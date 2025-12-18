Купянск е светъл лъч в защитата на Украйна, но перспективите остават мрачни

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) предприеха успешна контраатака в Купянск, освобождавайки по-голямата част от града, оставяйки малки групи руски войски обкръжени - само седмици след като Владимир Путин обяви града за превзет от Русия. Операцията в Купянск е голям позитив в защитата на Украйна, но перспективите на фронта като цяло остават мрачни, пише The Economist.
Голяма част от операцията в Купянск остава загадка, отчасти защото все още продължава. Но това може да се дължи и на факта, че Украйна пази в тайна методите, които се надява да ѝ помогнат да си възвърне територии и на други направления.
"Има военни игри и различни варианти, но това са неща, за които врагът не трябва да знае“, казва Игор Оболенски, командир на Харковския корпус, който е разработил първоначалния план за операцията. "Преди всичко, това е креативно мислене, усещане на врага, разбиране на неговия ритъм.“
На други места нещата не са толкова розови.
Контраофанзивата в Купянск е един от малкото светли лъчи за Украйна, но на други места Русия продължава да използва превъзходството си в жива сила и техника, а украинската отбрана се оттегля по-бързо от всякога от началото на войната. Източник от украинското разузнаване заяви, че руската Пета армия е "с няколко седмици“ пред оперативния си план, напредвайки на запад близо до град Гуляйполе в Запорожка област.
22-месечната отбрана на Покровск и Мирноград също е към своя край. Пехотинец от 38-ма бригада споделя, че неговото подразделение е влязло в Мирноград едва след като две други военни бригади са отказали, защото "някой е трябвало да свърши работата“. До началото на декември градът е бил ефективно обкръжен, без безопасни изходи и без заповед за отстъпление.
Подобна мрачна картина се очертава в Северск, Донецка област. Поради местоположението си на хълм, Северск е служил като украински аванпост, блокирайки руското настъпление към Славянск и Краматорск, но до средата на декември Русия успява да поеме под контрол по-голямата част от града, като някои войски вече са напредвали отвъд границите му.
Висш украински офицер заявява пред The Economist, че ключови позиции е можело да бъдат задържани, ако са били въведени резерви. Но това така и не се е случило:
"Ако линията на отбрана бъде пробита сега, това няма да е локално отстъпление. Северск е само първият камък. Това би предизвикало верижна реакция от паника.“
Основни предизвикателства
Украйна се бори в Донбас и Запорожие по три причини, отбелязва статията. Първата са проблемите ѝ с наборната военна служба и логистиката. Русия, за разлика от нея, разчита на много по-голям резерв и няма особени затруднения при намирането на нови попълнения. Източник от Генералния щаб на Украйна съобщи, че през първата половина на 2025 г. руската армия, въпреки тежките загуби, се е попълвала средно с 8000-9000 войници на месец, докато Украйна едва е успяла да възстанови загубите си.
"Те все още превишават плановете си за набиране на персонал с 20-30%“, подчертава украинският разузнавач. "Те създават условия в регионите, където хората избират между глад и подписване на договор с въоръжените сили.“
Вторият фактор е нарастващото умение на Русия във войната с дронове. Жертвите сред операторите на дронове и други в тилови райони сега са по-високи, отколкото сред пехотата на фронтовата линия, което е забележителна промяна от началото на войната.
Третият фактор са проблемите с командването на място. Когато руските сили се сблъскват с координирана, систематична отбрана, те спират, за да избегната загуби'' отбелязва командирът на елитно украинско подразделение за дронове, участвало в атаката срещу Купянск.
"Руската офанзива е очевидно предназначена да демонстрира увереност по време на преговорите. Това може и да проработи, но излиза скъпо. В същото време тактическият успех в Купянск показа, че силата на Украйна понякога е по-голяма, отколкото изглежда“, обобщавава The Economist.
Ситуацията на фронта
УНИАН съобщи по-рано, че според доклад на DeepState, руснаците за превзели село Серебрянка в Донецка област и са напреднали в района на шест населени места, а именно близо до Дроновка, Свято-Покровски, Звановка, Пазени, в Северск и Перейзне.
Френският вестник Le Figaro писа, че едновременните кризи на няколко фронтови линии от Купянск до източната част на Днепропетровска област показват нарастващото изтощение на украинската армия, на която липсват сили да сдържи руснаците във всички важни направления.
1 Голям и мазен за НАТО,ЕС и САЩ и украйна
13:10 18.12.2025
2 Генерал Барон фон Клинкерхофен
13:11 18.12.2025
3 ТехноЛог
13:13 18.12.2025
4 оня с коня
Коментиран от #38
13:15 18.12.2025
5 Хахахахаха
13:17 18.12.2025
6 Суворов
13:19 18.12.2025
7 ДрайвингПлежър
Тая победа беше Пирова, Зеля трябваше да се снима преди да обиколи Европа и момчетата платиха за ПиАр-а.
Влязоха в няколко джоба, те се затвориха и Купянск пак си е Руски... само дето сега има по-малко украинска армия
13:20 18.12.2025
8 Лъжат както винаги рашистите.
13:20 18.12.2025
9 Светъл лъч
Коментиран от #14
13:20 18.12.2025
10 Никой
13:26 18.12.2025
11 az СВО Победа 80
1. Статията отразява ситуацията отпреди няколко седмици.
2. Северск отдавна е освободен. "Северското" направление вече не е актуално, сега частта от фронта там вече се нарича "Славянско" направление, на името на следващия голям град, който предстои да бъде освободен.
3. Красноармейск е освободен
4. В Мирноград всичко приключва до края на седмицата. Там няма вече организирана отбрана на ВСУ. Едни се предават, други се унищожават.
4. Две трети от Гуляйполе са под руски контрол, ВСУ бързо губи позиции в останалата една трета.
5. При Купенск ( с "Е") ВСУ започна "контранаступ" прицелен към постигане на медиен ефект по време на преговорите между европейци и американци. Подобен медиен "контранаступ" наблюдавахме при Доброполе, тогава идеята беше да се демонстрира пробив на блокадата на Красноармейск и Мирноград. Даже просроченият раздаваше награди на ВСУ, как приключи всичко там добре знаем.... 🤣
6.
Коментиран от #18
13:31 18.12.2025
12 Добри новини
Съобщава се за унищожаването на руски полк по време на боевете и за залавянето на военнопленници (чиито брой не се уточнява).
Украинските сили са атакували цели в руския Ростов през нощта. Поразен е също така и танкер (VALERIY GORCHAKOV (IMO: 8951293). Също така, в резултат на работата на руската ПВО са пострадали няколко многоетажни сгради.
Руснаците потопиха няколко баржи на входа на пристанището на Новоросийск, за да не може украински морски дронове да стигат до там.
А как ще излизат от там останките от Черноморския флот на РФ?! 😬🤪
13:31 18.12.2025
13 снайпер тунгус
13:33 18.12.2025
14 Ами как
До коментар #9 от "Светъл лъч":Копейките сте шушмиги по презумпция.
Спасихте ли лева?
Къде ви е Мочата?
13:33 18.12.2025
15 ДългоИме
13:35 18.12.2025
16 Стенли
13:36 18.12.2025
17 Я пък тоя
А какво стана с Покровск, защо не го споменавате, да не е изчезнал или такъв град несъществува!
Ни дума ни вопъл ни стон...
13:36 18.12.2025
19 снайпер тунгус
13:37 18.12.2025
20 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦
🔥 ВСУ удариха Николаевската нефтобаза в Ростовска област. Повредени са резервоар и речният кораб „Капитан Гиберт“.
🔥 В Луганска област беше поразено полево артилерийско подразделение на 101-ва отделна бригада за материално-техническо осигуряване на окупаторите.
💥 На 14 декември украински ударни БПЛА поразиха сондажната платформа „Р. Грайфер“ в Каспийско море.
Силите за отбрана са изтласкали врага от Купянск и контролират почти 90% от града.
В направлението Покровск са върнати 16 км² в северната част на града и още 56 км² на запад.
Ударите „Deep Strike“ по цели в дълбокия тил на Русия са причинили загуби за 21,5 млрд. долара от началото на годината.
Силите за специални операции поразиха вражески полеви артилерийски склад в Луганска област с ударни БПЛА FP-2.
Коментиран от #25, #30
13:39 18.12.2025
21 цъ цъ цъ
13:41 18.12.2025
22 снайпер тунгус
13:41 18.12.2025
23 Баш Майстора
13:42 18.12.2025
24 999
13:42 18.12.2025
27 СъBeтckияT пПeHиc аkp0батT
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #33
13:44 18.12.2025
28 СъBeтckияT пПeHиc аkp0батT
Фидел Кастро 1992 г.
13:45 18.12.2025
29 Андро
Коментиран от #34, #35, #36
13:45 18.12.2025
30 Стенли
До коментар #20 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":Слава на дрогата 😁🤑 абе важното тоалетната чиния да е златна 😁♿
13:45 18.12.2025
31 снайпер тунгус
13:45 18.12.2025
32 СъBeтckияT пПeHиc аkp0батT
13:46 18.12.2025
33 Стенли
До коментар #27 от "СъBeтckияT пПeHиc аkp0батT":Браво слава на храбрите руски солдати 💪👍
Коментиран от #37
13:47 18.12.2025
34 Анджоо,
До коментар #29 от "Андро":ОбречИн си ти.На невежество и плиткоумие.
13:52 18.12.2025
35 Я пък тоя
До коментар #29 от "Андро":Мислиш ли, че някой се интересува от мечтите ти, или от сънищата?
13:59 18.12.2025
36 Психо Лог
До коментар #29 от "Андро":Анджо ,що те е срам да признеш че си π€€€ р ааааз4е и ти е кеф да те ръгат в дивия .Признай си и веднага ще ти олекне на душата .
14:02 18.12.2025
37 Йоската Кобзон
До коментар #33 от "Стенли":Вечна им слава. Ама що са в чували?!
14:03 18.12.2025
38 Лука
До коментар #4 от "оня с коня":По добре на тю тю тю,отколкото пу тю тю тю
14:04 18.12.2025
39 Герасимов
Сибирска колония все по близо идва към мен.Дано не ме бутнат от някой етаж.
14:04 18.12.2025