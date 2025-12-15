Шефката на MI6: Русия е агресивен противник, износът на хаос е основната ѝ политика

Блейз Метревели, ръководителка на британската агенция за външно разузнаване MI6, ще произнесе първата си публична реч от встъпването си в длъжност в понеделник, 15 декември, в която ще акцентира на заплахите от Русия.
Откъси от предстоящата реч бяха публикувани от Reuters, Financial Times, The Guardian и други медии.
Метревели е първата жена, която оглавява MI6 в историята на британското външно разузнаване, пост, който зае през юли. Тя започва работа в агенцията в края на 90-те години, заема висши ръководни позиции и се издига до позицията директор на отдел „Q“, звеното, отговорно за технологиите и иновациите.
Очаква се Метревели да заяви, че Обединеното кралство е изправено пред нова „ера на несигурност“, в която правилата за конфликт се променят, особено в светлината на продължаващите боеве в Украйна. „Износът на хаос е характеристика, а не грешка, в подхода на Русия към международното взаимодействие“, ще каже тя.
Новият ръководител на MI6 ще нарича Москва „агресивен, експанзионистичен и ревизионистки противник“ и ще подчертае продължаващата подкрепа на Лондон за Киев: „Нашата подкрепа е непоколебима. Натискът, който оказваме в защита на Украйна, ще продължи.“
Началникът на Щаба на отбраната на британските въоръжени сили, главният маршал на авиацията Ричард Найтън, ще направи подобни коментари.
Според него „ситуацията е по-опасна от всякога“ в кариерата му и ще призове Обединеното кралство да „усилва усилията си“, според Guardian. Найтън ще посочи и заплахата, която Русия представлява за НАТО.
Изявленията на Метревели и Найтън идват след серия инциденти в Европа, за които властите в региона обвиняват Русия и граждани на други страни, свързани с нея, включително палежа на склад в Лондон през 2024 г. и повредата на железопътна линия в Полша през ноември миналата година. Подобни обвинения срещу Русия бяха отправени и заради дронове, които нарушиха европейското въздушно пространство и нарушиха работата на летищата.
дядото
Коментиран от #5, #6
05:55 15.12.2025
Никой
Коментиран от #9
05:58 15.12.2025
Мах Верстапен, пилот
Износа е строго ограничен поради голямото вътрешно търсене 😄
Коментиран от #10, #16, #64
06:06 15.12.2025
Уфца от МИ6
Коментиран от #65
06:07 15.12.2025
Пак ли си избягал от детската градина
До коментар #7 от "Мах Верстапен, пилот":мрльо?
Айде марш обратно, че да нр те докопат лелките.
Коментиран от #40
06:16 15.12.2025
На тази само като и видиш
06:19 15.12.2025
Да чуеш подобни приказки от
06:21 15.12.2025
Лицемери и двуличници
06:24 15.12.2025
Бай Хой от Ханой
06:29 15.12.2025
Боруна Лом
06:30 15.12.2025
Ха-ха-ха
До коментар #7 от "Мах Верстапен, пилот":Е, Русия може и да не произвежда най-добрите автомобили, но все пак си произвежда и не и трябва внос. Докато износа на европейски автомобили ряско спада с трайна тенденция, а като започнат в Европа да се внасят американски без мито автомобилостроенето в ЕС съвсем ще закъса.
06:31 15.12.2025
Ясно е само едно!
Коментиран от #23, #39
06:32 15.12.2025
Русия била агресивна...
Вижте й потеклото на тая и защо мрази Русия!
06:33 15.12.2025
Мъже в черно
06:34 15.12.2025
Някой
06:37 15.12.2025
Името ми
06:39 15.12.2025
Ха-ха-ха
До коментар #17 от "Ясно е само едно!":А може пък на стария октопод Британия да му поорежат пипалата малко, стига е задушавал народите на Земята.
