Александър Лукашенко: Николас Мадуро е добре дошъл в Беларус, ако реши да напусне Венецуела

Президентът на Беларус Александър Лукашенко заяви в интервю за американската телевизия "Нюзмакс", че венецуелският му колега Николас Мадуро е добре дошъл в страната му, ако се откаже от държавния си пост, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Лукашенко обаче посочи, че този въпрос не е бил обсъждан с Мадуро.
През последните месеци САЩ струпаха военна сила в южната част на Карибско море и започнаха да нанасят удари по плавателни съдове, които Вашингтон смята, че са използвани от наркотрафиканти. Освен това президентът Доналд Тръмп заяви, че скоро във Венецуела могат да започнат и сухопътни операции на американската армия.
Каракас обвини Вашингтон, че се опитва да свали венецуелското правителство, за да сложи ръка върху огромните петролни запаси на страната.
Лукашенко каза в интервюто си за "Нюзмакс", че Беларус и Венецуела имат дългогодишни отношения и че Мадуро е добре дошъл в Минск, стига да има такова желание.
"Мадуро никога не ни е бил враг или неприятел. Ако иска да дойде в Беларус, вратата е отворена", каза Лукашенко. "Но честно да ви кажа този въпрос никога не е бил обсъждан. Мадуро не е човек, който ще подаде оставка или ще избяга, той е героичен мъж", добави беларуският лидер.
Лукашенко също така отбеляза, че би се радвал да обсъди въпроса за Венецуела и други теми с президента Тръмп.
13 Сатана Z
„Венити Феър“ публикува забележителен коментар на началника на кабинета на Белия дом Сузи Уайлс относно стратегията на Тръмп за Венецуела.
„Той(Тръмп)иска да продължи да взривява лодки, докато Мадуро не се моли за милост. И хора, които знаят повече за това от мен, казват, че ще го направи“, каза Уайлс.
Изявлението на Уайлс противоречи на официалната позиция на администрацията, която е, че потапянето на лодки са насочени към спиране на трафика на наркотици, а не към смяна на режима.
21:12 16.12.2025
