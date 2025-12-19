Руският представител Дмитриев призова Урсула фон дер Лайен и Фридрих Мерц да подадат оставка

Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чуждестранните страни и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции, заяви, че председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и германският канцлер Фридрих Мерц трябва да подадат оставка. Причината е, че според него те не успели да осигурят експроприацията на руски активи, предава Фокус.
„Урсула и Мерц трябва да подадат оставка, ако искат да докажат 'убеденост, единство и решителност', както обещаха, след като не успяха да осигурят незаконното изземване на руските резерви от ЕС“, написа Дмитриев в социалните мрежи.
Той отбеляза, че Белгия, Унгария, Чехия и Словакия са защитили финансовите и правните системи на Европа, като по този начин предотвратили масово изтегляне на инвеститори от ЕС.
След повече от 15 часа дебати лидерите на Европейския съюз се договориха да предоставят на Украйна безлихвен заем от 90 милиарда евро чрез колективни заеми от страните членки, припомня Фокус.
1 честен ционист
Коментиран от #71
11:37 19.12.2025
2 Ком
Коментиран от #11, #16
11:37 19.12.2025
3 Пич
Коментиран от #12, #23, #56
11:37 19.12.2025
4 Рамбо Силек
11:37 19.12.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Обидените с предимство
11:38 19.12.2025
7 Само факти
- Първата чеченска война (1994 - 1996)
Резултат: загубена. Република Ичкерия става независима.
- Втора чеченска война (1999 – 2003)
Резултат: загубена. На власт идва кланът на Кадирови, който: направи Чечня де факто независима, а РФ – данъкоплатец, всяка година Путин плащат милиарди дамък спокойствие на Кадиров; Чечня става важна част от федералната власт и един от центровете за вземане на решения.
- Карабах (1992-2023)
Резултат: загубена. Проруският карабахски клан претърпява едновременно 2 поражения: губи Армения, където управлява от 1994 г., и губи самият Карабах.
- Сирия (2015-2024)
Резултат: загубена. Режимът на Асад е унищожен, а ал-Шараа, когото Москва обявява няколко пъти за убит, насред Кремъл изисква предаването на Асад и поставя условия за базите в Сирия.
При нито един от тези конфликти РФ не воюва с противник, който е систематично и редовно подпомаган от западни съюзници.
Коментиран от #13, #38, #75
11:38 19.12.2025
8 Mими Кучева🐕🦺
11:38 19.12.2025
9 Ашколсун!
11:38 19.12.2025
10 запознат
Не мога нито да изглеждам като ползван предпазител /през - тив/, нито да съм толкова нагъл.
Но межа да я поискам - за да захлебя от Началника
11:39 19.12.2025
11 честен ционист
До коментар #2 от "Ком":Може да е добър актьор, но няма орден Ломоносова.
11:39 19.12.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #7 от "Само факти":Страшни факти,сигурно имаш и розов потник!?🌈🌈🌈🥳🤣🖕
11:39 19.12.2025
14 4-та година "Киев за 3 дня"
Коментиран от #52
11:39 19.12.2025
15 Варна
11:40 19.12.2025
16 Да бе, повервах
До коментар #2 от "Ком":Кога е бил добър актьор този посредствен имитатор? Какъвто е в политиката, мазен крадец, такъв е и в актьорството, клубен гений от селска аматьорска група. Гледай "Дизел Шоу" да видиш актьори, не кварталните псета!
11:41 19.12.2025
17 Добри новини
Коментиран от #46, #51
11:41 19.12.2025
18 Всъщност
11:42 19.12.2025
19 РФ е един смърдящ КЕН eф !
Коментиран от #60
11:43 19.12.2025
20 Аз 😁🇧🇬 призовавам Бундес Канцлер
11:43 19.12.2025
21 наблюдател
11:43 19.12.2025
22 Зеленски
11:43 19.12.2025
23 Българин
До коментар #3 от "Пич":България е в НАТО, Шенген, ЕС, Еврозоната.
Урсула и Кая ще ти налагат какво да правиш.Ти можеш само да квичиш като приклано 🐷 и да изпълняваш.Ясно!
А сега се потапяй.
Коментиран от #40
11:43 19.12.2025
24 Абсурдистан
Коментиран от #34
11:44 19.12.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Ами да
11:44 19.12.2025
27 Лечител
11:44 19.12.2025
28 русичь..
До коментар #5 от "Българин":А масква подкрепя бгбандерците..дека кушать гавнатьцитье напеефски внужникому
Коментиран от #41
11:44 19.12.2025
29 Овчи?Колко метра останаха до Киев?М?
Коментиран от #45
11:44 19.12.2025
30 az СВО Победа 80
Отличено казано!
11:45 19.12.2025
31 Българин 🇧🇬
До коментар #5 от "Българин":Защо мислиш.така , роме ?! Абсолютна глупост !
11:45 19.12.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 СТРАХ
СТРАХ!
11:45 19.12.2025
34 честен ционист
До коментар #24 от "Абсурдистан":Дядо му се е бил срещу финландците 39-40 и немците през 41-45. А твоят дядо, какво е правил по това време?
11:46 19.12.2025
35 az СВО Победа 80
Коментиран от #42, #47, #62, #79
11:47 19.12.2025
36 Я пък тоя
След като Белгия също отказа , станаха 90 милиарда. На Европа ще ѝ отпуснат заем за 50 милиарда, на Зеленски ще дадат 5.
Ще има за още една тоалетна. 😂😂😂
11:47 19.12.2025
37 Къв е па тоя бУклУк?
Коментиран от #48
11:47 19.12.2025
38 Мискиш ли
До коментар #7 от "Само факти":, че ти вярва някой на простотията и откровенните лъжи които бълваш?
11:47 19.12.2025
39 факт
11:48 19.12.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 гост
11:49 19.12.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Кози?!Колко метра останаха до Крим?!
До коментар #29 от "Овчи?Колко метра останаха до Киев?М?":Питам тоя от пост 29?!
11:50 19.12.2025
46 Ееех мечти,
До коментар #17 от "Добри новини":мечти... Продължавай, мечтите са безплатни, пък и без полезни.
11:50 19.12.2025
47 А пък
До коментар #35 от "az СВО Победа 80":рускитеСвине си мрат.Това е важното.
Коментиран от #82
11:50 19.12.2025
48 Щом пишеш тук значи, че
До коментар #37 от "Къв е па тоя бУклУк?":можеш и да четеш - в началото на статията пише кой е Кирил Дмитриев.
11:50 19.12.2025
49 Хаха
Коментиран от #66
11:51 19.12.2025
50 Само питам
До коментар #40 от "Пич":Обиколи ли кофите,че дойде обяда?
11:51 19.12.2025
51 Бихлюл
До коментар #17 от "Добри новини":Тва кога го сънува? Нощеска ли?
11:51 19.12.2025
52 Шалтето
До коментар #14 от "4-та година "Киев за 3 дня"":Трътлесто жуже се влачи по Европа.Но няма да боли!Евреина ще си го получи!
11:52 19.12.2025
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Тома
11:52 19.12.2025
55 Ковача
11:54 19.12.2025
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Като каза ,,Купянск"...!
До коментар #42 от "Овчи?Колко метра останаха до Киев?М?":Че се сетих как в Украинската Рада разобличиха Циркаджията-Зеленски,сътворил поредният си цирк-селфи пред табелата ,,Купянск",за да докаже,че градът не е паднал...!
Да, ама НЕ!
В Радата казаха че селфито всъщност било правено преди...6 месеца...😉😆😝😂🤣!!
Коментиран от #68, #69
11:55 19.12.2025
58 Българин
Коментиран от #65
11:55 19.12.2025
59 Ехааааа
Коментиран от #80
11:55 19.12.2025
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Евро комунист
1. Война с Русия до последния европеец
2. Мусулманска миграция за облагородяване
3. ЛГБТ++++педофили в училище
4. Устойчив зелен грабеж
ЕС е гей версия на СССР! Вечна дружба!
11:57 19.12.2025
62 Овчи ,
До коментар #35 от "az СВО Победа 80":Тебе питам?
11:57 19.12.2025
63 Българин
11:57 19.12.2025
64 Добри новини
11:57 19.12.2025
65 Това е безспорен
До коментар #58 от "Българин":Факт.
11:57 19.12.2025
66 Хехехе
До коментар #49 от "Хаха":Мечтай си...!
Мечтите поне са безплатни,а не като последният нов заем на Урсула,от 90 милиарда за Украйна,който ще плащаш и ТИ...!
