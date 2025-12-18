Виктор Орбан: По-нататъшното предоставяне на пари на Украйна означава още война

Унгарският премиер Виктор Орбан смята идеята за продължаващо финансиране на Украйна от страните от ЕС за опасна, тъй като тя ще удължи военния конфликт с Русия, предава ТАСС, цитирана от Фокус.
В разговор с репортери преди срещата на върха на ЕС в Брюксел, премиерът на Унгария изрази отново несъгласието си с предоставянето на военна помощ на Украйна по какъвто и да е начин, независимо дали чрез експроприация на замразени руски активи на Запад или чрез съвместен заем от европейски страни.
"Не искам Европейският съюз да бъде замесен във война. А предоставянето на пари на Украйна означава война“, категоричен е Орбан.
Той отбеляза още, че смята инициативата за експроприация на руски активи за неосъществима, тъй като преговорите по този въпрос са "стигнали до задънена улица“. Той заяви, че предложението на Европейската комисия по този въпрос "не се радва на достатъчна подкрепа на най-високо ниво“.
Според Орбан изземването на руски активи и прехвърлянето им на Украйна няма да доведе до мир, а точно обратното: "Това означава удължаване на войната“, обобщава премиерът.
1 Българин
Че там да не стане някоя война и да загинат милиони!
14:43 18.12.2025
2 Европеец
14:43 18.12.2025
3 Красимир
До коментар #1 от "Българин":Всички по реда си.
14:45 18.12.2025
4 съответно също
Кого финансира защитаващата страна или агресора е дребната разлика.
14:45 18.12.2025
5 Фактииии,факти,
14:46 18.12.2025
6 Хи хи
До коментар #1 от "Българин":Че ква му е Венецуела на Орбан да я спасява ?? Да не би Венецуела да е в ЕС ?? Виж, Унгария е в ЕС, и е пряко засегната при война с Русия !! Както и ние !!
14:48 18.12.2025
7 Късно е либе
14:48 18.12.2025
8 Хи хи
До коментар #4 от "съответно също":Орбан получава нещо, пък вещиците урсуля и кая искат да откраднат парите на Русия !!
14:50 18.12.2025
9 Пламен
Спират се евро фондовете за Унгария и Словакия и пари за бранеща се от фашистката руска агресия Украйна ще има
14:51 18.12.2025
10 Хи хи
До коментар #7 от "Късно е либе":За кое е късно ??? Никво решение да се конфискуват парите на Русия няма !!
14:51 18.12.2025
11 Атина Палада
14:51 18.12.2025
12 Европеец
До коментар #2 от "Европеец":Току-що прочетох предната статия, от която разбрах, че Урсула ще държи европейците в капа н докато не е одобрят вариант за финансиране на Украйна..... За пореден път в се убеждавам, че Урсула при връща Европейския съюз в една тоталитарна организация..... Франция, Англия тотално задлъжнели, но не обявяват фалит.... Германия трета година в рецесия, но все още има пари.... Украйна е не е член на Европейския съюз, но под диктата на урсулата всички ние членове трябва да издържаме администрацията, пенсионерите и армията на Украйна...... Що за наглост е и глупаво поведение, ако един мъж дава всичките си пари на любовницата, а оставя жена си децата си в нищета....
14:53 18.12.2025
14 Цялата работа
14:56 18.12.2025
15 Ти да видиш
14:57 18.12.2025
16 лице мер
14:57 18.12.2025
17 Бялджип
14:58 18.12.2025
18 Атина Палада
До коментар #10 от "Хи хи":Има! Урсула отстъпи вчера! Малко преди това ,Вашингтон излезе със: "Съветваме Брюксел да не прибягва до замразените руски активи"! Само няколко часа по късно Урсула е отстъпила и Коща излезе и каза ,че видите ли Белгия продължавала да настоява да не се пипат руските активи и ние не можем да я принуждаваме!
Брей,тия съвети бре:)))) Да не би да са й подшушнали нещо за белезници ..Те от Вашингтон така ги усмиряват...ЦРУ знае всичко за всеки корупционен цент в Брюксел .
14:58 18.12.2025
19 Гориил
14:59 18.12.2025
20 Българин
До коментар #14 от "Цялата работа":Орбан ще получи Закарпатието, когато стане гаулайтер на Венгерската Народна Република.
И нито минута преди това.
