Важен уикенд! Преговори за Украйна предстоят в Маями

Преговори за Украйна в различен формат предстоят в Маями през уикенда, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Стив Уиткоф, пратеникът на президента на САЩ Доналд Тръмп, ще се срещне днес със съветниците по въпросите на националната сигурност на Украйна и трите европейски сили – Франция, Германия и Великобритания.
През почивните дни Уиткоф и зетят на Тръмп, Джаред Къшнър, ще разговарят с руска делегация, каза служител на Белия дом пред Ройтерс.
Тези срещи ще се състоят на фона на опитите за договаряне на споразумение за слагане на край на войната в Украйна.
1 Жоро
ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФЕРМЕРИ, ДОШЛИ С 8 000 ТРАКТОРА, БЯХА БРУТАЛНО БИТИ В БРЮКСЕЛ. НЯМА ПАРИ ЗА ФЕРМЕРИТЕ, А ИМА 90 МИЛИАРДА ЕВРО ЗА ЗЕЛЕНСКИ ДА СТОИ НА ВЛАСТ.
Коментиран от #14
19:36 19.12.2025
2 плевен
19:37 19.12.2025
3 Айде стига
Коментиран от #11
19:37 19.12.2025
4 Сатана Z
19:38 19.12.2025
5 Луд, умора
Особено ако е мераклия-миротворец с кървави ръце!
До последния украинец, докогато е нужно!
19:39 19.12.2025
6 Зелен потник
19:41 19.12.2025
7 дядо поп
Коментиран от #10, #27
19:43 19.12.2025
8 пешо
19:43 19.12.2025
9 Питам
Коментиран от #17
19:43 19.12.2025
10 Питам
До коментар #7 от "дядо поп":Само ако има 5 милиона ватенки готови да умрат .
Коментиран от #13, #19
19:45 19.12.2025
11 И за Снежанка
До коментар #3 от "Айде стига":и .. за Снежанка.
Аз за разлика от брюкселските розови харесвам повече Снежанка.
19:48 19.12.2025
12 РФ е въздух под налягане !
Да има някаква база за преговорите.
Коментиран от #32
19:49 19.12.2025
13 От веян
До коментар #10 от "Питам":мозък.....
19:50 19.12.2025
14 ГРУ гайтанжиева
До коментар #1 от "Жоро":Това е кремълска пропаганда, разпространявана от полезни ... и д и о т и .
19:51 19.12.2025
15 Неразбрал
19:53 19.12.2025
16 Спецназ
Евро пеНделите ще искат за последно от тая война да намажат от руските активи и
да ги разделят с братоците крадци в Киев, НО!!
ИМА ЕДНО НО!! Парите са при белгийците и те нема си поставят Г.ЗА да ги цака после Международния СЪД с 50+% отгоре.
Вместо 200 ще ДЪЛЖАТ на руснаците 300 милиарда,
а тия с нежните погледчета и нежни галенета по
ръчичките и топли прегръдки евро лидери МЕКИ КИТКИ,
дето УЖ се пишат "Гаранти на желаещите"
после нема им ДИГАТ ТЕЛЕФОНА, Баце!
Коментиран от #20, #30
19:54 19.12.2025
17 Путин
До коментар #9 от "Питам":От бункера не излизам?Ще пратя коня и Маша.
19:55 19.12.2025
18 Неук
Коментиран от #22
19:56 19.12.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Карлуково
До коментар #16 от "Спецназ":Айде прибирай се сам да не идваме с ризата!
19:56 19.12.2025
21 Надрусаняка яко му се клатят краката
19:57 19.12.2025
22 Питам
До коментар #18 от "Неук":Защо Путлер 4 години се крие в бункери?
19:58 19.12.2025
23 Зелюьооо зеллюооо
20:00 19.12.2025
24 ФЕЙК
Коментиран от #35
20:01 19.12.2025
25 Хи хи хи
20:02 19.12.2025
26 Добри новини
Дългообхватни дронове на центъра за специални операции "Алфа" СБУ удариха сондажната платформа в "Ракушечне", която принадлежи на фирма "Лукойл".
Безпилотен видеорегистратор записа успешен удар в района на газотурбинна инсталация платформа.
Преди това дроновете на СБУ вече са удряли ледоустойчиви платформи за добив на петрол в Филановски и Корчагин в Каспийско море, което доведе до спиране на производството
20:04 19.12.2025
27 ХА ХА
До коментар #7 от "дядо поп":Колко ли години има путин пред себе си, а можеби дни. А после кой ли ше куша попарата.
20:04 19.12.2025
28 ежко
20:10 19.12.2025
29 Папата
Коментиран от #34
20:16 19.12.2025
30 ХА ХА
До коментар #16 от "Спецназ":Трай коньо за зелена трева.
Рашките винаги са се еали сами, и сега ще е така.
А милиардите са 300,и путиновите са 200 и още 200 незнайни, и сичките са у европа и ще му ги вземат щото на тоя свят всеки си плаща за гяволъка.
А можеше да си кара 107метровата яхта по островите с чашка с чадърче и най елитните "дами" в света да са негови, ама он че прай ссср отново, страшен будала.
ХА ХА ХА ХА ХА
20:19 19.12.2025
31 Гост
20:23 19.12.2025
32 ХА ХА
До коментар #12 от "РФ е въздух под налягане !":Абе гледам картинката и се чудим кво ли ше стане на един референдум на това червеното след като пуся им строши къщите.
20:27 19.12.2025
33 Боруна Лом
Коментиран от #36, #37
20:28 19.12.2025
34 ХА ХА
До коментар #29 от "Папата":Е, знаеме че си мърляч, дано попаднеш на доматена люспа.
20:29 19.12.2025
35 ХА ХА
До коментар #24 от "ФЕЙК":Палачии дете, башати е невиненннн.
20:33 19.12.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 ХА ХА, бразилците
До коментар #33 от "Боруна Лом":От лом от кога разбират от народна пара.
20:39 19.12.2025
38 ПРЕДСТОИ ДА ВИДИМ
20:40 19.12.2025
39 ?????
Днес Путин го каза.
В Анкоридж направихме някакви компромиси.
Топката е при европейците.
Или по нататък следете стрелките на картите.
Да напомням ли пак за Минските договорености 2015 г., за преговорите в Истанбул 2022 г. и за тва кво беше тогава и кво е сега?
А? Умнокрасивитета? Кои от всичките тия условия бяха най-добри за бившата УССР?
20:42 19.12.2025
40 шопо
20:43 19.12.2025
41 Т.КОЛЕВ
20:51 19.12.2025