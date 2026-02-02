Новини
Джефри Епстийн може да е бил дългогодишен агент на Москва

Джефри Епстийн може да е бил дългогодишен агент на Москва

2 Февруари, 2026 10:33

  • джефри епстийн-
  • сащ-
  • русия-
  • педофили-
  • доналд тръмп

Западни издания коментират публикуването на файловете, свързани с Епстийн

Джефри Епстийн може да е бил дългогодишен агент на Москва - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Западни издания коментират тази сутрин публикуването на файловете, свързани със случая около Джефри Епстийн, предаде БТА.

"Публикуването на тези снимки става, след като правителствени юристи в продължение на седмици трескаво се опитваха да изпълнят изискванията на Закона за прозрачност на досиетата "Епстийн", според който имаше краен срок до декември 2025 г. за разсекретяването на всички материали", пише в. "Ню Йорк Таймс". Изданието отбелязва, че "заличаването на информация на места изглежда хаотично и противоречиво – в някои документи името на даден човек е скрито, докато в дублиращ се файл на друго място същото име е публично".

В един от имейлите се споменава "списък с жертви на Епстийн", но след това десетки имена остават разкрити, с изключение само на едно, което е заличено. Вестникът добавя, че някои от жертвите са изразили възмущението си, че тяхната информация е била оповестена, а имената на влиятелни личности са защитени.

"Документите са осеяни с препратки към Доналд Тръмп, който е бил близък приятел на Джефри Епстийн до началото на 2000-те години. Макар Тръмп многократно да е казвал, че двамата не са били близки, тях ги свърза интересът им към млади жени", подчертава "Ню Йорк Таймс". С помощта на инструмент за търсене "Ню Йорк Таймс" е идентифицирал над 5 300 файла, съдържащи повече от 38 000 споменавания на Тръмп, съпругата му, имението "Мар а Лаго" във Флорида и други свързани думи и фрази.

Вестник "Вашингтон Пост" обръща внимание на предстоящите Зимни олимпийски игри в Италия. Първите дни на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина трябваше да бъдат триумфални за Кейси Уосърман, председател на организационния комитет на Летните олимпийски игри в Лос Анджелис през 2028 г., пише вестникът. Той трябваше да направи презентация пред Международния олимпийски комитет, с която да отбележи напредъка в подготовката на предстоящата олимпиада, както и да популяризира Игрите в Лос Анджелис по време на престоя си в Милано.

"Вместо това той и олимпийските ръководители се опитват да омаловажат съдържанието на имейлите, които Уосърман е разменял преди 23 години с Гислейн Максуел. Те бяха разкрити в последната порция документи по делото "Епстийн", отбелязва "Вашингтон Пост".

Друг американски вестник – "Уолстрийт Джърнъл", пише, че министерството на правосъдието е разкрило имената на десетки жертви на Джефри Епстийн, включително много от тях, които никога не са разкривали публично самоличността си или са били непълнолетни по време на злоупотребите от страна на престъпника.

Проверка на пълните имена на 47 жертви е установила, че самоличността на 43 от тях не е заличена в документите, сочи анализ на изданието. Пълните имена на някои от жените се появяват над 100 пъти в публикуваните файлове, показва проверката на американския вестник.

Британският вестник "Телеграф" съобщава, че огромният брой документи загатва и "за по-мрачна връзка с Русия: че Епстийн може да е бил дългогодишен агент, работещ за Москва."

Сред публикуваните файлове има 1 056 документа, в които се споменава Владимир Путин, и над 9 000, в които се говори за Москва, пише изданието. Според него документите подсказват, че Епстийн е имал срещи с руския президент – дори след като американският финансист е осъден през 2008 г. за склоняване на непълнолетно лице към проституция.

Някои анализатори предполагат, че набирането на момичета от Русия показва, че Епстийн може да е ръководил класическа операция за "компромат" – примамване на влиятелни бизнесмени, медийни магнати, държавници и политици в сексуални контакти с жени, които след това са били записвани с цел изнудване, подчертава британският вестник.

Друг британски вестник – "Файненшъл Таймс", пише, че лорд Питър Манделсън, бившият британски посланик в САЩ, е казал на Джефри Епстийн през 2009 г., че ръководителят на компанията "Джей Пи Морган" (JPMorgan) трябва "леко да заплаши" британския финансов министър заради предложения от правителството данък върху бонусите на банкерите. По това време Манделсън е заемал поста министър на бизнеса и търговията.

Разкритията засилват натиска върху Манделсън, след като "Файненшъл Таймс" съобщи, че той е получил 75 000 британски лири (86 524 евро) от Епстийн. Съпругът му Рейналдо да Силва също е получавал пари от осъдения за сексуални престъпления финансист.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Не може

    6 17 Отговор
    бил е !

    Коментиран от #9, #16, #40

    10:36 02.02.2026

  • 2 баба

    34 3 Отговор
    Damage control. Опитват се да завъртят нещата, така че да отвлекат вниманието от собствената си вина. Намекват за косвена връзка с Путин, а пряката връзка със западните политици я оставят на заден план.

    10:36 02.02.2026

  • 3 Ами да, те

    15 1 Отговор
    така правят сводниците...

    10:37 02.02.2026

  • 4 театър сълза и смях

    21 2 Отговор
    На ескимосите е бил , тях е водил по островите

    10:37 02.02.2026

  • 5 хъхъ

    28 4 Отговор
    Пак Путин е виновен, а не извратеняците...

    Коментиран от #24, #31

    10:37 02.02.2026

  • 6 стоян георгиев

    20 3 Отговор
    Бухахаха, западния позор няма граници! Така ли ще се измъкват от всичките си проблеми!

    10:38 02.02.2026

  • 7 6135

    3 12 Отговор
    Снабдявал старчоците с рускини, щото те са красиви и е6ливи. Това го прави руски агент. Определено!

    Коментиран от #36

    10:38 02.02.2026

  • 8 Родина

    21 3 Отговор
    Няма значение дали е на Русия или Мосад. Важно е , че
    ни управляват педофили , убиици, сатанисти. Отврат .
    Западна демокрация !

    10:39 02.02.2026

  • 9 Ето, това е

    13 3 Отговор

    До коментар #1 от "Не може":

    Да си дойдем на думата.
    Петров, Баширов и тяхното вярно куче Епщайн. Ето тези тримата объркаха света, виновни са климата и проблемите с раждаемостта. Добре, че този път Путин не е замесен.

    10:40 02.02.2026

  • 10 пешо

    9 3 Отговор
    за факти дъно няма

    10:40 02.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 на теория

    4 7 Отговор
    Изглежда вероятно до някъде.
    Ето от къде са събирали компромати срещу елита.
    Повече от ясно е, че всички шефчета, дори на-дебното се бутат в гащите на млади жени с които не биха имали нищо общо без парите и връзките си.

    10:42 02.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Джеймс Джизъс Ангелтон

    5 5 Отговор
    То да беше само Епстийн. Още от времето на Рузвелт са пробити. Островът на Епстийн е за координация с КГБ. Секс-скандалите са маскировка.

    10:42 02.02.2026

  • 16 6135

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "Не може":

    Тука днес хората не вдяват от сарказъм...

    10:43 02.02.2026

  • 17 инфо

    4 3 Отговор
    Може да е бил...може и да не е бил...

    10:43 02.02.2026

  • 18 Я пък тоя

    7 1 Отговор
    Да им е честит Пурин на американците!
    Ако е вярно това, то всички американски пилитици ще му играят по свирката.

    Коментиран от #23

    10:44 02.02.2026

  • 19 Джеймс Джизъс Ангелтън

    5 1 Отговор
    Да кажат какво е правил Бил Клинтън като млад социалист в СССР, например

    10:45 02.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Клоуна пусин 🤡💩

    2 6 Отговор
    Ми то от тези досиета се разбра, че Пусин освен negoфил си се бил и отявлен nagep .
    Ама то било за "подину", не че бил такъв . 🤣🤣🤣

    10:45 02.02.2026

  • 22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 1 Отговор
    😉😉😉😉Чак сега ли се сетихте,
    ЧЕ ЛИЧНО ПУТИН ГО Е ВЕРБУВАЛ😉😉😉😉

    10:46 02.02.2026

  • 23 Голицин

    3 2 Отговор

    До коментар #18 от "Я пък тоя":

    Не му играят само на Путин, братле. От много десетилетия американците са овладяни. Срещу тях има стройна международна система от "братски" комунистически народи. Комунистите нямат организирана структура насреща. Путин е само един човек от системата. Там въпросът с наследяването е решен, няма борби за власт. Отделната личност няма значение!

    10:47 02.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ДрБр

    4 1 Отговор
    Дълго мислиха докато стигнат до правилния извод🤣

    10:48 02.02.2026

  • 27 Театър "Сълза и смях 🎭"

    5 0 Отговор
    Е,че може ли през последните 4 години, Путин или друг руснак да не е замесен някъде🤣🤣🤣

    10:48 02.02.2026

  • 28 Възмутен

    3 1 Отговор
    "Джефри Епстийн може да е бил дългогодишен агент на Москва"

    Ха ха ха "може, с голяма вероятност, има съмнения" че за кафявото в гащите на евроатлантиците е виновна Москва и Путин. Да се смееш ли да плачеш ли.

    Господа евроатлантици и козячета има ли нещо за което руснаците и Путин да не са ви виновни - знаем че те са виновни за това че сте нещастници и продажници но има ли нещо за което те да не са виновни.

    10:49 02.02.2026

  • 29 Владимир Путин офишъл

    0 0 Отговор
    Хареса тази новина

    10:50 02.02.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Тръмпстийн

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "хъхъ":

    И той и те са виновни не само за тази глупост а и за всички други

    10:50 02.02.2026

  • 32 Сандо

    3 0 Отговор
    Най-после се сетиха!Сега остава да ни снесат информацията,че лично Путин му е бил водещ офицер.

    10:50 02.02.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 интересно ми е

    2 1 Отговор
    има ли нещо което вади кирливите ризи на псевдо-демокрацията и да не е виновна русия?

