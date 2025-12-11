Новини
ЕС се приближава към решение за използването на замразените руски активи в подкрепа на Украйна

11 Декември, 2025 17:15

Очакват се мерки „в идните дни“, докато Европейската комисия настоява за репарационен заем върху блокираните средства

ЕС се приближава към решение за използването на замразените руски активи в подкрепа на Украйна - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейският съюз ще предприеме конкретни действия „в идните дни“ относно използването на замразените руски активи за подпомагане на Украйна. Това заяви ирландският министър на финансите Саймън Харис след заседание на финансовите министри от еврозоната, предава News.bg.

„Финансирането е спешно. Трябва да гарантираме, че Русия плаща“, подчерта Харис, като допълни, че би било желателно решение да бъде постигнато още тази седмица.

Европейската комисия предлага безпрецедентен подход: или директно използване на блокираните руски държавни средства, или вземане на международен заем, обезпечен с тези активи. Предпочитаният вариант на Комисията е т.нар. „репарационен заем“, базиран върху средствата, замразени в ЕС след началото на руската инвазия през 2022 г.

Основното препятствие засега идва от Белгия, където се намира Euroclear - институцията, държаща най-голямата част от руските активи. Белгийските власти са поставили редица правни въпроси, които забавят общоевропейското съгласие.

Междувременно натискът за ускоряване на процеса расте, особено предвид увеличаващите се финансови нужди на Украйна за 2025 г. и засилващата се несигурност около подкрепата от ключови партньори като Съединените щати.


Белгия

Оценка 1.4 от 32 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    66 0 Отговор
    Никоя банка няма да даде руските активи защото ще загубят доверие и ще фалират.

    Коментиран от #3

    17:15 11.12.2025

  • 2 ЕС се

    63 1 Отговор
    приближава към разпад.

    17:16 11.12.2025

  • 3 Атина Палада

    55 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Отдавна банкерите казаха НЕ,обаче на мен ми се иска да посегнат та да се свърши с ойрото.Тогава да си върнем отново лева..

    Коментиран от #31, #48

    17:17 11.12.2025

  • 4 Руски колхозник

    51 1 Отговор
    Лихвите,които ще платят на откраднатите руски пари,няма да са само финансови.

    17:18 11.12.2025

  • 5 Бийк

    3 34 Отговор
    Наближава и мидтърм 2026
    И скопяването на оранжево-красная матрьошка

    17:18 11.12.2025

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    50 1 Отговор
    "Финансирането е спешно...." 😱
    Защото ЕсеС няма пари, а Източния фронт върви на запад❗

    17:19 11.12.2025

  • 7 Соломон

    38 0 Отговор
    Някой проверявал ли е КАКВО напрежение подават енергийните дружества към населението.

    Напрежението е паднало на някакъв МИНИМУМ около 220 V

    Дали не ПОДАРЯВАМЕ ток на Украйна ?

    Коментиран от #16

    17:19 11.12.2025

  • 8 Счетоводителя

    52 0 Отговор
    След руските пари,ще започнат да крадат и от сметките на обикновените граждани на ЕС

    Коментиран от #58

    17:20 11.12.2025

  • 9 ЕСССР

    46 1 Отговор
    Поредната глупост на Другарите евролиберасти, която бъдещият сега невръстен европролетариат, ще плаща с пот, кръв и сълзи!
    Да живей мозъкът на ЕСССР смелата и кyxa Другарка Урсула!

    17:20 11.12.2025

  • 10 ДрайвингПлежър

    41 1 Отговор
    Европа я чака катастрофа, каквато никой залзьохан европеец не си е представял!

    По логиката на урсулите мога да ида да заложа апартамента на комшията без да го питам и да ми разреши! Точно това представлява репарационния заем.

    А още по-тъпото е, че репарации се дължат от победената държава - а Русия към момента печели убедително! Урсулите как ще вземат репарации от Русия остава мъгливо!!!

    ОЧАКВАЙТЕ КАТАСТРОФА С ДВЕСТА!!!

    Коментиран от #30

    17:20 11.12.2025

  • 11 Бялджип

    36 1 Отговор
    Ако успеят да ги откраднат, ще могат да финансират още две години Украйна. До последния украинец. Ако не успеят, най-вероятно ще се измъкнат подло и ще обвинят Зеленски във всичко което сепсетят, но главно ще се подчертае огромната корупция. При всички случаи обаче, кражбата на руските пари ще има огромен резонанс в отрицателен смисъл за Евросъюза.

