Новини
Свят »
САЩ »
39% от американците одобряват Тръмп, само 33% приемат икономическите му мерки

39% от американците одобряват Тръмп, само 33% приемат икономическите му мерки

17 Декември, 2025 05:40, обновена 17 Декември, 2025 05:48 537 10

  • тръмп-
  • сащ-
  • рейтинг-
  • президент

Това сочи съвместно проучване, проведено от Ройтерс и Ipsos, публикувано на 16 декември

39% от американците одобряват Тръмп, само 33% приемат икономическите му мерки - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Рейтингът на одобрение на американския президент Доналд Тръмп сред американците е 39%, близо до най-ниското си ниво от встъпването му в длъжност на 20 януари 2025 г.

Това сочи съвместно проучване, проведено от Ройтерс и Ipsos, публикувано на 16 декември.

Представянето на Тръмп като президент е одобрено от 39% от анкетираните. 59% не го одобряват.

Останалите не са дали отговор.

Според данните само 33% от анкетираните считат икономическите политики на администрацията на Тръмп за ефективни, докато 58% са недоволни. Решенията на Тръмп относно имиграцията са одобрени от 41% от анкетираните, докато 52% не са съгласни.

Според проучвания, редовно провеждани от Ройтерс и Ipsos, рейтингът на одобрение на американския лидер е падал под 39% само веднъж по време на втория му мандат. Това се случи през ноември 2025 г. Резултатите от проучване, проведено от 14 до 17 ноември, показват рейтинг на одобрение на Тръмп от 38%. Той достигна пик през януари, когато 47% от анкетираните оцениха положително представянето на Тръмп.

Последното проучване на Ipsos-Reuters е проведено от 12 до 15 декември сред 1016 пълнолетни американци.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гост

    0 4 Отговор
    САЩ е западнала държава парна с бездомници зеле улици палатки и боклуци няма къде да минеш.

    Коментиран от #3

    05:52 17.12.2025

  • 3 Хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Ей този коректор страшна работа е 🖕

    05:53 17.12.2025

  • 4 И Киев е Руски

    1 2 Отговор
    А ние в БГ то сме 💯 процента за Шиши и Боко и всички сме готови да умрем за Украйна

    Коментиран от #5

    05:54 17.12.2025

  • 5 Гост

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "И Киев е Руски":

    Прасето живее в кабинета на бай Тошо.

    05:55 17.12.2025

  • 6 Уфф

    0 0 Отговор
    Има много повече одобрение от Микрон- малкият Наполеон и новият фюрер Мерц!

    06:01 17.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 аха

    0 0 Отговор
    Ройтерс?
    Лява английска медия.
    Тотално на нож с Тръмп.
    Сега да питаме някой запален футболен фен за обективни футболни прогнози.

    А че имиджа на Тръмп е в ниска точка, това е вярно. Но си подбирайте източниците.
    Трябва му имидж бустер. Ако направи мир в Украйна. Или ако икономическите данни са ок... Ще видим. Междинните избори ще са тежки за републиканците.

    06:04 17.12.2025

  • 9 Фен

    0 2 Отговор
    Толкова е и процентът на одобрение на тримата глупаци - Мерц, Стармър и Макрон. Само че сумарно, всеки е с по десетина процента рейтинг.

    06:26 17.12.2025

  • 10 Нормално е за него

    3 0 Отговор
    Типичен неадекВатник като Путлер иЛайнотоГанеФ

    06:52 17.12.2025