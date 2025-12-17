39% от американците одобряват Тръмп, само 33% приемат икономическите му мерки

Рейтингът на одобрение на американския президент Доналд Тръмп сред американците е 39%, близо до най-ниското си ниво от встъпването му в длъжност на 20 януари 2025 г.

Това сочи съвместно проучване, проведено от Ройтерс и Ipsos, публикувано на 16 декември.

Представянето на Тръмп като президент е одобрено от 39% от анкетираните. 59% не го одобряват.

Останалите не са дали отговор.

Според данните само 33% от анкетираните считат икономическите политики на администрацията на Тръмп за ефективни, докато 58% са недоволни. Решенията на Тръмп относно имиграцията са одобрени от 41% от анкетираните, докато 52% не са съгласни.

Според проучвания, редовно провеждани от Ройтерс и Ipsos, рейтингът на одобрение на американския лидер е падал под 39% само веднъж по време на втория му мандат. Това се случи през ноември 2025 г. Резултатите от проучване, проведено от 14 до 17 ноември, показват рейтинг на одобрение на Тръмп от 38%. Той достигна пик през януари, когато 47% от анкетираните оцениха положително представянето на Тръмп.

Последното проучване на Ipsos-Reuters е проведено от 12 до 15 декември сред 1016 пълнолетни американци.