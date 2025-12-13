Новини
Тайландски изтребители атакуваха цели в Камбоджа

13 Декември, 2025 07:54, обновена 13 Декември, 2025 07:59 838 6

Ще продължим военните действия, докато не почувстваме, че нашата земя и хора вече не са в опасност, заяви премиерът Анутхин Чанвиракун

Тайланд няма да спре боевете на границата с Камбоджа, заяви премиерът Анутхин Чанвиракун.

„Тайланд ще продължи военните действия, докато не почувстваме, че нашата земя и хора вече не са в опасност. Искам да заявя това ясно. Действията ни тази сутрин говорят сами за себе си“, написа той във Facebook*.

В петък Чанвиракун обяви, че е разговарял по телефона с президента на САЩ Доналд Тръмп. По-късно държавният глава на САЩ обяви, че страните в конфликта са се споразумели за прекратяване на огъня.

Междувременно вестник „Хаосот“ съобщи в събота сутринта, че изтребители на тайландските военновъздушни сили са ударили цели от камбоджанска страна, разрушавайки мост и други цели по границата.

Ескалацията на военните действия в граничните райони между Тайланд и Камбоджа се случи миналия уикенд. Двете страни се обвиниха взаимно в нарушаване на прекратяването на огъня, а тайландската страна предприе въздушен удар по военни съоръжения.

Според последните съобщения, Тайланд е загубил трима цивилни и девет военни по време на граничните сблъсъци, като над 120 души са ранени. Камбоджанските власти съобщиха за 11 смъртни случая на цивилни, включително бебе, и 74 ранени. Поради боевете приблизително 700 000 жители са били евакуирани.


  • 1 Гориил

    4 0 Отговор
    Пекин определи цена за конфискацията на активите си във Венецуела. Завземането на китайски петрол в международни води е равносилно на война.Бяхте предупредени, че ще последва наказание в региони на планетата, отдалечени от Украйна.

    08:04 13.12.2025

  • 2 Гост

    5 0 Отговор
    Тайланд нали бяха онеправдани, заради Китай, сега те са агресора, ама за тях може.

    Коментиран от #3

    08:08 13.12.2025

  • 3 Гориил

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Конфронтацията между САЩ и Русия първоначално се състоя в Украйна. Конфронтацията между САЩ и Китай започва в Индокитай.

    08:11 13.12.2025

  • 4 БРАВО

    4 0 Отговор
    Значи Тръмп ще има възможност за трети път да спре тази война! Нобеловата награда за мир догодшна му е в кърпа вързана с толкова много спирания на войни!

    Коментиран от #5, #6

    08:17 13.12.2025

  • 5 Гориил

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "БРАВО":

    Само Китай може да спре тази война.

    08:33 13.12.2025

  • 6 Ще има и още

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "БРАВО":

    За Доньо всичко е пари и сделка, и хората - и те. Когато формулира сделката, тогава и войната ще свърши....

    08:40 13.12.2025