Какви обвинения са повдигнати срещу Николас Мадуро и как ще ги бори той в съда?

Николас Мадуро - президентът на Венецуела, заловен при акция на американската армия, е изправен пред наказателни обвинения в Манхатън, където федералните прокурори го преследват от години, пише "Ройтерс".
Ето резюме на обвинителния акт, разпечатан в събота, срещу Мадуро, съпругата му, сина му и други съобвиняеми.
Какви обвинения са повдигнати срещу Мадуро?
В обвинителния акт се твърди, че Мадуро и други венецуелски лидери повече от 25 години са "злоупотребявали с общественото доверие и са корумпирали някога легитимни институции, за да внасят тонове кокаин в Съединените щати".
Твърди се и че Мадуро и неговите съюзници са "предоставяли прикритие от страна на правоохранителните органи и логистична подкрепа" на големи групи за трафик на наркотици, като картела "Синалоа" и бандата "Трен де Арагуа". Тези престъпни организации са изпращали печалби на високопоставени служители, които са ги защитавали в замяна, съобщи Министерството на правосъдието.
Мадуро е обвинен също в продажба на венецуелски дипломатически паспорти на известни наркотрафиканти и улесняване на полети под дипломатическо прикритие за връщане на приходи от наркотици от Мексико във Венецуела.
На Мадуро са повдигнати четири обвинения: заговор за наркотероризъм, заговор за внос на кокаин, притежание на картечници и разрушителни устройства и заговор за притежание на картечници и разрушителни устройства.
Делото е заведено от прокуратурата на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк - служба в рамките на Министерството на правосъдието, известна със своята категорична независимост и агресивни наказателни преследвания.
Същата прокуратура е върнала обвинителен акт срещу Мадуро през 2020 г. със същите четири обвинения. Актуализираният обвинителен акт, публикуван в събота, добавя някои нови подробности и съобвиняеми, включително съпругата на Мадуро - Силия Флорес.
Първата дама е обвинена в поръчване на отвличания и убийства, както и в приемане на подкупи през 2007 г., за да уреди среща между наркотрафиканти и директора на Националната служба за борба с наркотиците на Венецуела.
Какво предстои по наказателното дело?
Очаква се Мадуро да се яви за първи път в съда днес. Съдия вероятно ще го уведоми за обвиненията срещу него и ще се увери, че ще има адвокат.
Може да минат няколко месеца или дори повече от година, преди Мадуро да бъде съден. Прокурорите биха могли да предложат споразумение за признаване на вината, за да се избегне съдебен процес.
Очаква се делото на Мадуро да бъде наблюдавано от окръжния съдия на САЩ Алвин Хелърщайн, тъй като той беше назначен по делото, заведено срещу Мадуро и през 2020 г.
92-годишният юрист беше скептичен към аргументите на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп по други нашумели дела.
По-рано тази година Хелърщайн отхвърли опитите за депортиране на предполагаеми членове на венецуелски банди съгласно Закона за чуждестранните врагове с мотива, че законът от военно време е бил неправилно приложен от администрацията на Тръмп.
Какви защитни аргументи ще изложи Мадуро?
С развитието на случая, Мадуро вероятно ще се аргументира с искането за освобождаване от отговорност, тъй като е имунизиран или защитен от наказателно преследване, тъй като е чуждестранен държавен глава.
В някои случаи съдиите са заключавали, че чуждестранните длъжностни лица се ползват с имунитет срещу съдебни искове в американските съдилища.
Мадуро обаче е изправен пред трудна битка с този аргумент заради исторически прецедент: нахлуването на САЩ в Панама през 1989 г., което свали лидера на страната Мануел Нориега.
Подобно на Мадуро, Нориега беше обвинен в заговор за контрабанда на наркотици в САЩ и беше заловен при военна акция в родината си.
Американските съдилища отхвърлиха аргумента за имунитета на Нориега, показвайки уважение към твърдението на правителството на САЩ, че той не е легитимен лидер на Панама. Правни експерти заявиха, че този прецедент вероятно ще подкопае усилията на Мадуро да отхвърли обвиненията.
