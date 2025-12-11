Руски удар разруши депо и унищожи 27 вагона край Киев

В нощта на 5 срещу 6 декември руски удар в Киевска област е унищожил депо за крайградски влакове, както и 27 вагона в град Фастов, съобщава BBC, цитирана от News.bg.
Заместник-министърът на общностното и териториалното развитие Алексей Балеста информира за щетите по време на среща с представители на посолствата на Германия, Франция и Швейцария, както и с временно управляващия посол на САЩ Джули Дейвис. По думите му ударът е бил целенасочено насочен към цивилна инфраструктура.
„Три модернизирани електрически влака, общо 27 вагона, също бяха напълно унищожени“, уточни Балеста.
1 Кривоверен алкаш
17:05 11.12.2025
2 Хохо Бохо
17:06 11.12.2025
3 Русия
17:07 11.12.2025
4 Някой
Обаче, обяснете ми как цивилни танкери, плаващи под чужд флаг (не руски) са удряни от украински дронови в международни води? Това не се ли води тероризъм по устава на ООН?
17:07 11.12.2025
5 Атина Палада
Коментиран от #11
17:09 11.12.2025
6 А на бас, че...
17:09 11.12.2025
7 Каунь
17:09 11.12.2025
8 Руски колхозник
17:10 11.12.2025
9 Конфети "Земя-въздух-земя "
17:12 11.12.2025
10 Сатана Z
Дори в България имаше жп войски,а Украйна от край време е милитаристична държава,в която дори учениците се подготвят за боравене с оръжие.
17:14 11.12.2025
11 гост
До коментар #5 от "Атина Палада":Лошо няма и да поработваш малко...
Коментиран от #20
17:16 11.12.2025
12 Анонимен
17:16 11.12.2025
13 Зелка лелка
Срещата във влака ли е била?
Има ли оцелели?
17:16 11.12.2025
14 Дедо ви...
17:17 11.12.2025
15 Още новини от Украйна
Човек върви по улицата, хора в униформа се приближават до него, искат документите му. После просто ги хващат и ги отвеждат. И за мнозина това пътуване е последното. Защото извън стените на ТЦК се случват ужасни неща. Довеждат човек там жив и здрав, а няколко часа по-късно може да се озове в болница със счупена глава или никога да не си тръгне.
Нека си спомним случая с Роман Сопин. Той беше на 43 години. Отведоха го и той дори се обади на семейството си, за да ги помоли да донесат нещата му. А на сутринта родителите получават обаждане от болницата: синът им има фрактура на черепа, направили са му трепанация и той умира. Медицинската диагноза: фрактура на черепа, мозъчен хематом, синини по цялото тяло. Не е било „падане“, както твърди ТЦК. Хората не падат така. Те биват удряни така. И има много такива случаи. Те се приписват на епилепсия или „внезапен сърдечен арест“. Но твърде често сърцата „спираха“ в офисите на TЦК.
17:18 11.12.2025
16 Още новини от Украйна
Виждайки всичко това, хората започват да се съпротивляват. И как биха могли да не го направят? Ако смирено отидеш в ТЦК, има само два възможни изхода: или ще бъдеш пребит, или убит на място, или, ако оцелееш, ще бъдеш изпратен директно на фронта, в месомелачката, без подготовка.
Ето защо се случват истории, които преди бяха трудни за представяне. През ноември в Черкаска област служители от ТЦК се опитали да отведат мъж. Докато го отвеждали, майка му избягала от къщата. Тя се нахвърлила върху ловеца на мъже с нож. Ранила го. Синът ѝ избягал. И вероятно тя му спасила живота.
17:20 11.12.2025
17 Исторически парк
17:21 11.12.2025
18 Още новини от Украйна
Ключът към тези истории е, че хората престават да бъдат жертви. Те започват да се защитават, да викат за помощ, да се събират на групи и да спасяват себе си и другите. Служителите на ТЦК не са подготвени за истинска съпротива. Те разчитат на уплашен индивид, а не на разярена тълпа. Когато се сблъскат с ярост и съпротива, те се оттеглят. Защото целта им е тихо и бързо да изпълнят плана, но със сигурност не с цената на собствените си счупени кости.
17:21 11.12.2025
19 Жепеец
Това всичко е продадено в някоя съседна държава
17:23 11.12.2025
20 Атина Палада
До коментар #11 от "гост":Работата основно е сутрин- до обяд..
След това.....има работа пак,но......питай сестра ти,щом работи в такава лаборатория.
Коментиран от #23
17:24 11.12.2025
21 Смешник
17:25 11.12.2025
22 хихи
17:32 11.12.2025
23 гост
До коментар #20 от "Атина Палада":Работи до 15,00 ч ...опитвам се да Ви разбера Вас...русофилите...не виждате ли къде стигнахме със развитият СоциализЪм...къде е Прогреса...къде са технологиите...къде в момента сте...и не мога да проумея тези аномалии...
17:35 11.12.2025