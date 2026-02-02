Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Името на белгийски принц се среща в документите по делото срещу Джефри Епстийн

2 Февруари, 2026 13:10 775 21

В края на миналата година той потвърди за пръв път, че има извънбрачен син

Името на белгийски принц се среща в документите по делото срещу Джефри Епстийн - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Името на белгийския принц Лоран се среща в най-новата част от разсекретените документи по делото срещу покойния финансист Джефри Епстийн, разследван за сексуални посегателства над непълнолетни момичета, съобщиха медии в Белгия. Според цитираните извадки от документите няма следа от пряк контакт на принца с Епстийн, нито по-широк контекст, предаде БТА.

Данните включват два имейла – от Епстийн до негов служител и отговор от служителя от октомври 2012 г. Епстийн е написал само "контакт (свържи се с) белгийския принц Лоран" и следват заличени данни на адрес или телефонен номер (в оригинал и със запазен правопис "cntact prince laurent of belgium"). В отговор служителят пита дали да се обади на принца, или да добави данните му в указател.

Нищо не сочи, че между Епстийн и принца е имало контакт, а името на Лоран се среща за първи път досега в материалите по делото, уточняват медиите. Допълва се, че в приложения към делото телефонен указател на Епстийн наистина се съдържат данни за контакт с белгийския принц. Потърсен от медиите за коментар, принц Лоран засега се е въздържал от отговор.

Принц Лоран е брат на крал Филип и е 15-ти поред за наследяването на трона. В медиите в годините нерядко образът му е бил представян карикатурно заради приписваните му непохватност и странни преценки. В края на миналата година той потвърди за пръв път, че има извънбрачен син и двамата показаха как поддържат топла връзка.


Белгия
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ

    12 2 Отговор
    И Андрю ще изплува оттам

    Коментиран от #8, #14

    13:13 02.02.2026

  • 2 Мими Кучева🐕

    10 4 Отговор
    Появи се и името на Лена Бориславова.♥️🤔♥️

    13:13 02.02.2026

  • 3 Гост

    4 1 Отговор
    Хм палавник раишли

    13:14 02.02.2026

  • 4 По- добре кажете

    14 1 Отговор
    Кой не е замесен!
    Парите развращават!
    Явно, всички крале и крацици, демократи и тирани са играли едно общо хоро!

    13:14 02.02.2026

  • 5 Мими Кучева🐕

    8 2 Отговор
    Епщайн е обладавал боко тиквун заедно с половинката му мис бикини🌈🌈🌈🛴🛴🛴🤗🤣🖕 в къщата им в Барцелона и бутиците им на Шервиньо 🌈🌈🌈🛴🛴🛴🤗🤣🖕 пеев свинчок е участвал групово с цветито янева 🌈🌈🌈🛴🛴🛴🤗🤣🖕

    13:16 02.02.2026

  • 6 Мими Кучева🐕

    7 2 Отговор
    Присъства и името на Борислава Йовчева♥️🤔♥️ мис бикини 2013 година ♥️🤔♥️ с дъщеричка Ема с татко Буда Тиквов Борисов ♥️🤔♥️

    13:17 02.02.2026

  • 7 Тоя Епстийн обединил

    13 0 Отговор
    Всички монархии използвайки похотта на принцовете

    13:18 02.02.2026

  • 8 Ехее

    6 5 Отговор

    До коментар #1 от "Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ":

    Те вече изплуваха руските връзки, за Фицо съм направо потресена. 😂
    Точно на 02.02 руските "традиционни ценности" се изпариха като утринна роса. 😂

    13:20 02.02.2026

  • 9 УСА боклук

    8 0 Отговор
    Голям шенлик стана с тоя Епщайн. Дали ще изкочи име на наш англосакс? Тръпна в очакване и съм приготвил нарочен пост

    13:20 02.02.2026

  • 10 Тома

    9 0 Отговор
    Хубаво е да се напише кой не е там но сигурно няма такива

    13:26 02.02.2026

  • 11 Бай Ставри

    5 1 Отговор
    Името на кмета на Симитли и то е там

    Коментиран от #17

    13:27 02.02.2026

  • 12 На Запад

    6 1 Отговор
    От Войводин- всичко е Гомор!!!

    13:28 02.02.2026

  • 13 И кво?

    3 3 Отговор
    И той като Дончо не дънил 14 годишни рускинчета.

    13:31 02.02.2026

  • 14 Муньос от Китен

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ":

    Калинката и аз там я хванах.Корабокрушенци бяхме.

    13:33 02.02.2026

  • 15 Епстийн

    4 2 Отговор
    Аз не съм бил сводник, винаги съм бил сватовник, независимо, че се опитваха да пробият моралния ми интегритет и да сменят момичетата. Напускам този свят с опетнена чест, но Бог ми е свидетел, че винаги съм помагал на богатите мъже да намерят подходяща за себе си жена, а на бедните момичета от чужбина – съпруг, който освен да ги издържа, и да ги разбира. Съвестта ми е чиста.

    13:40 02.02.2026

  • 16 Пишете и за това

    2 2 Отговор
    Че доста Пъти се споменава и Путин. И
    Кремъл .

    Доста пари е Получил
    Джефри

    От Руските Служби
    За всички компромати
    На известни личности.

    Особено за АГЕНТ КРАСНОВ
    Доста добро Приятелче на
    Другия Дърт Педофил се оказа .

    Коментиран от #20

    13:41 02.02.2026

  • 17 Бай Ставри

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Бай Ставри":

    И на Цецус дъщерята е летяла до частния остров.

    13:42 02.02.2026

  • 18 Една Модна Агенция от Краснодар

    1 1 Отговор
    Доста Малолетни Рускини е пратила към Острова
    На Любовта .

    КГБ активно е съдействал
    И помагал на Епстийн
    За така наречения HoneyTrap.

    Кремълско Медно Капанче
    За Компромати
    Естествено срещу доста солидно
    Заплащане от Кремъл..

    13:46 02.02.2026

  • 19 Оня Авер на Путин

    0 0 Отговор
    Дерипаска

    И той плаща по 100 хиляди долара
    За Девствени 17 годишни Рускини.

    Какво се чудим че става и в Мускалието.

    13:48 02.02.2026

  • 20 За това пише

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Пишете и за това":

    британският Телеграф , като услужливо пропуска участието на небезизвестната Гилейн Максуел, която по настоящем излежава присъда в САЩ за съучастие с Епщайн.

    13:50 02.02.2026

  • 21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор
    Има данни за поне ДВЕ момичета от наша модна агенция с инициалите им и посредника❗

    13:57 02.02.2026

Новини по държави:
