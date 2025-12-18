Новини
Свят »
Беларус »
Александър Лукашенко: Време е американците да признаят, че превратът им в Беларус пропадна

18 Декември, 2025 12:39 1 124 24

  • александър лукашенко-
  • беларус-
  • цру-
  • сащ

Официалните резултати от изборите през 2020 г., според които Лукашенко спечели шести мандат, предизвикаха безпрецедентни масови протести в страната, като демонстрантите и опозицията обвиниха властите в изборни измами

Александър Лукашенко: Време е американците да признаят, че превратът им в Беларус пропадна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Беларуският президент Александър Лукашенко заяви, че отношенията между Минск и Вашингтон биха могли да се подобрят, като възможна отправна точка посочи признаването от страна на САЩ, че опитът на Запада да обърне резултатите от президентските избори в Беларус през 2020 г. е бил неуспешен. Това каза Лукашенко в интервю за американската медия Newsmax, публикувано в сряда.

Официалните резултати от изборите през 2020 г., според които Лукашенко спечели шести мандат, предизвикаха безпрецедентни масови протести в страната, като демонстрантите и опозицията обвиниха властите в изборни измами. Русия изрази подкрепа за Лукашенко, докато Съединените щати и други западни държави отказаха да признаят легитимността му. В отговор на протестите беларуските власти арестуваха хиляди демонстранти.

В интервюто си Лукашенко заяви, че беларусите и американците са прагматици и могат да постигнат разбирателство. Той твърди, че западната кампания за натиск срещу управлението му е претърпяла неуспех. "Казах на вашите колеги, които дойдоха тук: трябва да знаете как да признавате поражението. Ако една голяма страна като САЩ е организирала атака срещу нас през 2020 г. и е загубила, това е отправна точка", каза той. По думите му не е нужно публично да се признава загуба, но това може да бъде основа за "спокоен разговор и движение напред".

След изборите през 2020 г., както и заради предполагаеми нарушения на човешките права и решението на Лукашенко да позволи на Русия да използва беларуска територия за инвазията в Украйна през 2022 г., САЩ и техни съюзници наложиха санкции срещу Беларус.

В последните месеци американски представители са посещавали страната с цел подобряване на отношенията и освобождаване на активисти, които Западът определя като политически затворници. Американският пратеник за Беларус Джон Коул, който е присъствал по време на интервюто, миналата седмица е съдействал за постигането на споразумение за освобождаването на 123 задържани лица.

Лукашенко подчерта, че Беларус иска добри отношения със Съединените щати. "Защо имаме лоши отношения с американците? Направили ли сме нещо лошо на Съединените американски щати? Не. Тогава защо ни гледате с такова недоверие?", попита той. Президентът добави, че не иска проблемите, възникнали по време на неговото управление, да бъдат прехвърляни върху следващото поколение.

Той допусна и възможността за сътрудничество между Минск и Вашингтон по международни въпроси, включително за разрешаване на разногласията на САЩ с Венецуела - страна, с чието ръководство Лукашенко поддържа добри отношения. "Можем ли да работим заедно там? Да, можем", заяви беларуският президент.


Беларус
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анджо

    8 16 Отговор
    Как така преврата е пропаднал, тоя много лъже. Тоя е на власт 30 години и ако това не е преврат нека някой да ми обясни какво е.

    Коментиран от #3, #4, #12, #13, #24

    12:42 18.12.2025

  • 2 Лечител

    9 4 Отговор
    Параноята и шизофренията не прощават на никого...

    Коментиран от #17

    12:43 18.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Време е

    8 13 Отговор

    До коментар #1 от "Анджо":

    Тръмп да бомбардира Кремъл с фашистите Башар Асад и Путлер!

