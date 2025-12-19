Новини
Руският представител Дмитриев призова Урсула фон дер Лайен и Фридрих Мерц да подадат оставка

Руският представител Дмитриев призова Урсула фон дер Лайен и Фридрих Мерц да подадат оставка

19 Декември, 2025 11:35 2 048 97

Причината - неуспехът да се осигури експроприация на руски активи в ЕС

Руският представител Дмитриев призова Урсула фон дер Лайен и Фридрих Мерц да подадат оставка - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чуждестранните страни и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции, заяви, че председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и германският канцлер Фридрих Мерц трябва да подадат оставка. Причината е, че според него те не успели да осигурят експроприацията на руски активи, предава Фокус.

„Урсула и Мерц трябва да подадат оставка, ако искат да докажат 'убеденост, единство и решителност', както обещаха, след като не успяха да осигурят незаконното изземване на руските резерви от ЕС“, написа Дмитриев в социалните мрежи.

Той отбеляза, че Белгия, Унгария, Чехия и Словакия са защитили финансовите и правните системи на Европа, като по този начин предотвратили масово изтегляне на инвеститори от ЕС.

След повече от 15 часа дебати лидерите на Европейския съюз се договориха да предоставят на Украйна безлихвен заем от 90 милиарда евро чрез колективни заеми от страните членки, припомня Фокус.


  • 1 честен ционист

    22 3 Отговор
    Кирчо Петрович Митков уволни и Шайката в България.

    Коментиран от #71

    11:37 19.12.2025

  • 2 Ком

    61 81 Отговор
    Зеленски беше добър актьор, но едно е да играеш президент, а друго е да бъдеш!

    Коментиран от #11, #16

    11:37 19.12.2025

  • 3 Пич

    40 108 Отговор
    След вчерашният подпис на Роско , и от днешна гледна точка , ще предположа следното ! Протестите са били организирани в сговор между ГЕРБ и ПП ! Оставката - също. Така хвърлиха народната енергия срещу безсмислица като бюджета , където икономисаха жълти стотинки отново за народна сметка , и никой не заподозря големите харчове , които ни наложиха отново силово !!! Въобще схващате ли колко са 90 милиарда ?! И финт с липса на правителство , за да няма ясна отговорност !!!

    Коментиран от #12, #23, #56

    11:37 19.12.2025

  • 4 Рамбо Силек

    28 9 Отговор
    ... и затвор!

    11:37 19.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Обидените с предимство

    51 5 Отговор
    За едни има изисквания за членство, а за други безлихвен заем. Големи "правила" вадят тези евродемократи.

    11:38 19.12.2025

  • 7 Само факти

    32 38 Отговор
    Кратка справка за успеха на войните, които РФ води от създаването си през 25 декември 1991 г. до сега.
    - Първата чеченска война (1994 - 1996)
    Резултат: загубена. Република Ичкерия става независима.
    - Втора чеченска война (1999 – 2003)
    Резултат: загубена. На власт идва кланът на Кадирови, който: направи Чечня де факто независима, а РФ – данъкоплатец, всяка година Путин плащат милиарди дамък спокойствие на Кадиров; Чечня става важна част от федералната власт и един от центровете за вземане на решения.
    - Карабах (1992-2023)
    Резултат: загубена. Проруският карабахски клан претърпява едновременно 2 поражения: губи Армения, където управлява от 1994 г., и губи самият Карабах.
    - Сирия (2015-2024)
    Резултат: загубена. Режимът на Асад е унищожен, а ал-Шараа, когото Москва обявява няколко пъти за убит, насред Кремъл изисква предаването на Асад и поставя условия за базите в Сирия.
    При нито един от тези конфликти РФ не воюва с противник, който е систематично и редовно подпомаган от западни съюзници.

    Коментиран от #13, #38, #75

    11:38 19.12.2025

  • 8 Mими Кучева🐕‍🦺

    33 10 Отговор
    Ааааа,никакви оставки докато не унищожат напълно ЕС!🥳🤣🤣🤣🤣🤣🤣🖕

    11:38 19.12.2025

  • 9 Ашколсун!

    28 10 Отговор
    Точно така,долу 0рсулите!

    11:38 19.12.2025

  • 10 запознат

    10 13 Отговор
    Така и из може да поискам неговата оставка - но не мога !
    Не мога нито да изглеждам като ползван предпазител /през - тив/, нито да съм толкова нагъл.
    Но межа да я поискам - за да захлебя от Началника

    11:39 19.12.2025

  • 11 честен ционист

    9 4 Отговор

    До коментар #2 от "Ком":

    Може да е добър актьор, но няма орден Ломоносова.

