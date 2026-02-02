Името на белгийски принц се среща в документите по делото срещу Джефри Епстийн

Името на белгийския принц Лоран се среща в най-новата част от разсекретените документи по делото срещу покойния финансист Джефри Епстийн, разследван за сексуални посегателства над непълнолетни момичета, съобщиха медии в Белгия. Според цитираните извадки от документите няма следа от пряк контакт на принца с Епстийн, нито по-широк контекст, предаде БТА.
Данните включват два имейла – от Епстийн до негов служител и отговор от служителя от октомври 2012 г. Епстийн е написал само "контакт (свържи се с) белгийския принц Лоран" и следват заличени данни на адрес или телефонен номер (в оригинал и със запазен правопис "cntact prince laurent of belgium"). В отговор служителят пита дали да се обади на принца, или да добави данните му в указател.
Нищо не сочи, че между Епстийн и принца е имало контакт, а името на Лоран се среща за първи път досега в материалите по делото, уточняват медиите. Допълва се, че в приложения към делото телефонен указател на Епстийн наистина се съдържат данни за контакт с белгийския принц. Потърсен от медиите за коментар, принц Лоран засега се е въздържал от отговор.
Принц Лоран е брат на крал Филип и е 15-ти поред за наследяването на трона. В медиите в годините нерядко образът му е бил представян карикатурно заради приписваните му непохватност и странни преценки. В края на миналата година той потвърди за пръв път, че има извънбрачен син и двамата показаха как поддържат топла връзка.
1 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ
Коментиран от #8, #14
13:13 02.02.2026
2 Мими Кучева🐕
13:13 02.02.2026
3 Гост
13:14 02.02.2026
4 По- добре кажете
Парите развращават!
Явно, всички крале и крацици, демократи и тирани са играли едно общо хоро!
13:14 02.02.2026
5 Мими Кучева🐕
13:16 02.02.2026
6 Мими Кучева🐕
13:17 02.02.2026
7 Тоя Епстийн обединил
13:18 02.02.2026
8 Ехее
До коментар #1 от "Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ":Те вече изплуваха руските връзки, за Фицо съм направо потресена. 😂
Точно на 02.02 руските "традиционни ценности" се изпариха като утринна роса. 😂
13:20 02.02.2026
9 УСА боклук
13:20 02.02.2026
10 Тома
13:26 02.02.2026
11 Бай Ставри
Коментиран от #17
13:27 02.02.2026
12 На Запад
13:28 02.02.2026
13 И кво?
13:31 02.02.2026
14 Муньос от Китен
До коментар #1 от "Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ":Калинката и аз там я хванах.Корабокрушенци бяхме.
13:33 02.02.2026
15 Епстийн
13:40 02.02.2026
16 Пишете и за това
Кремъл .
Доста пари е Получил
Джефри
От Руските Служби
За всички компромати
На известни личности.
Особено за АГЕНТ КРАСНОВ
Доста добро Приятелче на
Другия Дърт Педофил се оказа .
Коментиран от #20
13:41 02.02.2026
17 Бай Ставри
До коментар #11 от "Бай Ставри":И на Цецус дъщерята е летяла до частния остров.
13:42 02.02.2026
18 Една Модна Агенция от Краснодар
На Любовта .
КГБ активно е съдействал
И помагал на Епстийн
За така наречения HoneyTrap.
Кремълско Медно Капанче
За Компромати
Естествено срещу доста солидно
Заплащане от Кремъл..
13:46 02.02.2026
19 Оня Авер на Путин
И той плаща по 100 хиляди долара
За Девствени 17 годишни Рускини.
Какво се чудим че става и в Мускалието.
13:48 02.02.2026
20 За това пише
До коментар #16 от "Пишете и за това":британският Телеграф , като услужливо пропуска участието на небезизвестната Гилейн Максуел, която по настоящем излежава присъда в САЩ за съучастие с Епщайн.
13:50 02.02.2026
21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
13:57 02.02.2026