Името на белгийски принц се среща в документите по делото срещу Джефри Епстийн

Името на белгийския принц Лоран се среща в най-новата част от разсекретените документи по делото срещу покойния финансист Джефри Епстийн, разследван за сексуални посегателства над непълнолетни момичета, съобщиха медии в Белгия. Според цитираните извадки от документите няма следа от пряк контакт на принца с Епстийн, нито по-широк контекст, предаде БТА.

Данните включват два имейла – от Епстийн до негов служител и отговор от служителя от октомври 2012 г. Епстийн е написал само "контакт (свържи се с) белгийския принц Лоран" и следват заличени данни на адрес или телефонен номер (в оригинал и със запазен правопис "cntact prince laurent of belgium"). В отговор служителят пита дали да се обади на принца, или да добави данните му в указател.

Нищо не сочи, че между Епстийн и принца е имало контакт, а името на Лоран се среща за първи път досега в материалите по делото, уточняват медиите. Допълва се, че в приложения към делото телефонен указател на Епстийн наистина се съдържат данни за контакт с белгийския принц. Потърсен от медиите за коментар, принц Лоран засега се е въздържал от отговор.

Принц Лоран е брат на крал Филип и е 15-ти поред за наследяването на трона. В медиите в годините нерядко образът му е бил представян карикатурно заради приписваните му непохватност и странни преценки. В края на миналата година той потвърди за пръв път, че има извънбрачен син и двамата показаха как поддържат топла връзка.