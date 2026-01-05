Новини
Какви обвинения са повдигнати срещу Николас Мадуро и как ще ги бори той в съда?

5 Януари, 2026 17:25

В обвинителния акт се твърди, че Мадуро и други венецуелски лидери повече от 25 години са злоупотребявали с общественото доверие и са корумпирали някога легитимни институции, за да внасят тонове кокаин в Съединените щати

Николас Мадуро - президентът на Венецуела, заловен при акция на американската армия, е изправен пред наказателни обвинения в Манхатън, където федералните прокурори го преследват от години, пише "Ройтерс".

Ето резюме на обвинителния акт, разпечатан в събота, срещу Мадуро, съпругата му, сина му и други съобвиняеми.

Какви обвинения са повдигнати срещу Мадуро?

В обвинителния акт се твърди, че Мадуро и други венецуелски лидери повече от 25 години са "злоупотребявали с общественото доверие и са корумпирали някога легитимни институции, за да внасят тонове кокаин в Съединените щати".

Твърди се и че Мадуро и неговите съюзници са "предоставяли прикритие от страна на правоохранителните органи и логистична подкрепа" на големи групи за трафик на наркотици, като картела "Синалоа" и бандата "Трен де Арагуа". Тези престъпни организации са изпращали печалби на високопоставени служители, които са ги защитавали в замяна, съобщи Министерството на правосъдието.

Мадуро е обвинен също в продажба на венецуелски дипломатически паспорти на известни наркотрафиканти и улесняване на полети под дипломатическо прикритие за връщане на приходи от наркотици от Мексико във Венецуела.

На Мадуро са повдигнати четири обвинения: заговор за наркотероризъм, заговор за внос на кокаин, притежание на картечници и разрушителни устройства и заговор за притежание на картечници и разрушителни устройства.

Делото е заведено от прокуратурата на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк - служба в рамките на Министерството на правосъдието, известна със своята категорична независимост и агресивни наказателни преследвания.

Същата прокуратура е върнала обвинителен акт срещу Мадуро през 2020 г. със същите четири обвинения. Актуализираният обвинителен акт, публикуван в събота, добавя някои нови подробности и съобвиняеми, включително съпругата на Мадуро - Силия Флорес.

Първата дама е обвинена в поръчване на отвличания и убийства, както и в приемане на подкупи през 2007 г., за да уреди среща между наркотрафиканти и директора на Националната служба за борба с наркотиците на Венецуела.

Какво предстои по наказателното дело?

Очаква се Мадуро да се яви за първи път в съда днес. Съдия вероятно ще го уведоми за обвиненията срещу него и ще се увери, че ще има адвокат.

Може да минат няколко месеца или дори повече от година, преди Мадуро да бъде съден. Прокурорите биха могли да предложат споразумение за признаване на вината, за да се избегне съдебен процес.

Очаква се делото на Мадуро да бъде наблюдавано от окръжния съдия на САЩ Алвин Хелърщайн, тъй като той беше назначен по делото, заведено срещу Мадуро и през 2020 г.

92-годишният юрист беше скептичен към аргументите на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп по други нашумели дела.

По-рано тази година Хелърщайн отхвърли опитите за депортиране на предполагаеми членове на венецуелски банди съгласно Закона за чуждестранните врагове с мотива, че законът от военно време е бил неправилно приложен от администрацията на Тръмп.

Какви защитни аргументи ще изложи Мадуро?

С развитието на случая, Мадуро вероятно ще се аргументира с искането за освобождаване от отговорност, тъй като е имунизиран или защитен от наказателно преследване, тъй като е чуждестранен държавен глава.

В някои случаи съдиите са заключавали, че чуждестранните длъжностни лица се ползват с имунитет срещу съдебни искове в американските съдилища.

Мадуро обаче е изправен пред трудна битка с този аргумент заради исторически прецедент: нахлуването на САЩ в Панама през 1989 г., което свали лидера на страната Мануел Нориега.

Подобно на Мадуро, Нориега беше обвинен в заговор за контрабанда на наркотици в САЩ и беше заловен при военна акция в родината си.

Американските съдилища отхвърлиха аргумента за имунитета на Нориега, показвайки уважение към твърдението на правителството на САЩ, че той не е легитимен лидер на Панама. Правни експерти заявиха, че този прецедент вероятно ще подкопае усилията на Мадуро да отхвърли обвиненията.

Мадуро вероятно ще се позове и на правна доктрина, според която наказателните обвинения трябва да бъдат отхвърлени, ако прокурорите са ги повдигнали отмъстително или избирателно. Той може да твърди и че исковете срещу него са погасени по давност, което означава, че са твърде стари, за да бъдат преследвани в съда.

