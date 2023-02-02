Кой има имен ден днес, 2 февруари 2026 г. Честито!

На 2 февруари християните отбелязваме Сретение Господне.
Имен ден на днешната свята дата имат: Радост, Радостина, Радостин, Драго, Драгомира, Драгомир, Ралин, Ралина, Ванеса, Радина, Радослава, Радослав, Средка, Средко, Сретен
Празникът Сретение Господне датира от раждането на малкия Иисус, когато майка му Света Богородица донесла Божия Син в Йерусалимския храм, понеже според Мойсеевия закон всяко първородно дете от мъжки пол трябва да бъде посвещавано на Бога 40 дни след своето раждане.
Сретение Господне е един от дванадесетте велики празници през годината. По благочестив обичай и днес новородените деца на 40-ия ден от рождението им се занасят в храма за благословение и на майките се чете определена молитва.
През този ден не се работи, защото децата ще се раждат белязани. Спазва се строго половото въздържание: така ще се увеличи плодовитостта на домашните животни и те ще бъдат живи и здрави. Жените не пипат остри предмети, не режат хляб, конци или дърва, за да бъдат здрави децата. Месят се питки и се раздават в две къщи. По това кой първи ще дойде в къщата се гадае какво дете ще се роди първо - мъжко или женско.
В народните представи света Богородица е покровителка на бременността и родилките, но също е "вълча Богородица", свързана с животни, олицетворяващи демоничните сили на долния свят. Така едновременно се почита християнската светица-майка и се омилостивяват силите на злото - чрез житна жертва, сексуално въздържание (своеобразен пост) и редица забрани, имащи магически характер.
3 Днес си е Птльов ден
Коментиран от #8
02:24 02.02.2023
14 ХА ХА
08:40 02.02.2023
Коментиран от #44
04:20 02.02.2024
17 2 рий февруарий
06:05 02.02.2024
20 Мъдрият
Статията отново не е добра! Започнато е да се говори за празника и е спряно?! Без да се обясни какво е това "Сретение"? Че това значи "Среща" И между кого е тази среща? Какво всъщност се празнува?
И пак много думи за тия гнусни народни поверия, представи и суеверия! Стига писахте за тия простотии!
Така, че пак съм принуден да разкажа малко за днес чествания велик празник:
Кратко описание на празника
На четиридесетия дни след рождението си Иисус бил занесен в Иерусалимсия храм, за да бъде посветен на Бога съгласно Мойсеевия закон. По същото време също Светата Божа майка преминала ритуално пречистване и принесла жертва две гургулици, както Законът изисква (Левит гл. 12).
Духом просветен, в храма отишъл праведния старец Симеон, който от много столетия очаквал да види Христа - "Утехата Израилева". Нему било обещано, че няма да вкуси смърт, докато не види Спасителя на света. Поел Богомладенеца от ръцете на майка му, прегърнал Го и произнесъл пророческите слова:
"Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, смиром; защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи, - светлина за просвета на езичниците, и слава на Твоя народ Израиля" (Лук. 2:29-32). Т.е. сега вече ми позволяваш да поема пътя на отците си. Сега вече ме оставяш да прекрача прага на смъртта и той не е страшен за мене, защото аз видях спасението, моето спасение, спасението на Твоите люде
Коментиран от #27, #30, #32
09:42 02.02.2024
21 Мъдрият
Тълкувателите на този евангелски текст виждат в него осмисляне на целия живот на Иисус: Той дава на хората закона на благодатта и любовта, но учението му става предмет на спорове и противоречия, а страданията и кръстната му смърт като меч нараняват сърцето на Св. Богородица. В храма била и пророчица Анна и тя възторжено прославяла Бога, сподобила се да види Богомладенеца (Лука 2:22-39). Така праведният Симеон и пророчица Ана, изпълнени със светия Дух, потвърдили че младенецът е новородения Месия.
Празнуването на Сретение Господне не е само историческо възпоминание.
Вдъхновени като Симеон от същия Свети Дух, и водени от същия Дух в Църквата на Спасителя, членовете на Църквата могат да очакват своята собствена среща с Господа. И също като праведния Симеон могат да свидетелстват, че и те могат да напуснат света с мир, след като очите им са видели Божието спасение в лицето на Христа.
В църковната служба на този ден се подчертава фактът, че Иисус, Синът и Словото Божие, чрез Когото бе създаден света, сега лежи като младенец в ръцете на праведния Симеон. Същият този Божи Син, Законодателят, сега Сам изпълнява Закона, носен на ръце като човешко дете, като дете на смъртни хора.
Коментиран от #29, #33, #34
09:43 02.02.2024
Коментиран от #24
15:05 02.02.2024
24 Тоя па
До коментар #23 от "Педро":За теб всеки ден с нещо топло и твърдо между кълките е празник. Наслаждавай им се!
15:36 02.02.2024
15:36 02.02.2024
27 Гост666
27 Гост666
До коментар #20 от "Мъдрият":Важно е да се знае кой празнува днес , другото не е важно. Религията е на последно място в живота на повечето хора .
08:27 02.02.2025
08:27 02.02.2025
29 Гост666
29 Гост666
До коментар #21 от "Мъдрият":Пак критикуваш ,че пише за суеверия и ,че били гнусни тези неща . Гнусни са твоите безсмислени добавки религиозни разбра бе мъдрия .
08:29 02.02.2025
08:29 02.02.2025
33 Сатанайл
33 Сатанайл
До коментар #21 от "Мъдрият":Защо пишеш като никой не чете тези приказки измислени . Важното е кой празнува днес и кого да поздравим.
Коментиран от #36
08:42 02.02.2025
34 Салмонела
34 Салмонела
До коментар #21 от "Мъдрият":Остави тази религия за малко и се огледай и виж как живеят хората , без бог молитви и църква .
08:43 02.02.2025
08:43 02.02.2025
36 Бай Ху (By Who)
36 Бай Ху (By Who)
До коментар #33 от "Сатанайл":Как никой! Аз с благоговение чета всеки коментар на господин Мъдур и съм благодарен за това, че ни дарява с Божието слово. Амин.
10:09 02.02.2025
10:09 02.02.2025
