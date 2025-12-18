Новини
Виктор Орбан: По-нататъшното предоставяне на пари на Украйна означава още война
Виктор Орбан: По-нататъшното предоставяне на пари на Украйна означава още война

18 Декември, 2025 14:39 953 48

Унгарският премиер Орбан смята идеята за продължаващо финансиране на Украйна от страните от ЕС за опасна, тъй като тя ще удължи военния конфликт с Русия

Виктор Орбан: По-нататъшното предоставяне на пари на Украйна означава още война - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Унгарският премиер Виктор Орбан смята идеята за продължаващо финансиране на Украйна от страните от ЕС за опасна, тъй като тя ще удължи военния конфликт с Русия, предава ТАСС, цитирана от Фокус.

В разговор с репортери преди срещата на върха на ЕС в Брюксел, премиерът на Унгария изрази отново несъгласието си с предоставянето на военна помощ на Украйна по какъвто и да е начин, независимо дали чрез експроприация на замразени руски активи на Запад или чрез съвместен заем от европейски страни.

"Не искам Европейският съюз да бъде замесен във война. А предоставянето на пари на Украйна означава война“, категоричен е Орбан.

Той отбеляза още, че смята инициативата за експроприация на руски активи за неосъществима, тъй като преговорите по този въпрос са "стигнали до задънена улица“. Той заяви, че предложението на Европейската комисия по този въпрос "не се радва на достатъчна подкрепа на най-високо ниво“.

Според Орбан изземването на руски активи и прехвърлянето им на Украйна няма да доведе до мир, а точно обратното: "Това означава удължаване на войната“, обобщава премиерът.

Белгия
  • 1 Българин

    8 9 Отговор
    Орбане, а Венецуела на кой я остава. Земи ги спаси тях!
    Че там да не стане някоя война и да загинат милиони!

    Коментиран от #3, #6, #27

    14:43 18.12.2025

  • 2 Европеец

    12 9 Отговор
    Заглавието е вярно.... Европа ще дава въпреки че няма пари да поддържа войната в Украйна, но мерака си им остава....

    Коментиран от #12

    14:43 18.12.2025

  • 3 Красимир

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Всички по реда си.

    14:45 18.12.2025

  • 4 съответно също

    12 8 Отговор
    купувайки руски газ и петрол Орбан финансира войната.
    Кого финансира защитаващата страна или агресора е дребната разлика.

    Коментиран от #8, #25

    14:45 18.12.2025

  • 5 Фактииии,факти,

    15 17 Отговор
    докога ще ни занимавате с тоя унгарски мръшляк бе?

    14:46 18.12.2025

  • 6 Хи хи

    8 11 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Че ква му е Венецуела на Орбан да я спасява ?? Да не би Венецуела да е в ЕС ?? Виж, Унгария е в ЕС, и е пряко засегната при война с Русия !! Както и ние !!

    14:48 18.12.2025

  • 7 Късно е либе

    9 8 Отговор
    Така са путлерастите. Скачат, посягат репчат се и накрая като им отвъртиш два шамара стават най-големите пацифисти.

    Коментиран от #10

    14:48 18.12.2025

  • 8 Хи хи

    1 8 Отговор

    До коментар #4 от "съответно също":

    Орбан получава нещо, пък вещиците урсуля и кая искат да откраднат парите на Русия !!

    Коментиран от #22

    14:50 18.12.2025

  • 9 Пламен

    10 9 Отговор
    Има работещо решение.
    Спират се евро фондовете за Унгария и Словакия и пари за бранеща се от фашистката руска агресия Украйна ще има

    Коментиран от #46

    14:51 18.12.2025

  • 10 Хи хи

    4 5 Отговор

    До коментар #7 от "Късно е либе":

    За кое е късно ??? Никво решение да се конфискуват парите на Русия няма !!

    Коментиран от #13, #18

    14:51 18.12.2025

  • 11 Атина Палада

    5 8 Отговор
    Зеленски държи с корупционни компромати Евролидерите и сега ще си ги цоца ,колкото поиска!

    14:51 18.12.2025

  • 12 Европеец

    9 9 Отговор

    До коментар #2 от "Европеец":

    Току-що прочетох предната статия, от която разбрах, че Урсула ще държи европейците в капа н докато не е одобрят вариант за финансиране на Украйна..... За пореден път в се убеждавам, че Урсула при връща Европейския съюз в една тоталитарна организация..... Франция, Англия тотално задлъжнели, но не обявяват фалит.... Германия трета година в рецесия, но все още има пари.... Украйна е не е член на Европейския съюз, но под диктата на урсулата всички ние членове трябва да издържаме администрацията, пенсионерите и армията на Украйна...... Що за наглост е и глупаво поведение, ако един мъж дава всичките си пари на любовницата, а оставя жена си децата си в нищета....

    14:53 18.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Цялата работа

    9 2 Отговор
    Се нарича Закарпатие! Там е заровено кучето на Орбан.Той се надява(Или пък му е обещано лично от Путин), че при една победна за Русия война тя ще си вземе каквото иска, а наградата за Орбан ще бъдат земите на Закарпатието, в които живеят етнически Унгарци и които земи са загубени след края на Първата Световна Война.Ако това стане Орбан ще бъде обявен за национален герой!.Поради тази причина Унгария яростно блокира всякакви разговори за Украйна, не иска да се дават пари за нея, не иска да бъде приета в ЕС и всякакви други процедурни хватки поради изброените по-горе причини! А дано, ама надали!

    Коментиран от #20

    14:56 18.12.2025

  • 15 Ти да видиш

    4 7 Отговор
    Означава и още финансово натоварване на европейците, които сме цъфнали и връзваме и без това.

    14:57 18.12.2025

  • 16 лице мер

    7 2 Отговор
    А парите, които Унгария плаща на Русия за какво отиват? За насърчаване на биоразнообразието?

    14:57 18.12.2025

  • 17 Бялджип

    8 5 Отговор
    Европа с тези "лидери" е готова да хвърли цялата организация в колапс, за да поддържа Зеленски. Прави го със замах...

    14:58 18.12.2025

  • 18 Атина Палада

    5 7 Отговор

    До коментар #10 от "Хи хи":

    Има! Урсула отстъпи вчера! Малко преди това ,Вашингтон излезе със: "Съветваме Брюксел да не прибягва до замразените руски активи"! Само няколко часа по късно Урсула е отстъпила и Коща излезе и каза ,че видите ли Белгия продължавала да настоява да не се пипат руските активи и ние не можем да я принуждаваме!
    Брей,тия съвети бре:)))) Да не би да са й подшушнали нещо за белезници ..Те от Вашингтон така ги усмиряват...ЦРУ знае всичко за всеки корупционен цент в Брюксел .

    14:58 18.12.2025

  • 19 Гориил

    6 9 Отговор
    Не е ли ясно? Войната в Украйна беше разпалена от Запада чрез разширяването на НАТО и превратите в Киев (което уплаши Москва и принуди Русия да отвърне на удара).

    Коментиран от #44

    14:59 18.12.2025

  • 20 Българин

    6 2 Отговор

    До коментар #14 от "Цялата работа":

    Орбан ще получи Закарпатието, когато стане гаулайтер на Венгерската Народна Република.
    И нито минута преди това.

    Коментиран от #26

    15:00 18.12.2025

  • 21 Архимандрисандрит Бибиян

    6 0 Отговор
    Органа си пази леба!

    15:01 18.12.2025

  • 22 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀

    9 1 Отговор

    До коментар #8 от "Хи хи":

    Ти пък какво си се загрижил за чуждите пари, за пари откраднати от поробените народи от московските терористи.
    Гледай как те крадат кремълските слуги кРадев, бойко и Шиши.

    Коментиран от #28

    15:02 18.12.2025

  • 23 Хи хи

    3 9 Отговор
    Орбан е като огромен трън в 3agниците на жендърите, опитат се да седнат, а той им се забива !! Така го мразят, но човека работи за интересите на Унгария !!

    15:02 18.12.2025

  • 24 !!!?

    9 2 Отговор
    Същото важи и за Кремъл - търпението на мужика към Путлер удължава войната в Украйна !!!?

    15:03 18.12.2025

  • 25 Мурка

    3 7 Отговор

    До коментар #4 от "съответно също":

    а ПАРИТЕ НА ПФАИЗЕР кого ФИНАНСИРАХА

    Коментиран от #41

    15:05 18.12.2025

  • 26 Гориил

    12 7 Отговор

    До коментар #20 от "Българин":

    Примерът на Орбан доказва, че прекомерното търпение и мекотеене превръщат българското общество в жертви и водят до ограбване на страната.Вместо богатство и просперитет, жертвата се превръща в донор за престъпната общност.

    15:05 18.12.2025

  • 27 нннн

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Сега и на Венецуела ли да даваме?
    ,,Дайте да дадем" много го мразя. Да направят банкови сметки за Украйна, Венецуела, Остров Тамбукту... Който иска, да внася. Който не ще - не.
    Абе как някой ще дава от общите пари(и мои), без всички да са съгласни?!

    15:05 18.12.2025

  • 28 Хи хи

    1 7 Отговор

    До коментар #22 от "ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀":

    Загрижил съм се, щото ако урсуля и кая вещиците откраднат парите, после Русия ще вземе територии от ЕС, не се знае кои ще са тия територии, може да са нашите !! Ти искаш ли да ти отнемат територии ??!!

    15:05 18.12.2025

  • 29 Пацо

    6 1 Отговор
    Унгарски м.нгал
    Именно като такъв е взимал стипендия от Сорос....защото е представлявал ромския етнос в Унгария

    Коментиран от #38

    15:06 18.12.2025

  • 30 "Всякога проклета Русия" по Раковски

    9 3 Отговор
    Като гледам, копейките са по загрижени за парите на "Всякога проклета Русия" по Раковски, от колкото от парите, които губим от управлението на борисов, пеевки и радев, голяма част, от които заминават в посока Москва.

    Коментиран от #37

    15:06 18.12.2025

  • 31 Анонимен

    0 8 Отговор
    Историята учи ,изглежда Орбан си е научил отлично урока за ВСВ,когато край Сталинград ги сполетя несполука.Това се случи в края на 1942година.Тогава група армии Юг на Вермахта ,включващи елитната 6-армия , унгарски , италиански и румънски армейски формирования бяха обкръжени и безмилостно унижени от болшевиките.Никога не е късно да станеш за посмешище.Лично Фюрерът забранява, след това трагично събитие, съюзнически сили да участват заедно с немските сили във военни действия на Източният фронт.

    15:06 18.12.2025

  • 32 Браво на Орбан в случая

    3 8 Отговор
    Няма какво друго да се каже

    15:07 18.12.2025

  • 33 Атлантист+

    2 9 Отговор
    Продължаване на Войната - това искат атлантистите на Европа, руска подлога - Русия да бъде победена и да няма думата за нищо - Нещо като след Кримската война през 19-век, когато Франция, Англия и Турция натриват носа на ватенките

    15:08 18.12.2025

  • 34 Аааа, няма проблем

    3 6 Отговор
    То нашето малоумно премиерче дЖилезку и кухото ционистче ГЕЙргиев ще го поемат мощно. Ама всякакви гаранции ще дадат ...чи как...

    15:09 18.12.2025

  • 35 !!!?

    9 1 Отговор
    Орбан Сороса е един откровен подлец...нечистоплътна подлога на Путлер и въртиопашка на Тръмп !!!?

    15:09 18.12.2025

  • 36 Европейски терлик плетен на една

    1 6 Отговор
    кука със смарт чип.
    Дори и на Сащ им писна да дават на просяка, но европата е отворила задни бузи и се е навела та дава ли дава.Дори си прави само санкции в нейна не полза.
    ЗАЩО ЛИ?

