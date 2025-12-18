Виктор Орбан: По-нататъшното предоставяне на пари на Украйна означава още война

Унгарският премиер Виктор Орбан смята идеята за продължаващо финансиране на Украйна от страните от ЕС за опасна, тъй като тя ще удължи военния конфликт с Русия, предава ТАСС, цитирана от Фокус.



В разговор с репортери преди срещата на върха на ЕС в Брюксел, премиерът на Унгария изрази отново несъгласието си с предоставянето на военна помощ на Украйна по какъвто и да е начин, независимо дали чрез експроприация на замразени руски активи на Запад или чрез съвместен заем от европейски страни.



"Не искам Европейският съюз да бъде замесен във война. А предоставянето на пари на Украйна означава война“, категоричен е Орбан.



Той отбеляза още, че смята инициативата за експроприация на руски активи за неосъществима, тъй като преговорите по този въпрос са "стигнали до задънена улица“. Той заяви, че предложението на Европейската комисия по този въпрос "не се радва на достатъчна подкрепа на най-високо ниво“.



Според Орбан изземването на руски активи и прехвърлянето им на Украйна няма да доведе до мир, а точно обратното: "Това означава удължаване на войната“, обобщава премиерът.

