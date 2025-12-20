Новини
Свят »
Турция »
Турция призова Украйна и Русия да действат предпазливо в Черно море

20 Декември, 2025 04:41, обновена 20 Декември, 2025 03:51 531 0

На 15 декември турските въздушни сили свалиха неидентифициран дрон, наближил въздушното пространство на южната ни съседка

Турция призова Украйна и Русия да действат предпазливо в Черно море - 1
Министерството на отбраната на Турция,Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Турция е информирала както Украйна, така и Русия, като страни в конфликта, за необходимостта да действат предпазливо, за да се избегнат мерки, които биха могли да повлияят негативно на сигурността в Черно море, предаде Укринформ, цитирана от dariknews.bg.

Агенцията цитира прессъобщение на турското министерство на националната отбрана.

"Нашите колеги бяха предупредени, че и двете страни трябва да бъдат по-предпазливи по отношение на такива негативни развития, засягащи сигурността в Черно море, поради продължаващата война между Украйна и Русия", гласи позицията на Анкара.

Изявлението беше направено в контекста на доклада за разследването на инцидент от 15 декември, когато турските въздушни сили свалиха неидентифициран безпилотен летателен апарат, който се приближаваше към турското въздушно пространство от Черно море.

В изявлението се посочва, че действията са били предприети въз основа "взаимна проверка на множество данни, получени от радарни, електрооптични, електронни системи за водене на война и системи за ранно предупреждение, поради трудността при определяне на височината, скоростта и размера на въпросния безпилотен летателен апарат и неговата ниска радарна забележимост".

Министерството подчерта, че всички решения са били взети с приоритет безопасността на цивилните лица и авиацията.

Също така бе съобщено, че след като е бил свален, безпилотният летателен апарат се е разпаднал на малки фрагменти, което затруднява възстановяването на останките му.


Турция
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