11:57 19.12.2025
67 Я пък тоя
Като влезна във "Факти" и прочета псувните, злобата, пищенето и рева на русофобите, ми става ясно че Украйна пак я шамаросват. 🤣
11:58 19.12.2025
68 не са го разобличили Зеленски
До коментар #57 от "Като каза ,,Купянск"...!":Това са ваши лъжи .
11:58 19.12.2025
69 Клета невежа копейка 🤪
До коментар #57 от "Като каза ,,Купянск"...!":Да де, ама преди 6 месеца нямаше iPhone 17, с който Президент Зеленски си прави селфито .
Коментиран от #83
11:59 19.12.2025
70 Владо
11:59 19.12.2025
71 Старец
До коментар #1 от "честен ционист":Нали уж бяхме демокрация. Никой не ме е питал искам ли да бъда в тези пропаднали съюзи и организации. Когато сме били под турско, е било същото, каквото каже султана. Надявам се, а и вярвам, че скоро ще се появят новите Ботев и Левски, да поведат борба срещу ЕС робството. А междо другото, някога такива продажници, като теб, хайдутите са ги ликвидирали.
Коментиран от #74
12:00 19.12.2025
72 Тома
Нека поздравим Ели за това!
12:01 19.12.2025
73 Удри копейката с лопатата!
12:01 19.12.2025
74 Надявай се куха лейко
До коментар #71 от "Старец":Ще хвърлиш топа дотогава .
12:01 19.12.2025
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Тервел
Коментиран от #86
12:03 19.12.2025
77 Най-великият Президент на 21 век
Единия ги накара да си ядат ракетите, че чак се наложи да ги спасява от гладна гибел, а втория няма да ги спасява - ще ги остави в историята.
12:04 19.12.2025
78 Демократ
12:04 19.12.2025
79 Овчи,
До коментар #35 от "az СВО Победа 80":Превзе ли пак Купянск?Тебе питам.М?
12:06 19.12.2025
80 чекисть..
До коментар #59 от "Ехааааа":Такава несъществуваща държава с измислени парични знаци..нема,а будала племето зорлем сака да ги приеме без референдум-оти плондерите и киселовчето им казаха че конституцята не им разрешава
12:07 19.12.2025
81 ВВП олигарха
12:07 19.12.2025
82 Орк
До коментар #47 от "А пък":нещо за европеските подсвинки?
12:08 19.12.2025
83 Много си зле!
До коментар #69 от "Клета невежа копейка 🤪":Украинският Генерал-Кривонос каза по повод на фалшивото селфи на Зеленски пред ,,Купянск" :
,,Не се научиха да правят постановки!
Елементарни неща недоглеждат ..!
Вятърът духа в една посока,а перчема на Зеленски се вее в друга...!"
12:09 19.12.2025
84 Вижте първите коментари в
Колко лайкове имат русофилите и как на никой от редакцията не му прави впечатление ...
12:09 19.12.2025
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Тома
До коментар #76 от "Тервел":Коя суверенна държава визираш - Украйна?
Украйна, в която властта се сменя след финансиран отвън въоръжен метеж за милиарди - суверенна?
Украйна, която къса официално съгласуван с руснаците предварителен мирен договор през 2022 по нареждане на Британия - суверенна?
Уауууууу!
12:29 19.12.2025
87 !!!?
Коментиран от #88
12:29 19.12.2025
88 Шалтето
До коментар #87 от "!!!?":Скоро трътлестият евреин ще се гръмне-търпение!
12:32 19.12.2025
89 Баце ЕООД
12:37 19.12.2025
90 !!!?
Коментиран от #93
12:39 19.12.2025
91 Не съм маймуна
12:45 19.12.2025
92 Боби111
12:55 19.12.2025
93 Хи хи
До коментар #90 от "!!!?":Ако Кремъл не си види парите от ЕС, тогава ще вземе територии от ЕС ! нато така каза, че Путин ще влезе в ЕС !!
12:58 19.12.2025
94 ха ха ха
12:59 19.12.2025
95 пенсионер
13:02 19.12.2025
96 Иван
13:11 19.12.2025
97 Сийка
Кой си ти, подлого, че да говориш такива неща. Май скоро ще отвориш прозореца на 15-ия етаж.....
13:13 19.12.2025