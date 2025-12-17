Мадуро призова за протести в целия свят срещу американското пиратство

Венецуелският президент Николас Мадуро предложи провеждането на протести в пристанища по целия свят срещу американското пиратство след залавянето на танкер, превозващ венецуелски петрол.
„Профсъюзите трябва да преговарят с корабособствениците във всички пристанища по света, за да се подготвят за масови протести на петролните, газовите и пристанищните работници срещу пиратството на правителството на САЩ“, каза Мадуро на учредителния конгрес на венецуелската работническа класа, излъчен от телевизионния канал Venezolana de Televisión.
Президентът подчерта, че петролните работници „трябва активно да организират работническата класа по целия свят, за да протестират срещу пиратството на онези, които вярват, че имат право да крадат световните блага, и да кажат „не“ на грабежа и пиратството“.
Мадуро заяви, че „вече 25 седмици Венецуела се сблъсква и побеждава многостранна, агресивна кампания на психологически тероризъм и пиратство от страна на частници, които са атакували петролни съоръжения“. Той подчерта необходимостта от защита на свободата на търговия на републиката.
На 10 декември Съединените щати, използвайки самолетоносача „Джералд Р. Форд“, задържаха танкер, превозващ венецуелски петрол в Карибите. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати планират да задържат петрола. По-късно прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит обяви, че Съединените щати възнамеряват да конфискуват танкера, задържан край бреговете на Венецуела, и петрола, който той превозваше.
Венецуелското външно министерство заяви, че разглежда задържането на петролен танкер в Карибите от Съединените щати като „фрапантен грабеж и акт на международно пиратство“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Ха Ха
Коментиран от #4
06:28 17.12.2025
3 ехаа
Социалист, дрога бос, скаран с Тръмп - идеален е!
06:30 17.12.2025
4 Ляв+
До коментар #2 от "Ха Ха":Проблем на Демонкрацията е, че Мадуро няма да се предаде без бой, а всички бедни в Венецуела стоят зад него
Коментиран от #10
06:31 17.12.2025
5 Владимир Путин, президент
Русия ще изрази своята Ясна пазиция в ООН, а две падводници натоварени с Буревестници и вестници за Венецуела чакат под водата в Новоросийск да бъдат извадени и нарязани на скрап 😆
Коментиран от #7
06:32 17.12.2025
6 Васко делчев
06:34 17.12.2025
7 БАРС
До коментар #5 от "Владимир Путин, президент":ЩО ЗА ГЛУПАВ КОМЕНТАР СИ НАПИСАЛ КАКВО ИСКАШ ДА КАЖЕШ?
06:44 17.12.2025
8 Хиго
06:44 17.12.2025
9 Иван
06:49 17.12.2025
10 Миро
До коментар #4 от "Ляв+":Този малограмотен тип подобно на всеки комунист фашифицира вече няколко избори и заедно със също толкова тъповатият си предшественик съсипа една прилично развиваща се страна . Една четвърт.. ..една четвърт..... една четвърт от населението на страната му вече избяга. Дните му са преброени
06:52 17.12.2025