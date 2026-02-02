"Джефри Епстийн може да е бил дългогодишен агент на Москва"

Западни издания коментират тази сутрин публикуването на файловете, свързани със случая около Джефри Епстийн, предаде БТА.
"Публикуването на тези снимки става, след като правителствени юристи в продължение на седмици трескаво се опитваха да изпълнят изискванията на Закона за прозрачност на досиетата "Епстийн", според който имаше краен срок до декември 2025 г. за разсекретяването на всички материали", пише в. "Ню Йорк Таймс". Изданието отбелязва, че "заличаването на информация на места изглежда хаотично и противоречиво – в някои документи името на даден човек е скрито, докато в дублиращ се файл на друго място същото име е публично".
В един от имейлите се споменава "списък с жертви на Епстийн", но след това десетки имена остават разкрити, с изключение само на едно, което е заличено. Вестникът добавя, че някои от жертвите са изразили възмущението си, че тяхната информация е била оповестена, а имената на влиятелни личности са защитени.
"Документите са осеяни с препратки към Доналд Тръмп, който е бил близък приятел на Джефри Епстийн до началото на 2000-те години. Макар Тръмп многократно да е казвал, че двамата не са били близки, тях ги свърза интересът им към млади жени", подчертава "Ню Йорк Таймс". С помощта на инструмент за търсене "Ню Йорк Таймс" е идентифицирал над 5 300 файла, съдържащи повече от 38 000 споменавания на Тръмп, съпругата му, имението "Мар а Лаго" във Флорида и други свързани думи и фрази.
Вестник "Вашингтон Пост" обръща внимание на предстоящите Зимни олимпийски игри в Италия. Първите дни на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина трябваше да бъдат триумфални за Кейси Уосърман, председател на организационния комитет на Летните олимпийски игри в Лос Анджелис през 2028 г., пише вестникът. Той трябваше да направи презентация пред Международния олимпийски комитет, с която да отбележи напредъка в подготовката на предстоящата олимпиада, както и да популяризира Игрите в Лос Анджелис по време на престоя си в Милано.
"Вместо това той и олимпийските ръководители се опитват да омаловажат съдържанието на имейлите, които Уосърман е разменял преди 23 години с Гислейн Максуел. Те бяха разкрити в последната порция документи по делото "Епстийн", отбелязва "Вашингтон Пост".
Друг американски вестник – "Уолстрийт Джърнъл", пише, че министерството на правосъдието е разкрило имената на десетки жертви на Джефри Епстийн, включително много от тях, които никога не са разкривали публично самоличността си или са били непълнолетни по време на злоупотребите от страна на престъпника.
Проверка на пълните имена на 47 жертви е установила, че самоличността на 43 от тях не е заличена в документите, сочи анализ на изданието. Пълните имена на някои от жените се появяват над 100 пъти в публикуваните файлове, показва проверката на американския вестник.
Британският вестник "Телеграф" съобщава, че огромният брой документи загатва и "за по-мрачна връзка с Русия: че Епстийн може да е бил дългогодишен агент, работещ за Москва."
Сред публикуваните файлове има 1 056 документа, в които се споменава Владимир Путин, и над 9 000, в които се говори за Москва, пише изданието. Според него документите подсказват, че Епстийн е имал срещи с руския президент – дори след като американският финансист е осъден през 2008 г. за склоняване на непълнолетно лице към проституция.
Някои анализатори предполагат, че набирането на момичета от Русия показва, че Епстийн може да е ръководил класическа операция за "компромат" – примамване на влиятелни бизнесмени, медийни магнати, държавници и политици в сексуални контакти с жени, които след това са били записвани с цел изнудване, подчертава британският вестник.
Друг британски вестник – "Файненшъл Таймс", пише, че лорд Питър Манделсън, бившият британски посланик в САЩ, е казал на Джефри Епстийн през 2009 г., че ръководителят на компанията "Джей Пи Морган" (JPMorgan) трябва "леко да заплаши" британския финансов министър заради предложения от правителството данък върху бонусите на банкерите. По това време Манделсън е заемал поста министър на бизнеса и търговията.
Разкритията засилват натиска върху Манделсън, след като "Файненшъл Таймс" съобщи, че той е получил 75 000 британски лири (86 524 евро) от Епстийн. Съпругът му Рейналдо да Силва също е получавал пари от осъдения за сексуални престъпления финансист.
