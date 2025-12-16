Новини
17 са вече загиналите тайландски военни в граничния конфликт с Камбоджа

16 Декември, 2025 06:28

Пномпен обяви, че са убити 15 цивилни, но не дава информация за пострадали представители на армията

17 са вече загиналите тайландски военни в граничния конфликт с Камбоджа - 1
Снимка: YouTube
Броят на убитите тайландски военни в граничния конфликт с Камбоджа се е увеличил до 17, съобщава вестник „Матичон“.

Според вестника, тайландски офицер е бил убит на 15 декември след продължаващи боеве.

Сблъсъците започнаха на 7 декември.

На 8 декември тайландските сухопътни сили съобщиха, че камбоджанските войски са започнали да обстрелват позициите им в граничната зона.

Тайландските военновъздушни сили отговориха, като атакуваха камбоджанска военна инфраструктура.

Камбоджа не е съобщила за загуби на военни по време на този конфликт, но според Тайланд в сблъсъците са убити над 200 камбоджански военни. Министърът на информацията на Камбоджа Нет Феактра преди това обяви, че са убити 15 цивилни.


Тайланд
  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    1 0 Отговор
    Поредният конфликт.

    Печатарите в оргазъм .

    07:16 16.12.2025