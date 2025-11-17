За първи път се случва нещо подобно в Европа: британски самолетоносач бе поставен под прякото командване на НАТО

Британски самолетоносач бе поставен под командването на НАТО, което се случва за първи път в Европа и двама британски министри ще посетят Италия, за да отбележат събитието, предаде Пи Ей Мидия/ДПА, съобщи БТА.

Самолетоносачът на Кралския флот „Принца на Уелс“, един от двата в експлоатация, и неговите модерни изтребители Ф-35 в момента участва в учение на НАТО в Средиземно море, обяви британският министър на отбраната Джон Хийли.

Хийли и външният министър Ивет Купър ще пристигнат днес в Неапол, където ще посрещнат италианските си колеги на борда на кораба.

Това означава, че за първи път НАТО ще разполага с ударна авионосна група под свое командване - група кораби, включваща „Принца на Уелс“, кораби за поддръжка и модерна флотилия от изтребители Ф-35. Изтребителите Ф-35 вече участват в съвместно учение с италиански изтребители, наречено „Фoлкън Страйк“.

Хийли подчерта, че поставянето на ударната група под командването на НАТО е пример за плана на Великобритания „НАТО на първо място“, изложен в Стратегическия преглед на отбраната по-рано тази година.

Този план предвижда Обединеното кралство да се подготви за война и да съсредоточи подготовката си в Европа, както и да заздрави с оръжия съвместните сили на западния алианс.

Хийли и Купър ще разговарят с италианския министър на отбраната Гуидо Крозето и министъра на външните работи Антонио Таяни на борда на „Принца на Уелс“. Усилията за укрепване на Европа срещу Русия и за противодействие на хибридните заплахи за сигурността на континента ще бъдат основна тема на дискусиите.