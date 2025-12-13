Новини
Девет севернокорейски сапьори загинали при разминирането на Курска област, Ким Чен-ун посрещна оцелелите

13 Декември, 2025 07:08, обновена 13 Декември, 2025 07:30 1 152 16

След мисията 528-ми инженерен полк на Корейската народна армия получи Орден за свобода и независимост, 1-ва степен

Девет севернокорейски сапьори загинали при разминирането на Курска област, Ким Чен-ун посрещна оцелелите - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Западните въоръжени сили, въпреки „ултрамодерните си оръжия“, не са готови да се противопоставят на Корейската народна армия поради високия ѝ боен дух. Това заяви севернокорейският лидер Ким Чен-ун, цитиран от Корейската централна информационна агенция.

„Дори западните военни банди, въоръжени със свръхмодерни оръжия, не смеят да се бият с такава революционна армия, отличаваща се с невъобразимата си, безкрайна духовна дълбочина“, каза Ким Чен -ун.

На 12 декември в Пхенян се проведе церемония по посрещане на корейските сапьори, завърнали се от Курска област след завършване на мисии по разминиране. Лидерът на КНДР произнесе реч на събитието.

След мисията 528-ми инженерен полк на Корейската народна армия получи Орден за свобода и независимост, 1-ва степен. Девет корейски военнослужещи, загинали по време на бойната мисия, бяха удостоени със званието Герой на КНДР.

На 17 юни, след посещението си в КНДР, секретарят на Съвета за сигурност на Русия Сергей Шойгу обяви, че севернокорейският лидер Ким Чен-ун е решил да изпрати 1000 сапьори и 5000 военни строителни работници, за да помогне за възстановяването на Курската област.

На 14 ноември прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че "Русия е благодарна и оценява безкористната и героична помощ на сапьорите от КНДР при разминирането в Курска област".

През лятото на 2024 г. Русия и Северна Корея подписаха споразумение за всеобхватно стратегическо партньорство, което включва клауза за взаимна помощ в случай на въоръжено нападение срещу една от страните.


Северна Корея
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Хе хей

    9 4 Отговор
    Укрите каква попара сърбаха в Курск, резила ще се помни през следващите десетилетия.

    07:26 13.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Пешко

    5 8 Отговор
    Това са от тези корейци дето всички говореха за тях но никой не ги е виждал! Курска област не беше окупирана даже защото още на третия ден руснаците направиха чувал и избиха над милион укри и към 200-300 хиляди натовски генерали! Хахахаха....

    07:43 13.12.2025

  • 9 Гост

    4 3 Отговор
    Посрещвал оцелелите? Леле, така сте го написали сякаш едва са се измъкнали горките!
    Асо Вовата поиска и песне 100 000 от тия, паниката ще е такава, че трябва памперси и нощна смяна да се произвеждат! Дрегари, мача свърши! Булката е ясна коя е!

    07:43 13.12.2025

  • 10 Гориил

    4 3 Отговор
    Загубите са минимални. Стандартите на НАТО са десет пъти по-високи. Изключителен резултат.

    07:45 13.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Гост

    4 2 Отговор

    До коментар #11 от "Истината":

    Тя армията е занулена отдавна, що мислиш има найсе мобилизации? Е, около 2 милиона дръпнаха на Запад, ала това нормално, кой иска на се бие за психопати, срещу психопати?

    07:50 13.12.2025

  • 13 хххххх

    4 1 Отговор
    Люта, безмилостна борба на интереси на властимащите. Обикновените хора, пионките, навсякъде по света са прецакани.

    07:50 13.12.2025

  • 14 Мишел

    1 0 Отговор
    9 от 1000 са 0.9%.
    При армейско учение се предвиждат по голям процент жертви.

    08:09 13.12.2025

  • 15 Дебелия Шопар Ким

    0 2 Отговор
    Скоро няма да праща
    Пушечно Месо
    На Пучин

    Бързо се наиграха
    Северно Корейските Кучеядци.

    08:16 13.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

