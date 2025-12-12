Датското разузнаване: Стратегическото значение на Арктика нараства с изострянето на конфликта между Русия и Запада

САЩ използват икономическата си мощ, за да налагат волята си и заплашват с военна сила както приятели, така и врагове, се казва в нов доклад на датската разузнавателна агенция, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

В своята най-нова годишна оценка Датската разузнавателна служба заяви, че по-голямата решителност на Вашингтон при управлението на Тръмп идва в момент, когато Китай и Русия се опитват да намалят влиянието на Запада, и по-специално на САЩ.

Още новини от Украйна

Може би най-деликатен въпрос за Дания – страна членка на НАТО и Европейския съюз и съюзник на САЩ – е нарастващата конкуренция между тези велики сили в Арктика. Президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази желание Гренландия - полуавтономна датска територия, която е богата на полезни изкопаеми - да стане част от САЩ, което среща съпротивата на Русия и голяма част от Европа.

"Стратегическото значение на Арктика нараства с изострянето на конфликта между Русия и Запада, а нарастващият интерес на САЩ към Арктика в областта на сигурността и стратегията ще ускори още повече това развитие", се казва в доклада, публикуван в сряда.

Руският президент Владимир Путин заяви, че Русия е загрижена за дейността на НАТО в Арктика и ще отговори с укрепване на военния си капацитет в полярния регион.

Констатациите и анализите в доклада отразяват поредица от неотдавнашни опасения, особено в Западна Европа, относно все по-самостоятелния подход на Съединените щати, които през втория мандат на Тръмп дават предимство на двустранни споразумения и партньорства за сметка на многостранни съюзи като НАТО.

"За много страни извън Запада сключването на стратегически споразумения с Китай, а не със САЩ, се превърна в реална възможност", се казва в доклада. "Китай и Русия, заедно с други държави със сходни възгледи, се стремят да намалят глобалното влияние на Запада, и по-специално на САЩ."

"В същото време нараства несигурността относно това как САЩ ще приоритизират ресурсите си в бъдеще", се добавя в доклада. "Това дава на регионалните сили по-голяма свобода на действие, позволявайки им да избират между САЩ и Китай или да постигнат баланс между двете страни."

Администрацията на Тръмп предизвика опасения относно спазването на международното право с поредицата си от смъртоносни удари срещу предполагаеми кораби за контрабанда на наркотици в Карибско море и източната част на Тихия океан – част от засилената кампания за натиск срещу президента на Венецуела Николас Мадуро.

Тръмп също така отказа да изключи използването на военна сила в Гренландия, където Вашингтон вече има военна база, припомня АП.