Мадуро вероятно ще се позове и на правна доктрина, според която наказателните обвинения трябва да бъдат отхвърлени, ако прокурорите са ги повдигнали отмъстително или избирателно. Той може да твърди и че исковете срещу него са погасени по давност, което означава, че са твърде стари, за да бъдат преследвани в съда.
Федералните обвинения в заговор обикновено имат петгодишна давност, което означава, че обвиненията трябва да бъдат повдигнати в рамките на пет години от завършването на предполагаемото престъпление, с някои изключения.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Георги Димитров
Коментиран от #13
17:26 05.01.2026
2 Мани Нориегата
17:26 05.01.2026
3 Направо не ми се мисли!
17:27 05.01.2026
4 Сорос
Коментиран от #16, #28
17:27 05.01.2026
5 честен ционист
17:27 05.01.2026
6 Последния Софиянец
17:27 05.01.2026
7 Дон Корлеоне
Коментиран от #44
17:27 05.01.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Дайджест
17:29 05.01.2026
10 Он трепери
17:29 05.01.2026
11 бай Бай
17:29 05.01.2026
12 Съдията
17:30 05.01.2026
13 Да не забравяме, че Хитлер го
До коментар #1 от "Георги Димитров":пусна Димитров да отиде в СССР , а приятелите на Димитров от Лайпциг - също българи, при Сталин лежаха години в Гулаг! Панимайш?
17:30 05.01.2026
14 Посочи ли те Америка за враг свършен си!
17:31 05.01.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Мадуро го охраняваха руски спецназ
До коментар #4 от "Сорос":и кубинци. Направо ме хваща страх за Путин и кубинския президент!
17:33 05.01.2026
17 Някой
Все едно турците да са дали на ВасилЛевски справедлив процес...
Коментиран от #36
17:33 05.01.2026
18 Архимандрисандрит Бибиян
17:33 05.01.2026
19 Тръм-
Хм...
17:34 05.01.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Да напомним
17:36 05.01.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Владимир Путин, президент
17:38 05.01.2026
24 аz CВО Победа 80
До коментар #22 от "През ноември":Опази го 🤣🤣🤣
17:38 05.01.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Калоян
Човекът направо да го обвинят за заговор с извънземни и заплаха на Слънчевата система.
17:40 05.01.2026
27 Баба Гошка
17:40 05.01.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Ще го осъдат без значение на
17:41 05.01.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 ДРТ ПРЧ
17:42 05.01.2026
32 Дон Дони
17:43 05.01.2026
33 Мишо
Коментиран от #39, #69
17:43 05.01.2026
34 Българин
17:45 05.01.2026
35 Никой
17:46 05.01.2026
36 Недей забравя, че съда срещу
До коментар #17 от "Някой":Левски е бил направен от граф Игнатиев! Игнатиев е наричан вицесултан на Османската империя!
17:47 05.01.2026
37 Пиночет
17:48 05.01.2026
38 Либераси
17:50 05.01.2026
39 Да беше се отнесъл първо
До коментар #33 от "Мишо":Към д-р Гълъбова може и да ти помогне... иначе въжето на врата
17:54 05.01.2026
40 ЩО ЗА ЦИРК
17:54 05.01.2026
41 az СВО Победа 80
1. Картинката вече е ясна. Вицето на Венецуела Делси Родригес и генералитетът са предали Мадуро. Именно тя е договаряла с америкснците в Катар бъдещето на Венецуела и е обещала "стабилност, но без Мадуро."
2. Единствените, които са оказали съпротива при отвличането на президента са били кубинците от личната му охрана.
3. Това обяснява и факта, че американците минаха като на парад през Венецуела.
4. Вицето Родригес има връзки с Ерик Принс, основателят на "Blackwater", както и с Ричард Грендл, спец представител на Белия дом.
5. Всичко е било предварително договорено и после театрално разиграно за пред публиката.
6. Уви, предателството е неизменен спътник на човешката история....
Коментиран от #46, #47, #49, #55, #60
17:55 05.01.2026
42 Бай Дън
17:56 05.01.2026
43 Копейки,
Коментиран от #45
17:56 05.01.2026
44 Неоспорим факт!
До коментар #7 от "Дон Корлеоне":Ще yмpe в гърчове в собствените си ekcтpeменти !
17:57 05.01.2026
45 az СВО Победа 80
До коментар #43 от "Копейки,":Виж коментар 41!
