Датското разузнаване: Стратегическото значение на Арктика нараства с изострянето на конфликта между Русия и Запада
  Тема: Украйна

Датското разузнаване: Стратегическото значение на Арктика нараства с изострянето на конфликта между Русия и Запада

12 Декември, 2025 19:43 689 14

САЩ може да представляват военна заплаха при управлението на Тръмп, сочи доклад на датското разузнаване

Датското разузнаване: Стратегическото значение на Арктика нараства с изострянето на конфликта между Русия и Запада - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

САЩ използват икономическата си мощ, за да налагат волята си и заплашват с военна сила както приятели, така и врагове, се казва в нов доклад на датската разузнавателна агенция, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

В своята най-нова годишна оценка Датската разузнавателна служба заяви, че по-голямата решителност на Вашингтон при управлението на Тръмп идва в момент, когато Китай и Русия се опитват да намалят влиянието на Запада, и по-специално на САЩ.

Може би най-деликатен въпрос за Дания – страна членка на НАТО и Европейския съюз и съюзник на САЩ – е нарастващата конкуренция между тези велики сили в Арктика. Президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази желание Гренландия - полуавтономна датска територия, която е богата на полезни изкопаеми - да стане част от САЩ, което среща съпротивата на Русия и голяма част от Европа.

"Стратегическото значение на Арктика нараства с изострянето на конфликта между Русия и Запада, а нарастващият интерес на САЩ към Арктика в областта на сигурността и стратегията ще ускори още повече това развитие", се казва в доклада, публикуван в сряда.

Руският президент Владимир Путин заяви, че Русия е загрижена за дейността на НАТО в Арктика и ще отговори с укрепване на военния си капацитет в полярния регион.

Констатациите и анализите в доклада отразяват поредица от неотдавнашни опасения, особено в Западна Европа, относно все по-самостоятелния подход на Съединените щати, които през втория мандат на Тръмп дават предимство на двустранни споразумения и партньорства за сметка на многостранни съюзи като НАТО.

"За много страни извън Запада сключването на стратегически споразумения с Китай, а не със САЩ, се превърна в реална възможност", се казва в доклада. "Китай и Русия, заедно с други държави със сходни възгледи, се стремят да намалят глобалното влияние на Запада, и по-специално на САЩ."

"В същото време нараства несигурността относно това как САЩ ще приоритизират ресурсите си в бъдеще", се добавя в доклада. "Това дава на регионалните сили по-голяма свобода на действие, позволявайки им да избират между САЩ и Китай или да постигнат баланс между двете страни."

Администрацията на Тръмп предизвика опасения относно спазването на международното право с поредицата си от смъртоносни удари срещу предполагаеми кораби за контрабанда на наркотици в Карибско море и източната част на Тихия океан – част от засилената кампания за натиск срещу президента на Венецуела Николас Мадуро.

Тръмп също така отказа да изключи използването на военна сила в Гренландия, където Вашингтон вече има военна база, припомня АП.


  Мария Атанасова

    19:47 12.12.2025
    Дания не използва еврото, а запазва своята национална валута – датската крона (DKK) – въпреки че е член на Европейския съюз.

    Коментиран от #3

    19:47 12.12.2025

  БОЛШЕВИК

    19:47 12.12.2025
    Запада стремглаво се е запътил вече към небитието и никога повече няма да е този пазител на капиталистическата тирания и господство!

    Коментиран от #7

    19:47 12.12.2025

  Д.Джсмбазивский

    19:49 12.12.2025

    До коментар #1 от "Мария Атанасова":

    Държавите от ЕС, които не са приели еврото, са шест: Дания, Полша, Чехия, Румъния, Унгария и Швеция.
    Сигурно са по - проЗДи от нас.😂

    19:49 12.12.2025

  Спецназ

    19:56 12.12.2025
    Арктика ВЕЧЕ е разделена между 2 Държави.

    Полезни изкопаеми, корабоплаване, зони за контрол- ВСИЧКО на две.

    Всичко което попада в техните зони не се коментира.
    Мача е свирен за европейците.

    19:56 12.12.2025

  Замръзналото кралство

    19:58 12.12.2025
    Снежанка използва седемте джуджета като шпионска мрежа, а дядо Мраз вече има дронове за бърза доставка на подаръци, вместо традиционните елени.

    19:58 12.12.2025

  Капитализъм

    19:58 12.12.2025
    В океана на капитала големите риби изяждат малките. Дания да се занимава със свиневъдството, от което датчаните разбират наистина добре и да оставят голямата политика на големите играчи.

    19:58 12.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  Путин Купянск падна

    20:03 12.12.2025
    Зеленски пусна лайв днес от Купянск
    Явно културата на Лъжата във Русия е превзела и най дълбоките Бункери

    Коментиран от #10, #12, #13

    20:03 12.12.2025

  Ами

    20:05 12.12.2025
    Гренландия не е територия изобилстваща на ресурси.
    Да не говорим, че добиването им е доста сложно и скъпо.
    Гренландия е ценна с географското си положение.
    В Арктика се намират на 15% от въглеводородите на тази Планета.
    Няма да е "демократично" държава като Дания да има част от тях.
    Голямата плячка е за големите хищници :)

    20:05 12.12.2025

  Мани го Този педофил

    20:06 12.12.2025

    До коментар #8 от "Путин Купянск падна":

    Като каже че е ден значи е нощ
    Като каза че русия е сила видяхме какво става вече 5 години се блъскат за едно село и още са на старта

    Коментиран от #11

    20:06 12.12.2025

  Путин може да е такъв но не го прави

    20:07 12.12.2025

    До коментар #10 от "Мани го Този педофил":

    По малко диктатор Тиранин и най добрият Унищожител на Русия

    20:07 12.12.2025

  Ами

    20:12 12.12.2025

    До коментар #8 от "Путин Купянск падна":

    Мога да Ви пусна клип, в който Зеленски развява окраинското знаме на Марс.
    Лафът "око да види" понякога не е много достоверен.
    Живеем в XXI век. Технологиите напреднаха много.

    20:12 12.12.2025

  някой си

    20:26 12.12.2025

    До коментар #8 от "Путин Купянск падна":

    по кухи парчета от евр0гейците няма,вярват на всички и за това са клецани от всички

    Коментиран от #14

    20:26 12.12.2025

  касата

    20:28 12.12.2025

    До коментар #13 от "някой си":

    Всички знаят, че джендърите и обратните са в Кремъл, начело с пасивен педофил!

    20:28 12.12.2025