06:40 15.12.2025
КАЛАШНИКОВ
06:40 15.12.2025
ООрана държава
06:40 15.12.2025
Лицемерни 60клуци
06:42 15.12.2025
Жеймс Бонд
06:44 15.12.2025
Добра новина
Защото знаем, че жените лидерки са по-миролюбиви!
И това е положителна тенденция в Европа!
Хилари Клинтън
06:45 15.12.2025
Посейдон е това...
До коментар #27 от "Какво е това "Посейдон'?":...което ще потопи Микробритания за минути!! 😂😂
Коментиран от #34
06:45 15.12.2025
Ксанибa
06:45 15.12.2025
И тази е наследничка на фашист
06:47 15.12.2025
Ясно😁
До коментар #30 от "Посейдон е това...":Велика,рашистка лъжа.👍 Трябва да вярваме!🤣
Коментиран от #72
06:51 15.12.2025
Вод
06:52 15.12.2025
Гаргантюел
06:54 15.12.2025
Каунь
06:55 15.12.2025
Ленин
Коментиран от #51
06:56 15.12.2025
Миролюб Войнов, миротворец
До коментар #10 от "Пак ли си избягал от детската градина":"...пак ли си тука...."
Четири Года......
Вече Четири года съм тука и ще съм тука до конца на Рассия 😆
06:58 15.12.2025
Моралът на Британците !!!
07:07 15.12.2025
Байрактар"70
07:12 15.12.2025
Стига сте трили коментари
07:16 15.12.2025
Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Точно те и онези гну$ните г000и са НАЙ-ГОЛЕМИТЕ злодеи на земята -
даже кр@в@рите все още се учат от тях...
07:17 15.12.2025
Хаха
Хората са грамотни другарко
07:17 15.12.2025
Тая
07:20 15.12.2025
Др.Тодор Живков 🇧🇬
07:20 15.12.2025
Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #41 от "Всичко с времето си!":Британската империя от "незалязващо слънце" Се превърна в малък остров с министри и Кметове мусулмани, с пияно дрогтрано Европеидно малцинство, един счупен самолетоносач, дрогирани атомниподводничари, почти забранено британско знаме, бягащи поради високи данъци милиардери, сирене заводи и нацистка внучка за шеф на ми 6,хахахахх
07:20 15.12.2025
А ОСТРОВА Е МНОГО ЛЕСЕН
ПОСЛОВИЧНО ИЗВЕСТНИ НА СВЕТА СТЕ, КАКВИ СТЕ ЗНАЕМ ВИ! С НАПЪНИ НЯМА ДА СТАНЕ !!
НЕ ВИЕ , А СВЕТА ДАВА ОЦЕНКИТЕ !
ОТЧАЯНИ ОПИТИ НА БЕЗСИЛИЕ ! ЩЕ ИМА ДА ДИШАТЕ ПРАХА НА РУСИЯ!!
07:23 15.12.2025
Андро
07:23 15.12.2025
И така
До коментар #41 от "Всичко с времето си!":През март 2023 г. Русия удари с хиперзвуковия Кинжал (10 милиона) и превърна в пепел зенитна батарея Патриот за 1 милиард. Оттогава светът не е същият. Хегемонията свърши, а самопровъзгласилите се за изключителни се оказаха технологично много изостанали...
07:24 15.12.2025
пенсионер от Варна
07:39 15.12.2025
Ха-ха-ха
07:43 15.12.2025
Тези просто
Коментиран от #85
07:48 15.12.2025
Нафталинка
07:56 15.12.2025
нпо агент
До коментар #7 от "Мах Верстапен, пилот":Най голямата заплаха за нормални хора от острова..са корабчета,лодки,салове и др.. които акостират всеки ден с мюслимански братя на борда, те идват да убиват и насилват жени и деца..Това сигурно пак работа на Москва ,тя ви ги праща през северния ледовит океан...Палячовци..острова ще потъне..Но дори англичани вече се събудиха и ще има прочистване..и всички придошли ще ги пратят обратно..в азия,африка и др.райски кътчета..хасан и реджеп да стягат багажа..Гуд бай..
