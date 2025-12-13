Тайландски изтребители атакуваха цели в Камбоджа

Тайланд няма да спре боевете на границата с Камбоджа, заяви премиерът Анутхин Чанвиракун.

„Тайланд ще продължи военните действия, докато не почувстваме, че нашата земя и хора вече не са в опасност. Искам да заявя това ясно. Действията ни тази сутрин говорят сами за себе си“, написа той във Facebook*.

В петък Чанвиракун обяви, че е разговарял по телефона с президента на САЩ Доналд Тръмп. По-късно държавният глава на САЩ обяви, че страните в конфликта са се споразумели за прекратяване на огъня.

Междувременно вестник „Хаосот“ съобщи в събота сутринта, че изтребители на тайландските военновъздушни сили са ударили цели от камбоджанска страна, разрушавайки мост и други цели по границата.

Ескалацията на военните действия в граничните райони между Тайланд и Камбоджа се случи миналия уикенд. Двете страни се обвиниха взаимно в нарушаване на прекратяването на огъня, а тайландската страна предприе въздушен удар по военни съоръжения.

Според последните съобщения, Тайланд е загубил трима цивилни и девет военни по време на граничните сблъсъци, като над 120 души са ранени. Камбоджанските власти съобщиха за 11 смъртни случая на цивилни, включително бебе, и 74 ранени. Поради боевете приблизително 700 000 жители са били евакуирани.