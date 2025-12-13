Западните въоръжени сили, въпреки „ултрамодерните си оръжия“, не са готови да се противопоставят на Корейската народна армия поради високия ѝ боен дух. Това заяви севернокорейският лидер Ким Чен-ун, цитиран от Корейската централна информационна агенция.

„Дори западните военни банди, въоръжени със свръхмодерни оръжия, не смеят да се бият с такава революционна армия, отличаваща се с невъобразимата си, безкрайна духовна дълбочина“, каза Ким Чен -ун.

На 12 декември в Пхенян се проведе церемония по посрещане на корейските сапьори, завърнали се от Курска област след завършване на мисии по разминиране. Лидерът на КНДР произнесе реч на събитието.

След мисията 528-ми инженерен полк на Корейската народна армия получи Орден за свобода и независимост, 1-ва степен. Девет корейски военнослужещи, загинали по време на бойната мисия, бяха удостоени със званието Герой на КНДР.

На 17 юни, след посещението си в КНДР, секретарят на Съвета за сигурност на Русия Сергей Шойгу обяви, че севернокорейският лидер Ким Чен-ун е решил да изпрати 1000 сапьори и 5000 военни строителни работници, за да помогне за възстановяването на Курската област.

На 14 ноември прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че "Русия е благодарна и оценява безкористната и героична помощ на сапьорите от КНДР при разминирането в Курска област".

През лятото на 2024 г. Русия и Северна Корея подписаха споразумение за всеобхватно стратегическо партньорство, което включва клауза за взаимна помощ в случай на въоръжено нападение срещу една от страните.