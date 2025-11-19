Израел към жителите на Южен Ливан: Евакуирайте се бързо!

Израелската армия днес нанесе въздушни удари срещу "военни обекти" на ливанското шиитско движение "Хизбула“ в Южен Ливан, след като при удар с дрон по-рано през деня беше убит един човек, а няколко души, включително ученици в автобус, бяха ранени, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.
Новата вълна от удари бе извършена на фона на ескалиращо напрежение между Израел и въоръжената групировка.
Въздушен удар вчера уби 13 души в лагера за палестински бежанци Айн ал Хилуех – най-смъртоносната израелска атака след влизането в сила на примирието във войната между Израел и "Хизбула“ преди една година.
Израелската армия този следобед предупреди, че ще порази цели в няколко села в Южен Ливан, наричайки ги "обекти на „Хизбула“, и призова хората там да се евакуират. Повече от час по-късно ударите започнаха в селата Шехур и Дейр Кифа. До момента няма информация за пострадали.
По-рано днес израелски въздушен удар по автомобил в южноливанското село Тири уби един човек и рани 11 души, включително ученици в автобус, съобщиха ливанското Министерство на здравеопазването и държавни медии.
Държавната Национална новинарска агенция (ННА) предаде, че училищният автобус е преминавал близо до колата, когато тя е била ударена. Шофьорът на автобуса и няколко ученици са ранени.
2 Асен
Коментиран от #18
18:25 19.11.2025
3 Боруна Лом
18:25 19.11.2025
4 Kaлпазанин
Коментиран от #20
18:26 19.11.2025
5 защо
Миротворецът каза, че е прекратил 8 войни! Тази беше една от тях.
18:27 19.11.2025
8 А коалицията на
18:28 19.11.2025
13 Pyccкий Карлик
И нямаше предупреждения !!! 900км/ч, бръснещ полет, на прицела някакъв завод за "детски играчки", две ракети Сайдуинд намират целта, БАМ - и завода го няма. Днес руснаците пишат някакви отломки отнесли завода 😁👍
Коментиран от #21, #23
18:37 19.11.2025
14 Гръм и мълнии
Коментиран от #16
18:38 19.11.2025
15 Невероятно, но факт!
18:39 19.11.2025
16 ВЕЛИНСКИ
До коментар #14 от "Гръм и мълнии":КОИ АРАПИ ВЕ НАЧЛНИК
ВЖ.ВСИЧКИ БОГАТИ АРАПИ
СА СЪЮЗНИЦИ НА АМЕРИКАНИЯ....
ВЖ.КО КАЗА ДНЕС ДОНАЛД ДЪК👂
ЗА САУДИТСКА АРАБИЯ....
18:44 19.11.2025
17 Онзи
18:47 19.11.2025
18 Мосад
До коментар #2 от "Асен":Ние сме собственици на вашите продажни "демократи", които работя за нас.
18:49 19.11.2025
19 Един
окраина и сионистите трябва да бъдат заличени от картата ако искаме да има някакъв мир!
18:50 19.11.2025
20 Муахаха западни п да ли
До коментар #4 от "Kaлпазанин":Къде е "Международната общност"??.
18:50 19.11.2025
21 Тогава
До коментар #13 от "Pyccкий Карлик":Защо не печелите войната? Или си дрънкаш слабоумно?
18:53 19.11.2025
22 Русия към обикновените граждани
Евакуирайте се бързо или в Полша или в Руска територия защото всичко ще стане наша територия.
Оправяйте се бързо защото зелената жаба се изнесе.
18:54 19.11.2025
23 Pyccкий Карлик
До коментар #13 от "Pyccкий Карлик":"...Защо не печелите войната..."
България не воюва с Русия и никога няма да воюва !!!
Мисията беше частна инициатива 😁
19:06 19.11.2025
24 хора
19:50 19.11.2025
25 ДО НЕНУЖНОТО ООН
20:41 19.11.2025