Датското разузнаване: Стратегическото значение на Арктика нараства с изострянето на конфликта между Русия и Запада

САЩ използват икономическата си мощ, за да налагат волята си и заплашват с военна сила както приятели, така и врагове, се казва в нов доклад на датската разузнавателна агенция, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.
В своята най-нова годишна оценка Датската разузнавателна служба заяви, че по-голямата решителност на Вашингтон при управлението на Тръмп идва в момент, когато Китай и Русия се опитват да намалят влиянието на Запада, и по-специално на САЩ.
Може би най-деликатен въпрос за Дания – страна членка на НАТО и Европейския съюз и съюзник на САЩ – е нарастващата конкуренция между тези велики сили в Арктика. Президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази желание Гренландия - полуавтономна датска територия, която е богата на полезни изкопаеми - да стане част от САЩ, което среща съпротивата на Русия и голяма част от Европа.
"Стратегическото значение на Арктика нараства с изострянето на конфликта между Русия и Запада, а нарастващият интерес на САЩ към Арктика в областта на сигурността и стратегията ще ускори още повече това развитие", се казва в доклада, публикуван в сряда.
Руският президент Владимир Путин заяви, че Русия е загрижена за дейността на НАТО в Арктика и ще отговори с укрепване на военния си капацитет в полярния регион.
Констатациите и анализите в доклада отразяват поредица от неотдавнашни опасения, особено в Западна Европа, относно все по-самостоятелния подход на Съединените щати, които през втория мандат на Тръмп дават предимство на двустранни споразумения и партньорства за сметка на многостранни съюзи като НАТО.
"За много страни извън Запада сключването на стратегически споразумения с Китай, а не със САЩ, се превърна в реална възможност", се казва в доклада. "Китай и Русия, заедно с други държави със сходни възгледи, се стремят да намалят глобалното влияние на Запада, и по-специално на САЩ."
"В същото време нараства несигурността относно това как САЩ ще приоритизират ресурсите си в бъдеще", се добавя в доклада. "Това дава на регионалните сили по-голяма свобода на действие, позволявайки им да избират между САЩ и Китай или да постигнат баланс между двете страни."
Администрацията на Тръмп предизвика опасения относно спазването на международното право с поредицата си от смъртоносни удари срещу предполагаеми кораби за контрабанда на наркотици в Карибско море и източната част на Тихия океан – част от засилената кампания за натиск срещу президента на Венецуела Николас Мадуро.
Тръмп също така отказа да изключи използването на военна сила в Гренландия, където Вашингтон вече има военна база, припомня АП.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мария Атанасова
Коментиран от #3
19:47 12.12.2025
2 БОЛШЕВИК
Коментиран от #7
19:47 12.12.2025
3 Д.Джсмбазивский
До коментар #1 от "Мария Атанасова":Държавите от ЕС, които не са приели еврото, са шест: Дания, Полша, Чехия, Румъния, Унгария и Швеция.
Сигурно са по - проЗДи от нас.😂
19:49 12.12.2025
4 Спецназ
Полезни изкопаеми, корабоплаване, зони за контрол- ВСИЧКО на две.
Всичко което попада в техните зони не се коментира.
Мача е свирен за европейците.
19:56 12.12.2025
5 Замръзналото кралство
19:58 12.12.2025
6 Капитализъм
19:58 12.12.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Путин Купянск падна
Явно културата на Лъжата във Русия е превзела и най дълбоките Бункери
Коментиран от #10, #12, #13
20:03 12.12.2025
9 Ами
Да не говорим, че добиването им е доста сложно и скъпо.
Гренландия е ценна с географското си положение.
В Арктика се намират на 15% от въглеводородите на тази Планета.
Няма да е "демократично" държава като Дания да има част от тях.
Голямата плячка е за големите хищници :)
20:05 12.12.2025
10 Мани го Този педофил
До коментар #8 от "Путин Купянск падна":Като каже че е ден значи е нощ
Като каза че русия е сила видяхме какво става вече 5 години се блъскат за едно село и още са на старта
Коментиран от #11
20:06 12.12.2025
11 Путин може да е такъв но не го прави
До коментар #10 от "Мани го Този педофил":По малко диктатор Тиранин и най добрият Унищожител на Русия
20:07 12.12.2025
12 Ами
До коментар #8 от "Путин Купянск падна":Мога да Ви пусна клип, в който Зеленски развява окраинското знаме на Марс.
Лафът "око да види" понякога не е много достоверен.
Живеем в XXI век. Технологиите напреднаха много.
20:12 12.12.2025
13 някой си
До коментар #8 от "Путин Купянск падна":по кухи парчета от евр0гейците няма,вярват на всички и за това са клецани от всички
Коментиран от #14
20:26 12.12.2025
14 касата
До коментар #13 от "някой си":Всички знаят, че джендърите и обратните са в Кремъл, начело с пасивен педофил!
20:28 12.12.2025