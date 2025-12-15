Донбас не е крайната цел на Путин, предупреждава ЕС

Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас заяви, че Донбас не е крайната цел на руския президент Владимир Путин, предава News.bg.
Според нея, ако Русия овладее Донбас, "крепостта е паднала и те със сигурност ще продължат с превземането на цяла Украйна, а ако Украйна изчезне, всички останали региони също са застрашени".
Относно членството на Украйна в НАТО Калас поясни, че страните искат да се присъединят към Алианса, защото "не желаят Русия да нахлуе в тях".
Тя добави, че Европейският съюз ще вземе решение още днес за нови санкции срещу руския сенчест флот.
Освен това Калас обяви, че блокът ще разгледа ключови въпроси за финансирането на Украйна тази седмица, с очаквана среща на лидерите на ЕС в четвъртък. По думите ѝ репарационният заем изглежда като "най-надеждния вариант".
Топ дипломатът на ЕС подчерта, че гаранциите за сигурност за Украйна трябва да бъдат "осезаеми" и да включват "реални военни способности".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
10:29 15.12.2025
2 Т. Живков....
10:30 15.12.2025
3 БАЦЕ ЕООД
Коментиран от #19
10:30 15.12.2025
4 задължително
Коментиран от #27
10:30 15.12.2025
5 Миролюб Войнов, европеец
Да стяга англосакси, франки и германци и праща в Донбас. Ние рупаме пуканки 👍
Коментиран от #9, #43
10:30 15.12.2025
6 Абе какъв скандала е
Коментиран от #11
10:31 15.12.2025
7 Един
10:31 15.12.2025
8 АЗОВ
10:31 15.12.2025
9 честен ционист
До коментар #5 от "Миролюб Войнов, европеец":Ще рупате сникерсите в окопите край Кишинев.
Коментиран от #12, #15
10:31 15.12.2025
10 това
10:32 15.12.2025
11 Скандала
До коментар #6 от "Абе какъв скандала е":е за много пари, в ЕС му казват едра сол
Коментиран от #14
10:32 15.12.2025
12 БАЦЕ ЕООД
До коментар #9 от "честен ционист":няма да са сникерси това ..
10:32 15.12.2025
13 ДрайвингПлежър
Ами да заповяда - аз като гледам не малка част от европа ще го посреща с хляб и сол
10:32 15.12.2025
14 Мислех, че му викат
До коментар #11 от "Скандала":пудра захар:))
10:33 15.12.2025
15 честен ционист
До коментар #9 от "честен ционист":Не е важно Кая в какво е специалистка, а какъв специалист е бил баща й - другарят Сийм Каллас.
10:34 15.12.2025
16 има 2 мнения
10:34 15.12.2025
17 А ве ай стига сте ни плашили с тая Русия
Или стига празни приказки,че вече ни омръзнахте!
10:35 15.12.2025
18 да се престроим
Дечицата с радост ще отговарят на въпроса - Пионерци, гототови ли сте за делото на великата Урсуз Лейнин?
Винаги готови, винаги готови!
10:35 15.12.2025
19 Тя, че е глупава е видно
До коментар #3 от "БАЦЕ ЕООД":Ама те в Брюксел всички са такива. И за децата е ясно, че войната с Русия няма как да бъде спечелена. Лошото е , че в Брюксел всички са в някакъв безумен транс. Дано Тръмп ги изкара от него.
10:36 15.12.2025
20 Не може да бъде това са фантазии
10:36 15.12.2025
21 Хасковски каунь
10:37 15.12.2025
22 гръмовержецът
Коментиран от #38
10:37 15.12.2025
23 Име
10:38 15.12.2025
24 фбр
10:39 15.12.2025
25 Руски колхозник
10:39 15.12.2025
26 Владимир Путин офишъл
10:40 15.12.2025
27 ДрайвингПлежър
До коментар #4 от "задължително":Да ама западната колега :D
10:40 15.12.2025
28 Миролюб Войнов, обективен
Но като гледам руските тьоти, автамабили и разпадналия се Байконур , предпочитам по-малката злина. Братушките просто си не стават
Коментиран от #31, #33, #41
10:40 15.12.2025
29 ЕстетЪ
Коментиран от #44
10:41 15.12.2025
30 село Орешник (Хасково)
Но иначе България трябва да преведе милиарди в помощ с Украйна. Защо?!?
