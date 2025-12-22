Кирил Дмитриев след срещата в Маями: Подстрекателите на войната не успяха да попречат на мирния процес ВИДЕО

Кирил Дмитриев, специалният пратеник на руския президент за инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави, заяви, че „подстрекателите на война“ не са в състояние да попречат на преговорния процес.

Той заяви това пред репортери след новия кръг от преговори с американската страна в Маями на 20 и 21 декември, съобщава РИА Новости.

„Те не успяха“, отговори Дмитриев на журналистически въпрос по темата.

Разговорите се проведоха в голф клуб. Там Дмитриев се срещна с пратеника на президента на САЩ Стив Уиткоф и зетя на Доналд Тръмп, Джаред Къшнър. Специалният пратеник на руския президент преди това нарече разговорите „конструктивни“.

Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че Дмитриев е пътувал до САЩ с мисията да се запознае с европейските и американските развития по мирния план за Украйна и да предаде тази информация на Кремъл.

Преди това, на 19 декември, в Маями се проведе нов кръг консултации между САЩ и Украйна. Според Axios, в разговорите са участвали и съветници по националната сигурност на лидерите на Германия, Франция и Обединеното кралство. На следващия ден украинският президент Володимир Зеленски обяви, че САЩ са предложили директни преговори с Украйна, Русия и Европа. Киев подкрепи тази инициатива.

Руският президент Владимир Путин преди това спомена възможността за двустранна среща със Зеленски, но само ако последният е готов да пътува до Москва. Зеленски отказа посещението.

Преговорите в Маями за разрешаване на украинския конфликт бяха продуктивни, заяви специалния пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф.

„През последните три дни във Флорида украинската делегация проведе серия от продуктивни и конструктивни срещи с американски и европейски партньори“, пише той.

Уиткоф съобщи, че с представители на Киев са обсъдили „разработването на 20-точков план, координирането на позициите по рамката на многостранните гаранции за сигурност, координирането на позициите по рамката на гаранциите за сигурност на САЩ за Украйна и по-нататъшното разработване на план за икономическо развитие и просперитет“.

Уиткоф добави, че разговорите са се фокусирали върху „обсъждане на времето и последователността на следващите стъпки“.

„Украйна остава напълно ангажирана с постигането на справедлив и устойчив мир“, подчерта специалният пратеник.

Той отбеляза, че приоритет е прекратяването на военните действия, осигуряването на гаранции за сигурност и създаването на условия за възстановяване на Украйна.

Украинската делегация беше представена от секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров и началника на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна генерал-лейтенант Андрий Хнатов.

Уиткоф изрази увереност, че Русия е напълно ангажирана с мира в Украйна.

Понастоящем няма планове за нова среща между Русия и Съединените щати за справяне с противоречията в двустранните отношения, съобщиха от посолството на САЩ в Москва пред „Известия“.

„В момента не се планират предстоящи преговори в този формат“, заявиха те.

Посолството обаче отбеляза, че Вашингтон разглежда „канала за двустранни операции като конструктивна и текуща платформа за преговори за стабилизиране на работата на мисиите“ на двете страни.