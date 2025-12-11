"ЕС се приближава към решение за използването на замразените руски активи в подкрепа на Украйна".

Европейският съюз ще предприеме конкретни действия „в идните дни“ относно използването на замразените руски активи за подпомагане на Украйна. Това заяви ирландският министър на финансите Саймън Харис след заседание на финансовите министри от еврозоната, предава News.bg.

„Финансирането е спешно. Трябва да гарантираме, че Русия плаща“, подчерта Харис, като допълни, че би било желателно решение да бъде постигнато още тази седмица.

Европейската комисия предлага безпрецедентен подход: или директно използване на блокираните руски държавни средства, или вземане на международен заем, обезпечен с тези активи. Предпочитаният вариант на Комисията е т.нар. „репарационен заем“, базиран върху средствата, замразени в ЕС след началото на руската инвазия през 2022 г.

Основното препятствие засега идва от Белгия, където се намира Euroclear - институцията, държаща най-голямата част от руските активи. Белгийските власти са поставили редица правни въпроси, които забавят общоевропейското съгласие.

Междувременно натискът за ускоряване на процеса расте, особено предвид увеличаващите се финансови нужди на Украйна за 2025 г. и засилващата се несигурност около подкрепата от ключови партньори като Съединените щати.