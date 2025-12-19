Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чуждестранните страни и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции, заяви, че председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и германският канцлер Фридрих Мерц трябва да подадат оставка. Причината е, че според него те не успели да осигурят експроприацията на руски активи, предава Фокус.

„Урсула и Мерц трябва да подадат оставка, ако искат да докажат 'убеденост, единство и решителност', както обещаха, след като не успяха да осигурят незаконното изземване на руските резерви от ЕС“, написа Дмитриев в социалните мрежи.

Той отбеляза, че Белгия, Унгария, Чехия и Словакия са защитили финансовите и правните системи на Европа, като по този начин предотвратили масово изтегляне на инвеститори от ЕС.

След повече от 15 часа дебати лидерите на Европейския съюз се договориха да предоставят на Украйна безлихвен заем от 90 милиарда евро чрез колективни заеми от страните членки, припомня Фокус.