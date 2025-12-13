Тайландски изтребители атакуваха цели в Камбоджа

Тайланд няма да спре боевете на границата с Камбоджа, заяви премиерът Анутхин Чанвиракун.
„Тайланд ще продължи военните действия, докато не почувстваме, че нашата земя и хора вече не са в опасност. Искам да заявя това ясно. Действията ни тази сутрин говорят сами за себе си“, написа той във Facebook*.
В петък Чанвиракун обяви, че е разговарял по телефона с президента на САЩ Доналд Тръмп. По-късно държавният глава на САЩ обяви, че страните в конфликта са се споразумели за прекратяване на огъня.
Междувременно вестник „Хаосот“ съобщи в събота сутринта, че изтребители на тайландските военновъздушни сили са ударили цели от камбоджанска страна, разрушавайки мост и други цели по границата.
Ескалацията на военните действия в граничните райони между Тайланд и Камбоджа се случи миналия уикенд. Двете страни се обвиниха взаимно в нарушаване на прекратяването на огъня, а тайландската страна предприе въздушен удар по военни съоръжения.
Според последните съобщения, Тайланд е загубил трима цивилни и девет военни по време на граничните сблъсъци, като над 120 души са ранени. Камбоджанските власти съобщиха за 11 смъртни случая на цивилни, включително бебе, и 74 ранени. Поради боевете приблизително 700 000 жители са били евакуирани.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гориил
08:04 13.12.2025
2 Гост
Коментиран от #3
08:08 13.12.2025
3 Гориил
До коментар #2 от "Гост":Конфронтацията между САЩ и Русия първоначално се състоя в Украйна. Конфронтацията между САЩ и Китай започва в Индокитай.
08:11 13.12.2025
4 БРАВО
Коментиран от #5, #6
08:17 13.12.2025
5 Гориил
До коментар #4 от "БРАВО":Само Китай може да спре тази война.
08:33 13.12.2025
6 Ще има и още
До коментар #4 от "БРАВО":За Доньо всичко е пари и сделка, и хората - и те. Когато формулира сделката, тогава и войната ще свърши....
08:40 13.12.2025