    17:20 11.12.2025

  • 12 Трябва да гарантираме, че Русия плаща“

    29 1 Отговор
    нали вие бръмбарите няма да плащате
    а заспалите ви данъкоплатци
    когато Русия ви осъди да им върнете парите с лихвите

    17:22 11.12.2025

  • 13 Я пък тоя

    28 1 Отговор
    Тия от ЕС не разбраха ли, че тези пари не трябва да се пипат!
    (И Дио ти )ли са, (безмо зъчни) ли са, не мога да повярвам на (тъ по тия та) им

    Коментиран от #19, #20, #37

    17:22 11.12.2025

  • 14 що не споменете кои са другите партньори

    18 0 Отговор
    несигурност около подкрепата от ключови партньори като Съединените щати.

    17:24 11.12.2025

  • 15 Дас Хаген

    22 2 Отговор
    ЕС дава много демократичен пример за посегателство на чужди средства, в случая на по силния! Явно тези още не разбират че без САЩ зад гърба са като хлебарка под чехла, смазани! Така ще задлъжнеят след края на конфликта че доброволно ще предлагат територии!

    17:24 11.12.2025

  • 16 Бялджип

    30 1 Отговор

    До коментар #7 от "Соломон":

    Трябва да се подарява, защото Киев остана без ток. Съвсем сериозно. Още по-важно е че спира тока в ресторантите и сауните, където политиците вземат най-важните решения за Украйна..

    17:24 11.12.2025

  • 17 Феникс

    22 1 Отговор
    Ще ви кажат че са замразени активи на Русия, но всъщност ще плащате вие като ви вкарат във дългове до гроб , милите евробюрократченца!

    17:24 11.12.2025

  • 18 Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК

    1 26 Отговор
    А Русия е под санкции.....ша гушнат милиардите на Путин като нищо.

    Коментиран от #21

    17:26 11.12.2025

  • 19 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    18 0 Отговор

    До коментар #13 от "Я пък тоя":

    Внуци на нацисти са ❗

    Коментиран от #22

    17:26 11.12.2025

  • 20 Я пъ тоа

    1 17 Отговор

    До коментар #13 от "Я пък тоя":

    О как Путин ша спаси тия милиарди, че нещо не са разбра.

    17:28 11.12.2025

  • 21 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    22 0 Отговор

    До коментар #18 от "Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК":

    Дори по време на ВСвВ никой не си е позволявал такава нагла кражба❗

    Коментиран от #24

    17:28 11.12.2025

  • 22 Стига бе

    0 16 Отговор

    До коментар #19 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Другите са пък внуци на...комунисти

    17:29 11.12.2025

  • 23 тоз бръмбар що зяпа наплашено

    16 1 Отговор
    да не го е страх от Мечока
    или мечка гази бръмбари дето крадат от меда му

    17:29 11.12.2025

  • 24 Стига бе

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Какво ша откраднат от СССР като бяха в коалиция със САЩ и Великобритания....през ВСВ.

    Коментиран от #29, #35

    17:30 11.12.2025

  • 25 Сатана Z

    23 2 Отговор
    Ирландският министър на финансите Саймън Харис трябва да подготви населението на страната си ,че ще ядат отново картофи до изплащането на откраднатите руски активи.

    Коментиран от #28

    17:30 11.12.2025

  • 26 Циркане на кални подлоги

    5 1 Отговор
    Раздира нета, не успяват бездарните нищожества да проумеят с празните си карпузи, че от тях нищо не зависи.......😂😂😂😂😂😂

    17:30 11.12.2025

  • 27 Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК

    1 22 Отговор
    А военнопрестъпниците не са жалят....

    17:31 11.12.2025

  • 29 Още новини от Украйна

    14 2 Отговор

    До коментар #24 от "Стига бе":

    Великобритания изплаща чак до 2006 година Американския заем от Втората световна.
    Ако героят тия пари ,Европейците ще плащат пари на Русия дори след 2100 година

    Коментиран от #34

    17:33 11.12.2025

  • 30 Атина Палада

    16 2 Отговор

    До коментар #10 от "ДрайвингПлежър":

    Да,така е! И при това ,забележи...Дори са изчислили на държавите членки,по колко пари от бюджета (това е спрямо БВП на държавата) трябва да платят ,ако Русия не загуби..И ..има още..Ако някоя държава членка не е съгласна,то нейният дял се разхвърля на останалите...На България се пада 1,2 млрд евро да плаща.Обаче ,ако Унгария не се съгласи да плаща,то делът на Унгария ще се разхвърля върху всички,които са съгласни да плащат.Т.е.ще ни се прибави още...Ако Словакия не се съгласи...и от там ще ни прибавят..Италия не е съгласна...И от нея ни прибавят ..
    Не,дори не е катастрофа ..Това е нещо нечувано.Пълно зануляване!

    17:34 11.12.2025

  • 32 РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ

    1 17 Отговор
    А Путин е обявен за ВОЕНОПРЕСТЪПНИК....ша му гушнат милиардите като стой та гледай....за утеха дъртака кремълски ша пие бутилка водка....литровка.

    Коментиран от #65

    17:34 11.12.2025

  • 34 Я пъ тоа

    1 15 Отговор

    До коментар #29 от "Още новини от Украйна":

    Кой плаща на ВОЕНОПРЕСТЪПНИК под санкции бре

    Коментиран от #42

    17:36 11.12.2025

  • 35 Атина Палада

    14 1 Отговор

    До коментар #24 от "Стига бе":

    Иде реч за активите на Германия .Били са замразени,но никой не е посегнал на тях..

    Коментиран от #41

    17:36 11.12.2025

  • 36 Кво общо има това

    2 5 Отговор

    До коментар #33 от "Сатана Z":

    С милиардите на Путин, дето ша му ги гушнат

    17:37 11.12.2025

  • 37 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    14 1 Отговор

    До коментар #13 от "Я пък тоя":

    това, което Калас "дипломатически" премълчава е, че нейният дядо, Алфред Калд, е основател и ръководител на тайната полиция на SS в Естония. А именно Калд е бил член на Омакайтсе - естонска паравоенна организация, създадена от нацистите през 1941 г., която участва в борбата срещу партизаните и евреите, както и в защитата на границите на Ленинградска област.

    Прадядото от друга страна, Едуард Алвер, е бил командир на „Естонската лига за отбрана“, която набира служители за германския Вермахт по време на Втората световна война.‼️

    Коментиран от #43

    17:38 11.12.2025

  • 38 Ехааааааа

    11 1 Отговор
    Тия европейски крадци са по големи от боко , пиши .... ......

    17:38 11.12.2025

  • 40 гост

    12 1 Отговор
    Безумните ръководители все повече се приближават до затворническите колонии зад полярния кръг! Премиерът на Белгия ги предупреждава !

    17:39 11.12.2025

  • 41 Стига бе

    0 6 Отговор

    До коментар #35 от "Атина Палада":

    За Германия си е работа на победилите я...сега е 21 век и ша гушнат милиардите на Путин....ша го сготвят като нищо.

    Коментиран от #46

    17:39 11.12.2025

  • 42 Атина Палада

    11 1 Отговор

    До коментар #34 от "Я пъ тоа":

    Санкциите са незаконни.Има вече хиляди заведени дела в европейските съдилища.Това го казаха от Белгия..И за това ЕС ще плаща..Естония също наложи санкции на Китай :))) Сериозно! Смешно е ,но е вярно .:)

    Коментиран от #44

    17:40 11.12.2025

  • 43 И кво от това

    0 2 Отговор

    До коментар #37 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Никой не ИЗБИРА РОДИТЕЛИТЕ СИ....

    Коментиран от #66

    17:40 11.12.2025

  • 44 Я па тая

    0 3 Отговор

    До коментар #42 от "Атина Палада":

    Не може да има заведени дела по нещо което не е официално прието...ама кой да знае.

    Коментиран от #52

    17:42 11.12.2025

  • 46 Атина Палада

    7 0 Отговор

    До коментар #41 от "Стига бе":

    Знаеш ли аз лично колко ми се иска да посегнат на руските активи ..Обаче пустите му банкери ...не и не ..Иска ми се да посегнат и този ужас да свърши..Дет се казва -по добре ужасен край,отколкото ужас без край.Аз съм на този принцип!

    Коментиран от #49

    17:43 11.12.2025

  • 47 Путин да са готви

    2 4 Отговор
    Да свали и последната риза на мужика руски, след като му гушнат ЗАПОРИРАНИТЕ милиарди.

    17:43 11.12.2025

  • 48 Никакъв лев няма да си върниш...

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "Атина Палада":

    Тези твои щения са плод на болният ти мозък.

    Коментиран от #55

    17:44 11.12.2025

  • 49 Ша посегнат, що да не посегнат

    0 4 Отговор

    До коментар #46 от "Атина Палада":

    Кой може да ги спре, че нещо не да разбра....