Федералните обвинения в заговор обикновено имат петгодишна давност, което означава, че обвиненията трябва да бъдат повдигнати в рамките на пет години от завършването на предполагаемото престъпление, с някои изключения.


САЩ
  • 1 Георги Димитров

    27 3 Отговор
    От обвиняем ще стане обвинител.

    Коментиран от #13

    17:26 05.01.2026

  • 2 Мани Нориегата

    12 1 Отговор
    Нема ги обориш брато.

    17:26 05.01.2026

  • 3 Направо не ми се мисли!

    17 2 Отговор
    Да не забравяме, че за информация за местоположението на Мадуро американците даваха 50 млн. долара. Представете си, един ден ако дадат 50-100 млн. долара за главата на някой още по-голям терорист какво ще стане!

    17:27 05.01.2026

  • 4 Сорос

    6 17 Отговор
    Предтавете си ако го нямаше руския Спецназ във Венецуела как някой можеше да влезе и отвлече президента Мъдуро

    Коментиран от #16, #28

    17:27 05.01.2026

  • 5 честен ционист

    26 4 Отговор
    И нас повече от 25 год ни трови живота Бойкуро

    17:27 05.01.2026

  • 6 Последния Софиянец

    22 2 Отговор
    Венецуела изнася за Европа.В САЩ са Колумбия и Мексико и картелите от Венецуела не могат да припарят в САЩ.

    17:27 05.01.2026

  • 7 Дон Корлеоне

    4 6 Отговор
    Хаяско няма да го съдят.

    Коментиран от #44

    17:27 05.01.2026

  • 9 Дайджест

    8 26 Отговор
    Венецуела тържествува, копейките РИВАТ!

    17:29 05.01.2026

  • 10 Он трепери

    9 28 Отговор
    Този съд в Ню Йорк ще съди и страхливото джудже Путлер.

    17:29 05.01.2026

  • 11 бай Бай

    31 4 Отговор
    Пълни глупотевини, пародия на съд, позор за американците участващи в това.

    17:29 05.01.2026

  • 12 Съдията

    20 0 Отговор
    Съдът ще приложе закона на джунглата

    17:30 05.01.2026

  • 13 Да не забравяме, че Хитлер го

    6 16 Отговор

    До коментар #1 от "Георги Димитров":

    пусна Димитров да отиде в СССР , а приятелите на Димитров от Лайпциг - също българи, при Сталин лежаха години в Гулаг! Панимайш?

    17:30 05.01.2026

  • 14 Посочи ли те Америка за враг свършен си!

    7 20 Отговор
    Затова бункерното 3 дни мълчи като бито куче.

    17:31 05.01.2026

  • 16 Мадуро го охраняваха руски спецназ

    9 22 Отговор

    До коментар #4 от "Сорос":

    и кубинци. Направо ме хваща страх за Путин и кубинския президент!

    17:33 05.01.2026

  • 17 Някой

    28 4 Отговор
    Нали се сеате, че този съд ще бъде фарс? Нима очаквате, че американците ще наоправят справедлив процес, в който ще се гледат само фактите?
    Все едно турците да са дали на ВасилЛевски справедлив процес...

    Коментиран от #36

    17:33 05.01.2026

    5 14 Отговор
    Мадуро отиде на заслужена доживотна почивка! Има обаче, да се разбереме още една профсъюзна карта- за Хага..

    17:33 05.01.2026

  • 19 Тръм-

    4 12 Отговор
    Путин ме излъга,че са му нападнали резиденцията.Не му вярва
    Хм...

    17:34 05.01.2026

  • 21 Да напомним

    18 2 Отговор
    Тоя нюйоркския съд уж осъди дедо ви Тръмпоч за цуни-гуни-филия, ама дъртия го пробутаха за президент и стана прецедент, демек нищо. Присъдата му на трупчета при шефовете му от блатото, дето уж щеше да източва.

    17:36 05.01.2026

  • 23 Владимир Путин, президент

    4 12 Отговор
    Напоследък често в сънищата си се виждам редом до Мадуро. С бяло-синьо-червения трикольор и белезници на ръце.....🎅🎅🎅

    17:38 05.01.2026

  • 24 аz CВО Победа 80

    3 6 Отговор

    До коментар #22 от "През ноември":

    Опази го 🤣🤣🤣

    17:38 05.01.2026

  • 26 Калоян

    19 2 Отговор
    Какво значи ,,заговор за притежание на картечници и разрушителни устройства".? Има президенти , които контролират и боравят с ЯО.Комшията има осемкилограмов чук.Той притежател на разрушителни средства ли е?
    Човекът направо да го обвинят за заговор с извънземни и заплаха на Слънчевата система.