Докога ще спонсорираме евро-хазарската мафия?
10:41 15.12.2025
31 Ааа,има още една
До коментар #28 от "Миролюб Войнов, обективен":Ей такива коментиращи като теб,не са по-малко зло
Коментиран от #35
10:42 15.12.2025
32 Чатджипити
10:43 15.12.2025
33 селски ,
До коментар #28 от "Миролюб Войнов, обективен":То и ти не ста..ваш , ама ти четем тъпните по цял ден , от куртоазия , не от друго !
10:44 15.12.2025
34 За размисъл
Не знам дали Тръмп играе умно, но по отношение на Донбас той направи търг между Русия и Украйна - който даде по-тлъста оферта на Америка - той ще спечели. По отношение на Европа - Тръмп я държи в за топките. Отрязаха я от евтини ресурси, вече не я пазят, но в същото време Европа (Германия) все още издържа американските военни бази. Европа даже не може да каже " янки гоу хоум" и да използва тези пари за собствената си отбрана. И не забравяйте, че ако не слушайте - разкритията за корупция и скелети е налична ( помните ли подслушваненето на Меркел, Мелони и др.). Не , не Путин е победител. Той не е добър играч, но е по-добър играч от Урсула, Кая и сие.
10:44 15.12.2025
35 Миролюб Войнов, пацифист
До коментар #31 от "Ааа,има още една":Поне никого не съм убил за разлика от сибирските ти роднини !!! 😁
Коментиран от #42
10:44 15.12.2025
36 Допълнение
10:45 15.12.2025
37 Този върховен представител,
10:45 15.12.2025
38 Определено
До коментар #22 от "гръмовержецът":След санкциите се получи МНОГО ВИДИМ РЕЗУЛТАТ:
Европейските държави са в рецесия.
Германия затваря заводи,
Инфлация и обедняване - даже САЩ ни го казаха направо - Европа е сбирщайн, без идентичност и без бъдеще ...
Да благодарим на Урсула, Кая и сие за затриването на ЕС ...
10:45 15.12.2025
39 хихи
10:46 15.12.2025
40 Я пък тоя
ЕС не го интересува колко загиват, кой печели и кой губи войната, не го интересува Украйна, единствено и само руските пари са им в главите.
23454567 пъти се изказаха за тези пари, сънуват ги вече.
10:46 15.12.2025
41 ха-ха
До коментар #28 от "Миролюб Войнов, обективен":Джуджак , днес обективен ли си ? А къде останаха пилота , миролюбеца и так далее ? Да видим колко ще си обективен , като зеленский подпише капитулацията ! Тогава може би ще си изпадналия ?!
Коментиран от #45
10:47 15.12.2025
42 Ааа,има още една
До коментар #35 от "Миролюб Войнов, пацифист":Убиваш с простотии
10:48 15.12.2025
43 Абе то ЕС да ги стяга
До коментар #5 от "Миролюб Войнов, европеец":ама оня ден френският зеле чорап като се изказа за стягане и евентуално умиране и послед трябваше мосьо льо Президент да изяснява, че не това е имал предвид.
10:48 15.12.2025
44 Много
До коментар #29 от "ЕстетЪ":Много е спорно - голяма битка ще падне, ако тези четиримата се състезават по противност.
Те непрекъснато достигат до нови и нови върхове в тази област ...
10:49 15.12.2025
45 Див селянин
До коментар #41 от "ха-ха":Вър му го обяснявай и на тоя заблудения...спаси всяка статия.
10:49 15.12.2025
46 Много е лошо когато правиш нещо
10:50 15.12.2025
47 Не е ЕС
10:52 15.12.2025