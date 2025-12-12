САЩ засилват операции срещу танкери с венецуелски петрол

Съединените щати планират да задържат допълнителни кораби, превозващи венецуелски петрол, след като по-рано тази седмица американски военноморски части конфискуваха танкер в Южните Кариби. Това съобщават шест източника, запознати с планираните действия, цитирани от „Ройтерс“. Акцията представлява първото пряко прихващане на товар с венецуелски петрол от 2019 г., когато Вашингтон наложи санкции срещу режима на Николас Мадуро, предава News.bg.

Според източниците задържанията са част от по-широка стратегия на администрацията на президента Доналд Тръмп, включваща засилено военно присъствие в региона и опити за оказване на натиск върху режима с цел отстраняване на Мадуро от власт. Арестът на танкера Skipper вече е предизвикал тревога сред корабособственици, оператори и посредници, ангажирани с превоза на венецуелски суров петрол, като някои компании са временно спрели планираните плавания.

Ройтерс съобщава, че САЩ са изготвили списък с няколко санкционирани танкера, които могат да бъдат обект на бъдещи операции. Подобни действия биха засегнали и кораби, превозващи петрол от други държави под санкции, като Иран. Министерството на правосъдието и Департаментът по вътрешна сигурност подготвят тези акции от месеци.

Говорителката на Белия дом Каролайн Левит отказа да коментира бъдещи операции, но подчерта, че САЩ ще продължат стриктно да прилагат санкционната си политика:

„Няма да стоим безучастни, докато санкционирани кораби пренасят черен пазарен петрол, чиито приходи финансират наркотероризма на измамни режими по света.“

В сряда американски сили са се спуснали по въжета върху Skipper, който преди това е бил санкциониран за превоз на ирански петрол. Танкерът ще бъде препратен към американско пристанище, където товарът му ще бъде официално конфискуван.

Значителни количества венецуелски петрол остават блокирани край бреговете на страната. Един търговски източник посочва, че три новозаредени танкера с общо почти 6 млн. барела от сорта Merey са отменили пътуванията си към Азия и чакат в неутрални води заради риска от задържане.

Вашингтон засилва наблюдението над т.нар. „сенчест флот“ - стари, нерегистрирани или с непрозрачна собственост кораби, превозващи санкциониран петрол към Китай - най-големия купувач на венецуелски и ирански суров петрол.

В Каракас правителството определи акцията като „кражба“ и „акт на международно пиратство“, но юристи посочват, че терминът не е приложим, тъй като операцията е извършена и санкционирана от държавни органи на САЩ.

Експерти предупреждават, че нови задържания могат сериозно да засегнат финансите на правителството на Мадуро, тъй като износът на петрол е основният му приход. В същото време енергийни анализатори отбелязват, че подобни действия повишават риска от ескалация в Карибския регион, където САЩ водят засилени операции срещу трафика на наркотици.