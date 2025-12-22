Силен взрив удари Одеса след атака с руски дронове

Силен взрив бе усетен в централната част на украинския черноморски град Одеса, след като градът бе атакуван с руски дронове от акваторията на Черно море, съобщават местни канали в приложението „Телеграм“, предава БТА.

Въздушна тревога бе обявена в 19:46 ч. местно време, а самият взрив се чу около 19:53 ч. Според съобщенията четири дрона са били насочени към пристанището на Одеса.

Регионалните власти призоваха всички граждани да се укриват в бомбоубежища заради потенциална опасност.