Донбас не е крайната цел на Путин, предупреждава ЕС
  Тема: Украйна

Донбас не е крайната цел на Путин, предупреждава ЕС

15 Декември, 2025 10:25, обновена 15 Декември, 2025 10:28 760 47

Кая Калас обяви предстоящи санкции срещу Русия и обсъждане на финансирането на Украйна

Донбас не е крайната цел на Путин, предупреждава ЕС - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас заяви, че Донбас не е крайната цел на руския президент Владимир Путин, предава News.bg.

Според нея, ако Русия овладее Донбас, "крепостта е паднала и те със сигурност ще продължат с превземането на цяла Украйна, а ако Украйна изчезне, всички останали региони също са застрашени".

Относно членството на Украйна в НАТО Калас поясни, че страните искат да се присъединят към Алианса, защото "не желаят Русия да нахлуе в тях".

Тя добави, че Европейският съюз ще вземе решение още днес за нови санкции срещу руския сенчест флот.

Освен това Калас обяви, че блокът ще разгледа ключови въпроси за финансирането на Украйна тази седмица, с очаквана среща на лидерите на ЕС в четвъртък. По думите ѝ репарационният заем изглежда като "най-надеждния вариант".

Топ дипломатът на ЕС подчерта, че гаранциите за сигурност за Украйна трябва да бъдат "осезаеми" и да включват "реални военни способности".


Поставете оценка:
Оценка 1.2 от 17 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    17 11 Отговор
    До табелата на град Бруж, по магистрала Е40.

    10:29 15.12.2025

  • 2 Т. Живков....

    0 25 Отговор
    Руската армия е едно недоносче...

    10:30 15.12.2025

  • 3 БАЦЕ ЕООД

    28 1 Отговор
    ма моля ви се... Кая Калас е глупав човек, никой не я взима нея или Европа на сериозно.

    Коментиран от #19

    10:30 15.12.2025

  • 4 задължително

    17 0 Отговор
    до полската граница

    Коментиран от #27

    10:30 15.12.2025

  • 5 Миролюб Войнов, европеец

    7 6 Отговор
    ЕС няма защо да предупреждава !!!
    Да стяга англосакси, франки и германци и праща в Донбас. Ние рупаме пуканки 👍

    Коментиран от #9, #43

    10:30 15.12.2025

  • 6 Абе какъв скандала е

    11 0 Отговор
    едра сол между Урсула и Кая. Урсула намачкала Кайчето като салфетка.

    Коментиран от #11

    10:31 15.12.2025

  • 7 Един

    0 11 Отговор
    Крайната му цел е да стане властелин на вселената...щото не си е пил хапч. Ама нещо се закучи в Донбас.

    10:31 15.12.2025

  • 8 АЗОВ

    15 1 Отговор
    ТАЯ КАЛАС И УРСУЛИЦА СА ЗА РАЗСРЕЛПОТОПИХА ЕС

    10:31 15.12.2025

  • 9 честен ционист

    6 9 Отговор

    До коментар #5 от "Миролюб Войнов, европеец":

    Ще рупате сникерсите в окопите край Кишинев.

    Коментиран от #12, #15

    10:31 15.12.2025

  • 10 това

    18 1 Отговор
    ако беше професионалист в която и да е сфера, отдавна да е уволнена и да има забрана за работа в сферата. Просто Европейския Елит се доказа като шайка нещастници

    10:32 15.12.2025

  • 11 Скандала

    11 0 Отговор

    До коментар #6 от "Абе какъв скандала е":

    е за много пари, в ЕС му казват едра сол

    Коментиран от #14

    10:32 15.12.2025

  • 12 БАЦЕ ЕООД

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "честен ционист":

    няма да са сникерси това ..

    10:32 15.12.2025

  • 13 ДрайвингПлежър

    15 0 Отговор
    Още ли има глупаци да се ловят на тия простотии?!
    Ами да заповяда - аз като гледам не малка част от европа ще го посреща с хляб и сол

    10:32 15.12.2025

  • 14 Мислех, че му викат

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "Скандала":

    пудра захар:))

    10:33 15.12.2025

  • 15 честен ционист

    8 8 Отговор

    До коментар #9 от "честен ционист":

    Не е важно Кая в какво е специалистка, а какъв специалист е бил баща й - другарят Сийм Каллас.

    10:34 15.12.2025

  • 16 има 2 мнения

    10 0 Отговор
    на ЕС и на РФ . Двете се различават . Всяват объркване . ЮСА се раздалечиха от ЕС и Киевския режим . Не пускат всякакви подкрепи , защото са се запознали с другите мнения . но темата е добра за размисъл . по бедния забогатява с война . кой води най-много войни . газа , сирия, турция, където има война има много богатства . ако европа е по бедна от преди 20 години тогава да крепи киев , да води битки . но има междудържавни битки в ЕС .

    10:34 15.12.2025

  • 17 А ве ай стига сте ни плашили с тая Русия

    14 0 Отговор
    Или грабвайте пушките- и на фронта!
    Или стига празни приказки,че вече ни омръзнахте!

    10:35 15.12.2025

  • 18 да се престроим

    12 0 Отговор
    Вчера видях снимка на другарката Калас с пионерска връзка пред знамето на СССР. Ес.ССР няма ли да направи пионерция за малките?

    Дечицата с радост ще отговарят на въпроса - Пионерци, гототови ли сте за делото на великата Урсуз Лейнин?

    Винаги готови, винаги готови!

    10:35 15.12.2025

  • 19 Тя, че е глупава е видно

    16 0 Отговор

    До коментар #3 от "БАЦЕ ЕООД":

    Ама те в Брюксел всички са такива. И за децата е ясно, че войната с Русия няма как да бъде спечелена. Лошото е , че в Брюксел всички са в някакъв безумен транс. Дано Тръмп ги изкара от него.

    10:36 15.12.2025

  • 20 Не може да бъде това са фантазии

    11 0 Отговор
    Русия с тези санкции отслабна много и не може да шава. Как и с какво ще напада тази бедна и слаба държава. ЕС бълнува постоянно това и в същото време го е страх от Русия. Еми седнете си на Д-то и всеки да си гледа него си.

    10:36 15.12.2025

  • 21 Хасковски каунь

    8 0 Отговор
    Ама вие слушате и четете Калас какво говори ?

    10:37 15.12.2025

  • 22 гръмовержецът

    11 0 Отговор
    Защо ли толкова се страхуват от Русия , като всеки ден четем и слушаме колко слаба и изнемогваща е тя ?! Да не би да ни послъгват нещо , а ?! След 1000000000000 и някоя си санкция на практика нищо осезаемо не се получава , само дрънкат щуротии и преливат от пусто- в празно .

    Коментиран от #38

    10:37 15.12.2025

  • 23 Име

    7 0 Отговор
    Одеса! Кака Кая е развита максимум до ниво амеба!

    10:38 15.12.2025

  • 24 фбр

    9 0 Отговор
    Психясала естонска мас....!!! Къде са 48 -те милиарда долара ,които откраднахте заедно със зеления наркоман!? Къде са останалите над 100 милиарда ,за които Ви пита Тръмп ? Аман от прибалтийски болонки!!!

    10:39 15.12.2025

  • 25 Руски колхозник

    7 0 Отговор
    Положително от СВО е, че показа,що за боклуци управляват ЕС.

    10:39 15.12.2025

  • 26 Владимир Путин офишъл

    4 0 Отговор
    И6@л съм вЪ

    10:40 15.12.2025

  • 27 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "задължително":

    Да ама западната колега :D

    10:40 15.12.2025

  • 28 Миролюб Войнов, обективен

    2 2 Отговор
    На света има две злини - ЕС и Русия !!!
    Но като гледам руските тьоти, автамабили и разпадналия се Байконур , предпочитам по-малката злина. Братушките просто си не стават

    Коментиран от #31, #33, #41

    10:40 15.12.2025

  • 29 ЕстетЪ

    4 0 Отговор
    Кая и Урсула,са по-противни от Макрон и Мерц

    Коментиран от #44

    10:41 15.12.2025

  • 30 село Орешник (Хасково)

    4 0 Отговор
    Не виждам да пишете за паспортите на Зеленото човече и ортака му, нито за приготвените към тях 14 милиона в кеш, нито за 4 милиарда по сметки.
    Но иначе България трябва да преведе милиарди в помощ с Украйна. Защо?!?
    Докога ще спонсорираме евро-хазарската мафия?

    10:41 15.12.2025

  • 31 Ааа,има още една

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "Миролюб Войнов, обективен":

    Ей такива коментиращи като теб,не са по-малко зло

    Коментиран от #35

    10:42 15.12.2025

  • 32 Чатджипити

    2 0 Отговор
    Кая е естествен Интелект ! Тя знае всичко !

    10:43 15.12.2025

  • 33 селски ,

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Миролюб Войнов, обективен":

    То и ти не ста..ваш , ама ти четем тъпните по цял ден , от куртоазия , не от друго !

    10:44 15.12.2025

  • 34 За размисъл

    4 0 Отговор
    Проблемът не е в превземането на Донбас. Проблема е , че ако се подпише Споразумение за мир няма да има възможност за още крадене и още по-лошо ще се разкрият досегашните кражби.
    Не знам дали Тръмп играе умно, но по отношение на Донбас той направи търг между Русия и Украйна - който даде по-тлъста оферта на Америка - той ще спечели. По отношение на Европа - Тръмп я държи в за топките. Отрязаха я от евтини ресурси, вече не я пазят, но в същото време Европа (Германия) все още издържа американските военни бази. Европа даже не може да каже " янки гоу хоум" и да използва тези пари за собствената си отбрана. И не забравяйте, че ако не слушайте - разкритията за корупция и скелети е налична ( помните ли подслушваненето на Меркел, Мелони и др.). Не , не Путин е победител. Той не е добър играч, но е по-добър играч от Урсула, Кая и сие.

    10:44 15.12.2025

  • 35 Миролюб Войнов, пацифист

    2 3 Отговор

    До коментар #31 от "Ааа,има още една":

    Поне никого не съм убил за разлика от сибирските ти роднини !!! 😁

    Коментиран от #42

    10:44 15.12.2025

  • 36 Допълнение

    1 0 Отговор
    Калас не е дипломат, а юрист със завършена бакалавърска степен.Дали е в нейната компетентност да каже как законно може да беде предоставен репарационен заем на Украйна със запорираните руски активи?

    10:45 15.12.2025

  • 37 Този върховен представител,

    2 0 Отговор
    който скоро се изцепи, че се чуди откъде накъде Русия и Китай се смятат за победители във Втората световна? Не го била чела в учебниците. Да, може да се вярва на всяка нейна дума. Да не споменаваме всичките й безумни други бисери.

    10:45 15.12.2025

  • 38 Определено

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "гръмовержецът":

    След санкциите се получи МНОГО ВИДИМ РЕЗУЛТАТ:
    Европейските държави са в рецесия.
    Германия затваря заводи,
    Инфлация и обедняване - даже САЩ ни го казаха направо - Европа е сбирщайн, без идентичност и без бъдеще ...
    Да благодарим на Урсула, Кая и сие за затриването на ЕС ...

    10:45 15.12.2025

  • 39 хихи

    2 0 Отговор
    Кая и кекс с мъжа се да прави в кухнята мисли за Путин...

    10:46 15.12.2025

  • 40 Я пък тоя

    2 0 Отговор
    Всичко се върти около парите на Русия.
    ЕС не го интересува колко загиват, кой печели и кой губи войната, не го интересува Украйна, единствено и само руските пари са им в главите.
    23454567 пъти се изказаха за тези пари, сънуват ги вече.

    10:46 15.12.2025

  • 41 ха-ха

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Миролюб Войнов, обективен":

    Джуджак , днес обективен ли си ? А къде останаха пилота , миролюбеца и так далее ? Да видим колко ще си обективен , като зеленский подпише капитулацията ! Тогава може би ще си изпадналия ?!

    Коментиран от #45

    10:47 15.12.2025

  • 42 Ааа,има още една

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "Миролюб Войнов, пацифист":

    Убиваш с простотии

    10:48 15.12.2025

  • 43 Абе то ЕС да ги стяга

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Миролюб Войнов, европеец":

    ама оня ден френският зеле чорап като се изказа за стягане и евентуално умиране и послед трябваше мосьо льо Президент да изяснява, че не това е имал предвид.

    10:48 15.12.2025

  • 44 Много

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "ЕстетЪ":

    Много е спорно - голяма битка ще падне, ако тези четиримата се състезават по противност.
    Те непрекъснато достигат до нови и нови върхове в тази област ...

    10:49 15.12.2025

  • 45 Див селянин

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "ха-ха":

    Вър му го обяснявай и на тоя заблудения...спаси всяка статия.

    10:49 15.12.2025

  • 46 Много е лошо когато правиш нещо

    1 0 Отговор
    и самия ти не вярваш в него. Сиреч в това което правиш.

    10:50 15.12.2025

  • 47 Не е ЕС

    2 0 Отговор
    Това "предупреждават" силно уплашените от Русия кукумявки. Ама много, много ги е страх..

    10:52 15.12.2025

Новини по държави:
