Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) предприеха успешна контраатака в Купянск, освобождавайки по-голямата част от града, оставяйки малки групи руски войски обкръжени - само седмици след като Владимир Путин обяви града за превзет от Русия. Операцията в Купянск е голям позитив в защитата на Украйна, но перспективите на фронта като цяло остават мрачни, пише The Economist.



Голяма част от операцията в Купянск остава загадка, отчасти защото все още продължава. Но това може да се дължи и на факта, че Украйна пази в тайна методите, които се надява да ѝ помогнат да си възвърне територии и на други направления.



"Има военни игри и различни варианти, но това са неща, за които врагът не трябва да знае“, казва Игор Оболенски, командир на Харковския корпус, който е разработил първоначалния план за операцията. "Преди всичко, това е креативно мислене, усещане на врага, разбиране на неговия ритъм.“



На други места нещата не са толкова розови.



Контраофанзивата в Купянск е един от малкото светли лъчи за Украйна, но на други места Русия продължава да използва превъзходството си в жива сила и техника, а украинската отбрана се оттегля по-бързо от всякога от началото на войната. Източник от украинското разузнаване заяви, че руската Пета армия е "с няколко седмици“ пред оперативния си план, напредвайки на запад близо до град Гуляйполе в Запорожка област.



22-месечната отбрана на Покровск и Мирноград също е към своя край. Пехотинец от 38-ма бригада споделя, че неговото подразделение е влязло в Мирноград едва след като две други военни бригади са отказали, защото "някой е трябвало да свърши работата“. До началото на декември градът е бил ефективно обкръжен, без безопасни изходи и без заповед за отстъпление.



Подобна мрачна картина се очертава в Северск, Донецка област. Поради местоположението си на хълм, Северск е служил като украински аванпост, блокирайки руското настъпление към Славянск и Краматорск, но до средата на декември Русия успява да поеме под контрол по-голямата част от града, като някои войски вече са напредвали отвъд границите му.



Висш украински офицер заявява пред The ​​Economist, че ключови позиции е можело да бъдат задържани, ако са били въведени резерви. Но това така и не се е случило:



"Ако линията на отбрана бъде пробита сега, това няма да е локално отстъпление. Северск е само първият камък. Това би предизвикало верижна реакция от паника.“



Основни предизвикателства



Украйна се бори в Донбас и Запорожие по три причини, отбелязва статията. Първата са проблемите ѝ с наборната военна служба и логистиката. Русия, за разлика от нея, разчита на много по-голям резерв и няма особени затруднения при намирането на нови попълнения. Източник от Генералния щаб на Украйна съобщи, че през първата половина на 2025 г. руската армия, въпреки тежките загуби, се е попълвала средно с 8000-9000 войници на месец, докато Украйна едва е успяла да възстанови загубите си.



"Те все още превишават плановете си за набиране на персонал с 20-30%“, подчертава украинският разузнавач. "Те създават условия в регионите, където хората избират между глад и подписване на договор с въоръжените сили.“



Вторият фактор е нарастващото умение на Русия във войната с дронове. Жертвите сред операторите на дронове и други в тилови райони сега са по-високи, отколкото сред пехотата на фронтовата линия, което е забележителна промяна от началото на войната.



Третият фактор са проблемите с командването на място. Когато руските сили се сблъскват с координирана, систематична отбрана, те спират, за да избегната загуби'' отбелязва командирът на елитно украинско подразделение за дронове, участвало в атаката срещу Купянск.



"Руската офанзива е очевидно предназначена да демонстрира увереност по време на преговорите. Това може и да проработи, но излиза скъпо. В същото време тактическият успех в Купянск показа, че силата на Украйна понякога е по-голяма, отколкото изглежда“, обобщавава The Economist.



Ситуацията на фронта



УНИАН съобщи по-рано, че според доклад на DeepState, руснаците за превзели село Серебрянка в Донецка област и са напреднали в района на шест населени места, а именно близо до Дроновка, Свято-Покровски, Звановка, Пазени, в Северск и Перейзне.



Френският вестник Le Figaro писа, че едновременните кризи на няколко фронтови линии от Купянск до източната част на Днепропетровска област показват нарастващото изтощение на украинската армия, на която липсват сили да сдържи руснаците във всички важни направления.

Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 1.7 Оценка 1.7 от 11 гласа.