    Коментиран от #8, #21

    12:47 18.12.2025

  • 5 ха ха ха

    5 10 Отговор

    До коментар #3 от "Братчед":

    Каза руската подметка с акъл който й служи колкото да не се блъска в стените ха ха ха

    Коментиран от #11

    12:48 18.12.2025

  • 6 Г.Георгиев

    15 4 Отговор
    Кога БЪЛГАРСКИТЕ ПОЛИТИЦИ ще инициират РЕФЕРЕНДУМ по отношение "ПОМОЩИТЕ" за Украйна !

    Не е ли време БЪЛГАРИЯ да се самоопредели, като НЕУТРАЛНА държава в конфликта между Русия и Украйна ?!

    Коментиран от #10

    12:48 18.12.2025

  • 7 Рико Анаграмата

    9 5 Отговор
    Батя може да ви се вижда и да го описват по черен от дявола ,но съм гледал клипове не на американци и един шотландец от Беларус ,там видях една витрина от около 30м дължина пълна със разнообразни месни продукти,дет се вика каквото се сетите .Такова нещо не съм виждал никъде нито на клипове,нито реално в Сащ в петият по големина град ,където за последните 25 г. съм прекарал поне 10 г от тях .Най вероятно храната им е чиста ,с минимум консерванти ,добавки и ГМО .Не ви се вярва ли ? В USA майонезата която си купувах за сандвичи изкарваше поне седмица навън в сравнително топло време .

    12:50 18.12.2025

  • 8 реалността

    7 10 Отговор

    До коментар #4 от "Време е":

    И смятай има някаква шайка предателски идиоти в България които ни тикат към свят с диктаторчета като Путин с име на дамски полов орган,Мадуро с име на мъжки полов орган,някакъв ислямист Асад, друг диктатор Лудашенко и трети диктатор Ким Чен Ун които "успешно" управляват държави които са затънали в 3 века изостаналост от света и народи тънещи в глад ,миzepия и бедност.

    Коментиран от #15

    12:51 18.12.2025

  • 9 все тая

    2 3 Отговор
    и едните, и другите са създадени от едни и същи ложи

    12:53 18.12.2025

  • 10 България и българите мразят русия

    5 7 Отговор

    До коментар #6 от "Г.Георгиев":

    Тоя па ,не се обаждай бе цъpвyл.Да не мислиш,че някой ще ви пита 10тимата мръсни русоробски червеи какво искате и какво не ? България не е неутрална по въпроса с конфликта и България ще помага с всичко каквото може на Украйна в борбата й срещу руските терористични фашистки оpки!

    Коментиран от #14, #16

    12:54 18.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Димитър Георгиев

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Анджо":

    Еееех Анджоо ,Анджооо ,нито писаното ти писано ,нито името ти име ,Анджо . ,ами Анджо яда ми свирукаш на американското демократично коооженно банджо ,Анджоо !

    12:55 18.12.2025

  • 13 Преврата пропадна

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Анджо":

    Ама, да благодарят пак на братушките.

    12:56 18.12.2025

  • 14 Г.Георгиев

    7 2 Отговор

    До коментар #10 от "България и българите мразят русия":

    Когато говорите против БРАТСКА РУСИЯ, трябва да знаете, че обиждате БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ !

    БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, знае на кой да бъде благодарен държавата България !

    Кюрдите са повече от 40 милиона и НЯМАТ държава !

    Коментиран от #22

    13:01 18.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ами Нети

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "България и българите мразят русия":

    Маннн ...Гаааууууите в случая нямате думата ,смррррррддд ... ливвветсс .

    13:05 18.12.2025

  • 17 Физик

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Лечител":

    Опа, грешка, пак съм аз, Лечителя.

    13:06 18.12.2025

  • 18 ококор

    3 0 Отговор
    батка лукашенка самай лучший

    13:06 18.12.2025

  • 19 !!!?

    3 1 Отговор
    Лукашенко се лъже...всеки Майдан за диктаторите е предпоследен !!!?

    13:10 18.12.2025

  • 20 ХиХи

    0 1 Отговор
    Има ли РайанЕйр над Беларус?