    11:39 19.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Mими Кучева🐕‍🦺

    30 8 Отговор

    До коментар #7 от "Само факти":

    Страшни факти,сигурно имаш и розов потник!?🌈🌈🌈🥳🤣🖕

    11:39 19.12.2025

  • 14 4-та година "Киев за 3 дня"

    16 24 Отговор
    Ама то и "Киев за 3 дня" не стана, ама никой не подава оставка - жуже пълзи в бункера, коня се влачи по Африка ... в останалите страни не са желани.

    Коментиран от #52

    11:39 19.12.2025

  • 15 Варна

    27 5 Отговор
    Аааа,как оставка?Нищо полезно не са свършили за Европа и европейските граждани, но в Европарламента ОСТАВКИ НЕ СЕ ПОДАВАТ!

    11:40 19.12.2025

  • 16 Да бе, повервах

    26 4 Отговор

    До коментар #2 от "Ком":

    Кога е бил добър актьор този посредствен имитатор? Какъвто е в политиката, мазен крадец, такъв е и в актьорството, клубен гений от селска аматьорска група. Гледай "Дизел Шоу" да видиш актьори, не кварталните псета!

    11:41 19.12.2025

  • 17 Добри новини

    12 28 Отговор
    Купянск. Вече може да се говори за това, какво се случи в региона... Самолетни удари унищожиха мостовете и линиите за доставка през река Оскил. Наземните екипи приключиха командните пунктове, блокираха коридора край Дворичина, плениха и ликвидираха блатната биомаса в района. РФ атакува язовир Печенихи, за да спре украинската операция, но наводненията изолираха собствените им войскови части. Отчаяните ватници започнаха да строят фортификационни съоръжения през реката и блатата, но украинските дронове ги унищожиха за минути. След като Купянск е напълно обкръжен, прочистващите групи на ЗСУ освободиха над 40км² площ. В моментът, в който Путин обяви превземането на Купянск, Украйна си върна не само земята, но и истината!

    Коментиран от #46, #51

    11:41 19.12.2025

  • 18 Всъщност

    26 6 Отговор
    Бъзика се пича . Провокира фон Лаен да се дъни още повече .

    11:42 19.12.2025

  • 19 РФ е един смърдящ КЕН eф !

    9 19 Отговор
    Това трябва да е похвала към резидентите и корумпирани московски марионетки орбан и фицо

    Коментиран от #60

    11:43 19.12.2025

  • 20 Аз 😁🇧🇬 призовавам Бундес Канцлер

    28 7 Отговор
    Мерц и Урсула Фон дер Лайен да подадат оставка докато могат за да не ги изхвърлят Германските граждани от Офисите на Германия.🇧🇬🤔

    11:43 19.12.2025

  • 21 наблюдател

    10 19 Отговор
    един от маалата и той искал оставката на урсула - ама е никой като този от снимката

    11:43 19.12.2025

  • 22 Зеленски

    27 5 Отговор
    се кефи на златни тоалетни а европейците ще гладуват и студуват защото в главите на Урсулиците няма дори семки.

    11:43 19.12.2025

  • 23 Българин

    27 14 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    България е в НАТО, Шенген, ЕС, Еврозоната.
    Урсула и Кая ще ти налагат какво да правиш.Ти можеш само да квичиш като приклано 🐷 и да изпълняваш.Ясно!
    А сега се потапяй.

    Коментиран от #40

    11:43 19.12.2025

  • 24 Абсурдистан

    8 21 Отговор
    Руска имперска наглост!

    Коментиран от #34

    11:44 19.12.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Ами да

    28 7 Отговор
    Тези упорито бутат Европа към унищожителна война. Да се махат. Това не е волята и желанието на 500-те милиона европейци... Това си е психопатското желание на потомци на фашисти.

    11:44 19.12.2025

  • 27 Лечител

    12 18 Отговор
    Ще го послушат ,нали ? Кремълските рептили,подобно на нашите русофили не знаят къде се намират.😂

    11:44 19.12.2025

  • 28 русичь..

    6 7 Отговор

    До коментар #5 от "Българин":

    А масква подкрепя бгбандерците..дека кушать гавнатьцитье напеефски внужникому

    Коментиран от #41

    11:44 19.12.2025

  • 29 Овчи?Колко метра останаха до Киев?М?

    5 16 Отговор
    Този на снимката питам??

    Коментиран от #45

    11:44 19.12.2025

  • 30 az СВО Победа 80

    7 4 Отговор
    🤣🤣🤣

    Отличено казано!

