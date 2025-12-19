Новини
Зеленски започна официалното си посещение в Полша с преговори във Варшава
  Тема: Украйна

Зеленски започна официалното си посещение в Полша с преговори във Варшава

19 Декември, 2025 12:39 578 36

Украинският президент бе посрещнат от полския си колега Карол Навроцки

Зеленски започна официалното си посещение в Полша с преговори във Варшава - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в президентския дворец във Варшава, където беше официално посрещнат от президента на Полша Карол Навроцки. След церемонията по посрещането и прегледа на почетния караул двамата държавни глави, заедно с делегациите си, започнаха преговори, съобщава кореспондент на Укринформ, предава БТА.

Предвижда се Зеленски и Навроцки да проведат разговори на четири очи, както и срещи в разширен формат с участието на пълните делегации на двете страни. След приключването им президентите ще дадат съвместна пресконференция.

Още новини от Украйна

В рамките на визитата си във Варшава украинският държавен глава ще поднесе венец на Гроба на незнайния воин. Програмата му включва още срещи с председателя на полския Сейм Влоджимеж Чажасти и с председателката на Сената Малгожата Кидава-Блонска.

Посещението ще завърши с разговори между Зеленски и министър-председателя на Полша Доналд Туск. Както бе съобщено по-рано от Укринформ, украинският президент пристигна в страната на официално посещение късно снощи.


Полша
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    22 2 Отговор
    Нц.....!!! Лъжете !!! Страхливото зелено чучело чат - пат ходи на официални посещения в Украйна !!!

    Коментиран от #7, #11

    12:41 19.12.2025

  • 2 Атина Палада

    2 18 Отговор
    до последния руснак

    Коментиран от #9

    12:41 19.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Българин

    3 22 Отговор
    Русия ще бъде наказана и превъзпитана

    Коментиран от #6

    12:42 19.12.2025

  • 5 доктор ох боли

    17 1 Отговор
    Ако не е тайна, с кой преговаря пациента?!

    12:43 19.12.2025

  • 6 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 5 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    Кога?

    12:43 19.12.2025

  • 7 Червената шапчица

    20 2 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Страх го е да посещава Украйна. Ще го гърмят, май...

    Коментиран от #10

    12:43 19.12.2025

  • 8 3EЛEHOТО ДЖУДЖE

    18 2 Отговор
    KOЙ ЩЕ МИ ДАДЕ ПAPИИИИ ?
    😩😩😩

    12:44 19.12.2025

  • 9 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    20 2 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    И Адолф така искаше. Накрая яде цианида.

    Коментиран от #17

    12:45 19.12.2025

  • 10 Пич

    13 2 Отговор

    До коментар #7 от "Червената шапчица":

    Ама я жена му колко е смела ! Нея не я гърмят.....

    Коментиран от #12, #15, #16

    12:45 19.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Иван

    9 1 Отговор
    Ислямска Държава приветства посещението на Еленски в Полска К..

    12:47 19.12.2025

  • 14 Кривогледа лайкова

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Пепи Волгата":

    Аз също избрах евраците!

    12:48 19.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Напротив

    7 0 Отговор

    До коментар #10 от "Пич":

    гърмят я яко.

    Коментиран от #21, #36

    12:50 19.12.2025

  • 17 Иван

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Ислямска Държава и Ройтерс не са потвърдили смъртта му.

    12:50 19.12.2025

  • 18 Мисит

    9 0 Отговор
    Тоя,обикаля като цветарка,,,ий проси пари като,циганка,

    12:52 19.12.2025

  • 19 Иван

    8 0 Отговор
    Ермак в коя част на фронта воюва срещу руснаците?

    Коментиран от #31

    12:54 19.12.2025

  • 20 Тома

    9 0 Отговор
    Зеленски със сигурност ще остане в историята като "президента-турист".
    Докато армията му воюва на фронта, той обикаля света.
    За да проси парички за крадене.
    А и така е в безопасност.
    Бело, мор и е..../...../

    12:54 19.12.2025

  • 21 Пич

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "Напротив":

    Хахаха..... хахаха..... Рядко някой ме удря у земи , но ти успя ! Няма да гъкна да оспорвам.