Коментиран от #50, #52
17:57 05.01.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 ГРУ гайтанжиева
До коментар #41 от "az СВО Победа 80":Това са новите московски лъжи, разпространявани от полезни ... и д и о т и !
18:00 05.01.2026
48 нннн
Не позволява на Тръмп да продава венецуелски петрол. Иска Венецуела да го продава.
18:02 05.01.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Виж
До коментар #45 от "az СВО Победа 80":41😃😃😃
18:03 05.01.2026
51 защитата
18:04 05.01.2026
52 Где МОЧАТА
До коментар #45 от "az СВО Победа 80":Где Саддам?
Где Кадафи ?
Где Милошевич?
Где Асад?
Где Пригожин?
Все приятели на русия
18:05 05.01.2026
53 Горски
2. Какви конкретно ще бъдат тези санкции?
3. От кога ще влезе в сила забраната на ЕК за използване на доставени от САЩ петролни продукти, газ и ядрено гориво?
4. Има ли в страните членки на ЕС финансови активи на САЩ и кога те ще бъдат „замразени“?
5. Кога ЕК ще внесе предложение до Международната футболна федерация (ФИФА) за отнемане на домакинството на САЩ за предстоящото световно първенство?
6. Кога ЕК ще поиска от Международния олимпийски комитет американските спортисти да бъдат изхвърлени от участие във всички международни спортни прояви?
7. Кога ще бъде затворено въздушното пространство на ЕС за полети на гражданската и военната авиация на САЩ?
8. Кога ЕК ще внесе предложение до Европейския парламент да бъде спряно излъчването на американските новинарски канали в страните от ЕС?
9. Кога ЕК ще поиска от Съвета на НАТО прекратяване на членството на САЩ в Организацията на Северноатлантическия договор?
Коментиран от #57
18:06 05.01.2026
54 гошо
18:06 05.01.2026
55 Zaхарова
До коментар #41 от "az СВО Победа 80":Брау бе гуведо!Кефиш мъ!
18:07 05.01.2026
56 От прокуратурата
18:07 05.01.2026
57 Питам
До коментар #53 от "Горски":Кога ще извлекат путин от бункера?
Коментиран от #62
18:07 05.01.2026
58 Българин
Коментиран от #61
18:08 05.01.2026
59 Григор
18:09 05.01.2026
60 ВЕРНО ли бе кретень?
До коментар #41 от "az СВО Победа 80":😅😅😅😅😅
Коментиран от #71
18:13 05.01.2026
61 Путин
До коментар #58 от "Българин":Ей ся....
18:13 05.01.2026
62 Горски
До коментар #57 от "Питам":Когато Зеленски " спеели " войната.
18:15 05.01.2026
63 ФАЩ
18:27 05.01.2026
64 това може и да е шоу да покажат колко са
и да го пуснат в изгнание другаде
18:27 05.01.2026
65 Чат Пат
18:32 05.01.2026
66 Хохо Бохо
18:32 05.01.2026
67 Маринов
За картечниците звучи майтапчийско. Той е главнокомандващ и цялото въоръжение е негово. Къде са тия картечници - в САЩ? СМЕХОРИИ!
Ако наркотрафикът е държавна политика, защо оставиха вицепрезидента? А министрите?
Правото на силния тържествува там и показва какво да правят другите фаворити - Русия и Китай. Този месец ще е интересен. Почна се.
18:38 05.01.2026
68 Факт
18:42 05.01.2026
69 Така ли?
До коментар #33 от "Мишо":И защо? Ти какво знаеш по темата Жан Виденов? За ролята на МВФ, на Сорос, на службите на САЩ и Западна Европа, на Русия? Нищо не знаеш не искаш да знаеш. Не искаш и да четеш. Сигурно нямаш капацитет за да осмислиш. И се чудя какво правиш във форума.
Коментиран от #70
18:45 05.01.2026
70 Факт
До коментар #69 от "Така ли?":Кандидат Подмутра!
18:48 05.01.2026
71 Грешно мислиш и пишеш.
До коментар #60 от "ВЕРНО ли бе кретень?":И си се напушил още в 18.00 ч
И модераторът що не го е изтрил?
18:50 05.01.2026
72 отвличането е криминален акт
18:51 05.01.2026