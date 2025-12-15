Новини
Шефката на MI6: Русия е агресивен противник, износът на хаос е основната ѝ политика

15 Декември, 2025 05:39, обновена 15 Декември, 2025 11:38 2 445 88

Излязоха откъси от предстоящата първа публична реч от встъпването в длъжност на Блейз Метревели

Шефката на MI6: Русия е агресивен противник, износът на хаос е основната ѝ политика - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Блейз Метревели, ръководителка на британската агенция за външно разузнаване MI6, ще произнесе първата си публична реч от встъпването си в длъжност в понеделник, 15 декември, в която ще акцентира на заплахите от Русия.

Откъси от предстоящата реч бяха публикувани от Reuters, Financial Times, The Guardian и други медии.

Метревели е първата жена, която оглавява MI6 в историята на британското външно разузнаване, пост, който зае през юли. Тя започва работа в агенцията в края на 90-те години, заема висши ръководни позиции и се издига до позицията директор на отдел „Q“, звеното, отговорно за технологиите и иновациите.

Очаква се Метревели да заяви, че Обединеното кралство е изправено пред нова „ера на несигурност“, в която правилата за конфликт се променят, особено в светлината на продължаващите боеве в Украйна. „Износът на хаос е характеристика, а не грешка, в подхода на Русия към международното взаимодействие“, ще каже тя.

Новият ръководител на MI6 ще нарича Москва „агресивен, експанзионистичен и ревизионистки противник“ и ще подчертае продължаващата подкрепа на Лондон за Киев: „Нашата подкрепа е непоколебима. Натискът, който оказваме в защита на Украйна, ще продължи.“

Началникът на Щаба на отбраната на британските въоръжени сили, главният маршал на авиацията Ричард Найтън, ще направи подобни коментари.

Според него „ситуацията е по-опасна от всякога“ в кариерата му и ще призове Обединеното кралство да „усилва усилията си“, според Guardian. Найтън ще посочи и заплахата, която Русия представлява за НАТО.

Изявленията на Метревели и Найтън идват след серия инциденти в Европа, за които властите в региона обвиняват Русия и граждани на други страни, свързани с нея, включително палежа на склад в Лондон през 2024 г. и повредата на железопътна линия в Полша през ноември миналата година. Подобни обвинения срещу Русия бяха отправени и заради дронове, които нарушиха европейското въздушно пространство и нарушиха работата на летищата.


Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 61 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 дядото

    93 97 Отговор
    щом "велика"британия то твърди,значи изобщо не е истина.

    Коментиран от #5, #6

    05:55 15.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Никой

    79 6 Отговор
    Англия и Войната за Независимост на САЩ. Англия и Индия - разстрелват Сипаите с оръдия. Това-онова.

    Коментиран от #9

    05:58 15.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Мах Верстапен, пилот

    13 69 Отговор
    Русия произвежда най-добрите автамабили !!!
    Износа е строго ограничен поради голямото вътрешно търсене 😄

    Коментиран от #10, #16, #64

    06:06 15.12.2025

  • 8 Уфца от МИ6

    82 10 Отговор
    Заблеяла английската уфца някакви глупости и си мисли, че някой и вярва.

    Коментиран от #65

    06:07 15.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Пак ли си избягал от детската градина

    47 6 Отговор

    До коментар #7 от "Мах Верстапен, пилот":

    мрльо?
    Айде марш обратно, че да нр те докопат лелките.

    Коментиран от #40

    06:16 15.12.2025

  • 11 На тази само като и видиш

    66 7 Отговор
    Безумния поглед и те побиват тръпки като си представиш, че са и дали толкова власт.

    06:19 15.12.2025

  • 12 Да чуеш подобни приказки от

    79 8 Отговор
    от британски шеф на шпионите е направо кощунство! Едва ли има по-големии износители и сеячи на хаос от ингилизите!

    06:21 15.12.2025

  • 13 Лицемери и двуличници

    72 6 Отговор
    А Индия и Пакистан? Наследство от английската корона.От първия ден на независимостта, конфликт. А Ирак? А Афганистан? А Либия? А Сирия? Където англо-американски крак стъпи, трева не никне. Преди десет години стъпиха и в Украйна, почерпиха с бисквитки на площада, преди това в Югославия...

    06:24 15.12.2025

  • 14 Бай Хой от Ханой

    66 6 Отговор
    Англетата са колонизатори номер едно. Всички беди в световен мащаб си дължат на тях.

    06:29 15.12.2025

  • 15 Боруна Лом

    42 6 Отговор
    КРАЙНО ВРЕМЕ Е ДА ОТИДЕТЕ НА ДЪНОТО!

    06:30 15.12.2025

  • 16 Ха-ха-ха

    53 7 Отговор

    До коментар #7 от "Мах Верстапен, пилот":

    Е, Русия може и да не произвежда най-добрите автомобили, но все пак си произвежда и не и трябва внос. Докато износа на европейски автомобили ряско спада с трайна тенденция, а като започнат в Европа да се внасят американски без мито автомобилостроенето в ЕС съвсем ще закъса.

    06:31 15.12.2025

  • 17 Ясно е само едно!

    38 56 Отговор
    Империалистическа Русия ще си получи заслуженото с лихвите.

    Коментиран от #23, #39

    06:32 15.12.2025

  • 18 Русия била агресивна...

    58 21 Отговор
    Каза внучката на бандеровеца-убиец и нацист!!!
    Вижте й потеклото на тая и защо мрази Русия!

    06:33 15.12.2025

  • 19 Мъже в черно

    37 8 Отговор
    Новата агентка с главно Мъ. Руските извънземни са най-лошите извънземни в галактиката.

    06:34 15.12.2025

  • 20 Някой

    48 9 Отговор
    И това от държава, известна с политиката си на износ на хаос. Двуличие!

    06:37 15.12.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Името ми

    44 28 Отговор
    Новата шефка на МИ6 се оказа потомка на украински н@цист.

    06:39 15.12.2025

  • 23 Ха-ха-ха

    38 7 Отговор

    До коментар #17 от "Ясно е само едно!":

    А може пък на стария октопод Британия да му поорежат пипалата малко, стига е задушавал народите на Земята.

    06:40 15.12.2025

  • 24 КАЛАШНИКОВ

    40 5 Отговор
    НЕ СМЕ ТОЛКОВА МАЛОУМНИ, че да вярваме на тъпотиите на великобританските мракобесници,които нищо добро не са сътворили за другите народи на планетата, а САМО ЗЛИНИ!!!

    06:40 15.12.2025

  • 25 ООрана държава

    25 6 Отговор
    Тия женоря да ходят да пържат яйца на внуците си докато не са ни затрили

    06:40 15.12.2025

  • 26 Лицемерни 60клуци

    27 5 Отговор
    И вашият ред ще дойде,без война,ще загубите от Индия и Пакистан

    06:42 15.12.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Жеймс Бонд

    29 5 Отговор
    Нещо прекалява с филмите за Бонд

    06:44 15.12.2025

  • 29 Добра новина

    7 18 Отговор
    че вече са назначили жена най-после, за лидер на зловещото Ми6, сътворило всички трагедии по света до сега!
    Защото знаем, че жените лидерки са по-миролюбиви!
    И това е положителна тенденция в Европа!

    Хилари Клинтън

    06:45 15.12.2025

  • 30 Посейдон е това...

    21 21 Отговор

    До коментар #27 от "Какво е това "Посейдон‘?":

    ...което ще потопи Микробритания за минути!! 😂😂

    Коментиран от #34

    06:45 15.12.2025

  • 31 Ксанибa

    19 3 Отговор
    Заменяш Русия с Грит брит и получаваш истинският коментар

    06:45 15.12.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 И тази е наследничка на фашист

    28 6 Отговор
    Западът арогантно се разширяваше на изток и фашизираше укра, сега когато пак изяде бой от Мечката, опразни складовете и се превърна във военно-технологично изостанала територия, плаши с измислената "руска заплаха". Позорът на колониалистите от двете страни на океана е пълен.

    06:47 15.12.2025

  • 34 Ясно😁

    12 15 Отговор

    До коментар #30 от "Посейдон е това...":

    Велика,рашистка лъжа.👍 Трябва да вярваме!🤣

    Коментиран от #72

    06:51 15.12.2025

  • 35 Вод

    24 5 Отговор
    Англия е маистор да създава хаоси, като използва чужди страни и усилия. На запад са забранени боевете с кучета или петли. Но той от 34 години насъсква провокативно и агресивно война между братски народи (а според много хора те са един народ).

    06:52 15.12.2025

  • 36 Гаргантюел

    16 6 Отговор
    И тая кака,като малка,бая са я изтървали по глава,сигура.

    06:54 15.12.2025

  • 37 Каунь

    15 4 Отговор
    Аууу, така ли?, Ама то нали ви е ясно, че това е тръгнало от вас всичкото, ама дето се вика с вашите камъни по вашата глава

    06:55 15.12.2025

  • 38 Ленин

    18 4 Отговор
    Тази във Великобритания минава за топ красавица.

    Коментиран от #51

    06:56 15.12.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Миролюб Войнов, миротворец

    4 16 Отговор

    До коментар #10 от "Пак ли си избягал от детската градина":

    "...пак ли си тука...."

    Четири Года......
    Вече Четири года съм тука и ще съм тука до конца на Рассия 😆

    06:58 15.12.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Моралът на Британците !!!

    21 4 Отговор
    Някой от вас знае ли какво правят британците всяко лято на Херсонисос до Ираклион в Крит, на Фалираки в Родос и Керкира?? Напиват се като невиждали и пияни като тараби се ч@укат по улиците пред очите на хората!! Това е са днешните британци!!! 👎👎

    07:07 15.12.2025

  • 43 Байрактар"70

    20 5 Отговор
    Г-жо Метревели, а вие ? Къде по света създадохте нещо, което да е за доброто на хората на дадено място? Вие сте едните, от които съсипахте света заради собственото ви его! Вие изобщо имате ли МОРАЛ! Но тази дума вие не я знаете какво означава!

    07:12 15.12.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Стига сте трили коментари

    13 5 Отговор
    Време е за няколко П0сейд0на към тези империалистически лицемери

    07:16 15.12.2025

  • 49 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    10 6 Отговор
    Точно дебиLOBRитанка да каже такива думи, си е направо подигравка.
    Точно те и онези гну$ните г000и са НАЙ-ГОЛЕМИТЕ злодеи на земята -
    даже кр@в@рите все още се учат от тях...

    07:17 15.12.2025

  • 50 Хаха

    12 4 Отговор
    Сериозно ли? А вие тогава какви сте?
    Хората са грамотни другарко

    07:17 15.12.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Тая

    10 5 Отговор
    И Калас са правено в едно д0пе

    07:20 15.12.2025

  • 53 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    11 5 Отговор
    Крвосмешенците с венецианските им ръкводители са с голям мерак да им потъне островът завинаги.

    07:20 15.12.2025

  • 54 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    15 6 Отговор

    До коментар #41 от "Всичко с времето си!":

    Британската империя от "незалязващо слънце" Се превърна в малък остров с министри и Кметове мусулмани, с пияно дрогтрано Европеидно малцинство, един счупен самолетоносач, дрогирани атомниподводничари, почти забранено британско знаме, бягащи поради високи данъци милиардери, сирени заводи и нацистка внучка за шеф на ми 6,хахахахх

    07:20 15.12.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 А ОСТРОВА Е МНОГО ЛЕСЕН

    14 4 Отговор
    МОМЕ , БЕЗ НАПЪНИ !! НЕ ПРИПИСВАЙТЕ СОБСТВЕНИТЕ СИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ДЕЙСТВИЯ НА ДРУГИТЕ !!
    ПОСЛОВИЧНО ИЗВЕСТНИ НА СВЕТА СТЕ, КАКВИ СТЕ ЗНАЕМ ВИ! С НАПЪНИ НЯМА ДА СТАНЕ !!
    НЕ ВИЕ , А СВЕТА ДАВА ОЦЕНКИТЕ !
    ОТЧАЯНИ ОПИТИ НА БЕЗСИЛИЕ ! ЩЕ ИМА ДА ДИШАТЕ ПРАХА НА РУСИЯ!!

    07:23 15.12.2025

  • 57 Андро

    5 15 Отговор
    Точно по тези и още ред други причини,Русия трябва да се елиминира,меко казано.

    07:23 15.12.2025

  • 58 И така

    21 5 Отговор

    До коментар #41 от "Всичко с времето си!":

    През март 2023 г. Русия удари с хиперзвуковия Кинжал (10 милиона) и превърна в пепел зенитна батарея Патриот за 1 милиард. Оттогава светът не е същият. Хегемонията свърши, а самопровъзгласилите се за изключителни се оказаха технологично много изостанали...

    07:24 15.12.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 пенсионер от Варна

    10 4 Отговор
    от всяко кьоше клявка по някоя пуйка !

    07:39 15.12.2025

  • 61 Ха-ха-ха

    9 4 Отговор
    Тази шефката на МИ 6? И тия вече са у канала с такъв "шеф"...

    07:43 15.12.2025

  • 62 Тези просто

    10 4 Отговор
    Са излишни на планетата. Господ трябваше отдавна да ги затрие. Кога и да изчезнат, все ще е късно.

