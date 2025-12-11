Новини
Свят »
Полша »
Полша обвинява Унгария в близки връзки с Русия и нарушаване на европейските правни споразумения

11 Декември, 2025 19:54, обновена 11 Декември, 2025 20:02 939 29

Министър Журек критикува Орбан за проруски политики, докато Будапеща отхвърля обвиненията и защитава убежището на бивши полски политици

Полша обвинява Унгария в близки връзки с Русия и нарушаване на европейските правни споразумения - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Полският министър на правосъдието Валдемар Журек обвини унгарския премиер Виктор Орбан, че поддържа по-тесни отношения с Русия, отколкото с европейските институции, предизвиквайки ново напрежение между двете държави. Будапеща нарече обвиненията „неоснователна провокация“, предава Ройтерс, цитирана от БТА.

Журек изрази разочарование от Унгария в интервю за агенцията, коментирайки случая с двама бивши представители на полското правителство, осъдени за злоупотреби със средства и защитавани от Будапеща. Той се позова на тези случаи, както и на разговорите между Орбан и руския президент Владимир Путин, както и на блокирането на помощта за Украйна в хода на войната ѝ срещу Русия.

„Имам усещането, че сегашното унгарско ръководство е по-близо до Москва, отколкото до лидерите на ЕС. Казвам това с дълбока тъга и сериозно безпокойство“, посочи Журек. „За съжаление Орбан се стреми да разруши ЕС отвътре, а неговите проруски политики са неприемливи за мнозинството граждани на Съюза.“

От своя страна, Орбан обвини Полша в несправедливи и провокативни изявления относно отношенията на Унгария с Русия, като подчерта, че действията му са в интерес на страната. Унгарският премиер също твърди, че санкциите на ЕС срещу Русия по повод войната в Украйна са саморазрушителни.

Бившият полски министър на правосъдието Збигнев Жобро, обвинен в 26 престъпления, включително ръководене на организирана престъпна група, се укрива в Унгария и може да потърси политическо убежище, по примера на бившия си заместник Марчин Романовски. И двамата отказват да се върнат в Полша, като твърдят, че няма да бъдат съдени справедливо, докато правителството на Доналд Туск е на власт. Полското правителство отхвърля тези твърдения, настоявайки, че съдебната система е независима.

Жобро се срещна с Орбан в Будапеща през октомври и обвини Варшава в „политически лов на вещици“. Полски съд ще реши в идните седмици дали да издаде европейска заповед за арест на Жобро.

„Европейската заповед за арест е споразумение между всички държави членки на ЕС, което показва доверието в нашите съдебни системи. Сега обаче Унгария предоставя убежище на г-н Романовски, което по мое мнение нарушава това европейско споразумение. Следващата стъпка вероятно ще бъде представяне на ситуацията пред европейските институции, където действията на Унгария нарушават правилата на заповедта за арест“, обясни Валдемар Журек.


Полша
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 27 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Полша е пропуснала България

    14 7 Отговор
    Тиквата плати на Путин турската тръба с газ за Унгария!

    Коментиран от #23

    19:59 11.12.2025

  • 2 Путин

    19 8 Отговор
    Пътя за Берлин минава през Полша.

    Коментиран от #28

    19:59 11.12.2025

  • 3 К.О.Т.а.р.АК 🐱

    6 11 Отговор
    аре на бас , че Георги Димитров се е оплаквал на Сталин от руЗките безчинства?!

    20:01 11.12.2025

  • 4 Балзак

    15 2 Отговор
    Бих бил по-внимателен със слагането на "Гражданите на съюза" под общ знаменател. По-скоро "Инфантилните дебили от ЕК и сие".

    20:02 11.12.2025

  • 5 Гост

    3 0 Отговор
    Добрутро!

    20:02 11.12.2025

  • 6 404

    21 0 Отговор
    кой е тоя Журек и какво му е лошото да си про руски настроен.в БГ то сите сме московци

    20:03 11.12.2025

  • 7 1488

    19 2 Отговор
    поляците хем уж най славяни измежду всички славяни, хем католици, хем до един са евреи

    Коментиран от #11

    20:03 11.12.2025

  • 8 404

    14 0 Отговор
    „На 3 декември ЕС обеща напълно да спре руския газ до септември 2027 г. и покупките наистина спаднаха рязко. Но Европа продължава да купува торове, произведени от този газ.“ Защото самият процес на производство на торове вече е твърде скъп (поради липсата на руски газ). И, както се казва, „Любовта идва и си отива, но човек винаги иска да яде

    20:05 11.12.2025

  • 9 Тракиец 🇺🇦

    20 1 Отговор
    Много ме е яд когато мисирите казват пишат Полша казала искала , Германия казала искала....казвайте МИНИСТЪР ЕДИ КОЙ СИ ОТ ПОЛША КАЗАЛ ЧЕ ВИКТОР ОРБАН ЕДИ КВО СИ...СТИГА СТЕ ОБВЪРЗВАЛИ ЦЕЛИ ДУРЖАВИ КОГАТО НЯКОЙ ЕДЕНИЧЕН СУБЕКТ КАЗАЛ НЕЩО...1000% ПОЛЯЦИТЕ МИСЛЯТ РАЗЛИЧНО ОТ ТОЗИ МИНИСТЪР И НЕ ИСКАТ ДА ГИ ПРЕДСТАВЯ НО МИСИРИТЕ В БГ ПИШАТ - ПОЛША КАЗАЛА

    20:05 11.12.2025

  • 10 Кой полезен идиот от Брюксел

    3 7 Отговор
    взе това корумпирано и путинофилско бг племе в ЕС и НАТО?
    Това да питат поляците?