    15:11 18.12.2025

  • 37 Хи хи

    1 6 Отговор

    До коментар #30 от ""Всякога проклета Русия" по Раковски":

    Загрижили сме се, щото Русия ще дойде за всяка копейка и ще ти я изкара през носа !! Ти знайш ли колко копейки са тва ??! Един долар е един тон копейки, а ся си представи, че ти ги изкарват отдолу нагоре !!

    15:11 18.12.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Бюджет 2026 а? ....

    0 5 Отговор
    Бюджет ....Това беше и целта на гнусните атлантици от всички възможни партии.Да влезем в 2026 година със Старият бюджет, хората не са важни и парите да отидат директно за НАТО, тенекии и Украйна..... Няма значение атлантиците от коя партия са, те са еднакво вредни. Те са истинският враг на хората. Запомнете и го разберете хора. Атлантик ли е, все е смет. Все е вреден и все нещо му хлопа в кратуната...

    15:12 18.12.2025

  • 40 Гориил

    10 7 Отговор
    В същото време Унгария никога не е била приятел на Москва, а унгарското общество има изключително студено отношение към Русия. Това не се дължи само на антисталинските протести от 1956 г. Основната причина за това отчуждение бяха, са и винаги ще бъдат ужасяващите престъпления и безпрецедентната жестокост на унгарската армия срещу руските цивилни през 1941-1942 г. Унгарците разбират, че руснаците никога няма да им простят.

    15:13 18.12.2025

  • 41 С парите

    2 4 Отговор

    До коментар #25 от "Мурка":

    на европейците финансираха фармацевтичен европейски гигант, предложил модерна ефективна конкурентна ваксина на американската и на руската, срещу китайския вирус и се справиха с вирусната китайска диверсия.

    Коментиран от #43

    15:16 18.12.2025

  • 42 Тази

    3 1 Отговор
    руска тротинетка повтаря че помощта за жертвата означавало война, докато неговият господар Путин не спира войната. Малко като "не ме гледай какво правя а ме слушай какво ти говоря"

    15:21 18.12.2025

  • 43 Атина Палада

    0 1 Отговор

    До коментар #41 от "С парите":

    Ха ха ха ,да така е, европейският "гигант" до онзи момент произвеждаше виагра и хоп...за една нощ запроизвежда ваксини за ковидА на А.нтъни Ф.аучи !

    15:25 18.12.2025

  • 44 Повтаряте

    3 2 Отговор

    До коментар #19 от "Гориил":

    едни и същи глупости. Украйна била виновна че е нападната. Все едно съседът ми да нахлуе в моя апартамент, да ми отнеме една стая и да твърди че аз съм агресорът (в моя апартамент) а той само се защитава (пак в моя апартамент). То бива наглост ама кой слабоумен би се хванал на тази руска измишльотина?

    Коментиран от #45

    15:26 18.12.2025

  • 45 Атина Палада

    2 1 Отговор

    До коментар #44 от "Повтаряте":

    Ами като съседа ти е собственик на апартамента ти и те е оставил там да живееш ,а ти започнеш да му вадиш нож,ще нахлуе и ще те изхвърли като м.ръсно к.оте от своя си апартамент.

    15:29 18.12.2025

  • 46 Огнян

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Пламен":

    Хи хи хи
    Няма а стигнЪт по лесно е да откраднем от някъде, ама требе а питаме зиленото шмъркало на кого и как да дадем рушветче и тогава щима и за нас......

    15:34 18.12.2025

  • 47 Унгариците

    1 0 Отговор
    Са Мъдри.!!!
    Ще си върнат закарпатието без война !!!

    15:36 18.12.2025

  • 48 касата

    0 0 Отговор
    Орбан се оказа по-голям смотаняк и палячо, даже и от педофила Путин!

    15:36 18.12.2025

