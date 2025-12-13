Новини
Русия атакува Одеса с ракети и дронове, силни взривове отекнаха в града
  Тема: Украйна

13 Декември, 2025 04:19, обновена 13 Декември, 2025 03:44 458 2

Нападението е дошло от акваторията на Черно море

Русия атакува Одеса с ракети и дронове, силни взривове отекнаха в града - 1
Снимка: ДСНС на Украйна
БТА БТА

Осем ракети "Калибър" и "Искандер" атакуваха Одеса и областта от акваторията на Черно море, съобщават в местните канали в Телеграм.

Целта са пристанищата в Одеса и Черноморск, както и енергийната инфраструктура, пишат още местните канали в Телеграм. Предупреждението за въздушна тревога продължава.

Преди това бе съобщено, че над 10 дрона масирано атакуват Одеса от акваторията на Черно море, съобщават в местните канали в Телеграм.

Силни взривове се чуха из целия град. Това вече е петата атака за днес.

Местните власти призоваха жителите незабавно да се отправят към бомбоубежищата.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.


Украйна
  • 1 А така

    2 0 Отговор
    Като тотото. С малки суми но редовно.

    03:52 13.12.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор
    Дънят корабите на Ердоган в Черноморск. Султанът захвърли руския кораб на сред морето в бурята и сега корабът стои на котва край Ахтопол, а руснаците бухат турските кораби в украинските пристанища.

    03:53 13.12.2025

Новини по държави:
