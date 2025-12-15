Донбас не е крайната цел на Путин, предупреждава ЕС

Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас заяви, че Донбас не е крайната цел на руския президент Владимир Путин, предава News.bg.

Според нея, ако Русия овладее Донбас, "крепостта е паднала и те със сигурност ще продължат с превземането на цяла Украйна, а ако Украйна изчезне, всички останали региони също са застрашени".

Относно членството на Украйна в НАТО Калас поясни, че страните искат да се присъединят към Алианса, защото "не желаят Русия да нахлуе в тях".

Тя добави, че Европейският съюз ще вземе решение още днес за нови санкции срещу руския сенчест флот.

Освен това Калас обяви, че блокът ще разгледа ключови въпроси за финансирането на Украйна тази седмица, с очаквана среща на лидерите на ЕС в четвъртък. По думите ѝ репарационният заем изглежда като "най-надеждния вариант".

Топ дипломатът на ЕС подчерта, че гаранциите за сигурност за Украйна трябва да бъдат "осезаеми" и да включват "реални военни способности".