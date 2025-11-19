Новини
Израел към жителите на Южен Ливан: Евакуирайте се бързо!

19 Ноември, 2025 18:23

Израелската армия днес нанесе нови въздушни удари срещу военни обекти на ливанското шиитско движение "Хизбула“

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Израелската армия днес нанесе въздушни удари срещу "военни обекти" на ливанското шиитско движение "Хизбула“ в Южен Ливан, след като при удар с дрон по-рано през деня беше убит един човек, а няколко души, включително ученици в автобус, бяха ранени, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Новата вълна от удари бе извършена на фона на ескалиращо напрежение между Израел и въоръжената групировка.

Въздушен удар вчера уби 13 души в лагера за палестински бежанци Айн ал Хилуех – най-смъртоносната израелска атака след влизането в сила на примирието във войната между Израел и "Хизбула“ преди една година.

Израелската армия този следобед предупреди, че ще порази цели в няколко села в Южен Ливан, наричайки ги "обекти на „Хизбула“, и призова хората там да се евакуират. Повече от час по-късно ударите започнаха в селата Шехур и Дейр Кифа. До момента няма информация за пострадали.

По-рано днес израелски въздушен удар по автомобил в южноливанското село Тири уби един човек и рани 11 души, включително ученици в автобус, съобщиха ливанското Министерство на здравеопазването и държавни медии.

Държавната Национална новинарска агенция (ННА) предаде, че училищният автобус е преминавал близо до колата, когато тя е била ударена. Шофьорът на автобуса и няколко ученици са ранени.


Израел
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Асен

    7 21 Отговор
    Израел набележи ли си цел няма спасение.

    Коментиран от #18

    18:25 19.11.2025

  • 3 Боруна Лом

    25 5 Отговор
    ГАДНИ ЖЪЛТОЗВЕЗДИ

    18:25 19.11.2025

  • 4 Kaлпазанин

    25 5 Отговор
    Та къде остана онова там дето клоуна каза ,че ще има вечен мир в близкия изток .докато има осрахел държава и евреи с власт ,никога няма да има мир не само там а и по света

    Коментиран от #20

    18:26 19.11.2025

  • 5 защо

    18 3 Отговор
    Това не е вярно!
    Миротворецът каза, че е прекратил 8 войни! Тази беше една от тях.

    18:27 19.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 А коалицията на

    21 4 Отговор
    жеЛАЕЩИ ТЕ война гледат безразлично. Те лаят само срещу Русия.

    18:28 19.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Pyccкий Карлик

    4 13 Отговор
    Нощес F-16 Block 70 ударихме Иркутска област.
    И нямаше предупреждения !!! 900км/ч, бръснещ полет, на прицела някакъв завод за "детски играчки", две ракети Сайдуинд намират целта, БАМ - и завода го няма. Днес руснаците пишат някакви отломки отнесли завода 😁👍

    Коментиран от #21, #23

    18:37 19.11.2025

  • 14 Гръм и мълнии

    12 2 Отговор
    Няма съседи,че и малко по-нататък,които тези да не избомбиха...ако не са САЩ, арабите да са ги изчистили досега

    Коментиран от #16

    18:38 19.11.2025

  • 15 Невероятно, но факт!

    18 2 Отговор
    Странно,🤔🤣...ООН и ЕС мълчат за действията на Израел

    18:39 19.11.2025

  • 16 ВЕЛИНСКИ

    3 3 Отговор

    До коментар #14 от "Гръм и мълнии":

    КОИ АРАПИ ВЕ НАЧЛНИК
    ВЖ.ВСИЧКИ БОГАТИ АРАПИ
    СА СЪЮЗНИЦИ НА АМЕРИКАНИЯ....
    ВЖ.КО КАЗА ДНЕС ДОНАЛД ДЪК👂
    ЗА САУДИТСКА АРАБИЯ....

    18:44 19.11.2025

  • 17 Онзи

    6 0 Отговор
    Аз предлагам ООН дс се прекръсти ма клуба на непокиситв,ООН ме става за нищо

    18:47 19.11.2025

  • 18 Мосад

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Асен":

    Ние сме собственици на вашите продажни "демократи", които работя за нас.

    18:49 19.11.2025

  • 19 Един

    7 2 Отговор
    Израел са терористи!
    окраина и сионистите трябва да бъдат заличени от картата ако искаме да има някакъв мир!

    18:50 19.11.2025

  • 20 Муахаха западни п да ли

    9 0 Отговор

    До коментар #4 от "Kaлпазанин":

    Къде е "Международната общност"??.

    18:50 19.11.2025

  • 21 Тогава

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Pyccкий Карлик":

    Защо не печелите войната? Или си дрънкаш слабоумно?

    18:53 19.11.2025

  • 22 Русия към обикновените граждани

    6 1 Отговор
    на бойните действия до полската граница.
    Евакуирайте се бързо или в Полша или в Руска територия защото всичко ще стане наша територия.
    Оправяйте се бързо защото зелената жаба се изнесе.

    18:54 19.11.2025

  • 23 Pyccкий Карлик

    2 2 Отговор

    До коментар #13 от "Pyccкий Карлик":

    "...Защо не печелите войната..."

    България не воюва с Русия и никога няма да воюва !!!
    Мисията беше частна инициатива 😁

    19:06 19.11.2025

  • 24 хора

    1 0 Отговор
    Вие Библията не чете ли , ако сте християни.

    19:50 19.11.2025

  • 25 ДО НЕНУЖНОТО ООН

    2 0 Отговор
    ТОЯ ДО КОГА ЩЕ У БИВА МИРНИ ХОРА ПРЕД ОЧИТЕ НА ЦЯЛ СВЯТ

    20:41 19.11.2025