    11:45 19.12.2025

  • 31 Българин 🇧🇬

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "Българин":

    Защо мислиш.така , роме ?! Абсолютна глупост !

    11:45 19.12.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 СТРАХ

    9 7 Отговор
    Германия започва мощно въоръжаване.
    СТРАХ!

    11:45 19.12.2025

  • 34 честен ционист

    12 3 Отговор

    До коментар #24 от "Абсурдистан":

    Дядо му се е бил срещу финландците 39-40 и немците през 41-45. А твоят дядо, какво е правил по това време?

    11:46 19.12.2025

  • 35 az СВО Победа 80

    17 6 Отговор
    Жестока, но интелигентна гавра със смешниците от ЕС!

    Коментиран от #42, #47, #62, #79

    11:47 19.12.2025

  • 36 Я пък тоя

    19 5 Отговор
    Бяха 300 милиарда, станаха 200 милиарда , след като Франция, Германия и други отказаха да дадат блокираните пари.
    След като Белгия също отказа , станаха 90 милиарда. На Европа ще ѝ отпуснат заем за 50 милиарда, на Зеленски ще дадат 5.
    Ще има за още една тоалетна. 😂😂😂

    11:47 19.12.2025

  • 37 Къв е па тоя бУклУк?

    5 12 Отговор
    Някоя кухоглава копейка знае ли?И що си не гледа умрялата кочина?

    Коментиран от #48

    11:47 19.12.2025

  • 38 Мискиш ли

    8 7 Отговор

    До коментар #7 от "Само факти":

    , че ти вярва някой на простотията и откровенните лъжи които бълваш?

    11:47 19.12.2025

  • 39 факт

    12 11 Отговор
    Цялата русофилска гмеж е събрана във факти.

    11:48 19.12.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 гост

    16 6 Отговор
    Урсуз фон Фекален -в затвора заради ваксините .Лвов - столица на остатъчна украйна.Не след много време.

    11:49 19.12.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Кози?!Колко метра останаха до Крим?!

    9 6 Отговор

    До коментар #29 от "Овчи?Колко метра останаха до Киев?М?":

    Питам тоя от пост 29?!

    11:50 19.12.2025

  • 46 Ееех мечти,

    9 0 Отговор

    До коментар #17 от "Добри новини":

    мечти... Продължавай, мечтите са безплатни, пък и без полезни.

    11:50 19.12.2025

  • 47 А пък

    4 13 Отговор

    До коментар #35 от "az СВО Победа 80":

    рускитеСвине си мрат.Това е важното.

    Коментиран от #82

    11:50 19.12.2025

  • 48 Щом пишеш тук значи, че

    12 3 Отговор

    До коментар #37 от "Къв е па тоя бУклУк?":

    можеш и да четеш - в началото на статията пише кой е Кирил Дмитриев.

    11:50 19.12.2025

  • 49 Хаха

    9 11 Отговор
    А масовият убиец Путлер няма ли да подава оставка или ще продължава в същия дух.

    Коментиран от #66

    11:51 19.12.2025

  • 50 Само питам

    3 3 Отговор

    До коментар #40 от "Пич":

    Обиколи ли кофите,че дойде обяда?

    11:51 19.12.2025

  • 51 Бихлюл

    8 2 Отговор

    До коментар #17 от "Добри новини":

    Тва кога го сънува? Нощеска ли?

    11:51 19.12.2025

  • 52 Шалтето

    11 3 Отговор

    До коментар #14 от "4-та година "Киев за 3 дня"":

    Трътлесто жуже се влачи по Европа.Но няма да боли!Евреина ще си го получи!

    11:52 19.12.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Тома

    10 2 Отговор
    Тези са като кърлежи и за пари ще продадат и най милото си

    11:52 19.12.2025

  • 55 Ковача

    7 3 Отговор
    О,какъв евр0атланти4ески 3апек...безценно!

    11:54 19.12.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Като каза ,,Купянск"...!

    18 34 Отговор

    До коментар #42 от "Овчи?Колко метра останаха до Киев?М?":

    Че се сетих как в Украинската Рада разобличиха Циркаджията-Зеленски,сътворил поредният си цирк-селфи пред табелата ,,Купянск",за да докаже,че градът не е паднал...!
    Да, ама НЕ!
    В Радата казаха че селфито всъщност било правено преди...6 месеца...😉😆😝😂🤣!!

