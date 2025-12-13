Тайван приветства проекта на американския Закон за националната отбрана за 2026 г.

Правителството и народът на Тайван високо оценяват новия проект на Закона за националната отбрана на САЩ (National Defense Authorization Act) за фискалната 2026 г., публикуван от Конгреса на САЩ, заявиха от Министерството на външните работи на Тайван.

По данни на външното министерство най-новата договорена версия между Сената и Камарата на представителите включва редица разпоредби, целящи укрепване на отбранителните способности и устойчивостта на Тайван, задълбочаване на сътрудничеството в областта на сигурността между Тайван и САЩ, както и подкрепа за международното участие на Тайван. Според председателя на Камарата на представителите на САЩ Майк Джонсън, проектозаконът засилва отбранителните инициативи на САЩ в Индо-Тихоокеанския регион с цел укрепване на отбраната на Тайван и подкрепа за съюзниците в региона.

В отговор външният министър Лин Чиа-лунг заяви, че законопроектът демонстрира консенсуса между изпълнителната и законодателната власт на САЩ за укрепване на сигурността на Тайван. Той добави, че документът следва публикуваната по-рано този месец Стратегия за национална сигурност на САЩ, която подчертава ключовото геополитическо значение на Тайван и заявява, че Вашингтон ще работи със своите съюзници и партньори за гарантиране на сигурността в Тайванския проток.

Министерството на външните работи заяви, че Тайван ще продължи да си сътрудничи със САЩ в областта на сигурността, като подчерта, че водещият принцип на правителството остава разбирането, че само силата може да донесе мир. В този контекст министерството отбеляза, че обявеният от президента Лай Чинг-те специален отбранителен бюджет в размер на 1,250 трилиона тайвански долара (40 милиарда щатски долара), насочен към укрепване на самозащитните способности и поддържане на мира и стабилността в Тайванския проток и региона, е в съответствие с този подход.

След като законопроектът бъде приет от Конгреса, той ще бъде изпратен на президента на САЩ Доналд Тръмп, посочиха от външното министерство. Ведомството добави, че ще продължи да следи отблизо развитието на процеса и да поддържа тясна комуникация със Съединените щати.