    13:10 18.12.2025

  • 21 БАРС

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Време е":

    АБЕ ,КОЙ Е ТОЯ ПУТЛЕР ,МНОГО ХОРА НЕ ЗНАЯТ ЗАЩОТО ТАКАВА ФАМИЛИЯ ИЛИ МОЖЕБИ ИМЕ НЕ ЗНАЕМ НЕ СМЕ ЧЕЛИ В ВЕСТНИЦИТЕ НИТО ПО ТЕЛЕВИЗОРА СА ГОВОРИЛИ .МОЖЕ БИ БЪРКАШ ФАМИЛИЯТА НА ХИТЛЕР ,ДА ТОЙ ГЕ Е ПУТЛЕР А ХИТЛЕР ТО ДА ЗНАЕШ АДОЛФ ХИТЛЕР ДА ТИ Е ЯСНО

    13:11 18.12.2025

  • 22 Братска Русия?!?

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "Г.Георгиев":

    Такова животно няма . Оксиморон е това.

    13:19 18.12.2025

  • 23 БАРС

    2 2 Отговор
    ДЕ ДА ИМАХМЕ ТАКИВА УПРАВНИЦИ КАТО ЛУКАШЕНКО ,ЧОВЕКЪТ КОЙТО НЕ РОЗВОЛИ ДА СЕ ПРОДАЖЪТ ЗАВОДИТЕ ЗА ЖЬЛТИ СТОТИНКИ ТОЙ ДАЖЕ И НЕ ГИ ПРОДАДЕ В БЕЛОРУСИЯ ИМАТ СТЛНП ТКОНОМИКА ЗА РАЗЛИКА ОТ НАС ТАМ РЪТИЩАТА СА ПЕРФЕКТНИ НЯМА НИКЪДЕ ПУСТЕЕЩИ ЗЕМИ ИЛИ ЗГРАДИ КАКТО У НАС. ГРАЖБИ ПОЧТИ СА И ЗКОРЕНЕНИ А МАФИЯ ТАМ НЯМА.КОРУПЦИЯТА ИЗКОРЕНЕНА А НА САЩ ТОЧНО КОРУМПИРАНИ ИМ ТРЯБВАТ ЗА ДА ПРАВЯТ ПАРИ.БЕЛОРУСИЯ Е ЕДИНСТВЕННАТА СТРПНА ДЕТО ВСИЧКО КОЕТО СЕ ПРОДАВА В МАГАЗИН ТЕ Е БИО.ГРАДОВЕТЕ ЧИСТИ И ПОДРЕДЕНИ НЯМА ТРЕВАЛАК .БЕЛОРУСИЯ ВСИЧКО ПРОИЗВЕЖДА КАТО ПОЧНЕШ ЛТ БИТОВА ТЕХНИКА И СЕ СТИГНЕ ДО ТРАКТОРИ,КАМИОНИ ,АВТОБКСИ ТРОЛЕИ И Т.Н.БЕЛОРУСИЧ КАКТО СИ БЕШЕ 10 МИЛИОНА СИ ОСТАНА ТАКА АКО НЕ ТПОАЕЧЕ ВЕЧЕ НИЕ БЕЗ МАЛКО ДА БЯХМЕ 9 МИЛИОНА А СЕГА НЯКЪДЕ 6 МИЛ АКО НЕ И РО МАЛКО.ИМА КАКВО ДА СЕ НАУЧИ ОТ ЛУКАШЕНКО.СОВЕКЪТ НЕ МИЛИОНЕР И ИМА ЕДИН ТРИСТАНН ПРАРТАМЕНТ КОЙТО ИУ Е ОЩЕ ОТ МОЦА.ГЕ ЛАМТТ ЗА БОГАТСТВО .СПРАВКА ДЕЛЧН РЕЕВСКИ БОЙКО БОРИСОВ КОРНЕЛИЯ НИНОВА,КИРИЛ ПЕТКОВ И Т .Н

    13:24 18.12.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