    17:40 05.01.2026

  • 27 Баба Гошка

    21 4 Отговор
    Отвлечения ще трябва да доказва, че няма сестра траффииканка. Смешнициии кравешки алчнии

    17:40 05.01.2026

  • 29 Ще го осъдат без значение на

    9 4 Отговор
    Доказателства и Защитата му! Нещо като с Милошевич ще се случи! Ще го отстранят!

    17:41 05.01.2026

  • 31 ДРТ ПРЧ

    20 3 Отговор
    ВСИЧКО ТОВА Е ЕДИН ПРАВЕН АБСУРД, КОЙТО ПРОТИВОРЕЧИ НА ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ НА ПРАВОТО. НЕ Е ЗАЧЕТЕН НИТО СУВЕРЕНИТЕТА, НИТО ПОДСЪДНОСТТА, НИТО ПРАВОТО НА ЗАЩИТА. САЩ СА СВИКНАЛИ САМОВОЛНО ДА НАХЛУВАТ В ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ И С ВОЕННА СИЛА ДА НАЛАГАТ СВОИТЕ ВИЖДАНИЯ, КАТО ИЗПОЛЗВАТ НОВИ МЕТОДИ И СПОСОБИ И ТАКТИКИ . ОБВИНЕНИЕТО КАСАЕ НЯКАКВИ КАРТЕЧНИЦИ ОТ КОИТО МИ СТАВА СМЕШНО. ТОЗИ ЖЪЛТ ЧОВЕК НЕ ЗАЧИТА ПРАВОТО. ЗА НЕГО ВСИЧКО Е ВИД ИГРА В КОЯТО ПО ГОЛЕМИЯ ИЗЯЖДА ПО МАЛКИЯ. А ТАЗИ ДЪРЖАВА СЕ МИСЛИ ЧЕ Е "ЛЮЛКАТА НА ДЕМОКРАЦИЯТА"

    17:42 05.01.2026

  • 32 Дон Дони

    11 6 Отговор
    25 години са злоупотребявали с общественото доверие и са корумпирали някога легитимни институции! САЩ могат да водят дела само срещу техни институции и лица извършвали престъпления на тяхна територия! Защото по тяхна логика утре всеки ще е неудобен на някого, отвличан и съден по техни разбирания!

    17:43 05.01.2026

  • 33 Мишо

    3 19 Отговор
    А ние трябваше да вържем Жан Виден за една УАЗ ка и да го влачим по Цариградско.

    Коментиран от #39, #69

    17:43 05.01.2026

  • 34 Българин

    6 0 Отговор
    Това, което не знаете е, че Венецуела в близките дни ще окупира части от САЩ вследствие на контраофанзива...

    17:45 05.01.2026

  • 35 Никой

    10 1 Отговор
    Много е скалъпено - а този - как се казваше - на Чили - един със шапка - Пиночет.

    17:46 05.01.2026

  • 36 Недей забравя, че съда срещу

    9 4 Отговор

    До коментар #17 от "Някой":

    Левски е бил направен от граф Игнатиев! Игнатиев е наричан вицесултан на Османската империя!

    17:47 05.01.2026

  • 37 Пиночет

    5 12 Отговор
    Аз комунистите ги пусках от хеликоптера.Или ги водих на разходка до стадиона.

    17:48 05.01.2026

  • 38 Либераси

    11 1 Отговор
    Китайците го взеха предния ден. Отвлекли са двойника Мукуру.

    17:50 05.01.2026

  • 39 Да беше се отнесъл първо

    6 0 Отговор

    До коментар #33 от "Мишо":

    Към д-р Гълъбова може и да ти помогне... иначе въжето на врата

    17:54 05.01.2026

  • 40 ЩО ЗА ЦИРК

    16 1 Отговор
    Е ТОВА ДА ОТВЛЕЧЕШ ДЪРЖАВЕН ГЛАВА .КЪВ СЪД ,КВИ 5 ЛВ.ТОЗИ СВЯТ ОТИВА НА .АЙНАТА СИ

    17:54 05.01.2026

  • 41 az СВО Победа 80

    14 2 Отговор
    Накратко:

    1. Картинката вече е ясна. Вицето на Венецуела Делси Родригес и генералитетът са предали Мадуро. Именно тя е договаряла с америкснците в Катар бъдещето на Венецуела и е обещала "стабилност, но без Мадуро."

    2. Единствените, които са оказали съпротива при отвличането на президента са били кубинците от личната му охрана.

    3. Това обяснява и факта, че американците минаха като на парад през Венецуела.

    4. Вицето Родригес има връзки с Ерик Принс, основателят на "Blackwater", както и с Ричард Грендл, спец представител на Белия дом.

    5. Всичко е било предварително договорено и после театрално разиграно за пред публиката.

    6. Уви, предателството е неизменен спътник на човешката история....

    Коментиран от #46, #47, #49, #55, #60

    17:55 05.01.2026

  • 42 Бай Дън

    7 1 Отговор
    Всеки знае че трафикът на наркотици е от Колумбия и Мексико, но те нямат петрол!!!!! Очичките на Тръмп играят ту на север ту на юг, беше набелязал и Канада, Газа, Гренландия, Нигер само от Мексико се гради!!!! Ще си вземат Тексас!

    17:56 05.01.2026

  • 43 Копейки,

    1 8 Отговор
    Всичко е театър.Мадуро още си е във Венецуела и управлява.Така каза и Вацев,че Тръмп няма да посмее да стъпи във Венецуела понеже там има силна армия въоръжена с модерно руско оръжие.

    Коментиран от #45

    17:56 05.01.2026

  • 44 Неоспорим факт!

    1 4 Отговор

    До коментар #7 от "Дон Корлеоне":

    Ще yмpe в гърчове в собствените си ekcтpeменти !

    17:57 05.01.2026

  • 45 az СВО Победа 80

    2 1 Отговор

    До коментар #43 от "Копейки,":

    Виж коментар 41!

    Коментиран от #50, #52

    17:57 05.01.2026

  • 47 ГРУ гайтанжиева

    2 7 Отговор

    До коментар #41 от "az СВО Победа 80":

    Това са новите московски лъжи, разпространявани от полезни ... и д и о т и !

    18:00 05.01.2026

  • 48 нннн

    7 1 Отговор
    Обвинение No1:
    Не позволява на Тръмп да продава венецуелски петрол. Иска Венецуела да го продава.

    18:02 05.01.2026

  • 50 Виж

    2 1 Отговор

    До коментар #45 от "az СВО Победа 80":

    41😃😃😃

    18:03 05.01.2026

  • 51 защитата

    7 1 Отговор
    е следната - законите на САЩ не са приложими на територията на Венецуела, респективно САЩ нямат никакво право да съдят венецуелски гражданин за престъпления, които не са извършени на територията на САЩ. Никой не е дал право на САЩ да разпростират законите си по целия свят. Ако Мадуро е извършил престъпления, трябва да бъде съден във Венецуела.

    18:04 05.01.2026

  • 52 Где МОЧАТА

    2 6 Отговор

    До коментар #45 от "az СВО Победа 80":

    Где Саддам?
    Где Кадафи ?
    Где Милошевич?
    Где Асад?
    Где Пригожин?
    Все приятели на русия

    18:05 05.01.2026

  • 53 Горски

    10 1 Отговор
    1. Кога Европейската комисия ще подготви първият пакет санкции срещу САЩ?
    2. Какви конкретно ще бъдат тези санкции?
    3. От кога ще влезе в сила забраната на ЕК за използване на доставени от САЩ петролни продукти, газ и ядрено гориво?
    4. Има ли в страните членки на ЕС финансови активи на САЩ и кога те ще бъдат „замразени“?
    5. Кога ЕК ще внесе предложение до Международната футболна федерация (ФИФА) за отнемане на домакинството на САЩ за предстоящото световно първенство?
    6. Кога ЕК ще поиска от Международния олимпийски комитет американските спортисти да бъдат изхвърлени от участие във всички международни спортни прояви?
    7. Кога ще бъде затворено въздушното пространство на ЕС за полети на гражданската и военната авиация на САЩ?
    8. Кога ЕК ще внесе предложение до Европейския парламент да бъде спряно излъчването на американските новинарски канали в страните от ЕС?
    9. Кога ЕК ще поиска от Съвета на НАТО прекратяване на членството на САЩ в Организацията на Северноатлантическия договор?

    Коментиран от #57

    18:06 05.01.2026

  • 54 гошо

    4 0 Отговор
    Американските ционистки пирати,терористи и крадци могат да фалшифицират и да си измислят какво ли не.

    18:06 05.01.2026

  • 55 Zaхарова

    3 3 Отговор

    До коментар #41 от "az СВО Победа 80":

    Брау бе гуведо!Кефиш мъ!

