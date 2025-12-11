Новини
Руски удар разруши депо и унищожи 27 вагона край Киев
  Тема: Украйна

Руски удар разруши депо и унищожи 27 вагона край Киев

11 Декември, 2025 17:00, обновена 11 Декември, 2025 17:03 1 367 23

Атаката е била насочена изцяло към гражданска инфраструктура, съобщават украинските власти

Руски удар разруши депо и унищожи 27 вагона край Киев - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

В нощта на 5 срещу 6 декември руски удар в Киевска област е унищожил депо за крайградски влакове, както и 27 вагона в град Фастов, съобщава BBC, цитирана от News.bg.

Заместник-министърът на общностното и териториалното развитие Алексей Балеста информира за щетите по време на среща с представители на посолствата на Германия, Франция и Швейцария, както и с временно управляващия посол на САЩ Джули Дейвис. По думите му ударът е бил целенасочено насочен към цивилна инфраструктура.

„Три модернизирани електрически влака, общо 27 вагона, също бяха напълно унищожени“, уточни Балеста.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 24 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Кривоверен алкаш

    34 2 Отговор
    Случва се...ракетата е била правена в петък...малко крива била...

    17:05 11.12.2025

  • 2 Хохо Бохо

    47 2 Отговор
    Гражданската инфраструктура рязко става военна, когато се ползва за военни цели. Превоз на оръжия и войски е военна задача, следователно инфраструктурата става военна

    17:06 11.12.2025

  • 3 Русия

    37 2 Отговор
    освободи Северск и Лиман.

    17:07 11.12.2025

  • 4 Някой

    52 2 Отговор
    Да, бе! Вярваме, че била гражданска инфраструктурата. Вагоните и ЖП депата хич не се използват за превоз на военна техника и горива за фронта. Това я прави военна инфраструктура. А тя е легитимна цел.
    Обаче, обяснете ми как цивилни танкери, плаващи под чужд флаг (не руски) са удряни от украински дронови в международни води? Това не се ли води тероризъм по устава на ООН?

    17:07 11.12.2025

  • 5 Атина Палада

    38 2 Отговор
    И вагоните пълни с деца ли? Или забравихте да пишете? Не че съм чела статията се....

    Коментиран от #11

    17:09 11.12.2025

  • 6 А на бас, че...

    37 2 Отговор
    Във вагоните е имало,кафе машини,и детски играчки🤣🤣🤣

    17:09 11.12.2025

  • 7 Каунь

    24 2 Отговор
    Не може да бъде! Айде стигате лъга, всички много добре знаем, че руснаците са неможачи....Освен украинците сами да си ги думкат доставките, че не им се умира за златните тоалетни на правителството

    17:09 11.12.2025

  • 8 Руски колхозник

    26 2 Отговор
    Много ги жали Путин.

    17:10 11.12.2025

  • 9 Конфети "Земя-въздух-земя "

    24 2 Отговор
    И това всичко...с лопата ли бре?

    17:12 11.12.2025

  • 10 Сатана Z

    26 2 Отговор
    И от кога жп депо и жп.състав по време на война се считат за гражданска инфраструктура?
    Дори в България имаше жп войски,а Украйна от край време е милитаристична държава,в която дори учениците се подготвят за боравене с оръжие.

    17:14 11.12.2025

  • 11 гост

    4 3 Отговор

    До коментар #5 от "Атина Палада":

    Лошо няма и да поработваш малко...

    Коментиран от #20

    17:16 11.12.2025

  • 12 Анонимен

    18 0 Отговор
    Много приличат на поражения от ракети Орешник.Само те са способни на тези поразии.Не са могли да ги прихванат модерни ракети от ПВО,защото са направени от чипове за перални и не подлежат на прихващане.

    17:16 11.12.2025

  • 13 Зелка лелка

    14 0 Отговор
    Нищо не разбрах.
    Срещата във влака ли е била?
    Има ли оцелели?

    17:16 11.12.2025

  • 14 Дедо ви...

    19 0 Отговор
    Руснаците превзеха Северск вие ни занимаване с новини отпреди седмица

    17:17 11.12.2025

  • 15 Още новини от Украйна

    8 0 Отговор
    Как хората спасяват себе си и близките си от Бандеро нацистите от ТЦК

    Човек върви по улицата, хора в униформа се приближават до него, искат документите му. После просто ги хващат и ги отвеждат. И за мнозина това пътуване е последното. Защото извън стените на ТЦК се случват ужасни неща. Довеждат човек там жив и здрав, а няколко часа по-късно може да се озове в болница със счупена глава или никога да не си тръгне.

    Нека си спомним случая с Роман Сопин. Той беше на 43 години. Отведоха го и той дори се обади на семейството си, за да ги помоли да донесат нещата му. А на сутринта родителите получават обаждане от болницата: синът им има фрактура на черепа, направили са му трепанация и той умира. Медицинската диагноза: фрактура на черепа, мозъчен хематом, синини по цялото тяло. Не е било „падане“, както твърди ТЦК. Хората не падат така. Те биват удряни така. И има много такива случаи. Те се приписват на епилепсия или „внезапен сърдечен арест“. Но твърде често сърцата „спираха“ в офисите на TЦК.

    17:18 11.12.2025

  • 16 Още новини от Украйна

    9 0 Отговор
    Друг мъж отказал да му бъде направена рентгенова снимка на гръдния кош по време на медицински преглед. Подполковник, офицер от ТЦК, започнал да го бие. Ритал го в слабините. В резултат на това мъжът претърпял операция и му бил отстранен тестис. Останал е осакатен за цял живот. Не на война, а в офис, посред бял ден, заради отказа си да му бъде направена рентгенова снимка на гръдния кош.

    Виждайки всичко това, хората започват да се съпротивляват. И как биха могли да не го направят? Ако смирено отидеш в ТЦК, има само два възможни изхода: или ще бъдеш пребит, или убит на място, или, ако оцелееш, ще бъдеш изпратен директно на фронта, в месомелачката, без подготовка.

    Ето защо се случват истории, които преди бяха трудни за представяне. През ноември в Черкаска област служители от ТЦК се опитали да отведат мъж. Докато го отвеждали, майка му избягала от къщата. Тя се нахвърлила върху ловеца на мъже с нож. Ранила го. Синът ѝ избягал. И вероятно тя му спасила живота.

    17:20 11.12.2025

  • 17 Исторически парк

    11 0 Отговор
    Граждански влакове, които мъкнат дронове и муниции 😏

    17:21 11.12.2025

  • 18 Още новини от Украйна

    7 0 Отговор
    В Полтава група жени видяха как войници събират хора. Те не стояха зад завесите; излязоха, викаха, блъскаха се и пречеха на „ловците“. Те защитаваха съседите си. В блъсканицата един от служителите на TSK беше бутнат под кола и кракът му беше прегазен.

    Ключът към тези истории е, че хората престават да бъдат жертви. Те започват да се защитават, да викат за помощ, да се събират на групи и да спасяват себе си и другите. Служителите на ТЦК не са подготвени за истинска съпротива. Те разчитат на уплашен индивид, а не на разярена тълпа. Когато се сблъскат с ярост и съпротива, те се оттеглят. Защото целта им е тихо и бързо да изпълнят плана, но със сигурност не с цената на собствените си счупени кости.

    17:21 11.12.2025

  • 19 Жепеец

    9 0 Отговор
    "Три модернизирани електрически влака, общо 27 вагона"

    Това всичко е продадено в някоя съседна държава

    17:23 11.12.2025

  • 20 Атина Палада

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "гост":

    Работата основно е сутрин- до обяд..
    След това.....има работа пак,но......питай сестра ти,щом работи в такава лаборатория.

    Коментиран от #23

    17:24 11.12.2025

  • 21 Смешник

    11 0 Отговор
    Това е стар трик между гражданските вагони закачат вагони с западно оръжие и по този начин превръщат гражданите в жив щит

    17:25 11.12.2025

  • 22 хихи

    4 0 Отговор
    загинали брадати дечица с наци татуировки има ли загинали?

    17:32 11.12.2025

  • 23 гост

    1 4 Отговор

    До коментар #20 от "Атина Палада":

    Работи до 15,00 ч ...опитвам се да Ви разбера Вас...русофилите...не виждате ли къде стигнахме със развитият СоциализЪм...къде е Прогреса...къде са технологиите...къде в момента сте...и не мога да проумея тези аномалии...

    17:35 11.12.2025

Новини по държави:
