Важен уикенд! Преговори за Украйна предстоят в Маями

Преговори за Украйна в различен формат предстоят в Маями през уикенда, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Стив Уиткоф, пратеникът на президента на САЩ Доналд Тръмп, ще се срещне днес със съветниците по въпросите на националната сигурност на Украйна и трите европейски сили – Франция, Германия и Великобритания.

През почивните дни Уиткоф и зетят на Тръмп, Джаред Къшнър, ще разговарят с руска делегация, каза служител на Белия дом пред Ройтерс.

Тези срещи ще се състоят на фона на опитите за договаряне на споразумение за слагане на край на войната в Украйна.