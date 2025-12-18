Новини
Свят »
Украйна »
Купянск е светъл лъч в защитата на Украйна, но перспективите остават мрачни
  Тема: Украйна

Купянск е светъл лъч в защитата на Украйна, но перспективите остават мрачни

18 Декември, 2025 13:09 1 179 39

  • русия-
  • украйна-
  • донбас-
  • донецка област-
  • ракети-
  • дронове-
  • купянск

Едновременните кризи на няколко фронтови линии от Купянск до източната част на Днепропетровска област показват нарастващото изтощение на украинската армия, на която липсват сили да сдържи руснаците във всички важни направления

Купянск е светъл лъч в защитата на Украйна, но перспективите остават мрачни - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Economist The Economist

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) предприеха успешна контраатака в Купянск, освобождавайки по-голямата част от града, оставяйки малки групи руски войски обкръжени - само седмици след като Владимир Путин обяви града за превзет от Русия. Операцията в Купянск е голям позитив в защитата на Украйна, но перспективите на фронта като цяло остават мрачни, пише The Economist.

Голяма част от операцията в Купянск остава загадка, отчасти защото все още продължава. Но това може да се дължи и на факта, че Украйна пази в тайна методите, които се надява да ѝ помогнат да си възвърне територии и на други направления.

"Има военни игри и различни варианти, но това са неща, за които врагът не трябва да знае“, казва Игор Оболенски, командир на Харковския корпус, който е разработил първоначалния план за операцията. "Преди всичко, това е креативно мислене, усещане на врага, разбиране на неговия ритъм.“

На други места нещата не са толкова розови.

Контраофанзивата в Купянск е един от малкото светли лъчи за Украйна, но на други места Русия продължава да използва превъзходството си в жива сила и техника, а украинската отбрана се оттегля по-бързо от всякога от началото на войната. Източник от украинското разузнаване заяви, че руската Пета армия е "с няколко седмици“ пред оперативния си план, напредвайки на запад близо до град Гуляйполе в Запорожка област.

22-месечната отбрана на Покровск и Мирноград също е към своя край. Пехотинец от 38-ма бригада споделя, че неговото подразделение е влязло в Мирноград едва след като две други военни бригади са отказали, защото "някой е трябвало да свърши работата“. До началото на декември градът е бил ефективно обкръжен, без безопасни изходи и без заповед за отстъпление.

Подобна мрачна картина се очертава в Северск, Донецка област. Поради местоположението си на хълм, Северск е служил като украински аванпост, блокирайки руското настъпление към Славянск и Краматорск, но до средата на декември Русия успява да поеме под контрол по-голямата част от града, като някои войски вече са напредвали отвъд границите му.

Висш украински офицер заявява пред The ​​Economist, че ключови позиции е можело да бъдат задържани, ако са били въведени резерви. Но това така и не се е случило:

"Ако линията на отбрана бъде пробита сега, това няма да е локално отстъпление. Северск е само първият камък. Това би предизвикало верижна реакция от паника.“

Основни предизвикателства

Украйна се бори в Донбас и Запорожие по три причини, отбелязва статията. Първата са проблемите ѝ с наборната военна служба и логистиката. Русия, за разлика от нея, разчита на много по-голям резерв и няма особени затруднения при намирането на нови попълнения. Източник от Генералния щаб на Украйна съобщи, че през първата половина на 2025 г. руската армия, въпреки тежките загуби, се е попълвала средно с 8000-9000 войници на месец, докато Украйна едва е успяла да възстанови загубите си.

"Те все още превишават плановете си за набиране на персонал с 20-30%“, подчертава украинският разузнавач. "Те създават условия в регионите, където хората избират между глад и подписване на договор с въоръжените сили.“

Вторият фактор е нарастващото умение на Русия във войната с дронове. Жертвите сред операторите на дронове и други в тилови райони сега са по-високи, отколкото сред пехотата на фронтовата линия, което е забележителна промяна от началото на войната.

Третият фактор са проблемите с командването на място. Когато руските сили се сблъскват с координирана, систематична отбрана, те спират, за да избегната загуби'' отбелязва командирът на елитно украинско подразделение за дронове, участвало в атаката срещу Купянск.

"Руската офанзива е очевидно предназначена да демонстрира увереност по време на преговорите. Това може и да проработи, но излиза скъпо. В същото време тактическият успех в Купянск показа, че силата на Украйна понякога е по-голяма, отколкото изглежда“, обобщавава The Economist.

Ситуацията на фронта

УНИАН съобщи по-рано, че според доклад на DeepState, руснаците за превзели село Серебрянка в Донецка област и са напреднали в района на шест населени места, а именно близо до Дроновка, Свято-Покровски, Звановка, Пазени, в Северск и Перейзне.

Френският вестник Le Figaro писа, че едновременните кризи на няколко фронтови линии от Купянск до източната част на Днепропетровска област показват нарастващото изтощение на украинската армия, на която липсват сили да сдържи руснаците във всички важни направления.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Голям и мазен за НАТО,ЕС и САЩ и украйна

    37 1 Отговор
    муахахахахахах какви лъчи бе, колеги, какви 5 лева, стига глупости. Бития бит, еВания еВан

    13:10 18.12.2025

  • 2 Генерал Барон фон Клинкерхофен

    35 1 Отговор
    Какво е това безобразие? Има още живи украинци! Напред......бандери мои..... Младия барон, моя син, има фабрика за ковчези...