    Коментиран от #85

    07:48 15.12.2025

  • 63 Нафталинка

    8 2 Отговор
    Тази опуленица,то само по външния вид е очеизваждащо,тя ли оглавява разузнаването на най миротворната нация в света,та има ли въобще по агресивни идиоти от англичаните,а то изобщо има ли англичани ,като им видиш заеманите ръководни функции с какъв произход сати става ясно

    07:56 15.12.2025

  • 64 нпо агент

    11 2 Отговор

    До коментар #7 от "Мах Верстапен, пилот":

    Най голямата заплаха за нормални хора от острова..са корабчета,лодки,салове и др.. които акостират всеки ден с мюслимански братя на борда, те идват да убиват и насилват жени и деца..Това сигурно пак работа на Москва ,тя ви ги праща през северния ледовит океан...Палячовци..острова ще потъне..Но дори англичани вече се събудиха и ще има прочистване..и всички придошли ще ги пратят обратно..в азия,африка и др.райски кътчета..хасан и реджеб да стягат багажа..Гуд бай..

    08:00 15.12.2025

  • 65 да да

    6 2 Отговор

    До коментар #8 от "Уфца от МИ6":

    Тази на снимката..какво ли трябваше да прави за да стигне до този пост...Имаше една Моника..работеше като стажант при президента на САЩ Бил Клинтън...Къде ли сега?..какво работи.?.дори книга написа..много духовита била..но остана неразбрана..

    08:03 15.12.2025

  • 66 Пилотът Гошу

    10 2 Отговор
    А ЦРУ и Мосад какво казват? Вие сериозно ли ни пробутвате дрънканиците на МИ6?

    08:03 15.12.2025

  • 67 Историк

    3 18 Отговор
    100 години болшевиките правят това- Ленин е дал директива ,която до днес се изпълнява- световна революция, бой по всички инициативни, предприемчиви,умни и образовани хора и диктатура на пролетариата безмилостно. За тези 100 години държавите,които не допуснаха безмилостната диктатура на пролетариата,се развиха културно ,научно, икономически. Русия продължава да дърпа света назад и надолу и да разпространява отровите на Кремъл. Докато главата на стоглавата змия не бъде отсечена, мир няма да има и безмилостните болшевики ще продължат да тровят света. Нашите освирепели путинолизци да заминават за Москва да се радват на терориста.

    08:10 15.12.2025

  • 68 Ццц

    13 2 Отговор
    Откакто взеха да поставят разни кукумявки на високи постове, хаосът е непрестанен. И по кухненските предавания се вижда, че обикновено в мъжкия отбор прави нещо, а в женския само кудкудякат и плетат интриги. Като им гледам изпрезнената от съдържание физиономия на тая, става и за председателка на ЕК. Циркът е нагласен по сценарий. Тая ще се изложи, после някой кретен като мистър Бийн ще я подкрепи с 2- 3 изречения и работата си истава съвсем по британски. Ами защо не си повикат направо дипломиран палячо? МИ-6 знаят много добре къде до търсят.

    08:12 15.12.2025

  • 69 Гошу

    10 0 Отговор
    А, па вий сте цвете! Нема що! Оcpaxтe по цял свят, къде сте минали. То затова и сте сложени на остров да не пъплите много...

    08:33 15.12.2025

  • 70 Лелееее, иzrodsкаtaнагличанка

    9 0 Отговор
    се държи като крадеца вика дръжте крадеца. Тези нагли кръвосмешенсщи островни суб елементарни биологични единици, сеят хаус и войни по света, но другите били виновни. Деybъ английските ви uroдi деybъъъ.

    08:39 15.12.2025

  • 71 Калинка

    3 0 Отговор
    Така мислят калинкитр

    08:45 15.12.2025

  • 72 То и Кинжала беше

    5 0 Отговор

    До коментар #34 от "Ясно😁":

    анимация, ама си действа не анимационно в 00zetaкрайна.

    08:47 15.12.2025

  • 73 9689

    7 0 Отговор
    Горките британци.

    Коментиран от #79

    08:51 15.12.2025

  • 74 центавос

    4 0 Отговор
    първата ем след филмите за джеймс бонд,ама светът не е кино и англето не е вече англето

    08:57 15.12.2025

  • 75 Бабина хурка

    6 0 Отговор
    Прави са. И затова британски офицери пряко ръководеха нападенията с украински дронове над танкери и други цивилни обекти. Докато ги спипат в тила по "бели гащи" и ги отведат на руска територия заедно с оборудването им.

    09:00 15.12.2025

  • 76 Майор Мишев

    3 0 Отговор
    Да бе вие сте добрите Дядо Коледовци ,жалки кръвосмешанци !

    09:01 15.12.2025

  • 77 Тръмп:

    5 0 Отговор
    ЕС управляван от Урсулите е агресивена структура,
    износът на хаос и корупция е основната му политика!
    Ако ЕС иска да оцелее, трябва спешно да смени Урсулите от ръководството!

