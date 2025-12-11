"ЕС се приближава към решение за използването на замразените руски активи в подкрепа на Украйна".

Европейският съюз ще предприеме конкретни действия „в идните дни“ относно използването на замразените руски активи за подпомагане на Украйна. Това заяви ирландският министър на финансите Саймън Харис след заседание на финансовите министри от еврозоната, предава News.bg.
„Финансирането е спешно. Трябва да гарантираме, че Русия плаща“, подчерта Харис, като допълни, че би било желателно решение да бъде постигнато още тази седмица.
Европейската комисия предлага безпрецедентен подход: или директно използване на блокираните руски държавни средства, или вземане на международен заем, обезпечен с тези активи. Предпочитаният вариант на Комисията е т.нар. „репарационен заем“, базиран върху средствата, замразени в ЕС след началото на руската инвазия през 2022 г.
Основното препятствие засега идва от Белгия, където се намира Euroclear - институцията, държаща най-голямата част от руските активи. Белгийските власти са поставили редица правни въпроси, които забавят общоевропейското съгласие.
Междувременно натискът за ускоряване на процеса расте, особено предвид увеличаващите се финансови нужди на Украйна за 2025 г. и засилващата се несигурност около подкрепата от ключови партньори като Съединените щати.
ЕС се
Атина Палада
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Отдавна банкерите казаха НЕ,обаче на мен ми се иска да посегнат та да се свърши с ойрото.Тогава да си върнем отново лева..
Руски колхозник
Бийк
И скопяването на оранжево-красная матрьошка
🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
Защото ЕсеС няма пари, а Източния фронт върви на запад❗
Соломон
Напрежението е паднало на някакъв МИНИМУМ около 220 V
Дали не ПОДАРЯВАМЕ ток на Украйна ?
Счетоводителя
ЕСССР
Да живей мозъкът на ЕСССР смелата и кyxa Другарка Урсула!
ДрайвингПлежър
По логиката на урсулите мога да ида да заложа апартамента на комшията без да го питам и да ми разреши! Точно това представлява репарационния заем.
А още по-тъпото е, че репарации се дължат от победената държава - а Русия към момента печели убедително! Урсулите как ще вземат репарации от Русия остава мъгливо!!!
ОЧАКВАЙТЕ КАТАСТРОФА С ДВЕСТА!!!
Бялджип
17:20 11.12.2025
Трябва да гарантираме, че Русия плаща"
а заспалите ви данъкоплатци
когато Русия ви осъди да им върнете парите с лихвите
Я пък тоя
(И Дио ти )ли са, (безмо зъчни) ли са, не мога да повярвам на (тъ по тия та) им
що не споменете кои са другите партньори
Дас Хаген
17:24 11.12.2025
Бялджип
До коментар #7 от "Соломон":Трябва да се подарява, защото Киев остана без ток. Съвсем сериозно. Още по-важно е че спира тока в ресторантите и сауните, където политиците вземат най-важните решения за Украйна..
Феникс
17:24 11.12.2025
Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК
🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #13 от "Я пък тоя":Внуци на нацисти са ❗
Я пъ тоа
До коментар #13 от "Я пък тоя":О как Путин ша спаси тия милиарди, че нещо не са разбра.
🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #18 от "Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК":Дори по време на ВСвВ никой не си е позволявал такава нагла кражба❗
Стига бе
До коментар #19 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Другите са пък внуци на...комунисти
тоз бръмбар що зяпа наплашено
или мечка гази бръмбари дето крадат от меда му
Стига бе
До коментар #21 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Какво ша откраднат от СССР като бяха в коалиция със САЩ и Великобритания....през ВСВ.
Сатана Z
Циркане на кални подлоги
Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК
Още новини от Украйна
До коментар #24 от "Стига бе":Великобритания изплаща чак до 2006 година Американския заем от Втората световна.
Ако героят тия пари ,Европейците ще плащат пари на Русия дори след 2100 година
Атина Палада
До коментар #10 от "ДрайвингПлежър":Да,така е! И при това ,забележи...Дори са изчислили на държавите членки,по колко пари от бюджета (това е спрямо БВП на държавата) трябва да платят ,ако Русия не загуби..И ..има още..Ако някоя държава членка не е съгласна,то нейният дял се разхвърля на останалите...На България се пада 1,2 млрд евро да плаща.Обаче ,ако Унгария не се съгласи да плаща,то делът на Унгария ще се разхвърля върху всички,които са съгласни да плащат.Т.е.ще ни се прибави още...Ако Словакия не се съгласи...и от там ще ни прибавят..Италия не е съгласна...И от нея ни прибавят ..
Не,дори не е катастрофа ..Това е нещо нечувано.Пълно зануляване!
РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ
Я пъ тоа
До коментар #29 от "Още новини от Украйна":Кой плаща на ВОЕНОПРЕСТЪПНИК под санкции бре
Атина Палада
До коментар #24 от "Стига бе":Иде реч за активите на Германия .Били са замразени,но никой не е посегнал на тях..
Кво общо има това
До коментар #33 от "Сатана Z":С милиардите на Путин, дето ша му ги гушнат
🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #13 от "Я пък тоя":това, което Калас "дипломатически" премълчава е, че нейният дядо, Алфред Калд, е основател и ръководител на тайната полиция на SS в Естония. А именно Калд е бил член на Омакайтсе - естонска паравоенна организация, създадена от нацистите през 1941 г., която участва в борбата срещу партизаните и евреите, както и в защитата на границите на Ленинградска област.
Прадядото от друга страна, Едуард Алвер, е бил командир на „Естонската лига за отбрана“, която набира служители за германския Вермахт по време на Втората световна война.‼️
Ехааааааа
гост
Стига бе
До коментар #35 от "Атина Палада":За Германия си е работа на победилите я...сега е 21 век и ша гушнат милиардите на Путин....ша го сготвят като нищо.
Атина Палада
До коментар #34 от "Я пъ тоа":Санкциите са незаконни.Има вече хиляди заведени дела в европейските съдилища.Това го казаха от Белгия..И за това ЕС ще плаща..Естония също наложи санкции на Китай :))) Сериозно! Смешно е ,но е вярно .:)
И кво от това
До коментар #37 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Никой не ИЗБИРА РОДИТЕЛИТЕ СИ....
Я па тая
До коментар #42 от "Атина Палада":Не може да има заведени дела по нещо което не е официално прието...ама кой да знае.
Атина Палада
До коментар #41 от "Стига бе":Знаеш ли аз лично колко ми се иска да посегнат на руските активи ..Обаче пустите му банкери ...не и не ..Иска ми се да посегнат и този ужас да свърши..Дет се казва -по добре ужасен край,отколкото ужас без край.Аз съм на този принцип!
Путин да са готви
17:43 11.12.2025
Никакъв лев няма да си върниш...
До коментар #3 от "Атина Палада":Тези твои щения са плод на болният ти мозък.
Ша посегнат, що да не посегнат
До коментар #46 от "Атина Палада":Кой може да ги спре, че нещо не да разбра....
военен неможач
Бойците на киевския режим не са получили заповеди от своите командири за оттегляне, така че единственият им шанс за оцеляване е надеждата, че преговорите между руските и украинските разузнавателни служби в крайна сметка ще дадат резултати.
Иво
Атина Палада
До коментар #44 от "Я па тая":Заведените дела са за санкциите..там колко пакета бяха ;))) за пакетите иде реч..Това от Белгия го казаха ..И за колко млрд били...много млрд бяха,но не си направих труда да помня цифрата. .И наистина били незаконни по международното право ..
Я пъ тоа
До коментар #45 от "Лаком г@з глава затрива!":То и бомбенето на Русия бе акт на война със Запада, ама .....
Темата е за.....
До коментар #52 от "Атина Палада":Запорираните милиарди на Путин....санциите са друга бира.
Атина Палада
До коментар #48 от "Никакъв лев няма да си върниш...":🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣Басирам се с теб за ...да кажем 5(пет) хиляди евро,че до максимум три години ,ще си върнем лева,защото няма да има евро валута..
Максимум три години ..Много са и тези три години,но аз давам по голям период. Запомни го това!
Не са разбра
До коментар #51 от "Иво":Как ша страдат ЕВРОПЕЙЦИТЕ като гушнат милиардите на Путин...
Уса
Урсула
До коментар #8 от "Счетоводителя":Няма начин, трябва да се краде.
Все едно от къде.
Днес ми е некак ТРИДНЕВНО
До коментар #50 от "военен неможач":Погром за Путин при Покровск и Мирноград.....при Купянск руснаците за развели белия байряк.
Атина Палада
До коментар #54 от "Темата е за.....":Така е,но както виждаш,че аз отговорих на коментиращият,който говори за санкциите.Русия била под санкции..На него отговорих .Оправяй се с него:)))
Стига бе
До коментар #58 от "Урсула":Парите ша идат за оръжие на Украйна...с руските милиарди по руските глави....логично.
Някой
Кооо
До коментар #56 от "Не са разбра":Прасетата станаха на мезета.Скоро ще разбереш и останалата част,как,какво и тн
Григор
Може, но трябва всички страни от ЕС да са съгласни, а случаят не е такъв. Белгия не е съгласна!
🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #43 от "И кво от това":Я какъв комунист Само‼️
Само дето децата на властта живея под крилото на властта❗
Бащата на УрсуЛиза е в основата на създаването на ЕсеС и ТЯ, а не ТИ случаЙно застана начело на съюза❗
Децата не избират родителите си но ТЕ им избират условията за живот❗
Раша се прощава с парите
