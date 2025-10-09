Новини
Американските санкции срещу Сърбия заплашват с тежки последици и Хърватия

Американските санкции срещу Сърбия заплашват с тежки последици и Хърватия

9 Октомври, 2025 14:10

Санкциите срещу НИС са част от американския пакет мерки срещу руския енергиен сектор

Американските санкции срещу Сърбия заплашват с тежки последици и Хърватия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Американските санкции срещу сръбската петролна компания НИС, които влязоха в сила днес, заплашват с тежки финансови последици и хърватската компания ЯНАФ – основен партньор на НИС в транспортирането на суров петрол, предаде „Форбс Хърватия“, съобщи БТА.

Компанията изчислява, че ако ограничителните мерки останат до края на годината, загубите ѝ ще надхвърлят 18 млн. евро.

Хърватският държавен оператор на Адриатическия петролопровод ЯНАФ подписа миналата година многогодишен договор с НИС за транспортиране на 10 млн. тона суров петрол до края на 2026 г., като годишните приходи от сътрудничеството възлизат на около 40 млн. евро, припомня изданието.

„Надяваме се НИС да намери решение с американците и руснаците“, заяви председателят на управителния съвет на ЯНАФ Степан Аданич пред Хърватското национално радио.

Санкциите срещу НИС са част от американския пакет мерки срещу руския енергиен сектор, тъй като над 55 процента от акциите на компанията се държаха от „Газпром“ и „Газпром нефт“, припомня „Форбс Хърватия“. Вашингтон отложи прилагането им осем пъти от януари насам – – последно до 8 октомври – но ново удължаване не бе дадено. ЯНАФ получи временен лиценз за завършване на текущи транспортни дейности до 15 октомври.

От НИС увериха, че са осигурени достатъчни запаси от суров петрол и горива, а снабдяването на пазара е стабилно. Компанията уточни, че при евентуални проблеми с международни разплащания, плащанията ще могат да се извършват с местни карти, в брой и чрез системата „IPS show“.

НИС заяви още, че продължава диалога с американското министерство на финансите по искането за премахване от списъка SDN (Specially Designated Nationals, санкционния списък на Вашингтон – бел. ред.) със санкционирани физически и юридически лица, подадено още през март, посочва „Форбс Хърватия“. Междувременно „Газпром нефт“ намали дела си в компанията до 44 процента, опитвайки се да смекчи ефекта от санкциите.

Според експерти продължителното действие на санкциите може да доведе до затруднения при доставките на суров петрол за Сърбия, повишаване на цените на горивата и проблеми с платежните трансакции, като негативният ефект би могъл да засегне и страните от региона.


  • 1 Революция

    0 2 Отговор
    Ще има гърбене.

    Коментиран от #16

    14:13 09.10.2025

  • 2 Света не трябва да мълчи

    3 3 Отговор
    И изпълнява като роб интересите и интригите на световният рекетьор САШ. САЩ с какво право се мешат в решенията и политиката на суверенни държави.

    Коментиран от #7

    14:16 09.10.2025

  • 3 Ако не знаете

    5 2 Отговор
    Всички санкции наложени досега от нашите господари и от нас на Русия и д-р страни са НЕЗАКОННИ! Санкции може да се налагат само ако са гласувани в ООН! Един ден Русия и другите страни, като нищо могат да ни съдят за компенсации.

    14:17 09.10.2025

  • 4 Даката

    2 5 Отговор
    Браво! Русофилските боклуци все някога ще свършат, както свършиха фашистите преди време.

    14:19 09.10.2025

  • 5 Европа

    4 2 Отговор
    Кога яде кебапчетата не рева - са що реве.

    Ние не сме ЕС - ние сме на Балканите и Русия не ни е враг.

    14:22 09.10.2025

  • 6 Санкции

    3 1 Отговор
    не работают!Сакаме есчьо !

    14:23 09.10.2025

  • 7 Даката

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Света не трябва да мълчи":

    Тя и Украйна е суверенна държава, тогава защо защитавате путинската фашистка хунта в Кремъл?
    Не искате ли войната да свърши и добрите да победят, само да поясня добрите са тези, които се защитават в тази война на Путин и Русия???

    Коментиран от #9, #10, #14

    14:24 09.10.2025

  • 8 И кво ?

    2 2 Отговор
    Това ще по омогне ли на партньори ни да изплатят трилионите си дългове ? Едва ли ! Скъпите щатски и турски надценки върху руските енергоносители още повече ще задушат европейските икономики .

    Коментиран от #11

    14:24 09.10.2025

  • 9 Въпросче

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Даката":

    Украйна ли е "добрата" ? Дето след Майданския преврат избиваше рускоезичните си , забрани руски и български имена за новородени , изгаряше руски книги ... Украйна ли е добрата според теб ?

    Коментиран от #13

    14:27 09.10.2025

  • 10 Ако Украйна бе суверенна

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Даката":

    САЩ и Великобритания нямаше да и организират преврат, настанят продажници ба власт и да я вкарат във война. Както и след това нямаше да и нареждат да преговаря ли или не.

    14:27 09.10.2025

  • 11 русия

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "И кво ?":

    вече не е фактор, не го ли разбра копейка? Бориш се за кауза пердута.

    Коментиран от #20

    14:28 09.10.2025

  • 12 Вучич

    0 0 Отговор
    Ще отговорим пропорционално,асиметрично и многоходово !

    14:29 09.10.2025

  • 13 Трябва

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Въпросче":

    да призная, че копейките имат повече енергия да разпространяват опорки, от колкото мога да понеса. Умориха ме! (от смях).

    Коментиран от #18

    14:31 09.10.2025

  • 14 Добрите

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Даката":

    не са фашисткият режим в Украйна, които избиват и измъчват мирно население и ги държат за заложници. Също добрите не правят терористични актове като фашистите в Украйна, не взривяват хора и не събират насилствено такива от улицата за пушечно месо. Явно имаш сериозен проблем с ценностната си система и с възможноста да осмисляш случващото се.

    14:31 09.10.2025

  • 15 Путин Многоходовия

    2 1 Отговор
    Имам още много ходове

    14:32 09.10.2025

  • 16 Хахахаааа

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Революция":

    И къде ще е революцията. САЩ за пореден път се изживяват като "лошия батко" кото след учебните часове обира стотинките на децата от началното училище. А защо масово е мобилизирана Националната Гвардия в САЩ ?! Да не се окаже че революцията ще е на някой друг континент.

    14:32 09.10.2025

  • 17 не може да бъде

    0 1 Отговор
    Все пак има някакво утешение в това че американците още не са решили да бомбардират сръбските заводи -може би още не са измислили причина както преди години!?

    14:33 09.10.2025

  • 18 Научи първо що е копейка

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Трябва":

    за да знаеш що е опорка и да правиш разлика от опорки, пропаганда и истина

    14:33 09.10.2025

  • 19 Путин Многоходовия

    1 0 Отговор
    След Русия,ще довърша и Сърбия!

    14:34 09.10.2025

  • 20 Жалкият ви рев

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "русия":

    показва отчаяността на фашизма на запад. Русия за втори път го нарита.

    14:35 09.10.2025