    12:54 19.12.2025

  • 22 гост

    6 0 Отговор
    Зеленски вече 2 седмици не е стъпвал в Украйна защото НЕ СЕ ЗНАЕ ЗНАЕ ЛИ СЕ!

    12:55 19.12.2025

  • 23 Богато платен клакьор просек

    4 0 Отговор
    Без лично достойнство
    Платен посредник
    Нагаждане за лично богатство
    Всичко ще приключи като спрат милиардите
    Ще бъде сам беден болен клоун без място на сцена

    12:55 19.12.2025

  • 24 Един

    3 0 Отговор
    Зеленото човече май вече не стъпва на украинска земя!?

    12:55 19.12.2025

  • 25 Титак

    4 0 Отговор
    Преговори с Полша....и за какво преговарят ??? Украйна и Полша във война ли са ??

    Коментиран от #27

    12:56 19.12.2025

  • 26 ПАК

    3 0 Отговор
    Пак е на посещение по "отупване" на джоба...
    От едните гепи за да пробутва на урсула , макарон, стамри и херц....

    12:58 19.12.2025

  • 27 Тома

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Титак":

    Е, как за какво би преговарял с поляците?
    Ами Волиния?

    12:58 19.12.2025

  • 28 Стафан Усмивката Софиянски

    2 1 Отговор
    Просякът Хазарин е пак на обиколка да проси и сигурно връща 30%обратно за услагата .Що ли пък изобщо не съм учуден ?

    13:00 19.12.2025

  • 29 Хм...

    2 1 Отговор
    Явно никой няма koxoнec да се изправи очи в очи с руснаците. Добре че xoxoлите се оказаха по тъпи дори и от нас. Ама и там ентусиастите поизмряха на фронта или геройски въснаха по чужбините и само джафкат истерично през компютъра. Никому не стиска ни да прати официално войски (то не че и да прати ще има кой да тръгне), ни да гепи наистина парите на Русия. Обаче по конференции, семинари, комисии, срещи, комитети, коалиции, инициативи, заклинания и панически вой иззад оградата в ЕсеС и нато нямат равни.

    13:02 19.12.2025

  • 30 ТОЯ НЕ СА СПИРА

    0 1 Отговор
    Пак със женка си ли е.. това което похарчи за разходки и пиене ядене можеше да си купят два изтребителя. А от парите изпросени и разпределени между тях вътре и ония от вън можеха да си купете петдесет изтребителя и сто танка. А НАЙ ПОДЛОТО Е ЧЕ УМИРАТ МЛАДИ ХОРА. МИСЛЯ СИ ВЕЧЕ ЧЕ НАРОЧНО ТОЯ НЕ ОРЕКРАТЯВА ВОЙНАТА ЗА ДА КРАДАТ.

    13:02 19.12.2025

  • 31 Хе хе...

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Иван":

    Монако, разбира се. Най опасната част от фронта.

    13:06 19.12.2025

  • 32 Тигре Тигре

    0 0 Отговор
    Русия не може да бъде наказана от такива πсссрррр K ooooвции от малцинствата каатто тееб .Хвани се изкъпи поне за празниците ,че аромата на мокро куче не сеее траеее !

    13:07 19.12.2025

  • 33 Хм...

    0 0 Отговор
    Освен това, единствения шанс на зеле да оживее е да въсне в Русия, да си изпее всичко което знае за мръсотийките на запада и после да направи кариера в дърводобива в Сибир. В противен случай охраната му от ми6 ще му тегли куршума и ще го изпише геройски паднал срещу руснаците с по два пистолета във всяка ръка. Все пак е бил свидетел на прекалено много от гнусотийките на нато и ЕсеС и никой няма да рискува наркоманчето да се нашмърка в неподходящ момент и да издрънка нещо неподходящо пред неподходящи хора.

    13:09 19.12.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 пешо

    0 0 Отговор
    избиха народа му , наркото не се спря да обикаля

    13:12 19.12.2025

  • 36 пешо

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Напротив":

    отпред и отзад я гърмят все с 25 - 30 калибър

    13:13 19.12.2025