08:00 15.12.2025
да да
До коментар #8 от "Уфца от МИ6":Тази на снимката..какво ли трябваше да прави за да стигне до този пост...Имаше една Моника..работеше като стажант при президента на САЩ Бил Клинтън...Къде ли сега?..какво работи.?.дори книга написа..много духовита била..но остана неразбрана..
08:03 15.12.2025
Пилотът Гошу
08:03 15.12.2025
Историк
08:10 15.12.2025
Ццц
08:12 15.12.2025
69 Гошу
08:33 15.12.2025
70 Лелееее, иzrodsкаtaнагличанка
08:39 15.12.2025
71 Калинка
08:45 15.12.2025
72 То и Кинжала беше
До коментар #34 от "Ясно😁":анимация, ама си действа не анимационно в 00zetaкрайна.
08:47 15.12.2025
73 9689
Коментиран от #79
08:51 15.12.2025
74 центавос
08:57 15.12.2025
75 Бабина хурка
09:00 15.12.2025
76 Майор Мишев
09:01 15.12.2025
77 Тръмп:
износът на хаос и корупция е основната му политика!
Ако ЕС иска да оцелее, трябва спешно да смени Урсулите от ръководството!
Коментиран от #84
09:02 15.12.2025
78 нова политика
09:13 15.12.2025
79 колонии
До коментар #73 от "9689":То там има ли още британци?
09:14 15.12.2025
80 Читател
Досиетата на фамилията включват ръкописни писма от дядото на г-жа Метревели, до нацистките му началници, подписани с "Хайл Хитлер". Шокиращо е, че Доброволски се е хвалил пред германските командири, че лично е участвал в унищожаването на евреи и е убил стотици украински бойци на съпротивата. Има дори истории за това, че е ограбвал телата на жертвите на Холокоста и се е смеел на сексуалното насилие над жени затворници.
Има доказателства, че дядото на Блейз Метревели е участвал в клането в Бабий Яр. Освен това, според архивни материали, Доброволски е бил част от полицайско звено, което е изнасилвало, разстрелвало и ограбвало евреи в село Понорница."
09:15 15.12.2025
81 тая е шефка
10:54 15.12.2025
82 Инна
Бащата на Блейз, Константин Доброволски-младши, е роден в Сновск, Черниговска област, през 1943 г. Метревели получава фамилията си от доведения си баща Дейвид, за когото майка му се омъжва във Великобритания през 1947 г.
На 26 юни 2025 г. Daily Mail, позовавайки се на архивни данни, открити във Фрайбург, Германия, съобщава, че дядото на Блейз Метревели, Константин Доброволски-старши, украинец с прякор „Касапинът“, дезертира от Червената армия и служи в германските войски. Той е служил в танково поделение на СС, а по-късно в разузнаването. Лично е участвал и в наказателни операции срещу партизани и евреи.
В родния си град Сосница Доброволски организира полицейски сили, воюва с партизани и изтребва евреи. До 1942 г. става член на тайната полева полиция на Вермахта.
Известно е също, че се е хвалил с личното си участие в изтребването на евреи, убивайки стотици партизани, плячкосвайки телата на жертвите на Холокоста и изпитвайки голямо удоволствие от изнасилването на жени зат
Коментиран от #83
11:04 15.12.2025
84 Оранжевия децафил дони т
До коментар #77 от "Тръмп:":Престъпник и мошеник тръгнал да оценява, това че може да си купи "невинност" нищо не значи! дт е типичен алчен американски тарикат който се крие зад "традиционните ценности"
11:50 15.12.2025
85 Путлеристан
До коментар #62 от "Тези просто":И рушляците не са стока
11:52 15.12.2025
86 ту-ту
12:18 15.12.2025
87 не може да бъде
12:29 15.12.2025
88 Амадор
12:42 15.12.2025