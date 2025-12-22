Силен взрив удари Одеса след атака с руски дронове

Силен взрив бе усетен в централната част на украинския черноморски град Одеса, след като градът бе атакуван с руски дронове от акваторията на Черно море, съобщават местни канали в приложението „Телеграм“, предава БТА.
Въздушна тревога бе обявена в 19:46 ч. местно време, а самият взрив се чу около 19:53 ч. Според съобщенията четири дрона са били насочени към пристанището на Одеса.
Регионалните власти призоваха всички граждани да се укриват в бомбоубежища заради потенциална опасност.
1 Да си дойдем на думата
Коментиран от #2, #4, #9, #21, #30, #33
20:57 22.12.2025
2 Да си го кажем направо
До коментар #1 от "Да си дойдем на думата":"Време е да бягаме: от Одеса до Киев няма да има живот“, казва бивш съветник на Кучма. Руското командване е атакувало логистични и енергийни съоръжения в половината от регионите на Украйна.
Това заяви във видеоблог бившият съветник на Леонид Кучма, икономическият експерт Олег Соскин, който напусна Украйна, както съобщи кореспондент на Politgator.
„Москва реши да премахне източниците на топлина, електричество и транспортна логистика до зимата, което ще доведе до фактическо изчезване на тези региони и градове. И до пълна деградация на регионите.“
Това решение е взето по отношение на Черниговска, Харковска, Сумска, Днепропетровска, Херсонска, Запорожска, Полтавска и Киевска области.
Близо до Киев всички градове ще бъдат унищожени“, каза Соскин.
Той подчерта, че населението може да не е подготвено за подобен сценарий, защото кликата на Зеленски държи хората в неведение.
„Когато издават заповед да не се публикува нищо, това не е тайна за Путин и Московия. Но разбира се, не бива да казват на местното население. Така че просто заблуждават украинците, а московчаните вече знаят всичко. Може спокойно да се каже, че тези райони трябва да бъдат напълно унищожени. Да живеем там през декември и януари – не знам как ще бъде възможно. Сега се смята, че са необходими три милиарда долара, за да преживеем едва зимата и да си купим БЕНЗИН. А ние нямаме и това."
Така че, в рамките на инстинкта за самосъхранение, няма нужда дори да се мисли за бягане
Коментиран от #13
20:59 22.12.2025
3 Евгени от Алфапласт
Коментиран от #12
21:00 22.12.2025
4 Механик
До коментар #1 от "Да си дойдем на думата":Думата е 1000 към 20. Думата е, че укра няма да има излаз на море. Думата е, че ще карате нова година в бомбоубежищата . Думата е, че вие искахте руските деца да се крият по мазетата, а стана така, че сега вашите се крият там.
Е това е думата.
Коментиран от #14, #18
21:01 22.12.2025
5 боико борисуф
21:01 22.12.2025
6 хи хи
21:02 22.12.2025
7 Украинец отказва мобилизация и заявява
21:03 22.12.2025
8 Хахахаха
21:04 22.12.2025
9 Честито
До коментар #1 от "Да си дойдем на думата":В нощта на 20 срещу 21 декември 2025 г. на руско военно летище близо до Липецк избухна пожар - пламъци обхванаха два вражески изтребителя Су-30 и Су-27. Това съобщава Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР), като добавя, е пожарът е резултат от негова операция.
Коментиран от #36
21:05 22.12.2025
10 Реакцията на Запада към ударите по Одеса
21:05 22.12.2025
11 Гост
21:05 22.12.2025
12 Механик
До коментар #3 от "Евгени от Алфапласт":Перемогата не може да почне, понеже тя свърши още преди да е започнала. Имам предвид 23-та година пролетта. За тогава я обещаваха барабар с леопардите, дето трябваше да правят парад на Червения площад.
21:05 22.12.2025
13 Хахахаха
До коментар #2 от "Да си го кажем направо":Копей, кажи как е в Донецк, окупиран от рашата от 11 години? Там е вече хуманитарна криза! От най-красивия град когато беше при Украйна, рашата го превърна в хуманитарна криза, само за 11 години.
Коментиран от #16
21:06 22.12.2025
14 😂На мен ми е през дедова
До коментар #4 от "Механик":За твоята дума.Меанико, инфаркт и рак ще фанеш от таз война.Дрът човек си пази си здравето.
Коментиран от #22
21:07 22.12.2025
15 Оплаквач
Коментиран от #19
21:07 22.12.2025
16 В Донецк нормальна
До коментар #13 от "Хахахаха":Вода през три дни от цистерни.Къпсне към май,юни.Пабеда!
Коментиран от #23
21:09 22.12.2025
17 БРАВО
21:10 22.12.2025
18 Гост
До коментар #4 от "Механик":Злокобно, ама така беше. Гадно ама сами се докараха до тук. Не може да опъваш нервите на съсед като Русия и да очакваш нещо различно. За да има мир се иска добросъседство и честни отношения
21:11 22.12.2025
19 Оплаквачка
До коментар #15 от "Оплаквач":Генералът си го уби бункерният.
