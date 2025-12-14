Новини
Свят »
Палестина »
Палестинец бе убит на Западния бряг от израелската армия

14 Декември, 2025 20:34, обновена 14 Декември, 2025 19:42 429 5

  • газа-
  • палестина-
  • израел

Военните обявиха, че са предотвратили опит за атака

Палестинец бе убит на Западния бряг от израелската армия - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Палестинското министерство на здравеопазването съобщи, че израелските въоръжени сили са убили днес палестинец в южната част на окупирания Западен бряг. Израелската армия, от своя страна, каза, че е предотвратила опит за нападение с нож, предаде Франс прес.

Министерството идентифицира мъжа като 23-годишния Мохамед Уаел аш Шаруф, "застрелян от (израелските) сили на север" от град Хеброн.

Израелската армия, от своя страна, съобщи, че нейните войници са "елиминирали терорист, който е опитал да ги намушка в района на Хеброн".

Палестинската институция, отговаряща за гражданските въпроси, каза вчера, че израелските сили са убили 16-годишен тийнейджър в Дженин, в северната част на Западния бряг.

Израелската армия, от своя страна, заяви, че войници са убили човек, който "е хвърлил взривно устройство по войниците", които "са отвърнали с изстрели и са елиминирали терориста".

Насилието на Западния бряг ескалира от началото на войната в ивицата Газа, предизвикана от безпрецедентната атака на палестинското ислямистко движение "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г. То не е спряло въпреки прекратяването на огъня в Газа, влязло в сила на 10 октомври.

Според официални израелски данни най-малко 44 израелци, цивилни и войници, са били убити при палестински атаки или при израелски военни акции.

В същото време над хиляда палестинци, бойци и цивилни, са били убити от израелски войници или заселници, според оценки на АФП, базирани на данни на Палестинската автономна власт.


Палестина
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
  • 1 Чорбара

    3 1 Отговор
    Убивайте евреите ,бандитите на света.

    19:51 14.12.2025

  • 2 Цела армия

    1 0 Отговор
    зе един палестинец?

    19:53 14.12.2025

  • 3 Бай Ставри

    1 0 Отговор
    Едни сигани утепали друг сиган

    20:01 14.12.2025

  • 4 Спецназ

    3 0 Отговор
    Убили са го, с автомати, че оня имал нож в джоба си...

    Ама ножа са го ПЪХНАЛИ в ДЖОБА след като са го разстреляли!

    ГНИДИ!

    20:08 14.12.2025

  • 5 всеки калашник

    1 0 Отговор
    щеше да свърши повече работа в аестралия

    20:08 14.12.2025