    18:07 05.01.2026

  • 56 От прокуратурата

    8 1 Отговор
    Обвиненията са....шофиране в нетрезво състояние, пакетче със зелена листна маса, нурофен и недекларирани 40 долара🤣🤣🤣

    18:07 05.01.2026

  • 57 Питам

    3 7 Отговор

    До коментар #53 от "Горски":

    Кога ще извлекат путин от бункера?

    Коментиран от #62

    18:07 05.01.2026

  • 58 Българин

    3 4 Отговор
    Путин да ходи да му помага.

    Коментиран от #61

    18:08 05.01.2026

  • 59 Григор

    6 1 Отговор
    Ясно е,че обвиненията са измислени от начало до край. И манипулираните избори и наркотрафика са изсмукани от пръстите обвинения. ЯСНО Е,ЧЕ СТАВА ДУМА ЗА ПЕТРОЛА И ПРИРОДНИТЕ БОГАТСТВА НА ВЕНЕСУЕЛА ТРЪМП НЕ ГО КРИЕ..

    18:09 05.01.2026

  • 60 ВЕРНО ли бе кретень?

    2 3 Отговор

    До коментар #41 от "az СВО Победа 80":

    😅😅😅😅😅

    Коментиран от #71

    18:13 05.01.2026

  • 61 Путин

    2 2 Отговор

    До коментар #58 от "Българин":

    Ей ся....

    18:13 05.01.2026

  • 62 Горски

    4 1 Отговор

    До коментар #57 от "Питам":

    Когато Зеленски " спеели " войната.

    18:15 05.01.2026

  • 63 ФАЩ

    4 1 Отговор
    Това няма да е съд, а линчуване и няма абсолютно никакво значение в какво го обвиняват, защото те вече са го "осъдили" и обесили?

    18:27 05.01.2026

  • 64 това може и да е шоу да покажат колко са

    3 1 Отговор
    силни
    и да го пуснат в изгнание другаде

    18:27 05.01.2026

  • 65 Чат Пат

    1 2 Отговор
    Тези в сащ знаят ли какво е Независимост суверинитет и прочие.

    18:32 05.01.2026

  • 66 Хохо Бохо

    2 2 Отговор
    Колкото и да се напъва родният и международен мисирешки слугинаж истината е една-Венецуела притежава петрол в особенно големи размери и краварят не го добива. Това е обвинението и Мадуро е виновен

    18:32 05.01.2026

  • 67 Маринов

    0 2 Отговор
    Четеш обвиненията и се чудиш нормален ли е този шарж? Първото и второто обвинение сигурно ще се докаже, колкото епруветката от Ирак. Но може да е полуистини. Т.е. да има трафик и дейности но не на Мадуро, а както се прокрадва - на неговите висши военни. Това ЦРУ го знае. И затова армията не се намеси, срещу което има амнистия на генералитета. Жертви са само от кубинската охрана. И всичко се стоварва на Мадуро.
    За картечниците звучи майтапчийско. Той е главнокомандващ и цялото въоръжение е негово. Къде са тия картечници - в САЩ? СМЕХОРИИ!
    Ако наркотрафикът е държавна политика, защо оставиха вицепрезидента? А министрите?
    Правото на силния тържествува там и показва какво да правят другите фаворити - Русия и Китай. Този месец ще е интересен. Почна се.

    18:38 05.01.2026

  • 68 Факт

    0 0 Отговор
    Вероятно имат събрани доказателствени материали кои наркопрестъпници са се ползвали с привилегии и кой им ги е давал!

    18:42 05.01.2026

  • 69 Така ли?

    0 3 Отговор

    До коментар #33 от "Мишо":

    И защо? Ти какво знаеш по темата Жан Виденов? За ролята на МВФ, на Сорос, на службите на САЩ и Западна Европа, на Русия? Нищо не знаеш не искаш да знаеш. Не искаш и да четеш. Сигурно нямаш капацитет за да осмислиш. И се чудя какво правиш във форума.

    Коментиран от #70

    18:45 05.01.2026

  • 70 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #69 от "Така ли?":

    Кандидат Подмутра!

    18:48 05.01.2026

  • 71 Грешно мислиш и пишеш.

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "ВЕРНО ли бе кретень?":

    И си се напушил още в 18.00 ч
    И модераторът що не го е изтрил?

    18:50 05.01.2026

  • 72 отвличането е криминален акт

    0 1 Отговор
    Обвиненията срещу Мадуро са толкова малоумни,че са нещо повече от глупост. Той ще бъде оправдан ,ако има съд в САЩ ?!

    18:51 05.01.2026