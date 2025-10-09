Американските санкции срещу Сърбия заплашват с тежки последици и Хърватия

Американските санкции срещу сръбската петролна компания НИС, които влязоха в сила днес, заплашват с тежки финансови последици и хърватската компания ЯНАФ – основен партньор на НИС в транспортирането на суров петрол, предаде „Форбс Хърватия“, съобщи БТА.
Компанията изчислява, че ако ограничителните мерки останат до края на годината, загубите ѝ ще надхвърлят 18 млн. евро.
Хърватският държавен оператор на Адриатическия петролопровод ЯНАФ подписа миналата година многогодишен договор с НИС за транспортиране на 10 млн. тона суров петрол до края на 2026 г., като годишните приходи от сътрудничеството възлизат на около 40 млн. евро, припомня изданието.
„Надяваме се НИС да намери решение с американците и руснаците“, заяви председателят на управителния съвет на ЯНАФ Степан Аданич пред Хърватското национално радио.
Санкциите срещу НИС са част от американския пакет мерки срещу руския енергиен сектор, тъй като над 55 процента от акциите на компанията се държаха от „Газпром“ и „Газпром нефт“, припомня „Форбс Хърватия“. Вашингтон отложи прилагането им осем пъти от януари насам – – последно до 8 октомври – но ново удължаване не бе дадено. ЯНАФ получи временен лиценз за завършване на текущи транспортни дейности до 15 октомври.
От НИС увериха, че са осигурени достатъчни запаси от суров петрол и горива, а снабдяването на пазара е стабилно. Компанията уточни, че при евентуални проблеми с международни разплащания, плащанията ще могат да се извършват с местни карти, в брой и чрез системата „IPS show“.
НИС заяви още, че продължава диалога с американското министерство на финансите по искането за премахване от списъка SDN (Specially Designated Nationals, санкционния списък на Вашингтон – бел. ред.) със санкционирани физически и юридически лица, подадено още през март, посочва „Форбс Хърватия“. Междувременно „Газпром нефт“ намали дела си в компанията до 44 процента, опитвайки се да смекчи ефекта от санкциите.
Според експерти продължителното действие на санкциите може да доведе до затруднения при доставките на суров петрол за Сърбия, повишаване на цените на горивата и проблеми с платежните трансакции, като негативният ефект би могъл да засегне и страните от региона.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Революция
Коментиран от #16
14:13 09.10.2025
2 Света не трябва да мълчи
Коментиран от #7
14:16 09.10.2025
3 Ако не знаете
14:17 09.10.2025
4 Даката
14:19 09.10.2025
5 Европа
Ние не сме ЕС - ние сме на Балканите и Русия не ни е враг.
14:22 09.10.2025
6 Санкции
14:23 09.10.2025
7 Даката
До коментар #2 от "Света не трябва да мълчи":Тя и Украйна е суверенна държава, тогава защо защитавате путинската фашистка хунта в Кремъл?
Не искате ли войната да свърши и добрите да победят, само да поясня добрите са тези, които се защитават в тази война на Путин и Русия???
Коментиран от #9, #10, #14
14:24 09.10.2025
8 И кво ?
Коментиран от #11
14:24 09.10.2025
9 Въпросче
До коментар #7 от "Даката":Украйна ли е "добрата" ? Дето след Майданския преврат избиваше рускоезичните си , забрани руски и български имена за новородени , изгаряше руски книги ... Украйна ли е добрата според теб ?
Коментиран от #13
14:27 09.10.2025
10 Ако Украйна бе суверенна
До коментар #7 от "Даката":САЩ и Великобритания нямаше да и организират преврат, настанят продажници ба власт и да я вкарат във война. Както и след това нямаше да и нареждат да преговаря ли или не.
14:27 09.10.2025
11 русия
До коментар #8 от "И кво ?":вече не е фактор, не го ли разбра копейка? Бориш се за кауза пердута.
Коментиран от #20
14:28 09.10.2025
12 Вучич
14:29 09.10.2025
13 Трябва
До коментар #9 от "Въпросче":да призная, че копейките имат повече енергия да разпространяват опорки, от колкото мога да понеса. Умориха ме! (от смях).
Коментиран от #18
14:31 09.10.2025
14 Добрите
До коментар #7 от "Даката":не са фашисткият режим в Украйна, които избиват и измъчват мирно население и ги държат за заложници. Също добрите не правят терористични актове като фашистите в Украйна, не взривяват хора и не събират насилствено такива от улицата за пушечно месо. Явно имаш сериозен проблем с ценностната си система и с възможноста да осмисляш случващото се.
14:31 09.10.2025
15 Путин Многоходовия
14:32 09.10.2025
16 Хахахаааа
До коментар #1 от "Революция":И къде ще е революцията. САЩ за пореден път се изживяват като "лошия батко" кото след учебните часове обира стотинките на децата от началното училище. А защо масово е мобилизирана Националната Гвардия в САЩ ?! Да не се окаже че революцията ще е на някой друг континент.
14:32 09.10.2025
17 не може да бъде
14:33 09.10.2025
18 Научи първо що е копейка
До коментар #13 от "Трябва":за да знаеш що е опорка и да правиш разлика от опорки, пропаганда и истина
14:33 09.10.2025
19 Путин Многоходовия
14:34 09.10.2025
20 Жалкият ви рев
До коментар #11 от "русия":показва отчаяността на фашизма на запад. Русия за втори път го нарита.
14:35 09.10.2025