    10:51 02.02.2026

  • 35 Зевзек

    3 1 Отговор

    До коментар #24 от "Еее, не":

    Така е той Путин лично е виновен на нашите козячета за кафявото в гащите им

    10:51 02.02.2026

  • 36 Сандо

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "6135":

    И с българки е снабдявал - а това значи,че е агент на Радев.А може и на Бойко,все пак Боко е бил в Симеоново.

    10:52 02.02.2026

  • 37 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 1 Отговор
    Всъщност Скрипал се е добрал до данни за ТръмПЕТО от досието и е искал с тях да откупи предателството си и да му позволят да се върне в Русия ❗
    Баширов и Петров не са пратени да го ликвидират, а да го изведат с фалшив паспорт от страната❗
    Разбирайки за това МИ.6- ките са бързали да осуетят връщането му с данни е Русия❗

    10:52 02.02.2026

  • 38 Шелепин

    3 0 Отговор
    Путин е президент от от началото на века. Американците са пробите от 80 години. Комунистическия строй не свършва с Путин.

    10:52 02.02.2026

  • 39 Мммда

    0 5 Отговор
    Педофилът Путин подписа указ да не се наказват рускинитe, които раждат под 16 годишна възраст.

    Коментиран от #45

    10:53 02.02.2026

  • 40 аха

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Не може":

    Даже в архива има видео, как полага клетва за вярност кум Матишка Русь лично пред Путин и Медведев :))

    10:54 02.02.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 топла връзка

    0 4 Отговор
    Триъгълник Джефри, Доналд, Москва, е добро обяснение за необяснимата скритата топла връзка.

    Коментиран от #46

    10:54 02.02.2026

  • 43 Само така

    3 0 Отговор
    ще да е.
    Няма начин.

    10:54 02.02.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Антитрол

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "Мммда":

    "да не се наказват рускинитe, които раждат под 16 годишна възраст"

    Че мургавите "българки" кой ги наказва - или то трябва да се плюе по Русия и да не се гледа настрани че няма да има за баничка.

    10:56 02.02.2026

  • 46 Зевзек

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "топла връзка":

    "е добро обяснение за необяснимата скритата топла връзка"

    Аз съм сигурен че Путин е виновен за кафявото в гащите на нашите козячета и евроатлантици - няма кой друг да е.

    10:59 02.02.2026

  • 47 флип

    1 0 Отговор
    Четохте ли ги, нещо кошмарно, управляват ни демони!

    Коментиран от #51

    10:59 02.02.2026

  • 48 Оппаа, дойдохме си на думата:):)

    0 0 Отговор
    Същия британски Телеграф, който цитирахте вчера с най-комичната статия която сме чели, сега пък опитва дори да се надскочи в жанра, с внушение че Епстийн бил уж руски агент, Ха-ха-ха

    А всъщност от мейлите му свързани с Русия, се вижда че 2012г е коментирал и обсъждал отстраняването на Путин и поставянето на негово място опонент на Путин от Думата, който в момента е в Киев, работещ там за британските служби.
    Как аз мога да намеря тези емейли, а вие не можете!?

    11:01 02.02.2026

  • 49 Пешо от панелката

    0 0 Отговор
    Някои анализатори предполагат...че Путин е еб... Мелания в гъ...

    11:01 02.02.2026

  • 50 Име

    0 2 Отговор
    Стига с този Путин сте оправдавали всичко. Срете да гледате отделни личности и гледайте голямата картина. И преди, и след Путин ще има КГБ. Комунистите не са от вчера и стратегията им не е ден-за-два.

    11:02 02.02.2026

  • 51 Зевзек

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "флип":

    "управляват ни демони!"

    Е как бе ето според нашите евроатлантици и козячета лично Путин ги е направил демони.

    11:02 02.02.2026

  • 52 бай Иван

    1 0 Отговор
    Може да е на Конго на Джибути или на Канарските острови. Но може.За Русия вече "може" е най-вероятно според пропагандата , а щом е най-вероятн, то е направено то вероятно е истина . Така работи пропагандата .Е утре и да се окаже ,че не е,то внушението е направено и ще ви остане в съзнанието просто "Епщейн е руски агент" .Е в статията е "Може " но си запазваме правото и да не е бил.Важно е внушението.

    11:02 02.02.2026

  • 53 агент, ама не точно на Масква

    0 0 Отговор
    За който не е забелязал, събиращите подобни компромати, в повечето случаи са от племето от обетованата земя.
    И още за България - май всички забравиха, че едно време Кошлука имаше един сайт, на който потребителите качваха аматорски поRno снимки. Сайта изчезна през 2001 година, когато се включи в политиката покрай НДСВ, но снимките едва ли са изчезнали...

    11:03 02.02.2026

  • 54 Ха ха

    1 0 Отговор
    В досиетата над 1000 пъти се споменават Путин и три пъти повече Москва.Във ФАКТИ само за седмица Путин и Москва се споменават над 10 000 пъти.Какви са тези журналистки и на кого служат?

    11:03 02.02.2026