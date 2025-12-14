Новини
Зеленски: Работим за осигуряване на достоен мир за Украйна
  Тема: Украйна

Зеленски: Работим за осигуряване на достоен мир за Украйна

14 Декември, 2025 03:07, обновена 14 Декември, 2025 03:15 488 5

На 15 декември украинският президент ще се срещне в Берлин с Фридрих Мерц, Киър Стармър, Джаред Кушнер и Стив Уиткоф

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Възможността за постигане на мирно споразумение и разрешаване на конфликта в Украйна в момента е „значителна“. За тази цел Киев скоро ще проведе разговори със съюзниците си в Берлин. Украинският президент Володимир Зеленски обяви това във вечерно обръщение, публикувано в неговия Telegram канал.

Украинската делегация в момента се подготвя за срещи с американски и европейски партньори, написа президентът.

Той уточни, че лично ще се срещне с представители на САЩ. Преговорите с тях, както и с Европа, според държавния глава, ще се фокусират върху „основата на мира – политическо споразумение за прекратяване на войната“.

„Ще има доклад от Рустем Умеров и нашия преговарящ екип за вече осъществените контакти. Генерал Гнатов и представители на украинския сектор за отбрана и сигурност ще работят по детайлите на гаранциите за сигурност за Украйна и украинците.“

„В същото време украинските представители обсъждат реалното възстановяване на Украйна, реалното развитие на Украйна след войната“, каза украинският лидер.

Зеленски подчерта, че Киев работи за осигуряване на „достоен мир за Украйна“. Украинската страна ще работи в Берлин „възможно най-активно и конструктивно с всички, които наистина могат да накарат споразумението да работи“, заключи президентът.

Планирано е Зеленски да се срещне в Берлин на 15 декември с германския канцлер Фридрих Мерц и други европейски лидери, включително британския премиер Киър Стармър, предадоха Bloomberg. Axios и The Wall Street Journal. Според тях зетят на американския президент Джаред Кушнер и специалният пратеник Стив Уиткоф също ще участват в преговорите. Bloomberg съобщава, че съветници по националната сигурност от Украйна, европейски страни и САЩ ще обсъдят предварително проектите на мирни планове.

Според The ​​New York Times, новият 20-точков план, предложен от Киев в отговор на американския, отхвърля цесията на цял Донбас. Украйна настоява да запази контрола си над останалите си територии на изток. Планът на САЩ обаче изисква Киев да отстъпи изцяло Донбас. Украинската страна също така изключи възможността да се откаже от правото си да се присъедини към НАТО.

Русия търси мир, а не временно прекратяване на огъня, заяви говорителят на руския президент Дмитрий Песков в отговор на предложението на Зеленски украинците да изразят мнението си за отстъпването на Донбас „чрез избори или референдум“. Ако целта на евентуален референдум в Украйна за Донбас е „да се създаде претекст за отсрочка“, тогава „това няма да проработи“, каза Песков.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 нннн

    6 0 Отговор
    За Зеленски дяволите приготвят десети кръг в ада. Нямали са досега друг такъв и3poд.

    03:33 14.12.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    6 0 Отговор
    Работете... Нали 4 години това правите.

    03:34 14.12.2025

  • 3 Данко Харсъзина

    7 0 Отговор
    Украйнците гинат като кучета на фронта, а Зеленски митка насам натам и се среща със Сульо и Пульо. И от време на време поокраде нещо. Загубена работа.

    03:37 14.12.2025

  • 4 Госあ

    4 0 Отговор
    Без Макрон ?

    03:37 14.12.2025

  • 5 Толкоз пари открадна

    4 0 Отговор
    И вместо да го арестуват, разговарят с него и му дават още пари.

    03:40 14.12.2025

Новини по държави:
