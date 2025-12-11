Украйна: Русия разруши сигурността в Черно море и милитаризира Крим

Русия е разрушила системата за сигурност в Черно море и е превърнала окупирания Крим в плацдарм за продължаване на агресията си. Това заяви украинският външен министър Андрий Сибига, цитиран от БТА по информация на „Аджерпрес“, предава News.bg.
Сибига взе онлайн участие в конференцията „Възстановяването на Украйна: сигурност, възможности, инвестиции“, проведена в Букурещ. Той подчерта, че руската агресия вече има далеч по-широки измерения не само срещу Украйна, но и срещу Европа като цяло, създавайки множество едновременно протичащи предизвикателства.
Според него всякакви опити да се омаловажават или смекчават намеренията на Москва водят единствено до засилване на нейната агресивност. Украинският външен министър заяви, че Черно море не може да бъде превърнато в зона на руско влияние и няма да бъде сигурно, докато Крим остава окупиран. Той подчерта, че възстановяването на Украйна е пряко свързано с възстановяване на европейската архитектура на сигурност.
Румънските представители на форума също акцентираха върху значението на съпротивата на Украйна. Влад Йонеску, съветник на румънския президент, заяви, че борбата на Украйна защитава общите европейски ценности. Той допълни, че Румъния е готова да създаде мултимодален логистичен център като част от усилията за възстановяване.
Председателят на румънския Сенат Мирча Абрудян отбеляза, че темата за възстановяването на Украйна вече не е теоретична дискусия, а спешен европейски приоритет в политически, икономически и сигурностен план. По негови думи войната е довела до една от най-сериозните хуманитарни кризи в Европа от десетилетия, а щетите се оценяват на около 500 милиарда евро.
Румънският външен министър Оана Цою предупреди, че към Русия трябва да се подхожда реалистично. Тя посочи, че действията на Москва - а не нейните думи - трябва да бъдат определящ фактор, и подчерта, че няма индикации, които да навеждат на мисълта, че Владимир Путин търси или дори е склонен към мир.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
16:31 11.12.2025
2 Шопо
16:31 11.12.2025
3 ДаТиГоНабия
Коментиран от #7, #22
16:33 11.12.2025
4 Феникс
16:33 11.12.2025
5 От Кремъл
16:34 11.12.2025
6 Каунь
16:35 11.12.2025
7 И цялата
До коментар #3 от "ДаТиГоНабия":Украйна
Коментиран от #10
16:35 11.12.2025
9 Руски колхозник
16:37 11.12.2025
10 Град Козлодуй
До коментар #7 от "И цялата":Украйна не е държава а територия, руска територия.
16:37 11.12.2025
11 Гръм и мълнии
16:38 11.12.2025
12 Каунь
16:39 11.12.2025
13 Лука
Коментиран от #27
16:40 11.12.2025
14 русоляв
16:42 11.12.2025
15 Папа Лъв ХIV официлиано
16:43 11.12.2025
16 Гориил
16:44 11.12.2025
17 ха-ха
16:48 11.12.2025
18 Дас Хаген
Коментиран от #20
16:50 11.12.2025
19 Сатана Z
Новата Европейска архитектура за сигурност ще бъде една за всички.До 30 000 души войска ,останалото КЕЧ в Украйна да възстановяват каквото е останало.
16:51 11.12.2025
20 новите съседи
До коментар #18 от "Дас Хаген":Те и държава няма да имат , ама - нейсе .
16:54 11.12.2025
21 Нато направи
16:55 11.12.2025
22 купидон
До коментар #3 от "ДаТиГоНабия":И това ще стане , Путин за никъде не бърза .
17:01 11.12.2025
23 Някой
17:11 11.12.2025
24 Хохо Бохо
17:16 11.12.2025
25 Смешник
17:32 11.12.2025
26 Русия заяви
Или всички кораби, пътуащи от и за Украйна ще бъдат атакувани. Тъй като те преминнават близо до България, ще страдае и ние.
Но итината е, че без Англия тези дронове са в невъзможност да атакуват точно. При атаката на Танкерите, английски самолет е бил над Черно море и е направляал дроновете.
17:35 11.12.2025
27 Смешник
До коментар #13 от "Лука":Нашите наведени политици защо мълчат и не кажат кой е виновен за ударения танкер в Ахтопол Следващия ударен танкер може да бъде пълен с петрол и какво правим тогава
17:36 11.12.2025
28 ГОЛЯМА МЪКА ЗА ТЕРОРИСТИТЕ
ИДВА ВРЕМЕТО КОГАТО ТОЗИ СВЯТ ЩЕ СЕ УПРАВЛЯВА ОТ РЕАЛНО СВЕСТНИ ХОРА , УМНИ МОЖЕЩИ ПОЛИТИЦИ , ЗА РАЗЛИКА ОТ СЕГАШНАТА ЕВРОФАШИСТКА МАЛОУМНА НЕКАДЪРНА СГАН , И КАТО ТАКИВА , В ПРОБИТИТЕ ИМ МОЗЪЦИ СА САМО РАЗДОРИ ,ВОЙНИ , ПОСДСРЕКАТЕЛСТВА , ДА СЪЗДАВАТ СТРАХ ОТ РУСИЯ , ЗА ДА НИ ОГРАБВАТ ЗА ВОЙНИТЕ ИМ , ЗА ВЪОРЪЖАВАНЕ И ВСЯКАКВИ ПОВИОДИ ЗА ДА НИ ОБИРАТ!!
ДО СЕГА С ТАЗИ СХЕМА НА ПЛАШЕНЕ, САМО ЗА ТАЗИ ТЯХНА ВОЙНА С/У РУСИЯ ,НИ ОГРАБИХА С НАд 500 МИЛЯРДА ЕВРО И СЕ ТОЧАТ ДА ОТКРАДНАТ ОКОЛО 300 МИЛЯРДА !!
МРЪСЕН , ДОЛЕН ФАШИЗЪМ , САМО С КРАЖБИ СА ЖИВЕЛИ И ЖИВЕЯТ , ФАЛШИВИ ПОВОДО ЗА ОГРАБВАНЕ НА ХОРАТА , ЛЪЖИ, ИЗМАМИ , ТОВА ИМ Е В ГЛАВИТЕ!!!
17:50 11.12.2025
29 Йоана Цоева - Оана Цой
Пременил се Илия, пак в тия. Кръвта си само неможахте да смените, остана си Българска. Мъжки ДНК Хаплогрупи - В България и Румъния - Тракйската - по 26 проценнта, Скитката - по 18 процента. Как така бе джанъм, едни и същи проценти в двете държави. Сиамски близнаци разечени от френска брадва.
17:57 11.12.2025
30 Абе
18:01 11.12.2025