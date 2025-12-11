Руски удар разруши депо и унищожи 27 вагона край Киев

В нощта на 5 срещу 6 декември руски удар в Киевска област е унищожил депо за крайградски влакове, както и 27 вагона в град Фастов, съобщава BBC, цитирана от News.bg.

Заместник-министърът на общностното и териториалното развитие Алексей Балеста информира за щетите по време на среща с представители на посолствата на Германия, Франция и Швейцария, както и с временно управляващия посол на САЩ Джули Дейвис. По думите му ударът е бил целенасочено насочен към цивилна инфраструктура.

„Три модернизирани електрически влака, общо 27 вагона, също бяха напълно унищожени“, уточни Балеста.