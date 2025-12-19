Новини
Свят »
Важен уикенд! Преговори за Украйна предстоят в Маями
  Тема: Украйна

Важен уикенд! Преговори за Украйна предстоят в Маями

19 Декември, 2025 19:33 931 41

  • русия-
  • украйна-
  • стив уиткоф-
  • володимир зеленски-
  • доналд тръмп-
  • владимир путин

Стив Уиткоф, пратеникът на президента на САЩ Доналд Тръмп, ще се срещне днес със съветниците по въпросите на националната сигурност на Украйна и трите европейски сили – Франция, Германия и Великобритания

Важен уикенд! Преговори за Украйна предстоят в Маями - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Преговори за Украйна в различен формат предстоят в Маями през уикенда, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Стив Уиткоф, пратеникът на президента на САЩ Доналд Тръмп, ще се срещне днес със съветниците по въпросите на националната сигурност на Украйна и трите европейски сили – Франция, Германия и Великобритания.

Още новини от Украйна

През почивните дни Уиткоф и зетят на Тръмп, Джаред Къшнър, ще разговарят с руска делегация, каза служител на Белия дом пред Ройтерс.

Тези срещи ще се състоят на фона на опитите за договаряне на споразумение за слагане на край на войната в Украйна.


Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жоро

    30 2 Отговор
    УНГАРИЯ, ЧЕХИЯ И СЛОВАКИЯ СЕ ОТКАЧИХА ОТ ВОЕНЕН ЗАЕМ, КОЙТО ЩЕ ИЗПЛАЩАТ СЛЕДВАЩИТЕ ПОКОЛЕНИЯ.
    ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФЕРМЕРИ, ДОШЛИ С 8 000 ТРАКТОРА, БЯХА БРУТАЛНО БИТИ В БРЮКСЕЛ. НЯМА ПАРИ ЗА ФЕРМЕРИТЕ, А ИМА 90 МИЛИАРДА ЕВРО ЗА ЗЕЛЕНСКИ ДА СТОИ НА ВЛАСТ.

    Коментиран от #14

    19:36 19.12.2025

  • 2 плевен

    13 1 Отговор
    "Кучтата си лаят, керванът си върви. "

    19:37 19.12.2025

  • 3 Айде стига

    13 1 Отговор
    С тая Украйна . Кажите нещо за дядо Коледа.

    Коментиран от #11

    19:37 19.12.2025

  • 4 Сатана Z

    1 1 Отговор
    Зет като мед.

    19:38 19.12.2025

  • 5 Луд, умора

    17 1 Отговор
    няма!
    Особено ако е мераклия-миротворец с кървави ръце!
    До последния украинец, докогато е нужно!

    19:39 19.12.2025

  • 6 Зелен потник

    16 3 Отговор
    Вчера ми обещаха едни милиарди, а и други чакам. Преговаряйте докато ги усвоя всичките.

    19:41 19.12.2025

  • 7 дядо поп

    19 3 Отговор
    Путин го каза , че мир ще има когато условията на русия се приемат. Всичко друго е хали гали , суета и неведение европейско!

    Коментиран от #10, #27

    19:43 19.12.2025

  • 8 пешо

    14 1 Отговор
    най добре вече на луната , на наркомана му избиват народа той се почуди къде да иде

    19:43 19.12.2025

  • 9 Питам

    2 16 Отговор
    Путлер кога ще го изкарат от бункера?

    Коментиран от #17

    19:43 19.12.2025

  • 10 Питам

    2 10 Отговор

    До коментар #7 от "дядо поп":

    Само ако има 5 милиона ватенки готови да умрат .

    Коментиран от #13, #19

    19:45 19.12.2025

  • 11 И за Снежанка

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "Айде стига":

    и .. за Снежанка.
    Аз за разлика от брюкселските розови харесвам повече Снежанка.

    19:48 19.12.2025

  • 12 РФ е въздух под налягане !

    4 11 Отговор
    Я да видим пак "успехите" на терораша за 2 години набези.
    Да има някаква база за преговорите.

    Коментиран от #32

    19:49 19.12.2025

  • 13 От веян

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Питам":

    мозък.....

    19:50 19.12.2025

  • 14 ГРУ гайтанжиева

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "Жоро":

    Това е кремълска пропаганда, разпространявана от полезни ... и д и о т и .

    19:51 19.12.2025

  • 15 Неразбрал

    7 1 Отговор
    Някой да ми обясни , на кое голф игрище ще се състоят тия преговори ???!

    19:53 19.12.2025

  • 16 Спецназ

    6 3 Отговор
    Трампи ще им набие канчетата.

    Евро пеНделите ще искат за последно от тая война да намажат от руските активи и
    да ги разделят с братоците крадци в Киев, НО!!

    ИМА ЕДНО НО!! Парите са при белгийците и те нема си поставят Г.ЗА да ги цака после Международния СЪД с 50+% отгоре.

    Вместо 200 ще ДЪЛЖАТ на руснаците 300 милиарда,

    а тия с нежните погледчета и нежни галенета по
    ръчичките и топли прегръдки евро лидери МЕКИ КИТКИ,

    дето УЖ се пишат "Гаранти на желаещите"

    после нема им ДИГАТ ТЕЛЕФОНА, Баце!

    Коментиран от #20, #30

    19:54 19.12.2025

  • 17 Путин

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Питам":

    От бункера не излизам?Ще пратя коня и Маша.

    19:55 19.12.2025

  • 18 Неук

    4 2 Отговор
    Ус(к)раната Зелка съвсем "изкука" - "заем на стойност 90 милиарда евро е сигнал за Русия, че няма смисъл да продължава войната си с Киев, защото украинската страна има финансова подкрепа". Надаше се на рашките активи от 240х10(9) доларес, ама йок - бият през крадливите ръчички; сега се нада на тези 90х10(9) да спрат рашките. Съвсем е изтрещял!

    Коментиран от #22

    19:56 19.12.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Карлуково

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "Спецназ":

    Айде прибирай се сам да не идваме с ризата!

    19:56 19.12.2025

  • 21 Надрусаняка яко му се клатят краката

    5 1 Отговор
    Ся да видим как ще опатка тия милиарди дето ги отпускат евро БУДАЛИТЕ барабар със жележаря нашия тъй обичан плужак ???

    19:57 19.12.2025

  • 22 Питам

    1 4 Отговор

    До коментар #18 от "Неук":

    Защо Путлер 4 години се крие в бункери?

    19:58 19.12.2025

  • 23 Зелюьооо зеллюооо

    3 0 Отговор
    Бегай от там докато има време , че ще ядеш опашльока на големия МЕЧОК !!!!!!!

    20:00 19.12.2025

  • 24 ФЕЙК

    4 0 Отговор
    Я, на снимката едно стадо глупаци и едно куче, което ги води и най-вече ги дои и скуби яко!

    Коментиран от #35

    20:01 19.12.2025

  • 25 Хи хи хи

    3 0 Отговор
    Потника да вдига белия байрак на победата и във Сибир на почивка !!!!!!!

    20:02 19.12.2025

  • 26 Добри новини

    0 1 Отговор
    СБУ удари третата нефтодобивна платформа на Руската федерация в Каспийско море.
    Дългообхватни дронове на центъра за специални операции "Алфа" СБУ удариха сондажната платформа в "Ракушечне", която принадлежи на фирма "Лукойл".
    Безпилотен видеорегистратор записа успешен удар в района на газотурбинна инсталация платформа.
    Преди това дроновете на СБУ вече са удряли ледоустойчиви платформи за добив на петрол в Филановски и Корчагин в Каспийско море, което доведе до спиране на производството

    20:04 19.12.2025

  • 27 ХА ХА

    0 2 Отговор

    До коментар #7 от "дядо поп":

    Колко ли години има путин пред себе си, а можеби дни. А после кой ли ше куша попарата.

    20:04 19.12.2025

  • 28 ежко

    1 0 Отговор
    Май "желаещите" ще дават задна....

    20:10 19.12.2025

  • 29 Папата

    1 0 Отговор
    Белия байрак и после фелацио без хигиена

    Коментиран от #34

    20:16 19.12.2025

  • 30 ХА ХА

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Спецназ":

    Трай коньо за зелена трева.
    Рашките винаги са се еали сами, и сега ще е така.
    А милиардите са 300,и путиновите са 200 и още 200 незнайни, и сичките са у европа и ще му ги вземат щото на тоя свят всеки си плаща за гяволъка.
    А можеше да си кара 107метровата яхта по островите с чашка с чадърче и най елитните "дами" в света да са негови, ама он че прай ссср отново, страшен будала.
    ХА ХА ХА ХА ХА

    20:19 19.12.2025

  • 31 Гост

    0 0 Отговор
    Зеленски не е Украйна, никога не е бил легитимно избран президент, но това не е важно за "миротворците", пазители на човечеството...😂, които са толкова прави и силни, че не посмяха да посегнат на народна руска пара...🤣

    20:23 19.12.2025

  • 32 ХА ХА

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "РФ е въздух под налягане !":

    Абе гледам картинката и се чудим кво ли ше стане на един референдум на това червеното след като пуся им строши къщите.

    20:27 19.12.2025

  • 33 Боруна Лом

    1 0 Отговор
    САМО ТРОШАТ НАРОДНА ПАРА

    Коментиран от #36, #37

    20:28 19.12.2025

  • 34 ХА ХА

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Папата":

    Е, знаеме че си мърляч, дано попаднеш на доматена люспа.

    20:29 19.12.2025

  • 35 ХА ХА

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "ФЕЙК":

    Палачии дете, башати е невиненннн.

    20:33 19.12.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 ХА ХА, бразилците

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Боруна Лом":

    От лом от кога разбират от народна пара.

    20:39 19.12.2025

  • 38 ПРЕДСТОИ ДА ВИДИМ

    1 0 Отговор
    УРСУЛА НА ПЛАЖА ПО МОНОКИНИ !

    20:40 19.12.2025

  • 39 ?????

    1 0 Отговор
    То даже не е интересно.
    Днес Путин го каза.
    В Анкоридж направихме някакви компромиси.
    Топката е при европейците.
    Или по нататък следете стрелките на картите.
    Да напомням ли пак за Минските договорености 2015 г., за преговорите в Истанбул 2022 г. и за тва кво беше тогава и кво е сега?
    А? Умнокрасивитета? Кои от всичките тия условия бяха най-добри за бившата УССР?

    20:42 19.12.2025

  • 40 шопо

    1 0 Отговор
    България ще налее 50 милиарда евро само от влоговете на народа

    20:43 19.12.2025

  • 41 Т.КОЛЕВ

    0 0 Отговор
    АЛИЛУЯ. ТИЯ СЕ СКЪСАХА ОТ ПРЕГОВОЕИ ПО МЕЖДУ СИ. САМО ЧЕ БЕЗ КРЪЧМАРЯ. НАКРАЯ ДАНО ДА Е СКОРО СРЕЩАТА КАТО ПО ВАЖНО С ПУТИН ДА НЕ СЕ ОКАЖАТ НАПЪНИТЕ ИМ ДО СЕГА ЕДНО НИЩО. ЩЕ ВИДИМ. НО Е МАЛКО ВЕРОЯТНО БЕЗ КРЪЧМАР ДА СА СЪТВОРИЛИ ПРИВМЛИВ ПЛАН ЗА МИР КОЙТО СЪС СИГОРНОСТ ПАК ЩЕ БЪДЕ ПРЕПРАВЯН ДО.ОДОВОЛЕТВОРЯВАНЕ НА ВСИЧКО КОЕТО ИСКА И КАКТО ИСКА РУСИЯ.

    20:51 19.12.2025