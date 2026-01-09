Новини
15 от проверени 80 частни паркинги - с двойни цени

9 Януари, 2026 09:36 743 9

  • кзп-
  • нап-
  • проверки-
  • паркинги

Търговците имат 5-дневен срок да обосноват увеличаването на цените. Ако има нелоялна практика - глоба, която започва от 5000 лв

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Продължават масираните съвместни проверки на КЗП и НАП – ежедневно те са над 300. Инспектират се различни видове търговски обекти за нелоялни практики и дали спазват Закона за въвеждане на еврото.

Инспекторите провериха паркинг в центъра на София, за който има данни, че цената е скочила с над 50%, съобщи БТВ.

Приходната агенция, съвместно с КЗП вече е проверила 80 частни паркинги на територията на страната, като в 15 е установено двойно увеличение на цените.

При промяната в цената, търговецът в 5-дневен срок трябва да обясни на какво се дължи увеличението, а държавните органи преценяват дали това е икономически обосновано.

Връчените наказателни постановления към момента са в размер на над 200 хил. лв. Сигналите към контролните органи от началото на годината са около 1000.

Сайтове за електронна търговия също са на фокус на проверките. Санкциите са от 5000 лв. до 200 000 лв. Регулаторните органи обясниха, че срокът за двойно обращение на лев и евро няма да се удължава.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    4 1 Отговор
    ДС Терзиев дигна с 400 процента таксите за паркиране но го спряхме в съда.

    09:39 09.01.2026

  • 2 герап

    3 0 Отговор
    Продължават миски раните ,съвместни проверки на КойСиТи и ЦАП... ЕДИН ША МАР.Бъррръъъъм,гассссс!

    09:42 09.01.2026

  • 3 Гошо от Дружба

    1 0 Отговор
    Елате и в Дружба 1 под моста! Иран е така!

    Коментиран от #4

    09:43 09.01.2026

  • 4 ......

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гошо от Дружба":

    И там е така!

    09:44 09.01.2026

  • 5 цербер

    0 0 Отговор
    15 от проверени 80 частни паркинги са с двойни цени за паркиране.

    09:45 09.01.2026

  • 6 Ицо Багера

    5 0 Отговор
    Бях прав, че ще се окажем два пъти по бедни.
    Заплатите се приравняват от средна към ниска и висока към средна.
    Вече чакайте погром от народа, защото той ще откачи ментално.

    Коментиран от #7, #9

    09:45 09.01.2026

  • 7 честен ционист

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Ицо Багера":

    По-скоро народа го чака купонна система.

    09:48 09.01.2026

  • 8 защо тормозите

    5 0 Отговор
    кокошкарите бе, проверете банките, дето луди направиха хората с разни такси, списъци, декларации, куп измислени изисквания и опашки.

    09:51 09.01.2026

  • 9 Трифонов

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Ицо Багера":

    Независимо от множеството примери за увеличени цени след 1 януари, всички ще удържат общо взето цените, докато се обявяват и в лева. След това и до края на 2026г. цените на ВСИЧКО в България ще са минимум двойно по-високи от тези към 31.12.2025г. Това е абсолютно неизбежно. Т.е. да, към края на 2026г. ще сме точно двойно по-бедни!

    09:55 09.01.2026