    Коментиран от #68, #69

    11:55 19.12.2025

  • 58 Българин

    17 10 Отговор
    Зеленски направи ватенките да говорят сами на себе си!🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #65

    11:55 19.12.2025

  • 59 Ехааааа

    9 11 Отговор
    От кога Русия решава тия неща. Че това си е намеса във втрешните работи на доста страни. Че са за махане си го знаем, но не е работа на руснаците. И ние знаем как се избира Путин, ама си траем. Да си гледат тяхната кочина!

    Коментиран от #80

    11:55 19.12.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Евро комунист

    15 5 Отговор
    Никой да не оспорва правата линия на комисарката и Еврогей ценностите
    1. Война с Русия до последния европеец
    2. Мусулманска миграция за облагородяване
    3. ЛГБТ++++педофили в училище
    4. Устойчив зелен грабеж
    ЕС е гей версия на СССР! Вечна дружба!

    11:57 19.12.2025

  • 62 Овчи ,

    2 3 Отговор

    До коментар #35 от "az СВО Победа 80":

    Тебе питам?

    11:57 19.12.2025

  • 63 Българин

    6 5 Отговор
    Изобщо не ни дреме за руските активи!

    11:57 19.12.2025

  • 64 Добри новини

    6 6 Отговор
    След новите санкции срещу сенчестия флот на московските BAPBAPИ, днес вече петрола им се купува под 40$.

    11:57 19.12.2025

  • 65 Това е безспорен

    2 2 Отговор

    До коментар #58 от "Българин":

    Факт.

    11:57 19.12.2025

  • 66 Хехехе

    9 4 Отговор

    До коментар #49 от "Хаха":

    Мечтай си...!
    Мечтите поне са безплатни,а не като последният нов заем на Урсула,от 90 милиарда за Украйна,който ще плащаш и ТИ...!

    11:57 19.12.2025

  • 67 Я пък тоя

    13 5 Отговор
    Не ми трябват сводки от фронта.
    Като влезна във "Факти" и прочета псувните, злобата, пищенето и рева на русофобите, ми става ясно че Украйна пак я шамаросват. 🤣

    11:58 19.12.2025

  • 68 не са го разобличили Зеленски

    13 11 Отговор

    До коментар #57 от "Като каза ,,Купянск"...!":

    Това са ваши лъжи .

    11:58 19.12.2025

  • 69 Клета невежа копейка 🤪

    10 13 Отговор

    До коментар #57 от "Като каза ,,Купянск"...!":

    Да де, ама преди 6 месеца нямаше iPhone 17, с който Президент Зеленски си прави селфито .

    Коментиран от #83

    11:59 19.12.2025

  • 70 Владо

    10 5 Отговор
    Миризлив руски сбърканяк.

    11:59 19.12.2025

  • 71 Старец

    10 9 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Нали уж бяхме демокрация. Никой не ме е питал искам ли да бъда в тези пропаднали съюзи и организации. Когато сме били под турско, е било същото, каквото каже султана. Надявам се, а и вярвам, че скоро ще се появят новите Ботев и Левски, да поведат борба срещу ЕС робството. А междо другото, някога такива продажници, като теб, хайдутите са ги ликвидирали.

    Коментиран от #74

    12:00 19.12.2025

  • 72 Тома

    3 2 Отговор
    Ели е сложила много правилни измислени думи в устата на г-н Дмитриев.
    Нека поздравим Ели за това!

    12:01 19.12.2025

  • 73 Удри копейката с лопатата!

    10 6 Отговор
    Руснак разбира само от трепанье.

    12:01 19.12.2025

  • 74 Надявай се куха лейко

    9 3 Отговор

    До коментар #71 от "Старец":

    Ще хвърлиш топа дотогава .

    12:01 19.12.2025

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Тервел

    7 3 Отговор
    Докъде ще стигне светът ,ако всяка свръхсила, на всеки 3 години си анексира по една суверенна държава. Какви държави са Словакия , Унгария и Чехия в сравнение с Русия .... никакви. Днес ги има утре ги няма . Както и България . Така ли ще е вече големите ще поглъщат малките .

    Коментиран от #86

    12:03 19.12.2025

  • 77 Най-великият Президент на 21 век

    7 1 Отговор
    Върви им на московските opки на актьори.
    Единия ги накара да си ядат ракетите, че чак се наложи да ги спасява от гладна гибел, а втория няма да ги спасява - ще ги остави в историята.

    12:04 19.12.2025

  • 78 Демократ

    7 3 Отговор
    Основен демократичен принцип е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.

    12:04 19.12.2025

  • 79 Овчи,

    5 2 Отговор

    До коментар #35 от "az СВО Победа 80":

    Превзе ли пак Купянск?Тебе питам.М?

