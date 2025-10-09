Американските санкции срещу Сърбия заплашват с тежки последици и Хърватия

Американските санкции срещу сръбската петролна компания НИС, които влязоха в сила днес, заплашват с тежки финансови последици и хърватската компания ЯНАФ – основен партньор на НИС в транспортирането на суров петрол, предаде „Форбс Хърватия“, съобщи БТА.

Компанията изчислява, че ако ограничителните мерки останат до края на годината, загубите ѝ ще надхвърлят 18 млн. евро.

Хърватският държавен оператор на Адриатическия петролопровод ЯНАФ подписа миналата година многогодишен договор с НИС за транспортиране на 10 млн. тона суров петрол до края на 2026 г., като годишните приходи от сътрудничеството възлизат на около 40 млн. евро, припомня изданието.

„Надяваме се НИС да намери решение с американците и руснаците“, заяви председателят на управителния съвет на ЯНАФ Степан Аданич пред Хърватското национално радио.

Санкциите срещу НИС са част от американския пакет мерки срещу руския енергиен сектор, тъй като над 55 процента от акциите на компанията се държаха от „Газпром“ и „Газпром нефт“, припомня „Форбс Хърватия“. Вашингтон отложи прилагането им осем пъти от януари насам – – последно до 8 октомври – но ново удължаване не бе дадено. ЯНАФ получи временен лиценз за завършване на текущи транспортни дейности до 15 октомври.

От НИС увериха, че са осигурени достатъчни запаси от суров петрол и горива, а снабдяването на пазара е стабилно. Компанията уточни, че при евентуални проблеми с международни разплащания, плащанията ще могат да се извършват с местни карти, в брой и чрез системата „IPS show“.

НИС заяви още, че продължава диалога с американското министерство на финансите по искането за премахване от списъка SDN (Specially Designated Nationals, санкционния списък на Вашингтон – бел. ред.) със санкционирани физически и юридически лица, подадено още през март, посочва „Форбс Хърватия“. Междувременно „Газпром нефт“ намали дела си в компанията до 44 процента, опитвайки се да смекчи ефекта от санкциите.

Според експерти продължителното действие на санкциите може да доведе до затруднения при доставките на суров петрол за Сърбия, повишаване на цените на горивата и проблеми с платежните трансакции, като негативният ефект би могъл да засегне и страните от региона.