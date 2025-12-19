Зеленски започна официалното си посещение в Полша с преговори във Варшава

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в президентския дворец във Варшава, където беше официално посрещнат от президента на Полша Карол Навроцки. След церемонията по посрещането и прегледа на почетния караул двамата държавни глави, заедно с делегациите си, започнаха преговори, съобщава кореспондент на Укринформ, предава БТА.

Предвижда се Зеленски и Навроцки да проведат разговори на четири очи, както и срещи в разширен формат с участието на пълните делегации на двете страни. След приключването им президентите ще дадат съвместна пресконференция.

В рамките на визитата си във Варшава украинският държавен глава ще поднесе венец на Гроба на незнайния воин. Програмата му включва още срещи с председателя на полския Сейм Влоджимеж Чажасти и с председателката на Сената Малгожата Кидава-Блонска.

Посещението ще завърши с разговори между Зеленски и министър-председателя на Полша Доналд Туск. Както бе съобщено по-рано от Укринформ, украинският президент пристигна в страната на официално посещение късно снощи.