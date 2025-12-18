Тръмп се похвали пред нацията с миротворство, обратна миграция и "най-мощната армия в света"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американската армия е най-мощната армия в света и това е „безспорно“.

„Сега имаме най-мощната армия в света и това е неоспоримо. Възстанових американската мощ, разреших осем войни за 10 месеца и сложих край на войната в Газа, донасяйки мир в Близкия изток за първи път от 3 000 години, и осигурих освобождаването на заложници, както живи, така и мъртви“, каза американският лидер в обръщение към своите съграждани в Белия дом.

Тръмп също така обяви, че 1,45 милиона американски войници ще получат „военна награда“ от 1 776 долара преди Коледа в чест на годишнината от основаването на Съединените щати. Ръководителят на Белия дом отбеляза, че американската армия ще има рекорден набор през 2025 г., въпреки че миналата година беше „една от най-лошите в историята“ в това отношение.

Тръмп обяви, че през следващите 12 месеца ще бъдат построени 1600 електроцентрали, за да се намалят цените на електроенергията.

„И през следващите 12 месеца ще открием 1600 нови електроцентрали, което е рекорд. И бих казал, че този рекорд ще е практически ненадминат, или поне не скоро. Цените на електроенергията и всичко останало ще паднат рязко“, каза той и добави още, че цените на бензина вече са паднали под 2,50 долара за галон (3,79 литра), а в някои щати тази цифра вече е паднала до 1,99 долара.

Президентът на САЩ заяви, че в резултат на неговата политика САЩ наблюдават отлив на имигранти за първи път от половин век.

„За първи път от 50 години наблюдаваме обратна миграция, тъй като мигрантите се завръщат у дома, оставяйки повече жилища и работни места за американците“, каза той в обръщението към сънародниците си.

Тръмп заяви, че 25 милиона нелегални имигранти са влезли в САЩ, преди администрацията му да встъпи в длъжност.

„Границата ни беше отворена и поради това 25 милиона души влязоха в страната ни, много от които бяха от затвори и поправителни домове и психиатрични заведения“, каза той.

„Сред тях бяха наркодилъри, членове на банди и дори 11 888 убийци, повече от 50% от които убиха повече от един човек. Точно това администрацията на Байдън позволи да се случи с нашата страна. И никога повече не трябва да се случва“, добави Тръмп.

Правителството на САЩ обяви одобрение за продажбата на няколко пакета оръжия на Тайван, включително ракетни системи HIMARS, противотанкови ракети и дронове, с обща прогнозна стойност 11,1 милиарда долара, според новинарския портал Focus Taiwan.

Това е второто съобщение за продажба на оръжия на Тайван от администрацията на американския президент Доналд Тръмп след завръщането му в Белия дом.

Според портала списъкът с осем пакета оръжия включва гаубици M109A7, ракетни системи HIMARS, противотанкови ракетни системи TOW 2B, безпилотни летателни апарати и противотанкови системи FGM-148 Javelin.

Въпреки че признават политиката на „един Китай“, Съединените щати продължават да поддържат контакти с администрацията на Тайпе и да доставят на острова оръжия, чиято стойност според Китай е надхвърлила 70 милиарда долара през последните няколко години.