17 са вече загиналите тайландски военни в граничния конфликт с Камбоджа

Броят на убитите тайландски военни в граничния конфликт с Камбоджа се е увеличил до 17, съобщава вестник „Матичон“.

Според вестника, тайландски офицер е бил убит на 15 декември след продължаващи боеве.

Сблъсъците започнаха на 7 декември.

На 8 декември тайландските сухопътни сили съобщиха, че камбоджанските войски са започнали да обстрелват позициите им в граничната зона.

Тайландските военновъздушни сили отговориха, като атакуваха камбоджанска военна инфраструктура.

Камбоджа не е съобщила за загуби на военни по време на този конфликт, но според Тайланд в сблъсъците са убити над 200 камбоджански военни. Министърът на информацията на Камбоджа Нет Феактра преди това обяви, че са убити 15 цивилни.