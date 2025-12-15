Шефката на MI6: Русия е агресивен противник, износът на хаос е основната ѝ политика

Блейз Метревели, ръководителка на британската агенция за външно разузнаване MI6, ще произнесе първата си публична реч от встъпването си в длъжност в понеделник, 15 декември, в която ще акцентира на заплахите от Русия.

Откъси от предстоящата реч бяха публикувани от Reuters, Financial Times, The Guardian и други медии.

Метревели е първата жена, която оглавява MI6 в историята на британското външно разузнаване, пост, който зае през юли. Тя започва работа в агенцията в края на 90-те години, заема висши ръководни позиции и се издига до позицията директор на отдел „Q“, звеното, отговорно за технологиите и иновациите.

Очаква се Метревели да заяви, че Обединеното кралство е изправено пред нова „ера на несигурност“, в която правилата за конфликт се променят, особено в светлината на продължаващите боеве в Украйна. „Износът на хаос е характеристика, а не грешка, в подхода на Русия към международното взаимодействие“, ще каже тя.

Новият ръководител на MI6 ще нарича Москва „агресивен, експанзионистичен и ревизионистки противник“ и ще подчертае продължаващата подкрепа на Лондон за Киев: „Нашата подкрепа е непоколебима. Натискът, който оказваме в защита на Украйна, ще продължи.“

Началникът на Щаба на отбраната на британските въоръжени сили, главният маршал на авиацията Ричард Найтън, ще направи подобни коментари.

Според него „ситуацията е по-опасна от всякога“ в кариерата му и ще призове Обединеното кралство да „усилва усилията си“, според Guardian. Найтън ще посочи и заплахата, която Русия представлява за НАТО.

Изявленията на Метревели и Найтън идват след серия инциденти в Европа, за които властите в региона обвиняват Русия и граждани на други страни, свързани с нея, включително палежа на склад в Лондон през 2024 г. и повредата на железопътна линия в Полша през ноември миналата година. Подобни обвинения срещу Русия бяха отправени и заради дронове, които нарушиха европейското въздушно пространство и нарушиха работата на летищата.