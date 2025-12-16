Новини
Александър Лукашенко: Николас Мадуро е добре дошъл в Беларус, ако реши да напусне Венецуела

16 Декември, 2025 20:55 615 19

През последните месеци САЩ струпаха военна сила в южната част на Карибско море и започнаха да нанасят удари по плавателни съдове, които Вашингтон смята, че са използвани от наркотрафиканти

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на Беларус Александър Лукашенко заяви в интервю за американската телевизия "Нюзмакс", че венецуелският му колега Николас Мадуро е добре дошъл в страната му, ако се откаже от държавния си пост, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Лукашенко обаче посочи, че този въпрос не е бил обсъждан с Мадуро.

През последните месеци САЩ струпаха военна сила в южната част на Карибско море и започнаха да нанасят удари по плавателни съдове, които Вашингтон смята, че са използвани от наркотрафиканти. Освен това президентът Доналд Тръмп заяви, че скоро във Венецуела могат да започнат и сухопътни операции на американската армия.

Каракас обвини Вашингтон, че се опитва да свали венецуелското правителство, за да сложи ръка върху огромните петролни запаси на страната.

Лукашенко каза в интервюто си за "Нюзмакс", че Беларус и Венецуела имат дългогодишни отношения и че Мадуро е добре дошъл в Минск, стига да има такова желание.

"Мадуро никога не ни е бил враг или неприятел. Ако иска да дойде в Беларус, вратата е отворена", каза Лукашенко. "Но честно да ви кажа този въпрос никога не е бил обсъждан. Мадуро не е човек, който ще подаде оставка или ще избяга, той е героичен мъж", добави беларуският лидер.

Лукашенко също така отбеляза, че би се радвал да обсъди въпроса за Венецуела и други теми с президента Тръмп.


Беларус
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 сикара сикуро

    7 5 Отговор
    Мършите започват да се събират.

    Коментиран от #3

    20:59 16.12.2025

  • 2 Александър Лукашенко:

    2 4 Отговор
    тиквата е добре дошъл в Беларус с чекмеджетата, ако реши да напусне бг ако го подгонят

    21:01 16.12.2025

  • 3 сикара лапни сикуро

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "сикара сикуро":

    дето зееш

    Коментиран от #5

    21:02 16.12.2025

  • 4 Кривоверен алкаш

    5 3 Отговор
    Краставите кучета се поддържат,нали се броят на пръсти..

    21:03 16.12.2025

  • 5 гост

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "сикара лапни сикуро":

    по добре в нежният ти г..

    Коментиран от #8

    21:04 16.12.2025

  • 6 Лукашенко

    4 4 Отговор
    Е голям ръководител.
    10 степени над евротъпанарите

    21:05 16.12.2025

  • 7 Един

    5 3 Отговор
    А Лукашенко ако реши да напусне Беларус е добре дошъл в Хага.

    Коментиран от #10

    21:06 16.12.2025

  • 8 Ха ХаХа

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "гост":

    Твоят е разпердушинен от римляните

    Коментиран от #9

    21:06 16.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Шефът на Хага Хан

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "Един":

    е отстранен заради корупция.
    Лукашенко си го слага на....
    Да не говорим за Путин

    21:08 16.12.2025

  • 11 Ха ХаХа

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "гост":

    Протекъл си от всякъде бе гьотверен разпраскан

    Коментиран от #12

    21:09 16.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Сатана Z

    2 1 Отговор
    Министерството на отбраната на САЩ публикува кадри от унищожаването на три лодки за контрабанда на наркотици в източната част на Тихия океан от ракети AGM-114 Hellfire, изстреляни от дронове AC-130J Ghostriders и MQ-9 Reaper. Осем души бяха убити при ударите.
    „Венити Феър“ публикува забележителен коментар на началника на кабинета на Белия дом Сузи Уайлс относно стратегията на Тръмп за Венецуела.

    „Той(Тръмп)иска да продължи да взривява лодки, докато Мадуро не се моли за милост. И хора, които знаят повече за това от мен, казват, че ще го направи“, каза Уайлс.

    Изявлението на Уайлс противоречи на официалната позиция на администрацията, която е, че потапянето на лодки са насочени към спиране на трафика на наркотици, а не към смяна на режима.

    21:12 16.12.2025

  • 14 Архимандрисандрит Бибиян

    3 0 Отговор
    Долен Тъп може да го уредил таме за размяна с политически белоруски затворници

    21:13 16.12.2025

  • 15 Лукашенко

    3 2 Отговор
    ЕС разреши освен еднополови бракове между физически лица и такива между юридически лица

    21:16 16.12.2025

  • 16 Ебонитовата пръчка

    3 2 Отговор
    Картофения гей си предлага услугите

    Коментиран от #18

    21:16 16.12.2025

  • 17 Медведев

    3 2 Отговор
    Все повече жени от Европа се оплакват от простатит

    21:18 16.12.2025

  • 18 Затова ли

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Ебонитовата пръчка":

    Като те натегли очите ти изхвърчаха на ластик

    21:19 16.12.2025

  • 19 Самарянив

    0 1 Отговор
    Ще тръгне с милиард и нагоре.Бих го прибрал,хора сме.

    21:23 16.12.2025

