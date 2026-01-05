Какви обвинения са повдигнати срещу Николас Мадуро и как ще ги бори той в съда?

Николас Мадуро - президентът на Венецуела, заловен при акция на американската армия, е изправен пред наказателни обвинения в Манхатън, където федералните прокурори го преследват от години, пише "Ройтерс".

Ето резюме на обвинителния акт, разпечатан в събота, срещу Мадуро, съпругата му, сина му и други съобвиняеми.

Какви обвинения са повдигнати срещу Мадуро?

В обвинителния акт се твърди, че Мадуро и други венецуелски лидери повече от 25 години са "злоупотребявали с общественото доверие и са корумпирали някога легитимни институции, за да внасят тонове кокаин в Съединените щати".

Твърди се и че Мадуро и неговите съюзници са "предоставяли прикритие от страна на правоохранителните органи и логистична подкрепа" на големи групи за трафик на наркотици, като картела "Синалоа" и бандата "Трен де Арагуа". Тези престъпни организации са изпращали печалби на високопоставени служители, които са ги защитавали в замяна, съобщи Министерството на правосъдието.

Мадуро е обвинен също в продажба на венецуелски дипломатически паспорти на известни наркотрафиканти и улесняване на полети под дипломатическо прикритие за връщане на приходи от наркотици от Мексико във Венецуела.

На Мадуро са повдигнати четири обвинения: заговор за наркотероризъм, заговор за внос на кокаин, притежание на картечници и разрушителни устройства и заговор за притежание на картечници и разрушителни устройства.

Делото е заведено от прокуратурата на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк - служба в рамките на Министерството на правосъдието, известна със своята категорична независимост и агресивни наказателни преследвания.

Същата прокуратура е върнала обвинителен акт срещу Мадуро през 2020 г. със същите четири обвинения. Актуализираният обвинителен акт, публикуван в събота, добавя някои нови подробности и съобвиняеми, включително съпругата на Мадуро - Силия Флорес.

Първата дама е обвинена в поръчване на отвличания и убийства, както и в приемане на подкупи през 2007 г., за да уреди среща между наркотрафиканти и директора на Националната служба за борба с наркотиците на Венецуела.

Какво предстои по наказателното дело?

Очаква се Мадуро да се яви за първи път в съда днес. Съдия вероятно ще го уведоми за обвиненията срещу него и ще се увери, че ще има адвокат.

Може да минат няколко месеца или дори повече от година, преди Мадуро да бъде съден. Прокурорите биха могли да предложат споразумение за признаване на вината, за да се избегне съдебен процес.

Очаква се делото на Мадуро да бъде наблюдавано от окръжния съдия на САЩ Алвин Хелърщайн, тъй като той беше назначен по делото, заведено срещу Мадуро и през 2020 г.

92-годишният юрист беше скептичен към аргументите на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп по други нашумели дела.

По-рано тази година Хелърщайн отхвърли опитите за депортиране на предполагаеми членове на венецуелски банди съгласно Закона за чуждестранните врагове с мотива, че законът от военно време е бил неправилно приложен от администрацията на Тръмп.

Какви защитни аргументи ще изложи Мадуро?

С развитието на случая, Мадуро вероятно ще се аргументира с искането за освобождаване от отговорност, тъй като е имунизиран или защитен от наказателно преследване, тъй като е чуждестранен държавен глава.

В някои случаи съдиите са заключавали, че чуждестранните длъжностни лица се ползват с имунитет срещу съдебни искове в американските съдилища.

Мадуро обаче е изправен пред трудна битка с този аргумент заради исторически прецедент: нахлуването на САЩ в Панама през 1989 г., което свали лидера на страната Мануел Нориега.

Подобно на Мадуро, Нориега беше обвинен в заговор за контрабанда на наркотици в САЩ и беше заловен при военна акция в родината си.

Американските съдилища отхвърлиха аргумента за имунитета на Нориега, показвайки уважение към твърдението на правителството на САЩ, че той не е легитимен лидер на Панама. Правни експерти заявиха, че този прецедент вероятно ще подкопае усилията на Мадуро да отхвърли обвиненията.

Мадуро вероятно ще се позове и на правна доктрина, според която наказателните обвинения трябва да бъдат отхвърлени, ако прокурорите са ги повдигнали отмъстително или избирателно. Той може да твърди и че исковете срещу него са погасени по давност, което означава, че са твърде стари, за да бъдат преследвани в съда.

Федералните обвинения в заговор обикновено имат петгодишна давност, което означава, че обвиненията трябва да бъдат повдигнати в рамките на пет години от завършването на предполагаемото престъпление, с някои изключения.