Брюксел движи процеса по членството на Украйна въпреки възраженията на Унгария
  Тема: Украйна

Брюксел движи процеса по членството на Украйна въпреки възраженията на Унгария

11 Декември, 2025 17:37 660 26

Лвов стана домакин на среща, на която европейски представители очертаха половината от необходимите промени, докато Будапеща продължава да блокира преговорите

Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейският съюз предаде на Украйна подробен списък с реформи, които страната трябва да изпълни по пътя към присъединяване към блока. Киев настоява да ускори процеса въпреки войната и противопоставянето на Унгария, съобщава Асошиейтед прес, предава БТА.

Висши представители и дипломати от ЕС се срещнаха в Лвов, Западна Украйна, където заявиха, че представеният пакет от изисквания обхваща приблизително половината от необходимите реформи. Това ще даде възможност за технически напредък, въпреки че официалните преговори продължават да бъдат блокирани от Будапеща.

За Киев членството в Европейския съюз се превърна в ключов стратегически приоритет, особено на фона на несигурната перспектива за присъединяване към НАТО.

Унгария остава единственото препятствие

Унгарският премиер Виктор Орбан настоява, че преговори за членство не могат да се водят по време на война. Той твърди, че украинската икономика и унгарското малцинство в Украйна са изложени на риск.

Въпреки несъгласието на всички останали 26 държави членки, Будапеща не промени позицията си и отказа да изпрати представител на срещата в Лвов. Унгария продължава да поддържа близки отношения с Москва, което я поставя в разрез с общата линия на ЕС.

Подкрепата на останалите държави е недвусмислена

Датският министър по европейските въпроси Мари Биер заяви, че напредъкът е очевиден:
„Ясно е, че 26 държави виждат бъдещето на Украйна в ЕС. Не е въпрос дали, а кога това ще стане.“

Остров Кипър, присъединил се към ЕС през 2004 г. въпреки собственото си разделение, беше посочен като пример, който поражда надежда за Украйна. Кипър ще поеме ротационното председателство на Съюза от Дания на 1 януари и обеща да продължи да подкрепя украинската кандидатура.

Заместник-министърът по европейските въпроси на Кипър Марилена Рауна подчерта пред АП „изключителната политическа воля“ на Киев да изпълнява основните реформи. Тя отбеляза, че въпреки войната украинците защитават не само собствената си държава, но и фундаменталните ценности на ЕС - демокрация, свобода и човешко достойнство.

Шест групи от реформи, поне две години работа

Преди Украйна да се присъедини към ЕС, тя трябва да адаптира своята администрация към правилата, процедурите и стандартите на блока. Реформите са разделени в шест т.нар. „клъстера“.

По време на днешната среща бяха договорени конкретни текстове за три от тях:

  • върховенство на закона и демократични институции,

  • вътрешен пазар,

  • външни отношения.

Очаква се цялостният процес да отнеме поне две години.


Украйна
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ама как

    15 1 Отговор
    Украйна вече отече.

    17:41 11.12.2025

  • 3 Иво

    21 2 Отговор
    Какви реформи какви 5 лв! Държава във война,с неясни граници,с нелигитимен президент и най-голямата корупция ще влиза в ЕС.Това е някаква масова лудост,явно е заразно,иначе е необяснимо как хора на такива постове гласуват за нещо толкова нелепо

    Коментиран от #18

    17:43 11.12.2025

  • 4 ДрайвингПлежър

    12 2 Отговор
    Трябва да има ден в който Урсулица е качена на клада!!!
    Тая престъпничка тотално ще съсипе европа - и след 100 години няма да се оправим!

    17:43 11.12.2025

  • 5 Феникс

    12 1 Отговор
    Абе и там ли няма да питат хората , за какво се трепаха горките? Но янво това ще е за добро, със такива корумпета като украйнците разпада на ЕС ще се ускори!

    17:44 11.12.2025

  • 6 Последния Софиянец

    13 1 Отговор
    Новата доктрина на САЩ е Европа на свободни нации с собствена валута и граници.

