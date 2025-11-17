Новини
Свят »
Великобритания »
За първи път се случва нещо подобно в Европа: британски самолетоносач бе поставен под прякото командване на НАТО

За първи път се случва нещо подобно в Европа: британски самолетоносач бе поставен под прякото командване на НАТО

17 Ноември, 2025 12:04 1 051 47

  • самолетоносач-
  • великобритания-
  • нато-
  • кораб-
  • принцът на уелс

Това означава, че за първи път НАТО ще разполага с ударна авионосна група под свое командване. Самолетоносачът и неговите изтребители Ф-35 в момента провеждат учение в Средиземно море.

За първи път се случва нещо подобно в Европа: британски самолетоносач бе поставен под прякото командване на НАТО - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Британски самолетоносач бе поставен под командването на НАТО, което се случва за първи път в Европа и двама британски министри ще посетят Италия, за да отбележат събитието, предаде Пи Ей Мидия/ДПА, съобщи БТА.

Самолетоносачът на Кралския флот „Принца на Уелс“, един от двата в експлоатация, и неговите модерни изтребители Ф-35 в момента участва в учение на НАТО в Средиземно море, обяви британският министър на отбраната Джон Хийли.

Хийли и външният министър Ивет Купър ще пристигнат днес в Неапол, където ще посрещнат италианските си колеги на борда на кораба.

Това означава, че за първи път НАТО ще разполага с ударна авионосна група под свое командване - група кораби, включваща „Принца на Уелс“, кораби за поддръжка и модерна флотилия от изтребители Ф-35. Изтребителите Ф-35 вече участват в съвместно учение с италиански изтребители, наречено „Фoлкън Страйк“.

Хийли подчерта, че поставянето на ударната група под командването на НАТО е пример за плана на Великобритания „НАТО на първо място“, изложен в Стратегическия преглед на отбраната по-рано тази година.

Този план предвижда Обединеното кралство да се подготви за война и да съсредоточи подготовката си в Европа, както и да заздрави с оръжия съвместните сили на западния алианс.

Хийли и Купър ще разговарят с италианския министър на отбраната Гуидо Крозето и министъра на външните работи Антонио Таяни на борда на „Принца на Уелс“. Усилията за укрепване на Европа срещу Русия и за противодействие на хибридните заплахи за сигурността на континента ще бъдат основна тема на дискусиите.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    13 9 Отговор
    Това е този дето не работи.Счупен вал на витлата.

    Коментиран от #4, #11

    12:06 17.11.2025

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 10 Отговор
    абе я дайте тука КУЗЯ БЕ!!!! ДА ви разкаже играта и одими моретата-от КОСМИЧЕСКИ войски е!

    Коментиран от #6, #12, #17, #20

    12:07 17.11.2025

  • 3 честен ционист

    9 8 Отговор
    Да не си на мястото на пилота на счупената Еф-ка, когато жабарят на развален български те пита, дали си разбрал къде се намира жълтата ръкохватка с надпис "PULL TO EJECT"

    12:07 17.11.2025

  • 4 честен ционист

    8 8 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ще има да берат рапани от него край Дуранкулак.

    12:09 17.11.2025

  • 5 Ко ли е чудното

    12 2 Отговор
    вредната и агресивна НАТО ко праи. Войни трябват за да има НАТО.

    12:09 17.11.2025

  • 6 Последния Софиянец

    12 10 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    От 55 самолетоносача на Велика Британия само два са в движение.хи хи хи

    Коментиран от #19, #47

    12:10 17.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Няма такъв смешник

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    като тебе, сега остава да кажеш, че те чакат да завариш вала, но първо трябва да приключиш с беленето на картофи в шкембеджийницата ти, щото иначе шефа няма да те пусне.

    12:13 17.11.2025

  • 12 Явно така си се

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    родил-без оборудване между ушите.
    Затова ти обяснявам-военната доктрина Русия а и на СССР преди това не е била за налагане на сила във всички точки на планетата.
    Затова и не са имали самолетоносачи.

