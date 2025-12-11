Полша обвинява Унгария в близки връзки с Русия и нарушаване на европейските правни споразумения

Полският министър на правосъдието Валдемар Журек обвини унгарския премиер Виктор Орбан, че поддържа по-тесни отношения с Русия, отколкото с европейските институции, предизвиквайки ново напрежение между двете държави. Будапеща нарече обвиненията „неоснователна провокация“, предава Ройтерс, цитирана от БТА.
Журек изрази разочарование от Унгария в интервю за агенцията, коментирайки случая с двама бивши представители на полското правителство, осъдени за злоупотреби със средства и защитавани от Будапеща. Той се позова на тези случаи, както и на разговорите между Орбан и руския президент Владимир Путин, както и на блокирането на помощта за Украйна в хода на войната ѝ срещу Русия.
„Имам усещането, че сегашното унгарско ръководство е по-близо до Москва, отколкото до лидерите на ЕС. Казвам това с дълбока тъга и сериозно безпокойство“, посочи Журек. „За съжаление Орбан се стреми да разруши ЕС отвътре, а неговите проруски политики са неприемливи за мнозинството граждани на Съюза.“
От своя страна, Орбан обвини Полша в несправедливи и провокативни изявления относно отношенията на Унгария с Русия, като подчерта, че действията му са в интерес на страната. Унгарският премиер също твърди, че санкциите на ЕС срещу Русия по повод войната в Украйна са саморазрушителни.
Бившият полски министър на правосъдието Збигнев Жобро, обвинен в 26 престъпления, включително ръководене на организирана престъпна група, се укрива в Унгария и може да потърси политическо убежище, по примера на бившия си заместник Марчин Романовски. И двамата отказват да се върнат в Полша, като твърдят, че няма да бъдат съдени справедливо, докато правителството на Доналд Туск е на власт. Полското правителство отхвърля тези твърдения, настоявайки, че съдебната система е независима.
Жобро се срещна с Орбан в Будапеща през октомври и обвини Варшава в „политически лов на вещици“. Полски съд ще реши в идните седмици дали да издаде европейска заповед за арест на Жобро.
„Европейската заповед за арест е споразумение между всички държави членки на ЕС, което показва доверието в нашите съдебни системи. Сега обаче Унгария предоставя убежище на г-н Романовски, което по мое мнение нарушава това европейско споразумение. Следващата стъпка вероятно ще бъде представяне на ситуацията пред европейските институции, където действията на Унгария нарушават правилата на заповедта за арест“, обясни Валдемар Журек.
