейки, е ще станат европейци. Но не би Европейците ги използуват като пушечнно месо. Ако си бяха натискали парцаите, щяа дасе радват на неутралитет. Колю стана Киву, Николай Чаушев стана Николае Чаушеску, Георги стана Джурджу, Гюргевво станна Джорджиу, Илиев стана Илиеску..
    Пременил се Илия, пак в тия. Кръвта си само неможахте да смените, остана си Българска. Мъжки ДНК Хаплогрупи - В България и Румъния - Тракйската - по 26 проценнта, Скитката - по 18 процента. Как така бе джанъм, едни и същи проценти в двете държави. Сиамски близнаци разечени от френска брадва.

    17:57 11.12.2025

  • 30 Абе

    0 0 Отговор
    Тия кво пушат

    18:01 11.12.2025

