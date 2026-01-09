15 от проверени 80 частни паркинги - с двойни цени

Продължават масираните съвместни проверки на КЗП и НАП – ежедневно те са над 300. Инспектират се различни видове търговски обекти за нелоялни практики и дали спазват Закона за въвеждане на еврото.
Инспекторите провериха паркинг в центъра на София, за който има данни, че цената е скочила с над 50%, съобщи БТВ.
Приходната агенция, съвместно с КЗП вече е проверила 80 частни паркинги на територията на страната, като в 15 е установено двойно увеличение на цените.
При промяната в цената, търговецът в 5-дневен срок трябва да обясни на какво се дължи увеличението, а държавните органи преценяват дали това е икономически обосновано.
Връчените наказателни постановления към момента са в размер на над 200 хил. лв. Сигналите към контролните органи от началото на годината са около 1000.
Сайтове за електронна търговия също са на фокус на проверките. Санкциите са от 5000 лв. до 200 000 лв. Регулаторните органи обясниха, че срокът за двойно обращение на лев и евро няма да се удължава.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
09:39 09.01.2026
2 герап
09:42 09.01.2026
3 Гошо от Дружба
Коментиран от #4
09:43 09.01.2026
4 ......
До коментар #3 от "Гошо от Дружба":И там е така!
09:44 09.01.2026
5 цербер
09:45 09.01.2026
6 Ицо Багера
Заплатите се приравняват от средна към ниска и висока към средна.
Вече чакайте погром от народа, защото той ще откачи ментално.
Коментиран от #7, #9
09:45 09.01.2026
7 честен ционист
До коментар #6 от "Ицо Багера":По-скоро народа го чака купонна система.
09:48 09.01.2026
8 защо тормозите
09:51 09.01.2026
9 Трифонов
До коментар #6 от "Ицо Багера":Независимо от множеството примери за увеличени цени след 1 януари, всички ще удържат общо взето цените, докато се обявяват и в лева. След това и до края на 2026г. цените на ВСИЧКО в България ще са минимум двойно по-високи от тези към 31.12.2025г. Това е абсолютно неизбежно. Т.е. да, към края на 2026г. ще сме точно двойно по-бедни!
09:55 09.01.2026