15:00 18.12.2025
21 Архимандрисандрит Бибиян
15:01 18.12.2025
22 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀
До коментар #8 от "Хи хи":Ти пък какво си се загрижил за чуждите пари, за пари откраднати от поробените народи от московските терористи.
Гледай как те крадат кремълските слуги кРадев, бойко и Шиши.
15:02 18.12.2025
23 Хи хи
15:02 18.12.2025
24 !!!?
15:03 18.12.2025
25 Мурка
До коментар #4 от "съответно също":а ПАРИТЕ НА ПФАИЗЕР кого ФИНАНСИРАХА
15:05 18.12.2025
26 Гориил
До коментар #20 от "Българин":Примерът на Орбан доказва, че прекомерното търпение и мекотеене превръщат българското общество в жертви и водят до ограбване на страната.Вместо богатство и просперитет, жертвата се превръща в донор за престъпната общност.
15:05 18.12.2025
27 нннн
До коментар #1 от "Българин":Сега и на Венецуела ли да даваме?
,,Дайте да дадем" много го мразя. Да направят банкови сметки за Украйна, Венецуела, Остров Тамбукту... Който иска, да внася. Който не ще - не.
Абе как някой ще дава от общите пари(и мои), без всички да са съгласни?!
15:05 18.12.2025
28 Хи хи
До коментар #22 от "ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀":Загрижил съм се, щото ако урсуля и кая вещиците откраднат парите, после Русия ще вземе територии от ЕС, не се знае кои ще са тия територии, може да са нашите !! Ти искаш ли да ти отнемат територии ??!!
15:05 18.12.2025
29 Пацо
Именно като такъв е взимал стипендия от Сорос....защото е представлявал ромския етнос в Унгария
15:06 18.12.2025
30 "Всякога проклета Русия" по Раковски
15:06 18.12.2025
31 Анонимен
15:06 18.12.2025
32 Браво на Орбан в случая
15:07 18.12.2025
33 Атлантист+
15:08 18.12.2025
34 Аааа, няма проблем
15:09 18.12.2025
35 !!!?
15:09 18.12.2025
36 Европейски терлик плетен на една
Дори и на Сащ им писна да дават на просяка, но европата е отворила задни бузи и се е навела та дава ли дава.Дори си прави само санкции в нейна не полза.
ЗАЩО ЛИ?
15:11 18.12.2025
37 Хи хи
До коментар #30 от ""Всякога проклета Русия" по Раковски":Загрижили сме се, щото Русия ще дойде за всяка копейка и ще ти я изкара през носа !! Ти знайш ли колко копейки са тва ??! Един долар е един тон копейки, а ся си представи, че ти ги изкарват отдолу нагоре !!
15:11 18.12.2025
39 Бюджет 2026 а? ....
15:12 18.12.2025
40 Гориил
15:13 18.12.2025
41 С парите
До коментар #25 от "Мурка":на европейците финансираха фармацевтичен европейски гигант, предложил модерна ефективна конкурентна ваксина на американската и на руската, срещу китайския вирус и се справиха с вирусната китайска диверсия.
15:16 18.12.2025
42 Тази
15:21 18.12.2025
43 Атина Палада
До коментар #41 от "С парите":Ха ха ха ,да така е, европейският "гигант" до онзи момент произвеждаше виагра и хоп...за една нощ запроизвежда ваксини за ковидА на А.нтъни Ф.аучи !
15:25 18.12.2025
44 Повтаряте
До коментар #19 от "Гориил":едни и същи глупости. Украйна била виновна че е нападната. Все едно съседът ми да нахлуе в моя апартамент, да ми отнеме една стая и да твърди че аз съм агресорът (в моя апартамент) а той само се защитава (пак в моя апартамент). То бива наглост ама кой слабоумен би се хванал на тази руска измишльотина?
15:26 18.12.2025
45 Атина Палада
До коментар #44 от "Повтаряте":Ами като съседа ти е собственик на апартамента ти и те е оставил там да живееш ,а ти започнеш да му вадиш нож,ще нахлуе и ще те изхвърли като м.ръсно к.оте от своя си апартамент.
15:29 18.12.2025
46 Огнян
До коментар #9 от "Пламен":Хи хи хи
Няма а стигнЪт по лесно е да откраднем от някъде, ама требе а питаме зиленото шмъркало на кого и как да дадем рушветче и тогава щима и за нас......
15:34 18.12.2025
47 Унгариците
Ще си върнат закарпатието без война !!!
15:36 18.12.2025
48 касата
15:36 18.12.2025