Кой има имен ден днес, 2 февруари 2026 г. Честито!

2 Февруари, 2023 02:04, обновена 2 Февруари, 2026 06:32

Отбелязваме Сретение Господне

Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

На 2 февруари християните отбелязваме Сретение Господне.

Имен ден на днешната свята дата имат: Радост, Радостина, Радостин, Драго, Драгомира, Драгомир, Ралин, Ралина, Ванеса, Радина, Радослава, Радослав, Средка, Средко, Сретен

Празникът Сретение Господне датира от раждането на малкия Иисус, когато майка му Света Богородица донесла Божия Син в Йерусалимския храм, понеже според Мойсеевия закон всяко първородно дете от мъжки пол трябва да бъде посвещавано на Бога 40 дни след своето раждане.

Сретение Господне е един от дванадесетте велики празници през годината. По благочестив обичай и днес новородените деца на 40-ия ден от рождението им се занасят в храма за благословение и на майките се чете определена молитва.

През този ден не се работи, защото децата ще се раждат белязани. Спазва се строго половото въздържание: така ще се увеличи плодовитостта на домашните животни и те ще бъдат живи и здрави. Жените не пипат остри предмети, не режат хляб, конци или дърва, за да бъдат здрави децата. Месят се питки и се раздават в две къщи. По това кой първи ще дойде в къщата се гадае какво дете ще се роди първо - мъжко или женско.

В народните представи света Богородица е покровителка на бременността и родилките, но също е "вълча Богородица", свързана с животни, олицетворяващи демоничните сили на долния свят. Така едновременно се почита християнската светица-майка и се омилостивяват силите на злото - чрез житна жертва, сексуално въздържание (своеобразен пост) и редица забрани, имащи магически характер.


  • 3 Днес си е Птльов ден

    38 15 Отговор
    Ден на мъжките рожби. Наздраве!

    Коментиран от #8

    02:24 02.02.2023

  • 14 ХА ХА

    13 8 Отговор
    ДА СА ЖИВИ И ЗДРАВИ ВСИЧКИ ИМЕННИЦИ !

    08:40 02.02.2023

  • 15 Гатанка

    20 10 Отговор
    Не е именяк, пък празнува на 02.02- що е То?

    Коментиран от #44

    04:20 02.02.2024

  • 16 Ллллл

    2 11 Отговор
    Празник на кокошките?

    04:46 02.02.2024

  • 17 2 рий февруарий

    18 35 Отговор
    празник на сичкуту руzoфил

    06:05 02.02.2024

  • 18 Мъдурко

    22 4 Отговор
    Айде бате Боко да поздрави Сретен за имения ден!

    08:40 02.02.2024

  • 19 Сретко, Славко,

    5 13 Отговор
    Генчо, Пенчо, Атанас и аз. …и сильо и пульо.

    08:47 02.02.2024

  • 20 Мъдрият

    24 5 Отговор
    Честит празник на всички православни християни!

    Статията отново не е добра! Започнато е да се говори за празника и е спряно?! Без да се обясни какво е това "Сретение"? Че това значи "Среща" И между кого е тази среща? Какво всъщност се празнува?

    И пак много думи за тия гнусни народни поверия, представи и суеверия! Стига писахте за тия простотии!

    Така, че пак съм принуден да разкажа малко за днес чествания велик празник:

    Кратко описание на празника
    На четиридесетия дни след рождението си Иисус бил занесен в Иерусалимсия храм, за да бъде посветен на Бога съгласно Мойсеевия закон. По същото време също Светата Божа майка преминала ритуално пречистване и принесла жертва две гургулици, както Законът изисква (Левит гл. 12).

    Духом просветен, в храма отишъл праведния старец Симеон, който от много столетия очаквал да види Христа - "Утехата Израилева". Нему било обещано, че няма да вкуси смърт, докато не види Спасителя на света. Поел Богомладенеца от ръцете на майка му, прегърнал Го и произнесъл пророческите слова:

    "Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, смиром; защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи, - светлина за просвета на езичниците, и слава на Твоя народ Израиля" (Лук. 2:29-32). Т.е. сега вече ми позволяваш да поема пътя на отците си. Сега вече ме оставяш да прекрача прага на смъртта и той не е страшен за мене, защото аз видях спасението, моето спасение, спасението на Твоите люде

    На

    Коментиран от #27, #30, #32

    09:42 02.02.2024

  • 21 Мъдрият

    19 6 Отговор
    На Мария праведникът казал: "Ето, този лежи за падане и ставане на мнозина в Израиля и за предмет на противоречия, и на самата тебе меч ще прониже душата, за да се открият мислите на много сърца" (Лука 2:34-35).

    Тълкувателите на този евангелски текст виждат в него осмисляне на целия живот на Иисус: Той дава на хората закона на благодатта и любовта, но учението му става предмет на спорове и противоречия, а страданията и кръстната му смърт като меч нараняват сърцето на Св. Богородица. В храма била и пророчица Анна и тя възторжено прославяла Бога, сподобила се да види Богомладенеца (Лука 2:22-39). Така праведният Симеон и пророчица Ана, изпълнени със светия Дух, потвърдили че младенецът е новородения Месия.

    Празнуването на Сретение Господне не е само историческо възпоминание.

    Вдъхновени като Симеон от същия Свети Дух, и водени от същия Дух в Църквата на Спасителя, членовете на Църквата могат да очакват своята собствена среща с Господа. И също като праведния Симеон могат да свидетелстват, че и те могат да напуснат света с мир, след като очите им са видели Божието спасение в лицето на Христа.

    В църковната служба на този ден се подчертава фактът, че Иисус, Синът и Словото Божие, чрез Когото бе създаден света, сега лежи като младенец в ръцете на праведния Симеон. Същият този Божи Син, Законодателят, сега Сам изпълнява Закона, носен на ръце като човешко дете, като дете на смъртни хора.

    Коментиран от #29, #33, #34

    09:43 02.02.2024

  • 22 Хохо Бохо

    20 11 Отговор
    На днешната дата приключва битката за Сталинград с разгром на вермахта. Иначе днес празнуват жалкопаветните фенове на знамето с 🌈

    10:31 02.02.2024

  • 23 Педро

    5 2 Отговор
    Аз нямам ли?

    Коментиран от #24

    15:05 02.02.2024

  • 24 Тоя па

    4 4 Отговор

    До коментар #23 от "Педро":

    За теб всеки ден с нещо топло и твърдо между кълките е празник. Наслаждавай им се!

    15:36 02.02.2024

  • 25 А къде е баш именникът Денкооглу?

    0 5 Отговор
    Факт, излагаме се мисирки!

    15:57 02.02.2024

  • 26 Асен Василев

    13 7 Отговор
    Благодаря на всички които ми честитиха днешния светъл празник.

    22:05 02.02.2024

  • 27 Гост666

    8 5 Отговор

    До коментар #20 от "Мъдрият":

    Важно е да се знае кой празнува днес , другото не е важно. Религията е на последно място в живота на повечето хора .

    08:27 02.02.2025

  • 29 Гост666

    7 5 Отговор

    До коментар #21 от "Мъдрият":

    Пак критикуваш ,че пише за суеверия и ,че били гнусни тези неща . Гнусни са твоите безсмислени добавки религиозни разбра бе мъдрия .

    08:29 02.02.2025

  • 31 рашан лейдибой

    10 4 Отговор
    прекрасен ден !

    08:40 02.02.2025

  • 33 Сатанайл

    12 5 Отговор

    До коментар #21 от "Мъдрият":

    Защо пишеш като никой не чете тези приказки измислени . Важното е кой празнува днес и кого да поздравим.

    Коментиран от #36

    08:42 02.02.2025

  • 34 Салмонела

    9 6 Отговор

    До коментар #21 от "Мъдрият":

    Остави тази религия за малко и се огледай и виж как живеят хората , без бог молитви и църква .

    08:43 02.02.2025

  • 35 Мдааааа...

    8 4 Отговор
    Едно време казвахме какво означавало СССР - Средко ... сутрин редко.

    08:50 02.02.2025

  • 36 Бай Ху (By Who)

    4 4 Отговор

    До коментар #33 от "Сатанайл":

    Как никой! Аз с благоговение чета всеки коментар на господин Мъдур и съм благодарен за това, че ни дарява с Божието слово. Амин.

    10:09 02.02.2025

  • 37 Един

    1 1 Отговор
    По време на соца беше ден на механизатора.

    11:27 02.02.2025

  • 40 Буха ха

    3 1 Отговор
    Честит празник на всички редактори от Факти

    21:39 02.02.2025

  • 41 Сретен

    1 0 Отговор
    и той именник .

    06:57 02.02.2026

  • 42 Е как кой?

    1 0 Отговор
    Втори февруари - ден на к...и и к....ри!

    07:27 02.02.2026

  • 43 Буха ха

    0 0 Отговор
    Тихомире, честит ти празник

    07:40 02.02.2026

  • 44 Чичо

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Гатанка":

    МиленИмодерастът

    07:42 02.02.2026