    Коментиран от #84

    09:02 15.12.2025

  • 78 нова политика

    5 0 Отговор
    Тази ли е новата шефка? Щото при стария шеф нали Путин беше болен от рак, после беше умрял и го бяха заменили с двойник? После пак беше умрял....

    09:13 15.12.2025

  • 79 колонии

    4 0 Отговор

    До коментар #73 от "9689":

    То там има ли още британци?

    09:14 15.12.2025

  • 80 Читател

    4 0 Отговор
    " Дядото на Блейз Метревели по бащина линия е Константин Доброволски, украинец по произход, наричан "Касапинът". Той дезертира от Червената армия и става главен информатор на Третия райх в Черниговска област.
    Досиетата на фамилията включват ръкописни писма от дядото на г-жа Метревели, до нацистките му началници, подписани с "Хайл Хитлер". Шокиращо е, че Доброволски се е хвалил пред германските командири, че лично е участвал в унищожаването на евреи и е убил стотици украински бойци на съпротивата. Има дори истории за това, че е ограбвал телата на жертвите на Холокоста и се е смеел на сексуалното насилие над жени затворници.

    Има доказателства, че дядото на Блейз Метревели е участвал в клането в Бабий Яр. Освен това, според архивни материали, Доброволски е бил част от полицайско звено, което е изнасилвало, разстрелвало и ограбвало евреи в село Понорница."

    09:15 15.12.2025

  • 81 тая е шефка

    0 0 Отговор
    на кожения ми пирон !

    10:54 15.12.2025

  • 82 Инна

    2 0 Отговор
    Според медийни съобщения, бащата на Блейз Метревели е професор по радиология Константин Метревели, който завършва университета в Кеймбридж през 1962 г. и Оксфордския университет през 1967 г. Смята се, че истинското му фамилно име е Доброволски и е роден по време на Великата отечествена война в Украйна. Според официалния бюлетин на британското правителство, Константин Доброволски, докато е студент по медицина, получава сертификат за натурализация във Великобритания на 26 юли 1966 г.

    Бащата на Блейз, Константин Доброволски-младши, е роден в Сновск, Черниговска област, през 1943 г. Метревели получава фамилията си от доведения си баща Дейвид, за когото майка му се омъжва във Великобритания през 1947 г.

    На 26 юни 2025 г. Daily Mail, позовавайки се на архивни данни, открити във Фрайбург, Германия, съобщава, че дядото на Блейз Метревели, Константин Доброволски-старши, украинец с прякор „Касапинът“, дезертира от Червената армия и служи в германските войски. Той е служил в танково поделение на СС, а по-късно в разузнаването. Лично е участвал и в наказателни операции срещу партизани и евреи.
    В родния си град Сосница Доброволски организира полицейски сили, воюва с партизани и изтребва евреи. До 1942 г. става член на тайната полева полиция на Вермахта.
    Известно е също, че се е хвалил с личното си участие в изтребването на евреи, убивайки стотици партизани, плячкосвайки телата на жертвите на Холокоста и изпитвайки голямо удоволствие от изнасилването на жени зат

    Коментиран от #83

    11:04 15.12.2025

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Оранжевия децафил дони т

    1 0 Отговор

    До коментар #77 от "Тръмп:":

    Престъпник и мошеник тръгнал да оценява, това че може да си купи "невинност" нищо не значи! дт е типичен алчен американски тарикат който се крие зад "традиционните ценности"

    11:50 15.12.2025

  • 85 Путлеристан

    1 2 Отговор

    До коментар #62 от "Тези просто":

    И рушляците не са стока

    11:52 15.12.2025

  • 86 ту-ту

    2 0 Отговор
    Ще ми се да напиша нещо много приятно на тая кака, от което да и стане кеф, но няма нека си седи незадоволена.

    12:18 15.12.2025

  • 87 не може да бъде

    1 0 Отговор
    Хм...това напълно безумна теза но тя копира общо взето тезата за разполагане на американската противоракетна отбрана в Европа ..за защита от иранските ракети ....като разбира се скромно се премълчава че такива ракети Иран няма!?Разбира се ако някой посмее да възрази веднага му намират цаката и по-рано и сега ...това че Иран няма такива ракети напр.американците го признаха горе -долу 20 г.по-късно след разполагането !?Умеят ги тия фокуси прогресивните англосаксонци... даже когато имат украински произход!?

    12:29 15.12.2025

  • 88 Амадор

    0 0 Отговор
    Когато видите двама души да се карат и бият, задължително единият от тях е имал гост англичанин.

    12:42 15.12.2025

Новини по държави:
