Кирил Дмитриев след срещата в Маями: Подстрекателите на войната не успяха да попречат на мирния процес ВИДЕО

Кирил Дмитриев, специалният пратеник на руския президент за инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави, заяви, че „подстрекателите на война“ не са в състояние да попречат на преговорния процес.
Той заяви това пред репортери след новия кръг от преговори с американската страна в Маями на 20 и 21 декември, съобщава РИА Новости.
„Те не успяха“, отговори Дмитриев на журналистически въпрос по темата.
Разговорите се проведоха в голф клуб. Там Дмитриев се срещна с пратеника на президента на САЩ Стив Уиткоф и зетя на Доналд Тръмп, Джаред Къшнър. Специалният пратеник на руския президент преди това нарече разговорите „конструктивни“.
Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че Дмитриев е пътувал до САЩ с мисията да се запознае с европейските и американските развития по мирния план за Украйна и да предаде тази информация на Кремъл.
Преди това, на 19 декември, в Маями се проведе нов кръг консултации между САЩ и Украйна. Според Axios, в разговорите са участвали и съветници по националната сигурност на лидерите на Германия, Франция и Обединеното кралство. На следващия ден украинският президент Володимир Зеленски обяви, че САЩ са предложили директни преговори с Украйна, Русия и Европа. Киев подкрепи тази инициатива.
Руският президент Владимир Путин преди това спомена възможността за двустранна среща със Зеленски, но само ако последният е готов да пътува до Москва. Зеленски отказа посещението.
Преговорите в Маями за разрешаване на украинския конфликт бяха продуктивни, заяви специалния пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф.
„През последните три дни във Флорида украинската делегация проведе серия от продуктивни и конструктивни срещи с американски и европейски партньори“, пише той.
Уиткоф съобщи, че с представители на Киев са обсъдили „разработването на 20-точков план, координирането на позициите по рамката на многостранните гаранции за сигурност, координирането на позициите по рамката на гаранциите за сигурност на САЩ за Украйна и по-нататъшното разработване на план за икономическо развитие и просперитет“.
Уиткоф добави, че разговорите са се фокусирали върху „обсъждане на времето и последователността на следващите стъпки“.
„Украйна остава напълно ангажирана с постигането на справедлив и устойчив мир“, подчерта специалният пратеник.
Той отбеляза, че приоритет е прекратяването на военните действия, осигуряването на гаранции за сигурност и създаването на условия за възстановяване на Украйна.
Украинската делегация беше представена от секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров и началника на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна генерал-лейтенант Андрий Хнатов.
Уиткоф изрази увереност, че Русия е напълно ангажирана с мира в Украйна.
Понастоящем няма планове за нова среща между Русия и Съединените щати за справяне с противоречията в двустранните отношения, съобщиха от посолството на САЩ в Москва пред „Известия“.
„В момента не се планират предстоящи преговори в този формат“, заявиха те.
Посолството обаче отбеляза, че Вашингтон разглежда „канала за двустранни операции като конструктивна и текуща платформа за преговори за стабилизиране на работата на мисиите“ на двете страни.
1 Петър Волгин
Много пъти сме чували този фаталистичен поплак: "Нищо не можем да направим, малка държава сме, осъдени сме да правим това, което ни наредят чуждоземните началници." Тази мантра е изключително глупава мантра. Просто не е вярна. Защото постоянно сме свидетели на това как именно "малките" държави променят радикално ситуацията.
Именно благодарение на Унгария, Словакия и Чехия, ръководството на ЕС не успя да открадне руските пари. Нито една от тези държави не е огромна, не е велика сила. По територия всяка една от трите е по-малка от България! Само че управляващите в тези държави, за разлика от управляващите в София, се държат достойно, със самочувствие и защитават националните си интереси, а не тези на Брюксел. Унгария, Словакия и Чехия вече заявиха, че няма да участват в тегленето на онези 90 милиарда, които ще отидат за режима на Зеленски. Силно се съмнявам настоящите български управници да сторят същото. Те ще продължат да се държат за шлифера на Урсула до последно. Явно слугинският манталитет е завинаги.
И няма значение колко квадратни километра е територията на България. Докато управляват партии като ГЕРБ, ДПС, ПП, ДБ, ще сме в позицията на безгласни ратаи.
Можем да излезем от това васално състояние само ако ни управляват национално отговорни партии."
Коментиран от #2, #5
00:22 22.12.2025
2 с фалшива фамилия
До коментар #1 от "Петър Волгин":Другарю волгин да си васал на диктатора путин и терористичната държава е още по унизително и с малко име може да се обръщащ само към
Коментиран от #6
00:29 22.12.2025
3 Щатите и Русия
00:30 22.12.2025
4 Волга Петрова
00:31 22.12.2025
5 Чезни
До коментар #1 от "Петър Волгин":Бе прдня.
00:34 22.12.2025
6 Кооо
До коментар #2 от "с фалшива фамилия":Другарю с фалшива фамили да подкрепяте еврогеиския фашистки античовешки режим е още по-лошо
Коментиран от #8, #10
00:36 22.12.2025
7 Артилерист
Коментиран от #9, #11
00:43 22.12.2025
9 захарова
До коментар #7 от "Артилерист":Кирил Дмитриев е крепостно селянче изпратен да учи в САЩ за да се цивилизова а не дипломат от кариерата
00:47 22.12.2025
11 Обикновен колхозник
До коментар #7 от "Артилерист":От кариерата.
00:51 22.12.2025
13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.... ДАНО САЩ И РУСИЯ СЕ РАЗБЕРАТ ДА ИЗПРАТЯТ ЧИСТАЧИТЕ ЗА НАШИТЕ ЯТАЦИ НА КОРУМПЕТА:)
00:58 22.12.2025