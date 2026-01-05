Системата за влизане/излизане на ЕС ще започне да се прилага на сухопътните български гранични пунктове от утре

От 10 часа на 6 януари т.г. в съответствие с Регламент (ЕС) 2025/1534 на Европейския парламент и на Съвета, съгласно изготвения национален план за поетапно внедряване, Системата за влизане/излизане (EES) ще започне да се прилага на всички сухопътни гранични контролно-пропускателни пунктове, разположени на територията на Република България:
- на българо-турската граница: ГКПП „Капитан Андреево". ГКПП „Лесово", ГКПП „Малко Търново";
- на българо-сръбската граница: ГКПП „Стрезимировци", ГКПП „Брегово", ГКПП „Връшка чука";
- на българо-северномакедонската граница: ГКПП, Гюешево", ГКПП „Станке Лисичково", ГКПП „Златарево".
Продължава работата на EES на ГКПП „Калотина" и на всички външни въздушни, речни и морски граници, където системата беше първоначално внедрена на 12 октомври м.г.
В ЕЕS се записват данните на граждани на държави извън Европейския съюз, които пътуват с цел краткосрочен престой (до 90 дни в рамките на период от 180 дни), при преминаване през външните граници на държавите членки. Граничната проверка на лицата, попадащи в обхвата на системата, включва събиране на биографична информация и снемане на биометрични данни на граничния пункт (снимка и пръстови отпечатъци). Целта на EES e да спомогне за предотвратяване на незаконна имиграция и за повишаване на сигурността в Шенгенското пространство.
Подробна информация, свързана със EES, може да бъде намерена на официалната интернет страница на Европейската комисия.