    13:11 18.12.2025

  • 3 ТехноЛог

    25 0 Отговор
    Въпреки светлият лъч в прогнозата и днес поне 2000 хохохола ще излетят с 200 през комините на германските мобилни крематориуми Rauch Max -Pro и ще се възвисят .Заложи на истинското Германско качество със славни традиции от далечната 1943 г !

    13:13 18.12.2025

  • 4 оня с коня

    21 1 Отговор
    Поредният як руски шут в зурлите на 89 πа£££авите от на тю-тю-тю

    Коментиран от #38

    13:15 18.12.2025

  • 5 Хахахахаха

    21 1 Отговор
    Мале какви на се пишат, светъл лъч, някакви тайни военни тактики, хахах факт имат успехи там, защото там хвърлят огромни резерви и успяват да изтласкат руснаците от местата им, няма друга тайна

    13:17 18.12.2025

  • 6 Суворов

    18 0 Отговор
    Навремето и аз действах така. Имитирах леко отстъпление в малък сектор. Противникът пращаше лъч от елитни бойци, които влизаха в чувала (котела) и бързо ги унищожавах.

    13:19 18.12.2025

  • 7 ДрайвингПлежър

    15 3 Отговор
    Аааа тва са глупости - след като си върнаха чат от Купянск после пак го загубиха заедно с доста украинчета.
    Тая победа беше Пирова, Зеля трябваше да се снима преди да обиколи Европа и момчетата платиха за ПиАр-а.
    Влязоха в няколко джоба, те се затвориха и Купянск пак си е Руски... само дето сега има по-малко украинска армия

    13:20 18.12.2025

  • 8 Лъжат както винаги рашистите.

    4 18 Отговор
    Русия продължава да лъже, че е превзела изцяло Купянск – популярният украински проект Deep State публикува геолокализация на видео, в което се твърди, че руски войници са на място в Купянск и че градът е под руски контрол. Геолокализацията показва, че видеото е заснето в село на 20 километра източно от Купянск. Това видео не е нищо чудно, след като и руският военен министър Андрей Белоусов стана поредният, обявил Купянск за превзет от руснаците, без да има каквито и да е потвърждения с геолокализирани кадри, че те дори са близо то такова нещо.

    13:20 18.12.2025

  • 9 Светъл лъч

    16 0 Отговор
    с мрачна перспектива?!? Смисълът на това съждение? Съвсем ни взехте за лимонка.

    Коментиран от #14

    13:20 18.12.2025

  • 10 Никой

    3 0 Отговор
    Всакакви работи стават.

    13:26 18.12.2025

  • 11 az СВО Победа 80

    12 1 Отговор
    Накратко:

    1. Статията отразява ситуацията отпреди няколко седмици.

    2. Северск отдавна е освободен. "Северското" направление вече не е актуално, сега частта от фронта там вече се нарича "Славянско" направление, на името на следващия голям град, който предстои да бъде освободен.

    3. Красноармейск е освободен

    4. В Мирноград всичко приключва до края на седмицата. Там няма вече организирана отбрана на ВСУ. Едни се предават, други се унищожават.

    4. Две трети от Гуляйполе са под руски контрол, ВСУ бързо губи позиции в останалата една трета.

    5. При Купенск ( с "Е") ВСУ започна "контранаступ" прицелен към постигане на медиен ефект по време на преговорите между европейци и американци. Подобен медиен "контранаступ" наблюдавахме при Доброполе, тогава идеята беше да се демонстрира пробив на блокадата на Красноармейск и Мирноград. Даже просроченият раздаваше награди на ВСУ, как приключи всичко там добре знаем.... 🤣

    6.

    Коментиран от #18

    13:31 18.12.2025

  • 12 Добри новини

    2 12 Отговор
    ВСУ напредват в Лиманско направление: ликвидират и пленяват ватенки. Видео
    Съобщава се за унищожаването на руски полк по време на боевете и за залавянето на военнопленници (чиито брой не се уточнява).

    Украинските сили са атакували цели в руския Ростов през нощта. Поразен е също така и танкер (VALERIY GORCHAKOV (IMO: 8951293). Също така, в резултат на работата на руската ПВО са пострадали няколко многоетажни сгради.

    Руснаците потопиха няколко баржи на входа на пристанището на Новоросийск, за да не може украински морски дронове да стигат до там.
    А как ще излизат от там останките от Черноморския флот на РФ?! 😬🤪

    13:31 18.12.2025

  • 13 снайпер тунгус

    3 0 Отговор
    Виждам победата през оптиката на моята мосинка.

    13:33 18.12.2025

  • 14 Ами как

    2 6 Отговор

    До коментар #9 от "Светъл лъч":

    Копейките сте шушмиги по презумпция.
    Спасихте ли лева?
    Къде ви е Мочата?

