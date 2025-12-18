Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп се похвали пред нацията с миротворство, обратна миграция и "най-мощната армия в света"

Тръмп се похвали пред нацията с миротворство, обратна миграция и "най-мощната армия в света"

18 Декември, 2025 06:36, обновена 18 Декември, 2025 06:59 1 016 22

  • тръмп-
  • армия-
  • мощ-
  • войни-
  • тайван-
  • мир-
  • газа

Вашингтон продава на Тайван ракетни системи HIMARS, противотанкови ракети и дронове, с обща прогнозна стойност 11,1 милиарда долара

Тръмп се похвали пред нацията с миротворство, обратна миграция и "най-мощната армия в света" - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американската армия е най-мощната армия в света и това е „безспорно“.

„Сега имаме най-мощната армия в света и това е неоспоримо. Възстанових американската мощ, разреших осем войни за 10 месеца и сложих край на войната в Газа, донасяйки мир в Близкия изток за първи път от 3 000 години, и осигурих освобождаването на заложници, както живи, така и мъртви“, каза американският лидер в обръщение към своите съграждани в Белия дом.

Тръмп също така обяви, че 1,45 милиона американски войници ще получат „военна награда“ от 1 776 долара преди Коледа в чест на годишнината от основаването на Съединените щати. Ръководителят на Белия дом отбеляза, че американската армия ще има рекорден набор през 2025 г., въпреки че миналата година беше „една от най-лошите в историята“ в това отношение.

Тръмп обяви, че през следващите 12 месеца ще бъдат построени 1600 електроцентрали, за да се намалят цените на електроенергията.

„И през следващите 12 месеца ще открием 1600 нови електроцентрали, което е рекорд. И бих казал, че този рекорд ще е практически ненадминат, или поне не скоро. Цените на електроенергията и всичко останало ще паднат рязко“, каза той и добави още, че цените на бензина вече са паднали под 2,50 долара за галон (3,79 литра), а в някои щати тази цифра вече е паднала до 1,99 долара.

Президентът на САЩ заяви, че в резултат на неговата политика САЩ наблюдават отлив на имигранти за първи път от половин век.

„За първи път от 50 години наблюдаваме обратна миграция, тъй като мигрантите се завръщат у дома, оставяйки повече жилища и работни места за американците“, каза той в обръщението към сънародниците си.

Тръмп заяви, че 25 милиона нелегални имигранти са влезли в САЩ, преди администрацията му да встъпи в длъжност.

„Границата ни беше отворена и поради това 25 милиона души влязоха в страната ни, много от които бяха от затвори и поправителни домове и психиатрични заведения“, каза той.

„Сред тях бяха наркодилъри, членове на банди и дори 11 888 убийци, повече от 50% от които убиха повече от един човек. Точно това администрацията на Байдън позволи да се случи с нашата страна. И никога повече не трябва да се случва“, добави Тръмп.

Правителството на САЩ обяви одобрение за продажбата на няколко пакета оръжия на Тайван, включително ракетни системи HIMARS, противотанкови ракети и дронове, с обща прогнозна стойност 11,1 милиарда долара, според новинарския портал Focus Taiwan.

Това е второто съобщение за продажба на оръжия на Тайван от администрацията на американския президент Доналд Тръмп след завръщането му в Белия дом.

Според портала списъкът с осем пакета оръжия включва гаубици M109A7, ракетни системи HIMARS, противотанкови ракетни системи TOW 2B, безпилотни летателни апарати и противотанкови системи FGM-148 Javelin.

Въпреки че признават политиката на „един Китай“, Съединените щати продължават да поддържат контакти с администрацията на Тайпе и да доставят на острова оръжия, чиято стойност според Китай е надхвърлила 70 милиарда долара през последните няколко години.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 злати

    9 2 Отговор
    този човек е болен

    06:44 18.12.2025

  • 2 ООрана държава

    7 0 Отговор
    С какво друсате вие милярдерите?

    06:44 18.12.2025

  • 3 Хмммммм

    6 2 Отговор
    Някога да е имало бойни действия в УСА.
    Крайно време е.
    Тогава краварите ще са по смирени!

    Коментиран от #5

    06:44 18.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Така е

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Хмммммм":

    Винаги са навънка

    06:45 18.12.2025

  • 6 Рамзес II

    4 1 Отговор
    Наборе не лъжи.

    06:46 18.12.2025

  • 7 Сила

    7 2 Отговор
    НЕНОРМАЛНИК ....плашещо е , начело е на най голямата икономическа и политическа световна сила , този господин е за психиатрична клиника , не за Белия дом ...!!!

    06:46 18.12.2025

  • 8 ТРЪМП

    3 0 Отговор
    АЗ....

    АЗ....

    06:48 18.12.2025

  • 9 Парнаджия

    5 0 Отговор
    Тоя издУха яко гарнитурата на главата

    06:48 18.12.2025

  • 10 Абе

    3 0 Отговор
    Има чувство за хумор човека

    06:50 18.12.2025

  • 11 Мишел

    4 0 Отговор
    Празноглав самохвалко

    06:55 18.12.2025

  • 12 Макс

    4 1 Отговор
    Това е нещо като стотиците хиляди километри магистрали на Борисов . Нарцисизмът стана мода в политиката .

    06:59 18.12.2025

  • 13 демократ

    2 1 Отговор
    Велик президент. Пренасочи оръжейните доставки от просеща Украйна която никога няма да ги плати към Тайван който плаща веднага.

    07:07 18.12.2025

  • 14 демократ

    2 1 Отговор
    Кои са враговете на Тръмп пе далите и женките първите са увредени вторите имат доказано по малко мозък.
    Сигурно има еволюционен смисъл и от двата вида но още не се знае какъв е той.

    07:08 18.12.2025

  • 15 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    2 0 Отговор
    Рижав Нарцис.

    Сам ви вярва.

    07:13 18.12.2025

  • 16 БАРС

    2 1 Отговор
    НАЙ МОЩНАТА АРМИЯ В СВЕТА ДОКАЗАНА БИЕ УКРИТЕ В МОМЕНТА КЪДЕТО И ДА СА СЕ НАМЕСИЛИ РАШКИТЕ В КОНФЛИКТИ СЪЗДАДЕНИ ОТ АМЕРИКАНЦИТЕ И С АМЕРИКАНСКО УЧАСТИЕ С АРМИЯ САЩ ВИНАГИ СА ГУБЕЛИ .САЩ СА НЯКЪДЕ 390 000 000 МИЛ.НАСЕЛЕНИЕ А РАША 150 000 000 ММИЛ.И НА АМЕРИКАНЦИТЕ ИМ ТРЕПЕРЯТ ПАРТЕНКИТЕ КАТО ЧУЯТ ЗА РАША А ТОЯ МИ ГОВОРИ ,ЧЕ БИЛА НАЙ СИЛНПТА АРМИЯ .

    07:19 18.12.2025

  • 17 Никой

    0 0 Отговор
    1 ден да ни Ръководител и да се научат поплювко - папкин - как се върши работа. Такова блато сме всъщност в България.

    Жалко - според новите корекции в прогнозите - ще ни трябват над 100 години да придобием някакъв завършен вид - България няма шансове.

    07:20 18.12.2025

  • 18 Хахаха

    1 0 Отговор
    Дърт идиот

    07:22 18.12.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Факт

    0 0 Отговор
    1600 Електроцентрали не са шега работа. На какво гориво са?

    07:40 18.12.2025

  • 21 Тръмпунгер.

    1 0 Отговор
    Без повече коментар

    07:47 18.12.2025

  • 22 Гай Турий

    1 0 Отговор
    Тоя рижав перчемлия съвсем е изтрещял. Родил нова теория, че петролът вече служил за финансиране на нарко производство??!! И това ще му е научният принос за нобелова награда за У-мир.

    07:50 18.12.2025