    Коментиран от #28

    12:14 17.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ще ти се върне тъпкано

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Цирк":

    и ще ревеш и скубеш коси!

    Коментиран от #23

    12:14 17.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Великобритания

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    имала 55 самолетоносача?!

    Верно ли бе, експерт?

    Мухахах!

    Коментиран от #43

    12:17 17.11.2025

  • 20 Кажи честно ... 🤣

    4 5 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Кузя чака само екипажа от роботи хуманоиди да изтрезнеят и зачесва натю, матю . 🤣

    12:17 17.11.2025

  • 21 Дуфта измет

    0 2 Отговор

    До коментар #18 от "Теб те възбужда":

    Заедно с боклука който е събрал семето ти от сметището.

    Коментиран от #24

    12:18 17.11.2025

  • 22 Само питам

    4 1 Отговор
    На буксир ли го домъкнаха тоя или с греблата ?

    12:18 17.11.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 плевен

    2 0 Отговор
    "Принцът на Уелс"- потопет от японците на 10. 12. 1941 година. Къде? Вижте в нета. Следващият моля!

    12:20 17.11.2025

  • 27 Дуфта измет

    1 2 Отговор

    До коментар #24 от "Да си легнеш":

    Заедно с боклука който е събрал семето ти от сметището и го е наврял в смрааддливата си въ шлясала минннжа.

    Коментиран от #34

    12:21 17.11.2025

  • 28 гост

    4 4 Отговор

    До коментар #12 от "Явно така си се":

    Нещо бъркаш,преди всичко се искат пари които СССР и Русия ги нямат...не напразно са продали и Аляска.После идва акъла,да произведеш нещо,акъл у рашките не е в изобилие...Доктрината им е да грабят и убиват,ако могат...

    Коментиран от #31

    12:22 17.11.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Руснаков

    2 1 Отговор
    Почистващата станция заработи с пълна сила....

    12:23 17.11.2025

  • 31 Троленето

    1 2 Отговор

    До коментар #28 от "гост":

    е по жалко и от циганията по гетата.

    Коментиран от #40

    12:23 17.11.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Дуфта измет

    2 2 Отговор

    До коментар #32 от "Кротко си лежи в Бояна":

    Заедно с боклука който е събрал семето ти от сметището и го е наврял в смрааддливата си въ шлясала минннжа.

    Коментиран от #36

    12:24 17.11.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Бащата на някаква Саяна

    2 2 Отговор

    До коментар #33 от "Дуфта измет":

    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    Коментиран от #38

    12:25 17.11.2025

  • 37 Дуфта измет

    2 2 Отговор

    До коментар #34 от "Да си легнеш":

    Заедно с боклука който е събрал семето ти от сметището и го е наврял в смрааддливата си въ шлясала минннжа.

    12:27 17.11.2025

  • 38 За боклука кажи

    2 2 Отговор

    До коментар #36 от "Бащата на някаква Саяна":

    дето те е събрал на сметището и те е наврял във въшлядсалата...... Мирише ли много?

    12:28 17.11.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 гост

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "Троленето":

    Аз точно това коментирам...

    Коментиран от #42

    12:29 17.11.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Троленето

    1 2 Отговор

    До коментар #40 от "гост":

    не е коментиране, а показване на жалкото съществуване на глупака. Също показва и падението на запада.

    Коментиран от #44

    12:31 17.11.2025

  • 43 гост

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "Великобритания":

    да напише нещо и той барабар с мъжете...

    12:31 17.11.2025

  • 44 гост

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "Троленето":

    Не споря с теб..като малък си повреден в главата....

    Коментиран от #46

    12:32 17.11.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Там не те питах за главата 😄

    1 1 Отговор

    До коментар #44 от "гост":

    Пишеше, че троленето не е коментиране, а показване на жалкото съществуване на глупака. Също показва и падението на запада. 😄

    12:36 17.11.2025

  • 47 Годъ

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    До 19 век велика Британия и велик флот.. вече е бледо копие Поредната империя която приключи..

    12:37 17.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания