Мадуро призова за протести в целия свят срещу американското пиратство

Мадуро призова за протести в целия свят срещу американското пиратство

17 Декември, 2025 06:18, обновена 17 Декември, 2025 06:22 503 10

Президентът на Венецуела заяви, че вече 25 седмици страната се сблъсква и побеждава многостранна, агресивна кампания на психологически тероризъм

Мадуро призова за протести в целия свят срещу американското пиратство - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Венецуелският президент Николас Мадуро предложи провеждането на протести в пристанища по целия свят срещу американското пиратство след залавянето на танкер, превозващ венецуелски петрол.

„Профсъюзите трябва да преговарят с корабособствениците във всички пристанища по света, за да се подготвят за масови протести на петролните, газовите и пристанищните работници срещу пиратството на правителството на САЩ“, каза Мадуро на учредителния конгрес на венецуелската работническа класа, излъчен от телевизионния канал Venezolana de Televisión.

Президентът подчерта, че петролните работници „трябва активно да организират работническата класа по целия свят, за да протестират срещу пиратството на онези, които вярват, че имат право да крадат световните блага, и да кажат „не“ на грабежа и пиратството“.

Мадуро заяви, че „вече 25 седмици Венецуела се сблъсква и побеждава многостранна, агресивна кампания на психологически тероризъм и пиратство от страна на частници, които са атакували петролни съоръжения“. Той подчерта необходимостта от защита на свободата на търговия на републиката.

На 10 декември Съединените щати, използвайки самолетоносача „Джералд Р. Форд“, задържаха танкер, превозващ венецуелски петрол в Карибите. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати планират да задържат петрола. По-късно прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит обяви, че Съединените щати възнамеряват да конфискуват танкера, задържан край бреговете на Венецуела, и петрола, който той превозваше.

Венецуелското външно министерство заяви, че разглежда задържането на петролен танкер в Карибите от Съединените щати като „фрапантен грабеж и акт на международно пиратство“.


Венецуела
Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ха Ха

    2 3 Отговор
    Днес социалистическият глас е глас в пустиня, освен може би в Китай

    Коментиран от #4

    06:28 17.12.2025

  • 3 ехаа

    1 1 Отговор
    Мадуро - новия лидер на демократите?
    Социалист, дрога бос, скаран с Тръмп - идеален е!

    06:30 17.12.2025

  • 4 Ляв+

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ха Ха":

    Проблем на Демонкрацията е, че Мадуро няма да се предаде без бой, а всички бедни в Венецуела стоят зад него

    Коментиран от #10

    06:31 17.12.2025

  • 5 Владимир Путин, президент

    1 4 Отговор
    Мъдуро да няма грижи !!!
    Русия ще изрази своята Ясна пазиция в ООН, а две падводници натоварени с Буревестници и вестници за Венецуела чакат под водата в Новоросийск да бъдат извадени и нарязани на скрап 😆

    Коментиран от #7

    06:32 17.12.2025

  • 6 Васко делчев

    6 0 Отговор
    Подкрепяме го. Тази империя на злото заедно с отрочето й ЕС трябва да се изолира от целия свят

    06:34 17.12.2025

  • 7 БАРС

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Владимир Путин, президент":

    ЩО ЗА ГЛУПАВ КОМЕНТАР СИ НАПИСАЛ КАКВО ИСКАШ ДА КАЖЕШ?

    06:44 17.12.2025

  • 8 Хиго

    5 0 Отговор
    Че те са си нация на пирати, нищо ново под слънцето, хамериканос смятат че целия свят им принадлежи, от опиума в Афганистан до диамантите в Сибир, пък какво остава за някакъв си петрол във Венецуела. То там всички околни държави са марионетки на Вашингтон.

    06:44 17.12.2025

  • 9 Иван

    2 0 Отговор
    Иран да конфискува всички американски и европейски петролни танкери в Персийския Залив.

    06:49 17.12.2025

  • 10 Миро

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ляв+":

    Този малограмотен тип подобно на всеки комунист фашифицира вече няколко избори и заедно със също толкова тъповатият си предшественик съсипа една прилично развиваща се страна . Една четвърт.. ..една четвърт..... една четвърт от населението на страната му вече избяга. Дните му са преброени

    06:52 17.12.2025