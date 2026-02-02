Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Изтичат над 370 хиляди годишни винетки

2 Февруари, 2026 07:43, обновена 2 Февруари, 2026 06:49 481 3

  • винетки-
  • срок-
  • цени

От 00:00 часа на 3 февруари в сила влиза и нова еднодневна винетка на цена 4 евро и 9 евроцента

Изтичат над 370 хиляди годишни винетки - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

През февруари изтича валидността на над 370 хиляди годишни винетки, напомнят от Агенция "Пътна инфраструктура", предаде NOVA.

А от 00:00 часа на 3 февруари в сила влиза и нова еднодневна винетка на цена 4 евро и 9 евроцента.

Както и останалите видове, тя ще е валидна за леките автомобили до 3,5 тона, за ремаркета и каравани, както и за къмпинг автомобили от категория М1, независимо от тяхната технически допустима максимална маса.

Еднодевната винетка ще е с валидност 24 часа. Освен от сайта на тол управлението или мобилното приложение, винетка може да се купи на гише или на някои от терминалите за самотаксуване.

Цените остават без промяна през тази година, като се изписват в евро и лева, а плащанията по електронен път са в евро.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сега

    4 0 Отговор
    ще ги купуваме с левро !

    06:50 02.02.2026

  • 2 фон смоухайзен

    1 0 Отговор
    👃👃👃👃👃👃👃👃👃👃👃👃👃👃👃👃👃🤑🎃🐷

    07:26 02.02.2026

  • 3 А БОКО КАЗА

    2 0 Отговор
    Че ни научил да караме безплатно.

    07:29 02.02.2026

