Девет севернокорейски сапьори загинали при разминирането на Курска област, Ким Чен-ун посрещна оцелелите

Западните въоръжени сили, въпреки „ултрамодерните си оръжия“, не са готови да се противопоставят на Корейската народна армия поради високия ѝ боен дух. Това заяви севернокорейският лидер Ким Чен-ун, цитиран от Корейската централна информационна агенция.
„Дори западните военни банди, въоръжени със свръхмодерни оръжия, не смеят да се бият с такава революционна армия, отличаваща се с невъобразимата си, безкрайна духовна дълбочина“, каза Ким Чен -ун.
На 12 декември в Пхенян се проведе церемония по посрещане на корейските сапьори, завърнали се от Курска област след завършване на мисии по разминиране. Лидерът на КНДР произнесе реч на събитието.
След мисията 528-ми инженерен полк на Корейската народна армия получи Орден за свобода и независимост, 1-ва степен. Девет корейски военнослужещи, загинали по време на бойната мисия, бяха удостоени със званието Герой на КНДР.
На 17 юни, след посещението си в КНДР, секретарят на Съвета за сигурност на Русия Сергей Шойгу обяви, че севернокорейският лидер Ким Чен-ун е решил да изпрати 1000 сапьори и 5000 военни строителни работници, за да помогне за възстановяването на Курската област.
На 14 ноември прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че "Русия е благодарна и оценява безкористната и героична помощ на сапьорите от КНДР при разминирането в Курска област".
През лятото на 2024 г. Русия и Северна Корея подписаха споразумение за всеобхватно стратегическо партньорство, което включва клауза за взаимна помощ в случай на въоръжено нападение срещу една от страните.
4 Хе хей
07:26 13.12.2025
8 Пешко
07:43 13.12.2025
9 Гост
Асо Вовата поиска и песне 100 000 от тия, паниката ще е такава, че трябва памперси и нощна смяна да се произвеждат! Дрегари, мача свърши! Булката е ясна коя е!
07:43 13.12.2025
10 Гориил
07:45 13.12.2025
12 Гост
До коментар #11 от "Истината":Тя армията е занулена отдавна, що мислиш има найсе мобилизации? Е, около 2 милиона дръпнаха на Запад, ала това нормално, кой иска на се бие за психопати, срещу психопати?
07:50 13.12.2025
13 хххххх
07:50 13.12.2025
14 Мишел
При армейско учение се предвиждат по голям процент жертви.
08:09 13.12.2025
15 Дебелия Шопар Ким
Пушечно Месо
На Пучин
Бързо се наиграха
Северно Корейските Кучеядци.
08:16 13.12.2025
