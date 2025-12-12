Новини
САЩ засилват операции срещу танкери с венецуелски петрол

12 Декември, 2025 09:16, обновена 12 Декември, 2025 09:15 480 13

Американски военноморски части задържат кораби като част от натиск върху режима на Мадуро

САЩ засилват операции срещу танкери с венецуелски петрол - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Съединените щати планират да задържат допълнителни кораби, превозващи венецуелски петрол, след като по-рано тази седмица американски военноморски части конфискуваха танкер в Южните Кариби. Това съобщават шест източника, запознати с планираните действия, цитирани от „Ройтерс“. Акцията представлява първото пряко прихващане на товар с венецуелски петрол от 2019 г., когато Вашингтон наложи санкции срещу режима на Николас Мадуро, предава News.bg.

Според източниците задържанията са част от по-широка стратегия на администрацията на президента Доналд Тръмп, включваща засилено военно присъствие в региона и опити за оказване на натиск върху режима с цел отстраняване на Мадуро от власт. Арестът на танкера Skipper вече е предизвикал тревога сред корабособственици, оператори и посредници, ангажирани с превоза на венецуелски суров петрол, като някои компании са временно спрели планираните плавания.

Ройтерс съобщава, че САЩ са изготвили списък с няколко санкционирани танкера, които могат да бъдат обект на бъдещи операции. Подобни действия биха засегнали и кораби, превозващи петрол от други държави под санкции, като Иран. Министерството на правосъдието и Департаментът по вътрешна сигурност подготвят тези акции от месеци.

Говорителката на Белия дом Каролайн Левит отказа да коментира бъдещи операции, но подчерта, че САЩ ще продължат стриктно да прилагат санкционната си политика:
„Няма да стоим безучастни, докато санкционирани кораби пренасят черен пазарен петрол, чиито приходи финансират наркотероризма на измамни режими по света.“

В сряда американски сили са се спуснали по въжета върху Skipper, който преди това е бил санкциониран за превоз на ирански петрол. Танкерът ще бъде препратен към американско пристанище, където товарът му ще бъде официално конфискуван.

Значителни количества венецуелски петрол остават блокирани край бреговете на страната. Един търговски източник посочва, че три новозаредени танкера с общо почти 6 млн. барела от сорта Merey са отменили пътуванията си към Азия и чакат в неутрални води заради риска от задържане.

Вашингтон засилва наблюдението над т.нар. „сенчест флот“ - стари, нерегистрирани или с непрозрачна собственост кораби, превозващи санкциониран петрол към Китай - най-големия купувач на венецуелски и ирански суров петрол.

В Каракас правителството определи акцията като „кражба“ и „акт на международно пиратство“, но юристи посочват, че терминът не е приложим, тъй като операцията е извършена и санкционирана от държавни органи на САЩ.

Експерти предупреждават, че нови задържания могат сериозно да засегнат финансите на правителството на Мадуро, тъй като износът на петрол е основният му приход. В същото време енергийни анализатори отбелязват, че подобни действия повишават риска от ескалация в Карибския регион, където САЩ водят засилени операции срещу трафика на наркотици.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето мнение

    17 1 Отговор
    Нищо ново, сащ са пирати

    09:15 12.12.2025

  • 2 новите съседи

    10 1 Отговор
    Така се започва - първо нападаме танкерите , после и Венецуела . Американска им работа ...

    09:17 12.12.2025

  • 3 Тази с плаката

    6 1 Отговор
    No blood for oil - такова лицемерие точно от америкаци не съм очаквал…

    09:19 12.12.2025

  • 4 Хе!

    6 1 Отговор
    Този свят е за силните! Останалите да се молят да бъдат пощадени! Така се прави! Взривяваш Северен поток, правиш Майдан, врътваш крана на газ от Сибир за Европа, налагаш санкции и командваш!

    Коментиран от #7

    09:21 12.12.2025

  • 5 Бени Пича

    3 0 Отговор
    Тоя не искат кръв да се пролива за нефт, обаче искат в САЩ бензина да е евтин и всичко останало да е евтино и да консумират като за последно. Но се дават сметка че този техен стандард е основан на бедност по другите части на света. Американците за пореден път доказват, че са не просто глупави ами направо тъпи, а също така и лицемерни.

    Коментиран от #8

    09:23 12.12.2025

  • 6 БУАХАХА "ФАКТИ" БУХАХАХА

    1 0 Отговор
    "операции".... буахахха платени грантови пропагандисти... "операции" ли бяха кражбите на коли в София през 90-те?

    09:25 12.12.2025

  • 7 Путин

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Хе!":

    Сорос ни заповяда да станем "многоходови"

    09:26 12.12.2025

  • 8 Путин

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Бени Пича":

    Сорос ни нареди да не се месим във Венецуела

    09:27 12.12.2025

  • 9 Анелия

    4 0 Отговор
    Пиратството е в гените на англосаксонците!

    09:29 12.12.2025

  • 10 Хе!

    2 1 Отговор
    Това са цивилизационни ценности! Не е случайно, че Франсис Дрейк и Хенри Морган са най великите мъже на Англия, получили държавни постове, почести и обявени за благородни рицари и сърове!

    09:33 12.12.2025

  • 11 пешо

    2 0 Отговор
    така е САЩ са най големите агресори и терористи

    09:35 12.12.2025

  • 12 Някой

    1 0 Отговор
    Хм, а за подобни действия от страна на иран преди няколко години оревахте света, че било вопиющо нарушение на морското и международното права. Сега - наобратно.
    Шизофренично е!

    09:36 12.12.2025

  • 13 Хе!

    0 0 Отговор
    Ако сведем нещата до един протестарски лозунг, нещата са семпли - ,,Ако можеш, вземай Донбас, а аз - Каракас"! Бас, че Доналд по скоро ще превземе Каракас, а Путин ще бъде наритан от Донбас окончателно! Английските обстрели /маскирани като украински/ срещу Кремъл в последните дни са безпощадни!

    09:41 12.12.2025