    20:06 11.12.2025

  • 11 Тракиец 🇺🇦

    3 10 Отговор

    До коментар #7 от "1488":

    Кви евреи са поляците бе мъ..ршо ? Ти изкара целия свят евреи

    Коментиран от #15, #17, #24, #25

    20:06 11.12.2025

  • 12 Тити

    2 14 Отговор
    Орбан е боклук.

    Коментиран от #20

    20:07 11.12.2025

  • 13 Тъпаците от Германия

    8 1 Отговор
    много инвестираха в Маджария! Там правят Мерцедес, БМВ, Ауди...
    Скоро ще пият една студена вода!

    20:09 11.12.2025

  • 14 Шляхтичите

    7 0 Отговор
    Си го търсят много усилено и накрая ще си го получат дебелия

    20:10 11.12.2025

  • 15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 5 Отговор

    До коментар #11 от "Тракиец 🇺🇦":

    те така си пишат..и са превзели Париж и Берлин самички/без съюьзници

    20:10 11.12.2025

  • 16 Спецназ

    4 0 Отговор
    Ако са при нас- ще ги предадем,
    нищо че обвиненията са СКАЛЪПЕНИ!

    Министър на правосъдието бил в ОПГ и
    нощем налитал с бандата по квартирите да краде телефони и телевизори!

    На такова само американците могат да вържат!
    ХА-ХАХАХАХ!!

    20:10 11.12.2025

  • 17 1488

    11 0 Отговор

    До коментар #11 от "Тракиец 🇺🇦":

    евреи са поляците
    демек б0клуци
    като тебе

    20:12 11.12.2025

  • 18 Ами да

    1 4 Отговор
    Така Орбан си построи дворец за милиони, Русия плаща той изпълнява нарежданията да е против ЕС.

    Коментиран от #21

    20:14 11.12.2025

  • 19 Еее кучетата са нагласили темата

    0 0 Отговор
    Като мухи на л...о

    20:14 11.12.2025

  • 20 404

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Тити":

    още си маляк и не моЕ сам да определиш кАм кой пол принадлеШиш

    20:14 11.12.2025

  • 21 404

    5 0 Отговор

    До коментар #18 от "Ами да":

    ама няма хотел с водопад

    20:21 11.12.2025

  • 22 полша

    2 0 Отговор
    Да прави фуууууууууу

    20:25 11.12.2025

  • 23 Всъщност

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Полша е пропуснала България":

    Причината за Турската тръба е слугинаж на българските натовци към натовска Турция ! ❗ Ако ги беше грижа (продажните ни евроатлантици) за родината ни България и Освободителката ни Русия , щяха да построят Южен поток .

    20:26 11.12.2025

  • 24 Сложи БЪЛГАРСКОТО ЗНАМЕ 🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Тракиец 🇺🇦":

    И махни тоя усраинския парцал ....ууууу позор си

    20:28 11.12.2025

  • 25 404

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Тракиец 🇺🇦":

    не целият свят само боклуците като т.б

    20:32 11.12.2025

  • 26 НЕВЕЖО СЪЩЕСТВО КОПИЕ НА УРСУЛАНИТЕ!!

    1 0 Отговор
    УНГАРИЯ Е СУВЕРЕНА ДЕМОКРАТИЧНА ДЪРЖАВА ВЕ ШАПШАЛИ , ДА НЕ Е КАТО ВАС БЕ СЛУГИ НА ЕВРОФАШИСТКИТЕ УРСОЛАНЦИ ,ТЯХНА ПРОКСИКОЛОНИЯ ХА,ХА,ХА !! ХА,ХА,ХА ШАПШАЛА ПРОКСИТО СЕ ИЗЦЕПИ , ЩОМ УРСОЛОПИНЧАТИТЕ СЕ ГНЕВАТ ЗНАЧИ ВСИЧКО Е ОК.
    ЕДНО ПРОКСИСЛУГИНЧЕ НА УРСУЛАНДИТЕ РЕШИЛО ДА СЕ ИЗПОВЪРНЕ!
    МИРУВАЙ СИ В КУЧКАРНИКА , ЧЕ ВРЕМЕНАТА СЕ МЕНЯТ , ШИБИК!!!

    20:58 11.12.2025

  • 27 Боко

    0 0 Отговор
    Адолф не си свърши работата с полските отрепки и сега ще им слушаме пропагандните диарии💩

    21:00 11.12.2025

  • 28 Ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Путин":

    Да ама затънахме в Покровск и сега молим американците да ни помогнат за територии.

    21:12 11.12.2025

  • 29 Тъъъъъъъъъъъъъпите маджари

    0 0 Отговор
    забравиха как руската мечка ги гази през 1945 и 1956 г. ! Егати про..стия народ, като нашия! Не един, не два, още три пъти ще настъпваме руската мотика и пак няма да ни дойде акъла в главата. Къде е духът на ген. Иван Колев който би руснаците в Добруджа като маче у дирек!?

    21:14 11.12.2025