    12:06 19.12.2025

  • 80 чекисть..

    3 4 Отговор

    До коментар #59 от "Ехааааа":

    Такава несъществуваща държава с измислени парични знаци..нема,а будала племето зорлем сака да ги приеме без референдум-оти плондерите и киселовчето им казаха че конституцята не им разрешава

    12:07 19.12.2025

  • 81 ВВП олигарха

    5 2 Отговор
    Започна най голямото "шоу" в РФ!! Вьпросите кьм ВВП са най филтрираните , най "предсказуемите" за да не се наруши комфорта на олигарха. Жалко за 150 млн. ..... които стоят и "сляпо" вярват в това шоу! Погледнете в Тубата за Чубайс и как беспроблемно е напуснал РФ оставяйки "Роснано" -компания с наляти 300 млрд. $ , с огромен дьлг.

    12:07 19.12.2025

  • 82 Орк

    2 4 Отговор

    До коментар #47 от "А пък":

    нещо за европеските подсвинки?

    12:08 19.12.2025

  • 83 Много си зле!

    14 6 Отговор

    До коментар #69 от "Клета невежа копейка 🤪":

    Украинският Генерал-Кривонос каза по повод на фалшивото селфи на Зеленски пред ,,Купянск" :
    ,,Не се научиха да правят постановки!
    Елементарни неща недоглеждат ..!
    Вятърът духа в една посока,а перчема на Зеленски се вее в друга...!"

    12:09 19.12.2025

  • 84 Вижте първите коментари в

    9 1 Отговор
    статията "ЕС не посмя да пипа руските пари, дава на Киев €90 милиарда свои. Чехия, Унгария и Словакия отказаха да плащат"
    Колко лайкове имат русофилите и как на никой от редакцията не му прави впечатление ...

    12:09 19.12.2025

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Тома

    2 2 Отговор

    До коментар #76 от "Тервел":

    Коя суверенна държава визираш - Украйна?
    Украйна, в която властта се сменя след финансиран отвън въоръжен метеж за милиарди - суверенна?
    Украйна, която къса официално съгласуван с руснаците предварителен мирен договор през 2022 по нареждане на Британия - суверенна?
    Уауууууу!

    12:29 19.12.2025

  • 87 !!!?

    3 1 Отговор
    Призоваваме Путлер да направи същото което направи Хитлер преди капитулацията...!!!?

    Коментиран от #88

    12:29 19.12.2025

  • 88 Шалтето

    1 2 Отговор

    До коментар #87 от "!!!?":

    Скоро трътлестият евреин ще се гръмне-търпение!

    12:32 19.12.2025

  • 89 Баце ЕООД

    1 0 Отговор
    Би бил страхотен политически успех на Европа.. Ама надали ще стане скоро..

    12:37 19.12.2025

  • 90 !!!?

    3 1 Отговор
    Кремъл ще види пари от Европа през крив макарон...тези пари са кръвнина за Украйна, за разрухата която Кремълската фашистка хунта й причини !!!

    Коментиран от #93

    12:39 19.12.2025

  • 91 Не съм маймуна

    2 2 Отговор
    Щом всеки извън ЕС може да поиска оставката на ръководителите му( добри или лоши), ние извън Русия искаме оставката на Путин, защото не искаме война!

    12:45 19.12.2025

  • 92 Боби111

    1 0 Отговор
    И Кайчето също, щото говори на англ. като 6 годишна.

    12:55 19.12.2025

  • 93 Хи хи

    0 1 Отговор

    До коментар #90 от "!!!?":

    Ако Кремъл не си види парите от ЕС, тогава ще вземе територии от ЕС ! нато така каза, че Путин ще влезе в ЕС !!

    12:58 19.12.2025

  • 94 ха ха ха

    0 0 Отговор
    Тоя се събуди след йато му разясниха за парите. Ха ха ха 🥕🍌🍆😂🤣

    12:59 19.12.2025

  • 95 пенсионер

    1 0 Отговор
    Този има много отвратителна и нещастна физиономия.

    13:02 19.12.2025

  • 96 Иван

    0 0 Отговор
    Нацисткият сатанински хазарски Израел и Световната еврейска банка никога не предоставят заеми без лихви. Гнусните сатанински евреи са лихвари.

    13:11 19.12.2025

  • 97 Сийка

    0 0 Отговор
    Кирчо,
    Кой си ти, подлого, че да говориш такива неща. Май скоро ще отвориш прозореца на 15-ия етаж.....

    13:13 19.12.2025

