Брюксел движи процеса по членството на Украйна въпреки възраженията на Унгария

Европейският съюз предаде на Украйна подробен списък с реформи, които страната трябва да изпълни по пътя към присъединяване към блока. Киев настоява да ускори процеса въпреки войната и противопоставянето на Унгария, съобщава Асошиейтед прес, предава БТА.
Висши представители и дипломати от ЕС се срещнаха в Лвов, Западна Украйна, където заявиха, че представеният пакет от изисквания обхваща приблизително половината от необходимите реформи. Това ще даде възможност за технически напредък, въпреки че официалните преговори продължават да бъдат блокирани от Будапеща.
За Киев членството в Европейския съюз се превърна в ключов стратегически приоритет, особено на фона на несигурната перспектива за присъединяване към НАТО.
Унгария остава единственото препятствие
Унгарският премиер Виктор Орбан настоява, че преговори за членство не могат да се водят по време на война. Той твърди, че украинската икономика и унгарското малцинство в Украйна са изложени на риск.
Въпреки несъгласието на всички останали 26 държави членки, Будапеща не промени позицията си и отказа да изпрати представител на срещата в Лвов. Унгария продължава да поддържа близки отношения с Москва, което я поставя в разрез с общата линия на ЕС.
Подкрепата на останалите държави е недвусмислена
Датският министър по европейските въпроси Мари Биер заяви, че напредъкът е очевиден:
„Ясно е, че 26 държави виждат бъдещето на Украйна в ЕС. Не е въпрос дали, а кога това ще стане.“
Остров Кипър, присъединил се към ЕС през 2004 г. въпреки собственото си разделение, беше посочен като пример, който поражда надежда за Украйна. Кипър ще поеме ротационното председателство на Съюза от Дания на 1 януари и обеща да продължи да подкрепя украинската кандидатура.
Заместник-министърът по европейските въпроси на Кипър Марилена Рауна подчерта пред АП „изключителната политическа воля“ на Киев да изпълнява основните реформи. Тя отбеляза, че въпреки войната украинците защитават не само собствената си държава, но и фундаменталните ценности на ЕС - демокрация, свобода и човешко достойнство.
Шест групи от реформи, поне две години работа
Преди Украйна да се присъедини към ЕС, тя трябва да адаптира своята администрация към правилата, процедурите и стандартите на блока. Реформите са разделени в шест т.нар. „клъстера“.
По време на днешната среща бяха договорени конкретни текстове за три от тях:
-
върховенство на закона и демократични институции,
-
вътрешен пазар,
-
външни отношения.
Очаква се цялостният процес да отнеме поне две години.
