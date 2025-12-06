Новини
Пуснаха непубликувани снимки и видеоклипове от частния остров на Джефри Епстийн

6 Декември, 2025 11:28, обновена 6 Декември, 2025 10:35

Съдът разреши публикуването на тайните протоколи по делото срещу покойния финансист

Пуснаха непубликувани снимки и видеоклипове от частния остров на Джефри Епстийн - 1
Снимка: YouTube
Фокус Фокус

Демократите от Комисията по надзор на Камарата на представителите на САЩ публикуваха непубликувани досега снимки и видеоклипове от Литъл Сейнт Джеймс, частен остров в Карибите, собственост на обвинения в сексуални престъпления финансист Джефри Епстийн.Това съобщи The New York Post.

Кадрите и снимките показват двора с басейн, както и различни стаи във вилата. Те са заснети след смъртта на Епстийн, който се самоуби, докато чакаше присъдата си.

Публикуваните снимки показват нещо, което изглежда като луксозна резиденция на острова. Изображенията изобразяват стаи, напомнящи за зъболекарски кабинет, както и спални и душове, украсени с маски на исторически личности.

В една от стаите е заснет стационарен телефон със списък с номера за бързо набиране, като някои от имената в списъка са редактирани.

Демократичният представител Робърт Гарсия отбеляза, че публикуваните материали разкриват "тревожната среда“, в света на Епстийн и че те се публикуват за "осигуряване на прозрачност“ в разследването на делото срещу финансиста.

По-рано Камарата на представителите на САЩ гласува за приемане на законопроект за публикуване на досиета на финансиста Джефри Епщайн. 427 членове гласуваха "за“, като само един беше "против“. Вчера федерален съдия от щата Флорида разреши на Министерството на правосъдието на САЩ да публикува документи на съдебните заседатели по делото за трафик сексуална експлоатация на хора срещу Епстийн.

Федерален съдия на САЩ разпореди вчера публикуването на документи от федералното разследване във Флорида от 2006-2007 г. срещу Епстийн, предава The Guarduan.

Окръжният съдия Родни Смит от Флорида уважи искането на Министерството на правосъдието за публикуване на преписи от заседанията на голямото жури по делото на Епщайн и неговия съучастник Гислейн Максуел, съобщи Guardian.

По-рано тази година това искане беше отхвърлено от друг съдия.


САЩ
  • 1 Иван

    7 3 Отговор
    Този частен остров е част от сатанинския Израел.

    Коментиран от #9

    10:40 06.12.2025

  • 2 Зъл пес

    7 0 Отговор
    Чудя се на акъла на девойките защо са се съгласявали да отиват на тоя остров
    Насила ли са ги качвали на самолета?

    10:46 06.12.2025

  • 3 !!!!!

    6 0 Отговор
    ГНУСНО ,ОТВРАТИТЕЛНО !!! Колко ли невинни ДУШИЦИ тези изпратеняци са съсипали там ???
    Това място трябва да се изравни със земята !!!

    Коментиран от #5, #7

    10:49 06.12.2025

  • 4 Цвете

    4 0 Отговор
    КАРТИНАТА Е УЖАСЯВАЩА.ЛИЦАТА ГОВОРЯТ,КАКВИ МЪЖЕ УПРАВЛЯВАТ СВЕТА. МОЖЕ ЛИ ЧОВЕК ДА СЕ " ДОВЕРИ " И ДНЕС НА ТЯХ?

    10:53 06.12.2025

  • 5 Румен

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "!!!!!":

    С водата

    10:56 06.12.2025

  • 6 Венера

    2 0 Отговор
    По ID HD имаше цял филм за този остров и как изнасилвал момичета

    Коментиран от #8

    11:01 06.12.2025

  • 7 Сила

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "!!!!!":

    А колко невинни души съсипаха в оргии по ловните стопанства в БГ то Тиквата и приятелчетата му ... С една разлика обаче , ония там са си плащали сами за масрафа , а тука ние плащаме за кефа на извратеняците !!!

    11:01 06.12.2025

  • 8 Сила

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Венера":

    И тук имаше ...с пачки по 500 евро , кюлчета злато , лубриканти , Voltaren и бутилка уиски !!! Сериал , по ID HD БГ ...

    11:05 06.12.2025

  • 9 Гледайте филма "Бал на острова"

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Иван":

    ЦРУ ползват едни и същи формати от години за вербовка. Нали помните кои искаха остров на една нощна конференция.

    11:07 06.12.2025

  • 10 ахахаха

    2 0 Отговор
    Ужасен остров, има и басейн. Такава драматична музика можете да пуснете на всеки имот в боокинг

    11:16 06.12.2025

  • 11 Джеф Бизос има яхта

    4 0 Отговор
    Отвличат ви вниманието с този остров. Хилърови ги вършат тези работи в оралния кабинет, голи хора бягат от бъкимгамския дворец. Островът е опит за отделяне и изолиране на престъпленията, все едно всичко било само там.

    11:21 06.12.2025

  • 12 Айде нема нужда

    1 0 Отговор
    А на прайда се пецкат на площада и няма проблеми?

    11:59 06.12.2025