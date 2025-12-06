Пуснаха непубликувани снимки и видеоклипове от частния остров на Джефри Епстийн

Демократите от Комисията по надзор на Камарата на представителите на САЩ публикуваха непубликувани досега снимки и видеоклипове от Литъл Сейнт Джеймс, частен остров в Карибите, собственост на обвинения в сексуални престъпления финансист Джефри Епстийн.Това съобщи The New York Post.



Кадрите и снимките показват двора с басейн, както и различни стаи във вилата. Те са заснети след смъртта на Епстийн, който се самоуби, докато чакаше присъдата си.



Публикуваните снимки показват нещо, което изглежда като луксозна резиденция на острова. Изображенията изобразяват стаи, напомнящи за зъболекарски кабинет, както и спални и душове, украсени с маски на исторически личности.



В една от стаите е заснет стационарен телефон със списък с номера за бързо набиране, като някои от имената в списъка са редактирани.



Демократичният представител Робърт Гарсия отбеляза, че публикуваните материали разкриват "тревожната среда“, в света на Епстийн и че те се публикуват за "осигуряване на прозрачност“ в разследването на делото срещу финансиста.



По-рано Камарата на представителите на САЩ гласува за приемане на законопроект за публикуване на досиета на финансиста Джефри Епщайн. 427 членове гласуваха "за“, като само един беше "против“. Вчера федерален съдия от щата Флорида разреши на Министерството на правосъдието на САЩ да публикува документи на съдебните заседатели по делото за трафик сексуална експлоатация на хора срещу Епстийн.

Федерален съдия на САЩ разпореди вчера публикуването на документи от федералното разследване във Флорида от 2006-2007 г. срещу Епстийн, предава The Guarduan.

Окръжният съдия Родни Смит от Флорида уважи искането на Министерството на правосъдието за публикуване на преписи от заседанията на голямото жури по делото на Епщайн и неговия съучастник Гислейн Максуел, съобщи Guardian.

По-рано тази година това искане беше отхвърлено от друг съдия.