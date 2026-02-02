Заради случая "Епстийн": Бившият еврокомисар и британски посланик в САЩ Питър Манделсън напусна Лейбъристката партия

Бившият британски посланик в Съединените щати и бивш европейски търговски комисар Питър Манделсън напусна управляващата Лейбъристка партия поради връзките си с скандалния американски финансист Джефри Епстийн.

„Не искам да причинявам допълнително срам на Лейбъристката партия и затова подавам оставка от нея“, пише 72-годишният член на Камарата на лордовете, горната камара на британския парламент, в писмо до генералния секретар на партията Холи Ридли, предаде Sky News.

На 30 януари Министерството на правосъдието на САЩ обяви, че е публикувало всички документи от досието на Епстийн. Според съобщения в британските медии, един от тях съдържа информация за това, че Манделсън е получил 75 000 долара от финансиста. Самият Манделсън подчерта в изявлението си, че „няма запис или спомен някога да е получавал тези суми“.

През септември 2025 г. публикуването на някои документи от досието на Епстийн доведе до оставката на Манделсън като посланик в САЩ. Публикувани откъси от албум, подготвен за 50-ия рожден ден на Епстийн, съдържат писма и снимки от Манделсън. В тях посланикът се появява по халат и нарича Епщайн, който е осъден за блудство с деца и по-късно се самоубива, свой „най-добър приятел“.

Манделсън стана британски посланик в Съединените щати през февруари 2025 г. Той е смятан за един от най-влиятелните членове на управляващата Лейбъристка партия. Манделсън е служил в Камарата на общините (долната камара) на британския парламент от 1992 до 2004 г. и като държавен секретар за Северна Ирландия в правителството на Тони Блеър (1999-2001 г.). След това е бил европейски комисар по търговията (2004-2008 г.) и държавен секретар по бизнеса и търговията в кабинета на Гордън Браун (2008-2010 г.). През 2008 г. Манделсън е избран в Камарата на лордовете.