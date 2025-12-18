Александър Лукашенко: Време е американците да признаят, че превратът им в Беларус пропадна

Беларуският президент Александър Лукашенко заяви, че отношенията между Минск и Вашингтон биха могли да се подобрят, като възможна отправна точка посочи признаването от страна на САЩ, че опитът на Запада да обърне резултатите от президентските избори в Беларус през 2020 г. е бил неуспешен. Това каза Лукашенко в интервю за американската медия Newsmax, публикувано в сряда.
Официалните резултати от изборите през 2020 г., според които Лукашенко спечели шести мандат, предизвикаха безпрецедентни масови протести в страната, като демонстрантите и опозицията обвиниха властите в изборни измами. Русия изрази подкрепа за Лукашенко, докато Съединените щати и други западни държави отказаха да признаят легитимността му. В отговор на протестите беларуските власти арестуваха хиляди демонстранти.
В интервюто си Лукашенко заяви, че беларусите и американците са прагматици и могат да постигнат разбирателство. Той твърди, че западната кампания за натиск срещу управлението му е претърпяла неуспех. "Казах на вашите колеги, които дойдоха тук: трябва да знаете как да признавате поражението. Ако една голяма страна като САЩ е организирала атака срещу нас през 2020 г. и е загубила, това е отправна точка", каза той. По думите му не е нужно публично да се признава загуба, но това може да бъде основа за "спокоен разговор и движение напред".
След изборите през 2020 г., както и заради предполагаеми нарушения на човешките права и решението на Лукашенко да позволи на Русия да използва беларуска територия за инвазията в Украйна през 2022 г., САЩ и техни съюзници наложиха санкции срещу Беларус.
В последните месеци американски представители са посещавали страната с цел подобряване на отношенията и освобождаване на активисти, които Западът определя като политически затворници. Американският пратеник за Беларус Джон Коул, който е присъствал по време на интервюто, миналата седмица е съдействал за постигането на споразумение за освобождаването на 123 задържани лица.
Лукашенко подчерта, че Беларус иска добри отношения със Съединените щати. "Защо имаме лоши отношения с американците? Направили ли сме нещо лошо на Съединените американски щати? Не. Тогава защо ни гледате с такова недоверие?", попита той. Президентът добави, че не иска проблемите, възникнали по време на неговото управление, да бъдат прехвърляни върху следващото поколение.
Той допусна и възможността за сътрудничество между Минск и Вашингтон по международни въпроси, включително за разрешаване на разногласията на САЩ с Венецуела - страна, с чието ръководство Лукашенко поддържа добри отношения. "Можем ли да работим заедно там? Да, можем", заяви беларуският президент.