Коментиран от #27
21:11 22.12.2025
20 Артилерист
Коментиран от #29
21:12 22.12.2025
21 име
До коментар #1 от "Да си дойдем на думата":Ако не ти е направило впечатление, руснаците не са извършили нито един терористичен акт срещу никой висш украински ръководител. Не са терористи, а ще ги съдят в РФ.
21:12 22.12.2025
22 Механик
До коментар #14 от "😂На мен ми е през дедова":Не ти е през дедовия, Стоенчо наш. Не ти е.
Бъркам ти в ауспуха с боксьорска ръкавица, и ми е много кеф как реагираш.
А ти реагираш с клетви. Това най-много ме кефи. Щото който кълне, получва това което е пожелал на другия.
Понял????
СЛАВА РОССИИ! Украми капец!!!
Коментиран от #31
21:12 22.12.2025
23 Нещо си се объркал
До коментар #16 от "В Донецк нормальна":Плевен ли си имал предвид? Или Ловеч? Те май се намират в друга държава, засега.
21:12 22.12.2025
24 Сатана Z
— Адолф Хойзингер, началник на щаба на Хитлер, става председател на Военния комитет на НАТО от 1961 до 1964 г.
— Ханс Шпайдел, командващ НАТО за Централна Европа (CCE) 1957-1963 г.
— Йохан Щайнхоф, председател на Военния комитет на НАТО, 1971-1974 г.
— Йохан фон Клаймансег – CCE на НАТО, 1967-1968 г.
— Ернст Фербер – CCE на НАТО, 1973-1975 г.
— Карл Шнел – CCE на НАТО, 1975-1977 г.
— Франц Йозеф Шулце – Съвет на НАТО, 1977-1979 г.
— Фердинанд фон Зенгер унд Етерлин – CCE на НАТО, 1979-1983 г.
И така, какво е НАТО? Случайно ли е, че всички тези хора са се озовали там?
Коментиран от #26
21:13 22.12.2025
25 Руският президент Владимир Путин
21:13 22.12.2025
26 Мда
До коментар #24 от "Сатана Z":Велики офицери.Не като Шойгу и Гераската.
21:15 22.12.2025
27 Санитар
До коментар #19 от "Оплаквачка":А теб те изтървахме от района на Карлуково.
21:16 22.12.2025
28 БАРС
21:20 22.12.2025
29 Откакто утрепаха готвачо
До коментар #20 от "Артилерист":Руската кочина толкова е затънала,че превзе три села от тогава.С тези обстрели абсолютно нищо не постига.Осеен ответни удари по рафинерии,танкери и командни пунктове.
21:21 22.12.2025
30 Европеец
До коментар #1 от "Да си дойдем на думата":Е да си дойдем на думата....А бе пак взривове в тая Одеса бе.... Какво ли става със 150 000 българи ,които живеят там-останаха ли, не останаха ли-липсва" ми информацията.....
Коментиран от #35
21:21 22.12.2025
31 Христо Христов
До коментар #22 от "Механик":Ти специално толкова много кълнеше Зеленски през тези четири години блицкриг, че трябва вече да си изкарал поне пет инфаркта, голубчик....
Коментиран от #40
21:21 22.12.2025
33 Дойдохме си на думата
До коментар #1 от "Да си дойдем на думата":Всъщност е точно обратното на това което си написал. И го предвидихме преди няколко часа!
Скоро ще научим и, щом става вече дума за ЦЕНТЪРА на Одеса, каква е каймата там.
Терористичните мероприятия на британските служби няма да останат ненаказани и няма все украинците да го отнасят заради тях!
Само дето не разбрахме, колко са българите в Одеса?!!!
Коментиран от #38
21:23 22.12.2025
34 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
21:23 22.12.2025
35 Румен Решетников
До коментар #30 от "Европеец":Питай Копейкин, той държи пряка линия с българите там. Волгин-тоже!
21:23 22.12.2025
36 честито 2..
До коментар #9 от "Честито":А гаварить и показиваеть масква пуснаха у тубата как батисват моста на скоростная дорожка..от ренито до одесску и вече конець на урсулското снабдяване на бандерците по дунай-а сейчас на ред да се прекснат доставките за зеления мухал и по чьорное море
21:25 22.12.2025
37 Жак Бо пенсиониран бивш съветник
21:25 22.12.2025
38 Не се напъвай.
До коментар #33 от "Дойдохме си на думата":Русия загуби отдавна тази война.
Коментиран от #39
21:27 22.12.2025
39 Гост
До коментар #38 от "Не се напъвай.":За сметка на това ще превземе Украйна. Странна загуба.
Коментиран от #41
21:32 22.12.2025
40 😅 Меаника от 4 години
До коментар #31 от "Христо Христов":Страда от тежко запичане.🤣🤣
21:33 22.12.2025
41 Копейка
До коментар #39 от "Гост":С на нас редовите копейки тук каква ни е далаверата?
На вас поне ви дават по някой лев да лъжете.
21:35 22.12.2025