    17:44 11.12.2025

  • 50 военен неможач

    5 1 Отговор
    еждувременно положението на украинския гарнизон в Мирноград се влошава с всеки час. Руските войски вече са разделили групировката на ВСУ на няколко части и продължават да разчистват града.

    Бойците на киевския режим не са получили заповеди от своите командири за оттегляне, така че единственият им шанс за оцеляване е надеждата, че преговорите между руските и украинските разузнавателни служби в крайна сметка ще дадат резултати.

    Коментиран от #59

    17:44 11.12.2025

  • 51 Иво

    3 2 Отговор
    Тези ще направят голяма беля,за съжеление заради десетина побъркани лидери ще страдат всички граждани на Европа!

    Коментиран от #56

    17:46 11.12.2025

  • 52 Атина Палада

    4 0 Отговор

    До коментар #44 от "Я па тая":

    Заведените дела са за санкциите..там колко пакета бяха ;))) за пакетите иде реч..Това от Белгия го казаха ..И за колко млрд били...много млрд бяха,но не си направих труда да помня цифрата. .И наистина били незаконни по международното право ..

    Коментиран от #54

    17:46 11.12.2025

  • 53 Я пъ тоа

    0 1 Отговор

    До коментар #45 от "Лаком г@з глава затрива!":

    То и бомбенето на Русия бе акт на война със Запада, ама .....

    17:46 11.12.2025

  • 54 Темата е за.....

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "Атина Палада":

    Запорираните милиарди на Путин....санциите са друга бира.

    Коментиран от #60

    17:47 11.12.2025

  • 55 Атина Палада

    1 2 Отговор

    До коментар #48 от "Никакъв лев няма да си върниш...":

    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣Басирам се с теб за ...да кажем 5(пет) хиляди евро,че до максимум три години ,ще си върнем лева,защото няма да има евро валута..
    Максимум три години ..Много са и тези три години,но аз давам по голям период. Запомни го това!

    17:48 11.12.2025

  • 56 Не са разбра

    1 1 Отговор

    До коментар #51 от "Иво":

    Как ша страдат ЕВРОПЕЙЦИТЕ като гушнат милиардите на Путин...

    Коментиран от #63

    17:48 11.12.2025

  • 57 Уса

    2 2 Отговор
    Тези активи вече са американски по желание на Русия.ЕС си играе с огъня

    17:48 11.12.2025

  • 58 Урсула

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Счетоводителя":

    Няма начин, трябва да се краде.
    Все едно от къде.

    Коментиран от #61

    17:50 11.12.2025

  • 59 Днес ми е некак ТРИДНЕВНО

    1 1 Отговор

    До коментар #50 от "военен неможач":

    Погром за Путин при Покровск и Мирноград.....при Купянск руснаците за развели белия байряк.

    17:50 11.12.2025

  • 60 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "Темата е за.....":

    Така е,но както виждаш,че аз отговорих на коментиращият,който говори за санкциите.Русия била под санкции..На него отговорих .Оправяй се с него:)))

    17:51 11.12.2025

  • 61 Стига бе

    0 1 Отговор

    До коментар #58 от "Урсула":

    Парите ша идат за оръжие на Украйна...с руските милиарди по руските глави....логично.

    17:51 11.12.2025

  • 62 Някой

    1 0 Отговор
    Е, вече не ми е жал за европейците. Заслужават си напълно съдбата - бедност, мизерия, мюсюлмански орди и накрая изчезване.

    17:52 11.12.2025

  • 63 Кооо

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "Не са разбра":

    Прасетата станаха на мезета.Скоро ще разбереш и останалата част,как,какво и тн

    17:52 11.12.2025

  • 64 Григор

    0 0 Отговор
    "ЕС се приближава към решение за използването на замразените руски активи в подкрепа на Украйна".
    Може, но трябва всички страни от ЕС да са съгласни, а случаят не е такъв. Белгия не е съгласна!

    17:54 11.12.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "И кво от това":

    Я какъв комунист Само‼️
    Само дето децата на властта живея под крилото на властта❗
    Бащата на УрсуЛиза е в основата на създаването на ЕсеС и ТЯ, а не ТИ случаЙно застана начело на съюза❗
    Децата не избират родителите си но ТЕ им избират условията за живот❗

    17:58 11.12.2025

  • 67 Раша се прощава с парите

    0 0 Отговор
    Всичко е решено отдавна ,а в момента само се разиграва театър .

    18:02 11.12.2025

