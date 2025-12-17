39% от американците одобряват Тръмп, само 33% приемат икономическите му мерки

Рейтингът на одобрение на американския президент Доналд Тръмп сред американците е 39%, близо до най-ниското си ниво от встъпването му в длъжност на 20 януари 2025 г.
Това сочи съвместно проучване, проведено от Ройтерс и Ipsos, публикувано на 16 декември.
Представянето на Тръмп като президент е одобрено от 39% от анкетираните. 59% не го одобряват.
Останалите не са дали отговор.
Според данните само 33% от анкетираните считат икономическите политики на администрацията на Тръмп за ефективни, докато 58% са недоволни. Решенията на Тръмп относно имиграцията са одобрени от 41% от анкетираните, докато 52% не са съгласни.
Според проучвания, редовно провеждани от Ройтерс и Ipsos, рейтингът на одобрение на американския лидер е падал под 39% само веднъж по време на втория му мандат. Това се случи през ноември 2025 г. Резултатите от проучване, проведено от 14 до 17 ноември, показват рейтинг на одобрение на Тръмп от 38%. Той достигна пик през януари, когато 47% от анкетираните оцениха положително представянето на Тръмп.
Последното проучване на Ipsos-Reuters е проведено от 12 до 15 декември сред 1016 пълнолетни американци.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Гост
Коментиран от #3
05:52 17.12.2025
3 Хаха
До коментар #2 от "Гост":Ей този коректор страшна работа е 🖕
05:53 17.12.2025
4 И Киев е Руски
Коментиран от #5
05:54 17.12.2025
5 Гост
До коментар #4 от "И Киев е Руски":Прасето живее в кабинета на бай Тошо.
05:55 17.12.2025
6 Уфф
06:01 17.12.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 аха
Лява английска медия.
Тотално на нож с Тръмп.
Сега да питаме някой запален футболен фен за обективни футболни прогнози.
А че имиджа на Тръмп е в ниска точка, това е вярно. Но си подбирайте източниците.
Трябва му имидж бустер. Ако направи мир в Украйна. Или ако икономическите данни са ок... Ще видим. Междинните избори ще са тежки за републиканците.
06:04 17.12.2025
9 Фен
06:26 17.12.2025
10 Нормално е за него
06:52 17.12.2025