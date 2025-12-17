Мадуро призова за протести в целия свят срещу американското пиратство

Венецуелският президент Николас Мадуро предложи провеждането на протести в пристанища по целия свят срещу американското пиратство след залавянето на танкер, превозващ венецуелски петрол.

„Профсъюзите трябва да преговарят с корабособствениците във всички пристанища по света, за да се подготвят за масови протести на петролните, газовите и пристанищните работници срещу пиратството на правителството на САЩ“, каза Мадуро на учредителния конгрес на венецуелската работническа класа, излъчен от телевизионния канал Venezolana de Televisión.

Президентът подчерта, че петролните работници „трябва активно да организират работническата класа по целия свят, за да протестират срещу пиратството на онези, които вярват, че имат право да крадат световните блага, и да кажат „не“ на грабежа и пиратството“.

Мадуро заяви, че „вече 25 седмици Венецуела се сблъсква и побеждава многостранна, агресивна кампания на психологически тероризъм и пиратство от страна на частници, които са атакували петролни съоръжения“. Той подчерта необходимостта от защита на свободата на търговия на републиката.

На 10 декември Съединените щати, използвайки самолетоносача „Джералд Р. Форд“, задържаха танкер, превозващ венецуелски петрол в Карибите. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати планират да задържат петрола. По-късно прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит обяви, че Съединените щати възнамеряват да конфискуват танкера, задържан край бреговете на Венецуела, и петрола, който той превозваше.

Венецуелското външно министерство заяви, че разглежда задържането на петролен танкер в Карибите от Съединените щати като „фрапантен грабеж и акт на международно пиратство“.