    13:33 18.12.2025

  • 15 ДългоИме

    6 0 Отговор
    Ей, тия "всетовни" медии и рупори на "истината" не мирясват с опашатите си лъжи - този Купянск отдавна е в ръцете на рашките, ама йок - и "ние" да защитим ук(с)раната лъжа.

    13:35 18.12.2025

  • 16 Стенли

    6 1 Отговор
    Слава на храбрите руски солдати България и Русия заедно завинаги 🇧🇬🇷🇺

    13:36 18.12.2025

  • 17 Я пък тоя

    2 0 Отговор
    Какъв Купянск ви се привижда, или като Покровск, ще признаете след месец.
    А какво стана с Покровск, защо не го споменавате, да не е изчезнал или такъв град несъществува!
    Ни дума ни вопъл ни стон...

    13:36 18.12.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 снайпер тунгус

    2 0 Отговор
    Стрелям само в окото.

    13:37 18.12.2025

  • 20 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦

    1 3 Отговор
    🔥 Въоръжените сили на Украйна удариха Славянската петролна рафинерия в Краснодарския край.
    🔥 ВСУ удариха Николаевската нефтобаза в Ростовска област. Повредени са резервоар и речният кораб „Капитан Гиберт“.
    🔥 В Луганска област беше поразено полево артилерийско подразделение на 101-ва отделна бригада за материално-техническо осигуряване на окупаторите.
    💥 На 14 декември украински ударни БПЛА поразиха сондажната платформа „Р. Грайфер“ в Каспийско море.
    Силите за отбрана са изтласкали врага от Купянск и контролират почти 90% от града.
    В направлението Покровск са върнати 16 км² в северната част на града и още 56 км² на запад.
    Ударите „Deep Strike“ по цели в дълбокия тил на Русия са причинили загуби за 21,5 млрд. долара от началото на годината.
    Силите за специални операции поразиха вражески полеви артилерийски склад в Луганска област с ударни БПЛА FP-2.

    Коментиран от #25, #30

    13:39 18.12.2025

  • 21 цъ цъ цъ

    2 0 Отговор
    какви лъчи бе клефуци измислени. журналя - ха ха ха

    13:41 18.12.2025

  • 22 снайпер тунгус

    4 0 Отговор
    Куршум в окото на бандерофашиста!

    13:41 18.12.2025

  • 23 Баш Майстора

    3 0 Отговор
    Шмъркайте още и ще ви се виждат още светли лъчи, розови еднорози и златни дракони!

    13:42 18.12.2025

  • 24 999

    3 0 Отговор
    За Украйна славата винаги е в интернет!

    13:42 18.12.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 СъBeтckияT пПeHиc аkp0батT

    2 0 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #33

    13:44 18.12.2025

  • 28 СъBeтckияT пПeHиc аkp0батT

    4 0 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    13:45 18.12.2025

  • 29 Андро

    1 3 Отговор
    Дори и да превземе за сетен път Купянск,Покровск и всичко,за което си мисли,че и принадлежи исторически,Русия е обречина да изгуби тази война.При пряката намеса на НАТО,а това неминуемо ще се случи в един момент,руснаците ще понасат ужасяващи тактически удари,които ще ги паралират и накарат да обявят капитолоция,само в рамките на броени часове.Първия град,но не единствения,който ще загубят завинаги е Калинин/Кьонигберг/.Русия ще бъде прекършена,смазана като федерация.

    Коментиран от #34, #35, #36

    13:45 18.12.2025

  • 30 Стенли

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    Слава на дрогата 😁🤑 абе важното тоалетната чиния да е златна 😁♿

    13:45 18.12.2025

  • 31 снайпер тунгус

    2 0 Отговор
    7,62×54R в окото на бандерофашиста! Струва една копейка!

    13:45 18.12.2025

  • 32 СъBeтckияT пПeHиc аkp0батT

    3 0 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    13:46 18.12.2025

  • 33 Стенли

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "СъBeтckияT пПeHиc аkp0батT":

    Браво слава на храбрите руски солдати 💪👍

    Коментиран от #37

    13:47 18.12.2025

  • 34 Анджоо,

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Андро":

    ОбречИн си ти.На невежество и плиткоумие.

    13:52 18.12.2025

  • 35 Я пък тоя

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Андро":

    Мислиш ли, че някой се интересува от мечтите ти, или от сънищата?

    13:59 18.12.2025

  • 36 Психо Лог

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Андро":

    Анджо ,що те е срам да признеш че си π€€€ р ааааз4е и ти е кеф да те ръгат в дивия .Признай си и веднага ще ти олекне на душата .

    14:02 18.12.2025

  • 37 Йоската Кобзон

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Стенли":

    Вечна им слава. Ама що са в чували?!

    14:03 18.12.2025

  • 38 Лука

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    По добре на тю тю тю,отколкото пу тю тю тю

    14:04 18.12.2025

  • 39 Герасимов

    1 0 Отговор
    Сега кВо ще правя? Пак излъгах нашия любим вожд, дар от Бога цар Путаран.
    Сибирска колония все по близо идва към мен.Дано не ме бутнат от някой етаж.

    14:04 18.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания