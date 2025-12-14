Украински дронове поразиха нефтобаза край Волгоград, тече евакуация на околните домове

Пожар е избухнал в нефтобаза в Урюпинск поради падащи отломки от дрон, съобщи губернаторът на Волгоградска област Андрей Бочаров в Telegram.

Той каза, че жителите на домове, съседни на базата на базата, се евакуират.

„Пожарникари, аварийни служби и общински служители работят на мястото на инцидента“, написа той.

Бочаров уточни, че по предварителни данни няма жертви.

Последната атака с дрон срещу региона е била отблъсната в нощта на 8 декември. Тогава в Тракторозаводския район на Волгоград отломки от дрон са паднали на улица „Лодигина“ близо до сгради № 12 и 13. По предварителни данни няма пострадали, съобщи губернаторът.