    17:44 11.12.2025

  • 7 ами

    3 2 Отговор
    така и така европа ще издържа финансово украина, че да може последната да я пази от руснаци

    17:44 11.12.2025

  • 8 Шопо

    10 2 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    Коментиран от #21

    17:45 11.12.2025

  • 9 1488

    9 2 Отговор
    Укро-фашистската брюкселска измeт е навсякъде.
    Путин ще я изтребе до крак, тая cган мрьсна.
    🇺🇦🇪🇺🔥💀

    17:46 11.12.2025

  • 10 Хубаво е да го знаем

    2 1 Отговор
    Че Брюксел движи ..

    17:47 11.12.2025

  • 11 гост

    5 1 Отговор
    Още един катраник на все по скърцащата и разкривена еврокаруца ! Евросъюзът е жив мъртвец! Суромини - НЯМА, нефт и уран - НЯМА, металургия и тежка промишленост - НЯМА, селско стопанство разсипано от безумни регламенти - НЯМА, пари - НЯМА, пазарът все повече се свива! Кухи - лидери - ИМА, празнодумни перчещи се "лидери" - ИМА, неработещи мигранти -ИМА, еднополови бракове - ИМА ! То с приказки и перчене не става! РАБОТА И ПРОИЗВОДСТВО!

    17:48 11.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Справедлив

    3 1 Отговор
    Фашисти

    17:49 11.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Тотално ще я

    1 1 Отговор
    Корумпират Буферайна. Жална и майка

    17:51 11.12.2025

  • 16 Нов

    2 1 Отговор
    Проссяци, изнудвачи, натренирани и упражнили се 4 години на първа линия професионални убб иййци не щем. Първо помежду си ще се прочистят, а който оцелее, нас ще подпука. Ако сте пропуснали новината за доведения син на укропосланничката в България как е довършил аверчето си в Австрия и как му в избило всичките зъби, мъччилл и накрая изгорилллл жив. Туй ви очаква

    17:52 11.12.2025

  • 17 Пак кражби, пак за наша сметка

    3 1 Отговор
    Голям зор спешно да почнат пред-присъединителните траншове ... Направо е потресаващо до къде точно може да стигне корупцията в ЕК . Потресаващо е ...

    17:54 11.12.2025

  • 18 Брачед

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Иво":

    Искат я в ЕС, защото пари вече няма.Искат да оглозгат, каквото (ако) е останало от Украйна

    17:54 11.12.2025

  • 19 Това човечЕ

    2 0 Отговор
    Орбан е авторитет само пред буля му!

    17:54 11.12.2025

  • 20 Папа Лъв ХIV официлиано

    1 2 Отговор
    На снимката " Целувката на Юда"

    17:55 11.12.2025

  • 21 Град Козлодуй

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Шопо":

    Как руска територия ще стане част от ЕС ?
    Това е възможно само ако Русия влезе в ЕС.

    17:55 11.12.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Пламен

    1 1 Отговор
    Изритване унгарските м.нгали и взимаме Украйна

    Коментиран от #25, #26

    17:56 11.12.2025

  • 24 Ха ХаХа

    0 1 Отговор
    ЕК е изготвила предложение, освен смяна на пола на физически лица, да се сменя пола и на юридически лица.
    Юридическите лица да могат да сключват брак по между си

    17:58 11.12.2025

  • 25 Ъхъ ъхъ

    0 2 Отговор

    До коментар #23 от "Пламен":

    Орбан е Тръмп на Европа.
    Всичко останало са европроститутки

    18:00 11.12.2025

  • 26 Е нема що

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Пламен":

    Сигурно не искаш да си спомниш коя беше най- корумпираната и пропаднала държава на европейския континент до започването на войната. Обаче нали сега началниците са казали вече и свирки ще им въртиш. Абе от такива като теб ставаха най- преданите комунисти.

    18:02 11.12.2025

